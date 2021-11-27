Я схвильований заявою Зеленського про підготовку "державного перевороту", - Байден. ВIДЕО

Президент США Джо Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

"Мене це хвилює. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність управляти своєю державою", - зазначив у п’ятницю президент Сполучених Штатів під час розмови з журналістами.

На питання, чи буде він обговорювати цю ситуацію із президентом України Володимиром Зеленським, Джо Байден відповів: "Цілком можливо".

26 листопада під час спілкування із українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю "представників Росії".

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Президент Байден заявив, що схвильований заявою Зеленського про підготовку "державного перевороту" https://t.co/SS6aMvqB5V pic.twitter.com/Cl1NR2Tr9x — Голоc Амepики (@chastime) November 26, 2021

26 листопада під час спілкування із українськими журналістами президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку спроби державного перевороту в Україні 1-2 грудня за участю "представників Росії".

Пізніше цього ж дня радник США з національної безпеки Джейк Салліван провів телефонну розмову з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком з приводу подій останнього часу.