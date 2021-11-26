АЕС взяті під додаткову охорону: сьогодні всі хочуть зробити, щоб була енергетична дестабілізація в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

На сьогодні Енергоатом працює на максимальних потужностях за всю історію.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.

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"Наша задача, щоб не було відключень (електроенергії. – Ред.). У нас сьогодні Енергоатом працює так, як він ніколи не працював. 13 блоків "атомкі" з 15 працюють. Дуже сильно працюють. Дай Бог, щоб все було нормально. Ми їх додатково охороняємо, тому що знаємо, що сьогодні всі хочуть зробити, щоб була енергетична дестабілізація в Україні. Можуть бути проблеми. Якісь випадки, щось, десь тимчасово може бути, тому що є технічні проблеми, якісь блоки виходять в ремонт", - заявив Зеленський.

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