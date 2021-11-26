3 233 16
АЕС взяті під додаткову охорону: сьогодні всі хочуть зробити, щоб була енергетична дестабілізація в Україні, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
На сьогодні Енергоатом працює на максимальних потужностях за всю історію.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Наша задача, щоб не було відключень (електроенергії. – Ред.). У нас сьогодні Енергоатом працює так, як він ніколи не працював. 13 блоків "атомкі" з 15 працюють. Дуже сильно працюють. Дай Бог, щоб все було нормально. Ми їх додатково охороняємо, тому що знаємо, що сьогодні всі хочуть зробити, щоб була енергетична дестабілізація в Україні. Можуть бути проблеми. Якісь випадки, щось, десь тимчасово може бути, тому що є технічні проблеми, якісь блоки виходять в ремонт", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+14 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар26.11.2021 16:06
+10 Muron
показати весь коментар26.11.2021 16:05
+9 Владимир Сухов e5dee246
показати весь коментар26.11.2021 16:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Українське прислів'я
Велика енергетична ЗЄдестабілізація.
А подлый Ахметов везет уголь, купленный его компанией ДТЕК вместо ЗЕ, и готовит переворот.
Виродки які обкрадають людей через "зелені тарифи" та "реверс" газу з Європи?
Как-то слишком высока концентрация вражеских агентов в высших эшелонах, вы не считаете?!