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Байден (2328) Зеленський (17470)

Я схвильований заявою Зеленського про підготовку "державного перевороту", - Байден. ВIДЕО

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Президент США Джо Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

"Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність управляти своєю державою", - зазначив у п’ятницю президент Сполучених Штатів під час розмови з журналістами.

На питання, чи буде він обговорювати цю ситуацію із президентом України Володимиром Зеленським, Джо Байден відповів: "Цілком можливо".

26 листопада під час спілкування із українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю "представників Росії".

Також читайте: Очікуємо, що на зустрічі Байдена та Путіна обговорять полонених українців, - Зеленський

26 листопада під час спілкування із українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю "представників Росії".

Пізніше цього ж дня радник США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком з приводу подій останнього часу.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+115
Державний переворот був проведений ще в 2019 році. 73% стадних оленів зрадили країну заради сміху та видовищ
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27.11.2021 01:25
+76
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27.11.2021 05:36
+69
Мабуть той хто надоумив Бубочку вийти на пресмарафон агент Порошенка. Вийти до журналістів, щоб так на весь світ обісратись, це треба мати не аби який талант.
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27.11.2021 01:40
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Зеля смело ведет страну к гражданской войне. Знает, что за перебриком его поддержат.
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27.11.2021 09:58 Відповісти
Какая гражданская,кого с кем. Может зебилы против порохоботов?
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27.11.2021 10:07 Відповісти
Какой там поддержат... Это он пусть попробует не отработать разработанную в деталях методичку, ведь наблюдается в этом тенденция.
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27.11.2021 10:12 Відповісти
такое впечатление что Зеля - безумен. Кто знает, какой ад творится в этой больной голове....
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27.11.2021 10:09 Відповісти
Зесцанью должна занятся карательная психиатрия. но не только...за слив интресов страны и работу на врага все равно отвечать придется, откосить не удастся, даже если оно будет симулировать клинический идиотизм.
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27.11.2021 10:14 Відповісти
73 % выбрали , а ЗЕ виноват . ДА ???
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27.11.2021 21:48 Відповісти
на посадi президента, пiд час вiйни, нахабний, хуцпатий, тупий та безграмотний

зкацаплений блазень та одночасно обiсцяне чмо, що навiть не в змозi нормально

говорити, нормально закiнчити речення...досить вирогiдно,дуже схоже на те, що воно ще

й громадян паРашi та гебешна промокашка разом з дерьмаком...дожила Ненька...


