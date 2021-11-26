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Гордон (110) Зеленський (17470)

"Гордон аж из штанов выбрасывается ... Позорище!", - Зеленський відповів критикам на своє балотування на другий термін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський дорікнув своїм критикам і заявив, що сам буде вирішувати чи піде на другий термін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це віз заявив під час пресмарафону. 

"І навіть якщо я не піду на другий термін. Вони так бояться. Гордон аж із штанов выбрасывается: Не должен идти, не должен, не должен не должен ...  Господи! Чи це найголовныше. Я там не бачу як діти мої ростуть. Оце  "я должен. Должен только им. Позорище", -  заявив  Зеленський.

Також читайте: Зеленський для мене помер, країною керує не він, а Єрмак, - Гордон. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+66
А помните понты про "второго Рейгана"?

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26.11.2021 19:00
+65
Так4 вернись к детям, не мучай их.
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26.11.2021 18:56
+53
Один гордон вспомнил про другого гордона.
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26.11.2021 18:56
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В самый раз автору повторить своё требование к украинцам от 01.01.2018. 15:26: Только огонь судов Линча может избавить Украину от скверны кривдосудия , олигархата , беспредела мажоров Выхода больше нет . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают.
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26.11.2021 19:41 Відповісти
кремлєботів не долучили - зливають клоуна його кремлівські куратори
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26.11.2021 21:22 Відповісти
Второй срок у этого дегенерата будет в колонии строгого режима!
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26.11.2021 19:20 Відповісти
Вот и корми их после этого....

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26.11.2021 19:21 Відповісти
Недооцененное фото
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26.11.2021 19:27 Відповісти
Видимо мясо было жёсткое.
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26.11.2021 19:29 Відповісти
БлаЗЕнь свинину підсунув
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26.11.2021 19:52 Відповісти
гордон поближе к кадыку
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27.11.2021 01:30 Відповісти
Так їх на "дієту" Саакашвілі!
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26.11.2021 20:52 Відповісти
Алексей Голобуцкий сейчас с Олексій Петрович Голобуцьким и
ещё 2
.

24 мин. ·



"Я его больше не люблю": страшний вирок Гордона Зеленському.))
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26.11.2021 23:14 Відповісти
Тяжко Вовке придется.Эти возьмутся конкретно,с Порохом им тягаться тяжело им было, бы о своей цели достигли.А тут.....Говно обнажить не тяжело
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26.11.2021 19:21 Відповісти
Голобородько собрал вокруг Украины войска КГБиста,дЕрмак получил задание...

Грустно все это смотреть и слушать...Кроме тошноты ничего нет...
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26.11.2021 19:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=60OT6o_Dmuw



