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АЕС (278) Зеленський (17470) охорона (284) атомна енергетика (171)

АЕС взяті під додаткову охорону: сьогодні всі хочуть зробити, щоб була енергетична дестабілізація в Україні, - Зеленський. ВIДЕО

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На сьогодні Енергоатом працює на максимальних потужностях за всю історію.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Наша задача, щоб не було відключень (електроенергії. – Ред.). У нас сьогодні Енергоатом працює так, як він ніколи не працював. 13 блоків "атомкі" з 15 працюють. Дуже сильно працюють. Дай Бог, щоб все було нормально. Ми їх додатково охороняємо, тому що знаємо, що сьогодні всі хочуть зробити, щоб була енергетична дестабілізація в Україні. Можуть бути проблеми. Якісь випадки, щось, десь тимчасово може бути, тому що є технічні проблеми, якісь блоки виходять в ремонт", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі
+14
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26.11.2021 16:06
+10
Розбирається, як свиня в апельсинах.
Українське прислів'я
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26.11.2021 16:05
+9
Штучну енергетичну кризу в країні зробив Зеля сам.
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26.11.2021 16:07
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Розбирається, як свиня в апельсинах.
Українське прислів'я
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26.11.2021 16:05 Відповісти
Та пристрель ти Рижуху, посади Бєню, і дай народу пожити.
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26.11.2021 16:08 Відповісти
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26.11.2021 16:06 Відповісти
Штучну енергетичну кризу в країні зробив Зеля сам.
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26.11.2021 16:07 Відповісти
Ти сам ходяча дестабилизация
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26.11.2021 16:08 Відповісти
"Енергетична дестабілізація" уже реализована ЗЕ-властью.

Велика енергетична ЗЄдестабілізація.

А подлый Ахметов везет уголь, купленный его компанией ДТЕК вместо ЗЕ, и готовит переворот.
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26.11.2021 16:09 Відповісти
І хто ж ці "всі"?!
Виродки які обкрадають людей через "зелені тарифи" та "реверс" газу з Європи?
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26.11.2021 16:10 Відповісти
"...сьогодні ВСІ(!!!) хочуть зробити, щоб була енергетична дестабілізація в Україні." Для Зєлєнскава Рассія - це ВСЕ!
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26.11.2021 16:13 Відповісти
Дайте йому, нарешті, сельодкі!
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26.11.2021 16:19 Відповісти
може не треба було про це розповідати? Ще б сказав склад змін і озброєннся
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26.11.2021 16:21 Відповісти
так накой ты из беларуси покупал, если у тебя все мощно работает. раньше немощно работало и хватало...
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26.11.2021 16:22 Відповісти
Сказав чувак, який свідоом знищив енергетичну незалежність країни
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26.11.2021 16:28 Відповісти
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=245597515. Будуть і вони Вже є, відключення.Називають їх правда "технічна перевірка".Взято з Ютубканалу "Нудний Пенс".
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26.11.2021 16:31 Відповісти
Кожен може зайти,вибрати свій регіон і Ви будете дуже здивовані.
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26.11.2021 16:32 Відповісти
Дійсно, що працюють так як ніколи. вугль з раши, електрика від таракана, батареї ледь теплі, бо економлять
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26.11.2021 18:23 Відповісти
Забыли сказать кто руководит озраной стратегических обьектов- Коротких, он же Боцман и Малюта. Беларуский кгб-ист, рассецнский неонацист, под видом российского добровольца воевал на стороне ЗСУ но быстро перешел в нацгвардию и с подачи Авакова и Белецкого получил гражданство, и был просунут в руководство нацполиции. Далее- руководить батальеном охраны стратегических обьектов.

Как-то слишком высока концентрация вражеских агентов в высших эшелонах, вы не считаете?!
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26.11.2021 21:14 Відповісти
 
 