.
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27.11.2021 10:10 Відповісти
Неужели и Байден обеспокоился здоровьем Зеленского? Может помогут с врачами хорошими...
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27.11.2021 10:10 Відповісти
Шо да то да.
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27.11.2021 10:13 Відповісти
да мы сами в шоке от трипа зеленого
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27.11.2021 10:20 Відповісти
Може бубочку покусала скажена собака? Якщо так далі піде, то це ЗЕбануте чмо буде не тільки гавкати на журналістів, а й на людей почне кидатись.
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27.11.2021 11:49 Відповісти
Еще в детстве
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28.11.2021 11:35 Відповісти
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28.11.2021 13:03 Відповісти
Звідки Байден дізнався про це? Зеля ж не ромовляв англійською спеціально для Америки…
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27.11.2021 10:27 Відповісти
Уже год назад пережили "путч от Порошенко", угрозу покушения на
"величайшего ", в лице Федины и Зверобой. Теперь запустили очередную серию "путч- 2". Сколько можно позорить страну? Если действительно такой факт есть, может стоило вначале самим с этим разобраться, а потом трубить на весь мир.
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27.11.2021 10:28 Відповісти
43-річному мальчіку похрін на країну та її репупацію. Для нього Україна- лише бізнес.
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27.11.2021 11:01 Відповісти
З Вашого дозволу я б доповнив, що для ЗЄ Україна лише бізнес для Коломийського, що ЗЄ ляпнув про переворот для обвалу акцій Ахмєтова, що ЗЄ насрати на міжнародну репутацію України, що ...
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27.11.2021 22:08 Відповісти
...а, Надежда Савченко, которая планировала вместо шляп гомсударственникам зрады на кумпол купол Главной Производственной КорупПлощадки надеть
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28.11.2021 04:43 Відповісти
Россия в лице Путлера всякими возможными и не возможными способами в плоть до военного вторжения пытается захватить власть в Украине, и посадить руководить Украиной кого нибудь с про российских шавок внутри нашей страны, и кто то ещё сомневается в том, что этот озвученный Зеленским переворот может быть не правдой!?.
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27.11.2021 10:29 Відповісти
Зе-чмо с дерьмаком и есть те шавки, посаженные паРашей под дружный одобрямс тупого Зебилья...
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27.11.2021 10:34 Відповісти
вы вообще не врубаетесь,что выбрав наркомана в президенты ,вы уже все сделали в угоду пуйлу?может мы должны сидеть и ждать доли Беларуси,когда пуйло нас примет без единого выстрела?а не пошли бы вы на....
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27.11.2021 11:02 Відповісти
А почему он наркоман, а не ты? Официальную ссылочку на зависимость президента предоставь.. и о своём здоровье тоже=)))
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27.11.2021 13:24 Відповісти
Мне хватило,что у твоей зекрысы анализы на наркотики брал актер из "сватов" по ТВ)
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27.11.2021 13:47 Відповісти
Він відмовився здати аналіз на наркоту незалежній міжнародній лабораторії, хоча здав на алкоголь в лабораторії у дружбана Пальчевського
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27.11.2021 15:54 Відповісти
+100500
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27.11.2021 18:36 Відповісти
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27.11.2021 10:34 Відповісти
Байдену придется спасать Украину от революции. Хехе.
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27.11.2021 10:47 Відповісти
Самое лучшее спасение для Украины, будет, если Джо заберет в штаты этого ЗЕбанутого дрыща и отдаст в клинику для идиотов, может хоть американцам удасться вылечить этого убогого.
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27.11.2021 11:45 Відповісти
Этот ПОЦиент неизлечим.
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27.11.2021 14:32 Відповісти
зачем лечить?!
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27.11.2021 20:42 Відповісти
Есть такой прием, стеб называется. Не слыхал?
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27.11.2021 20:52 Відповісти
...самое лучшее и гумманное в Гуантанамо
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28.11.2021 04:45 Відповісти
кого спасать ? шута циркового))) который вчера плакал Бутусову)) про любовь к нашему народу? та его старые бабки на улице куриными яйцами закидают досмерти
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27.11.2021 13:11 Відповісти
А дід Джо жартівник!
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27.11.2021 10:49 Відповісти
У вище крісло посадили не просто відомого дурника, любимчика публіки, ще й наркошу. Бо такого не треба переобирати чи просити про імпічмент, як тільки він виконає своє завдання. Передоз відомого наркоші, як це буває із селебріками буде закінченням його місії.
Не даремно в мережу ніби по недогляду потрапляли віодсики з обдолбаним зє. Це підготовка до сприйняття нарідом його передозу "як і повинно бути".
Все продумано з самого початку. Так що, суду над зє-вялічайшим, де він може викласти інформацію про своїх роботодавців, не дочекаєтесь.
Те що ви спостерігаєте сьогодні, і скандальний брифінг це завершальна стадія цієї "вистави".

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27.11.2021 10:56 Відповісти
Из вьішесказанного можно понять злость адептов сивого "гетьмана" по поводу срьіва планов устроить в Украине заворушку , на радость Кремлю и олигархам .
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27.11.2021 11:36 Відповісти
ЗЕбанько, твой высер защитан. Обратись в ОПу к Дерьмаку, он выдаст твою пайку, фанфурик боярки и 200 гр. ливерки на закусь. А в виде премии он разрешит тебе соснуть бубочкину пипетку. Вне очереди.
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27.11.2021 11:41 Відповісти
...Джо Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні.
Мы тоже занепокоены, что этот мелкий дрыщ опять убежал от санитаров из палаты № 6 и у него опять словесная диарея. Пусть еще проверит, может эти заговорщики прячутся под его кроватью.
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27.11.2021 11:38 Відповісти
ТщательнЕй надо выбирать президентов, хлопцi! Такую власть серьёзные люди могут воспринять как 95 квартал.
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27.11.2021 11:53 Відповісти
Серьёзные люди вообще-то её воспринимают так ещё с первого дня володькиного *************.
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27.11.2021 14:28 Відповісти
Зачем Зеля пугает американского Дедушку? Он теперь плохо спать будет (на официальных мероприятиях)!
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27.11.2021 11:55 Відповісти
Байден просто стебётся над Зе. Воспринимать слова фигляра всерьёз?
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27.11.2021 12:02 Відповісти
Меня тоже накрыло радостное волнение
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27.11.2021 12:04 Відповісти
Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу

От военного пенсионера, жителя Полтавы
Козачка Юрия Яковлевича



Vivat, президент!

