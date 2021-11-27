Зеленський - єдина людина, яка провокує так званий держпереворот, - Яценюк
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Своїми діями за заявами президент України Володимир Зеленський провокує так званий державний переворот.
Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" напередодні ввечері, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку Яценюка.
"Єдина людина, яка провокує так званий державний переворот, про який 26 листопада говорив президент, - це сам Володимир Зеленський", - зазначив Яценюк.
"Пане президенте, не домовляйтесь, не пробуйте домовитись з росіянами, як ви хотіли пускати воду в Крим. Як ви хотіли свого часу, щоб були спільні інспекції українських Збройних Сил з Росією. Як ви хотіли проводити вибори в Донецьку і Луганську на догоду Росії. Пане президенте, не провокуйте Україну до того, щоб було внутрішнє протистояння", - пише він.
Будь ласка, зачекайте...
Это бестолковая Стена и несколько миллионов бюджетных денег в трубу.
Дєрьмак потужна людина, шаурма потужна людина - це... я навіть не маю слів. І це менше процента від загального об'єму потоку підсвідомості.
Я за такий переворот.
Обговорюємо, радимо, закликаємо, сваримо.
Воно завжди у фокусі. Всі ЗМІ телеканали -тільки про Кловуна.
Схоже на серіал в якому всі живуть. З такими ж не реальними історіями та подіями...
Можливо, ми спимо і це нам тільки сниться?
Україна є Республікою.Носієм Суверинітету і Єдиним Джерелом влади Є Народ.Народ здійснює владу беспосередньо...
Где вы здесь прочитали имена фамилии Порошенко Зеленского или Индюковича с Кучмой ?
когда ж уже ямки начнут копать под мульярд деревьев ?
Пан Подоляк, а можна ПРИМЕРЫ - где и когда ишачок "хотел навел порядок"?
Где он хоть попытался навести порядок?
Ибо кроме видосиков-гундосиков за 2,5 года не было вообще ничего.
Вообще.
Ну, не считая 2-3- кратного роста цен, смертности, падения производства, безумного воровства и т.п. счастья.
https://www.youtube.com/watch?v=_2y508C50vo&t=2s
slomali_ruku_i_cheljust_pomoschniki_nardepa_iz_opzzh_ustroili_draku_v_gorsovete_selidovo_video.html
Хотя и он не без недостатков.
Тем более и Гордон далеко не самое большое зло в Украине.
Каждый из миллиардеров несравнимо большее зло чем Гордон. Они все довели до того, что в украинцев самый низкий уровень жизни в Европе. Это притом, что природные ресурсы одни из самых больших. В том числе и тот миллиардер, который один из создателей партии регионов.
но гдЭ дЭнги за забор против ракет ? а сЭньо