Зеленcький: тріумф неадекватності | Віталій Портников
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26.11.2021 20:32 Відповісти
Гордон подкрался незаметно.
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26.11.2021 19:24 Відповісти
и выбросил из штанов ...
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26.11.2021 19:25 Відповісти
так це лисе чмо шашлики з бубой їло?
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26.11.2021 19:42 Відповісти
Дімка-нівідімка
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27.11.2021 01:05 Відповісти
Позорище - це він це про себе чи що?
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26.11.2021 19:24 Відповісти
.5хв тому Гордон відповів Зеленському . .
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26.11.2021 19:25 Відповісти
Жабо гадюкинг
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26.11.2021 19:26 Відповісти
Оно даже не задумывается, что даже если такое продажное чучело как Гордон, убежало от него, значит что то не так!
Два месяца назад, Гордон ему дифирамбы пел, а тут такое.
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26.11.2021 19:26 Відповісти
От любви до ненависти один шаг.
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26.11.2021 20:36 Відповісти
" ... Піти лишень подивиться
До царя в палати,
Що там робиться. Приходжу,
Старшина пузата
Стоїть рядом; сопе, хропе,
Та понадувалось,
Як індики, і на двері
Косо поглядало.
Аж ось вони й одчинились.
Неначе з берлоги
Медвідь виліз, ледве-ледве
Переносить ноги.
Та одутий, аж посинів,
Похмілля прокляте
Його мучило. Як крикне
На самих пузатих -
Всі пузаті до одного
В землю провалились!
Він вилупив баньки з лоба -
І все затрусилось,
Що осталось; мов скажений,
На менших гукає -
І ті в землю; він до дрібних -
І ті пропадають!
Він до челяді - і челядь,
І челядь пропала;
До москалів - москалики,
Тілько застогнало,
Пішли в землю; диво дивне
Сталося на світі.
Дивлюся я, що дальш буде,
Що буде робити
Мій медведик! Стоїть собі,
Голову понурив,
Сіромаха. Де ж ділася
Медвежа натура?
Мов кошеня, такий чудний.
Я аж засміявся". (Шевченко "Сон")
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26.11.2021 21:50 Відповісти
Скорее так: вовремя предать, это не предать, а предвидеть.
Персонаж Валентина Гафта в фильме "Гараж".
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28.11.2021 15:14 Відповісти
ОНО сцену от президентского кабинета отличить не может - риторика биндюжника!!!!! Стыд и срам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.11.2021 19:26 Відповісти
любой биндюжник Цицерон, по сравнению с этим косноязычным дураком
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26.11.2021 19:30 Відповісти
Будеш сидіти дітей також не часто будеш бачити.
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26.11.2021 19:26 Відповісти
монолог Голохвастова
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26.11.2021 19:26 Відповісти
Ты смотри как боятся бандиты олигархи Президента Зеленского
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26.11.2021 19:31 Відповісти
Да. Боятся. Особенно Коломойский.
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26.11.2021 19:33 Відповісти
Магдалєна, спокійно. Все йде по плану- Валодька нехай стовп фонарний сам обере)
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26.11.2021 19:36 Відповісти
о - гавно вылезло...
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26.11.2021 19:39 Відповісти
Так боятся, что уже не знают куда отжатые ярды баксов рассовывать.
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26.11.2021 19:40 Відповісти
Хай живе ********** Зеленський Ігор Валерійович. Ми зебіли категорично вітаємо справедливий розполіл державного підприємства "Нафтогаз України" за принципом газ і нафта вам - борги нам. Не зупиняйтесь. Беріть приклад з трошки нижчого від вашого рейтинга президента США Рузвельта, відразу плануйте третій та четвертий строк президенства. Слава Ігорю Валерійовичу Зеленському, навіки слава. Ви представники всесвітнього єврейства як ніхто цінує Україну, дай вам Бог, Будда, патріарх московський та Ребе Нахман наснаги у втіленні ваших планів. Хай живе Ігор Валерійович Зеленський.
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26.11.2021 20:35 Відповісти
клован, ти вже з трусів своїх вискочив...піздуй обратно, лох оманський
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26.11.2021 19:34 Відповісти
Гордон аж из штанов выбрасывается: Отут дійсно смішно це той Гордон який за Зелю топив. Ну чим більше у Зелі буде таких ворогів як Гордон тим швидше Зе накриється мідним тазом
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26.11.2021 19:35 Відповісти
с дуба падали
листья ясеня
нихя себе
сказал я себе
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26.11.2021 19:35 Відповісти
Та вже ж всім чим тільки можна забезпечив своїх дітей. І пра-пра-пра-пра-пра-пра-внукам вистачить.
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26.11.2021 19:38 Відповісти
Жду 2,5 года уже когда гордон скажет что зеленский это самый худший през Украины, наверное после этого скажет
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26.11.2021 19:38 Відповісти
Шо зеля, уже не рад марафону?
Надо было еще пару дней бухать в Иано-Франковске, "в рамках протокола"!
Теперь, на следующий "шашлычок с журналистами" поменьше народу прийдет...
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26.11.2021 19:42 Відповісти
То він був должен тільки своїм батькам, тепер іще й своїм дітям. Для нього весь світ обмежується тільки його сім'єю. Решта - то пусте і не варте уваги.
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26.11.2021 19:45 Відповісти
От і жив би своїм приватним життям. Але ЗЕЧМО полізло в президенти! Тобто взяло відповідальність за захист і добробут цілої країни!!! але "винне тільки своїм дітям"...
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26.11.2021 20:20 Відповісти
как гордон гордону
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26.11.2021 19:46 Відповісти
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26.11.2021 19:49 Відповісти