Володя! Извини за такое обращение! Это не фамильярность. Это проявление моего теплого, отеческого отношения к тебе. Хотя понятно- у тебя есть прекрасный, достойный отец!

Почему я так говорю - потому что я восхищен твоим поведением во время твоей пресс-конференции два дня тому. Конечно, пределов совершенству нет.

Можно было быть сдержаннее, холоднее. Но ты выбрал ту манеру, которая присуща и мне. Было видно, что ты переживаешь за дело, за управление государством.

Ни капли позёрства, только реакция на происходящее. Все было адекватно.

Порядочные люди поставят тебе адекватный диагноз - порядочный человек и твой отец должен тобой гордиться. Уверен, что так оно и есть.

Мне жалко только твоих родителей и жену.

Но ты сам пошел на это. И ты -ПРАВ!

Не сдавайся! Никакой сдачи Путину, олигархам и их обслуги в виде журналистов. Они борются за свои заработки от обслуживания хозяев.

Этим письмом я хочу только поддержать тебя и подставить тебе плечо.

Я бы с тобой пошел бы в тыл врага. А это важно. Жму твою мужественную руку. Я желаю тебе победы!

Дед Юрий, ветеран, врач проведший всю свою жизнь в коллективах СпецНаза ГРУ ГШ ВС СССР.

27.11.2021
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27.11.2021 12:06 Відповісти
Як кажуть "маразм не оргазм"
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27.11.2021 12:36 Відповісти
Судячи з вашого листа, ви пацієт палати №6, який провів багато років у колективі подібних до себе Наполеонів, Жукових, Суворових та інших видатних особистостей. Незабаром, після чергового передозу, ваші ряди поповнить ваш містечковий кумир і ви зможете потиснути його руку, поцілувавши в ясна.
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27.11.2021 12:36 Відповісти
юрий яковлевич --- выбачаюсь . а вы не лежали в одной палате с ильей кывой из жомовой ямы . он ваш земляк . может забыли . у него шизофрения и во время обострения он любит стрелять в портрет степана бандеры из автомата . а в тыл врага ваш зельц не ходил и не пойдет . потому как от повесток в военкомат скрывался и когда родина его звала он хихикал про термос . эбонитовые палочки . холодомор . про украину порноактрису и тд и тп . я извиняюсь скажите какой у вас диагноз и сколько длится ремиссия . может пора на прием к психиатру
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27.11.2021 15:21 Відповісти
Що то значить талановитий актор, артист! Здається, на абсолютно рівному місці сотворив комедію (Ахметов відразу оголосив спростування). Та так, що досвідченого політитка й вже не молоду людину, керівника наймогутнішої держави світу, розхвилював вупень!
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27.11.2021 12:29 Відповісти
Президент Зеленский просто отличный наш парень! Сукин сын но он наш сукин сын!
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27.11.2021 12:34 Відповісти
Пане президент! не треба хвилюватися - то Зе-вилупка ще після "святкування" в Гуті, глюки не відпускають!!!
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27.11.2021 12:35 Відповісти
Кацапи радіють, знову дурні "какли" знайшли трьох гетьманів серед двох українців, а в мутній воді так легко рибку ловити... Давайте Майдан 3 на радість рашикам!
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27.11.2021 12:58 Відповісти
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27.11.2021 13:16 Відповісти
Байдену взагалі не варто вірити цьому ідіоту. Зелох можна сказати повноцінний політичний труп. Вчорашня ганебна прес-конференція стала останнім цвяхом в кришку гроба його політичній "недокар'єрі".
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27.11.2021 14:24 Відповісти
Буде будет, шашлык будет, Петрс сам зажарит)
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27.11.2021 14:35 Відповісти
А ми не стурбовані зовсім......це забаганки бєні-песиголовця і його банди наперсточниківтупаків....а скоро ще поци скамстрячать відосік про путч....а потім ображена жертва ііііізаааа ВАС страждає.....скавчить на весь світ,що не спить,не відпочиває......і всі не радіють його сраним імітаціям і потугам....то йди в відставку ....досить брехати,красти.
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27.11.2021 14:55 Відповісти
наше зеленое недоразуменее ляпнуло ***** неподумавши про госпереворот . а дедушка байдэн очень за вову теперь обеспокоен . то пленки дыркача . то ..дело.. против байдэна . то 41 лимон баксов в офшорах . а дедушке байдэну всю эту ***** разгребать . а ему с ****** и китаесами проблем хватает --- может нам блинкена вместо ермака посадить и им и нам меньше проблем будет с вовой квартальным --- меньше позору будет и дедушка байдэн на ночь меньше корвалолу будет принимать
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27.11.2021 15:05 Відповісти
Певно хвилюється за психологічний стан зеленського. Чи він в адекваті ?
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27.11.2021 16:09 Відповісти
І я схвильований!!! Схвильовані всіх країн - єднайтеся!!!!!
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27.11.2021 17:08 Відповісти
Президент США Джо Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/v3301947


