Зеленський - єдина людина, яка провокує так званий держпереворот, - Яценюк

Своїми діями за заявами президент України Володимир Зеленський провокує так званий державний переворот.

Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" напередодні ввечері, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку Яценюка.

"Єдина людина, яка провокує так званий державний переворот, про який 26 листопада говорив президент, - це сам Володимир Зеленський", - зазначив Яценюк.

"Пане президенте, не домовляйтесь, не пробуйте домовитись з росіянами, як ви хотіли пускати воду в Крим. Як ви хотіли свого часу, щоб були спільні інспекції українських Збройних Сил з Росією. Як ви хотіли проводити вибори в Донецьку і Луганську на догоду Росії. Пане президенте, не провокуйте Україну до того, щоб було внутрішнє протистояння", - пише він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я не боюся державного перевороту, бо я його не бачу, - Аваков