Ні,ну Порох живе в Україні,Кучма теж і Ющ з Кравчуком,один Янек здриснув,а це ЧМО,я так думаю,не вспіє і здриснуть!!! Ну Порох не подарок,але коли є мухомор(як говорив Комаровський) і не відомо ЩО ,то потрібно вибирати МУХОМОРА,принаймі знаєш точно,що деякі є ЗЇДОБНІ!!!Це повний ЗАШКВАР,вже версія,що то Бурба злив інфу,ну це вже повне ДНО!!!! Значить Порох не мав права відпочивати,а це гімно---МАЄ,так Порох хоч за свій кошт літав і хто тепер на війні наживається!!!!
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26.11.2021 19:51 Відповісти
Ти би чернищ читав, то був би грамотним. Будапештський меморандум читав? хрін там. Це МІНІМУМ вишка в любій країні (будь-якій). В нас що? МІНУС нуіль.
Яуий "порох"? ця **** що розплодила сатаниські кубла гральних свинарників? разом з картавим жидом бриком луценком? (коумняська шлюха) ?
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26.11.2021 20:02 Відповісти
У меня вопрос.
Нахрена вобще затеяли эту прессконференцию?
При нынешней ситуации логичней было заснять очередной видосик с более менее внятными объяснениями основных вопросов. При этом можно было не затрагивать неудобные вопросы. И для рейтинга это было бы не так убийственно.
Но, пля, през почему то верит шо на публике он собаку съел и сможет всех очаровать.
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26.11.2021 19:53 Відповісти
"Шура запустив Берлагу".
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26.11.2021 20:39 Відповісти
Как бы правильно. Идти на второй срок или не идти, самому Зеленскому решать, а далее избирателям.
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26.11.2021 19:53 Відповісти
Який другий строк? Невже до цього придурка не дійшло? Багато голосувало ПРОТИ порошенка (привіт сектантам прашника), а не ЗА зеленського. просто був вибір або зе або свиня. свиню всі знали та його сатанистів. тому КРЕДИТ дістався зе. Він його пройо...є кожен день. ось і все. В той же час сракоблок навпаки набирає.
Чому НЕ можна розігнати свору дебілів та найняти адекватних людей - невідомо.
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26.11.2021 19:59 Відповісти
Може тебе--ПРИДУРКА--найняти? За таких як ти-ЧОКНУТИХ на всі100--і починаються війни!!! Для мене важливо в яких умовах підписувався цей меморандум,і важливо те,що хлопців менше стало помирати,ти -ж мабуть під спідницею сидів!! Кожна,хоч трішки адекватна людина,розуміє наслідки війни з рашкою,не розуміють це,тільки такі довбони як ти!!
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26.11.2021 20:33 Відповісти
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27.11.2021 00:20 Відповісти
Это агония
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26.11.2021 20:14 Відповісти
Та це жидівське падло своїм дітям вже стільки накрало з бюджету на "великому крадійництві", що і правнукам вистачить...
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26.11.2021 20:14 Відповісти
кажется, " товарищ Петя" может уже сесть в позе лотоса на берегу реки.
жабо-гады сами друг дружку передавят 😂
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26.11.2021 20:20 Відповісти
А мог бы и поблагодарить Гордона за то,что стал президентом.Гордон сильно постарался обливая грязью Порошенко.
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26.11.2021 20:42 Відповісти
Ситуація починає ставати анекдотичною війною партизанів і німців за ліс. Потрібен лише лісник, щоб розігнав їх к чортової матері.
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26.11.2021 20:45 Відповісти
Пацан сказал - пацан сделал. Если не сделал и кидонул весь народ- прийдется отвечать за базар. Претендент в Президенты - Зеленский клялся , что на второй срок не пойдёт ни при каких обстоятельствах- как можно уважать кидалу?????? Стоять рядом противно.
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26.11.2021 21:19 Відповісти
Пилять, коли вже це опудало вибросицця... із штанов...
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26.11.2021 21:19 Відповісти
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26.11.2021 21:44 Відповісти
Ага, снова "я никому ничего не должен, только своим детям". Чого ж ти в президенти так рвався?
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26.11.2021 21:46 Відповісти
Ипать копать!
Это Президент Украины!
он похож больше на, психически не уравновешенного торгаша со стихийного рынка. Особенно повеселил рассказ, как он с Ермаком сначала не летал, а потом летал, на вертолетах!
Ужас. Просто ужас. Какая мерзость!
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26.11.2021 22:14 Відповісти
Говнюк! Раз напросился в президенты то ДОЛЖЕН стране и народу, который за тебя голосовал (в меня тапки не кидать, я не голосовала за этого говнюка). А дети,..если не нравиться никто не запрещает подать в отставку и идти смотреть как "дiти ростуть"!
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26.11.2021 22:42 Відповісти
Молодец зеленский. Не,ну правда молодец. Уверенно победил эффект Даннинга-Крюгера. Превозмог невозможное так сызыть.Теперь даже самым тупым избирателям зеленского станет понятно,что они таки дол***ы.
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26.11.2021 23:36 Відповісти
Ні, не стане понятно, бо вони ще тупіші.
Ось мене Вова не розчаровує.Я такого очікувала, коли його обрали.Люди мене тоді розчарували. .Шкода, що мої очікування повністю виправдались.
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26.11.2021 23:44 Відповісти
ОТ паскудна шлёндра!
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26.11.2021 23:39 Відповісти
В нашій сінагозі на ножах ділять Україну?
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27.11.2021 01:34 Відповісти
Ти, гордон штопаний, коли на перший срок йшов, про що думав?????
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27.11.2021 08:42 Відповісти
Обмануть можно каждого, даже Гордона. За похеренную реформу медицины ему отдельное спасибо. Слов уже нет что бы назвать этого черта.
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27.11.2021 14:47 Відповісти
Журналисты - кто им больше платит, для тех и работают. Не бедные люди.
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28.11.2021 13:16 Відповісти
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