вова зеленський - НУ ЯКИЙ ЖЕ ТИ ТІЛЬКИ ДЕБІЛ
Сам звеш в Україну інвесторів і тут відлякуєш їх свома переворотами в Україні
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27.11.2021 17:08 Відповісти
Дідусю Байдену в його віці хвилюватись НЕБЕЗПЕЧНО. А це чмо його таки довело!!!!
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27.11.2021 17:26 Відповісти
Мафиозные войны за абсолютную власть. Кто кого убьет первый, тот выиграет все и станет богом Украины, а кто замедлит, тот проиграет все...
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27.11.2021 18:45 Відповісти
ЧЕГО ВОЛНОВАТЬСЯ ИЗ-ЗА ЗАНЮХАННОГО ЗЕБИЛЬНОГО ИДИЙОТА???
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27.11.2021 18:52 Відповісти
Байден обеспокоился, Зеленскому же подарили в Америке книжку -реабилитация после травм головного мозга, а тут опять такое.
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27.11.2021 19:41 Відповісти
... теперь их двое? На турнику дёргаються?
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28.11.2021 04:51 Відповісти
... или таки, стебаеться?
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28.11.2021 05:08 Відповісти
та подождите он скоро у штатов будет просить политическое убежище
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28.11.2021 06:05 Відповісти
Ппц, он реально никому не нужен, пускай идёт в отставку, но с начала с ванны пусть его достанут с тёплой
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28.11.2021 07:07 Відповісти
Байден всвязи с возможным государственным переворотом в Украине:
"США решительно поддержат президента Зеленского. С этой целью я, Тоня Блинкен и наша Черножопая Горилла из Пентагона подкрадёмся тихонечко сзади и влупашим наш знаменитый гранд-Американ-пендель аккурат промеж полужопий Зеленского. А когда от неожиданности Зеленский обернётся, мы во всю глотку задорно гаркнем в самое ухо Зеленского: «Угадай, кто?» и заразительновесело заржём, как Бродвейские подонки".
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28.11.2021 10:13 Відповісти
Знайшов кому вірити🤣🤣воно з переляку ще й не те може вигадати
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28.11.2021 11:20 Відповісти
єдиний випадок коли Байден не збрехав. . . т.т. ЦРУ забезпечило Байдена реальною інфою. А що було до цього ? Байден брехав і хотів сподобатись Зеленському ??? Я у шоці від маразму нонишньої амерканської політики щодо України. Вони також занурять голову в пісок - як страуси. Готуємось хлопці зробити криваву баню кацапурам. Це буде єдиний доказ нашої реалістичної свідомості.
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28.11.2021 15:55 Відповісти
На месте дяди Джо , надо не ха переворот переживать , а за то что у власти в Украине клинический идиот.
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28.11.2021 16:18 Відповісти
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