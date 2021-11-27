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Зеленський - єдина людина, яка провокує так званий держпереворот, - Яценюк

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Своїми діями за заявами президент України Володимир Зеленський провокує так званий державний переворот.

Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" напередодні ввечері, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку Яценюка.

"Єдина людина, яка провокує так званий державний переворот, про який 26 листопада говорив президент, - це сам Володимир Зеленський", - зазначив Яценюк.

"Пане президенте, не домовляйтесь, не пробуйте домовитись з росіянами, як ви хотіли пускати воду в Крим. Як ви хотіли свого часу, щоб були спільні інспекції українських Збройних Сил з Росією. Як ви хотіли проводити вибори в Донецьку і Луганську на догоду Росії. Пане президенте, не провокуйте Україну до того, щоб було внутрішнє протистояння", - пише він.

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Зеленський - єдина людина, яка провокує так званий держпереворот, - Яценюк 01

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Топ коментарі
+56
Переворот

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27.11.2021 13:42
+35
Абсолютно вірно підмічено. Якщо вже виявилося, що Зеленський - абсолютно дурне, брехливе і не придатне до керівництва державою створіння - сиди вже хоч, не рипайся. Але ж ні, розсмерділося на всю країну.
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27.11.2021 13:49
+33
Осел кричить на випередження. Якщо будуть виходити з вимогами дострокових виборів - то державні заколотники. І переворот.
Я за такий переворот.
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27.11.2021 13:50
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Переворот

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27.11.2021 13:42 Відповісти
Так Арсєній, він більше по економіці шарить. Вільні ціни, європейські тарифи та акцизи. Так що Яценюк назавжди залишиться в памяті народній.
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27.11.2021 14:04 Відповісти
За ковбасою по 2.20 ностальгуєш?
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27.11.2021 14:09 Відповісти
За цигарками по 4 гривні за пачку.
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27.11.2021 14:23 Відповісти
Яценюк - это украинский газ по 70$ до премьерства и 400$ во время его премьерства.
Это бестолковая Стена и несколько миллионов бюджетных денег в трубу.
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27.11.2021 20:16 Відповісти
Почали розжовувати локшину від зеленої плісняви !!!)))
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27.11.2021 13:44 Відповісти
Так воно ж того, стільки учора натринділо - на кілька сезонів серіалу "Зе-виборці плакали, труїлись, але все одно продовжували жерти зелену плісняву" вистачить.
Дєрьмак потужна людина, шаурма потужна людина - це... я навіть не маю слів. І це менше процента від загального об'єму потоку підсвідомості.
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27.11.2021 13:52 Відповісти
В заголовку сказано правильно. Але головні провокативні дії Зеленського в іншому. Це обкрадання держави і народу, яке він проводить з олігархами.
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27.11.2021 13:44 Відповісти
Там є ще оточення,бо воно таке, яким є ти сам...
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27.11.2021 13:48 Відповісти
Абсолютно вірно підмічено. Якщо вже виявилося, що Зеленський - абсолютно дурне, брехливе і не придатне до керівництва державою створіння - сиди вже хоч, не рипайся. Але ж ні, розсмерділося на всю країну.
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27.11.2021 13:49 Відповісти
Осел кричить на випередження. Якщо будуть виходити з вимогами дострокових виборів - то державні заколотники. І переворот.
Я за такий переворот.
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27.11.2021 13:50 Відповісти
А кто ж ему посоветовал? Уж не Ермак ли?
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27.11.2021 15:20 Відповісти
Ото ж так. А потім скаже - ви ж бачите, ну я ж казав.
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27.11.2021 18:33 Відповісти
Саме так! Кращий прим'єр міністр за всю історію України.
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27.11.2021 13:53 Відповісти
Ви правы. Очень жаль, что ахмету продался
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27.11.2021 13:58 Відповісти
свічку тримав чи монетизуєш припущення?
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27.11.2021 14:01 Відповісти
Якщо він найкращий, чогож його прогнала з посади рідна каоліція?
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27.11.2021 14:07 Відповісти
Одного типа на костре спалили. И?
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27.11.2021 14:59 Відповісти
Сильно умный был. Конкурентом стал.
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27.11.2021 16:47 Відповісти
Это при этом премьере гривна рухнула боле, чем в 3 раза?
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27.11.2021 20:19 Відповісти
Походу у него наркотрип.
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27.11.2021 13:55 Відповісти
Бідний Вова! Хто тільки не захищає нарід України від недолугого президента! І всі Вову б"ють! Навіть ті, а може особливо ті, хто цей нарід обкрадав, знаходячись при владі! От і Сєня - один з них! Сєня - ти жлоб! Куди свою сім"ю подів? Вони ж українці, хоча з якимось присмаком, а ти знову в політичні ігри лізеш!
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27.11.2021 13:56 Відповісти
О нет, только не этот
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27.11.2021 13:57 Відповісти
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27.11.2021 13:57 Відповісти
Во время визита в США - покушение на "друга и соратника" Шефира,во время полного позора с "вагнергейтом" - госпереворот Интересное кино получается Сценарист из квартала?
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27.11.2021 14:00 Відповісти
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27.11.2021 14:01 Відповісти
Сеня стіна авторитет для цензора,чим ти краще від г+ г,чи прямогоанала
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27.11.2021 14:06 Відповісти
Дивні часи. Ми кожного дня слухаємо та дивимось що сьогодні утнув тупоголовий Осел. Або його свита.
Обговорюємо, радимо, закликаємо, сваримо.
Воно завжди у фокусі. Всі ЗМІ телеканали -тільки про Кловуна.
Схоже на серіал в якому всі живуть. З такими ж не реальними історіями та подіями...
Можливо, ми спимо і це нам тільки сниться?
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27.11.2021 14:06 Відповісти
ЕСЛИ БЫ........
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27.11.2021 14:12 Відповісти
Хто тільки не буцав недомірка у Шустера.
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27.11.2021 14:09 Відповісти
Та да. Доиграются, что на второй срок выберут.
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27.11.2021 16:50 Відповісти
Угу. Сразу после того, как первый отсидит. В тюрьме.
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27.11.2021 18:16 Відповісти
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27.11.2021 14:13 Відповісти
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27.11.2021 14:13 Відповісти
какая гарантия? год назад должен был быть переворот! а где он? нету....
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27.11.2021 17:00 Відповісти
нинада тарапицца!
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27.11.2021 17:38 Відповісти
Буцатели,кто они? Украинские Эймсы?
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27.11.2021 14:13 Відповісти
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27.11.2021 14:15 Відповісти
Клоуну надоело имитировать политика. Он вернулся к своему любимому делу - ОБГАЖИВАНИЮ ЛЮДЕЙ. Это единственное занятие, в котором он - НЕ ПРОФАН...
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27.11.2021 14:16 Відповісти
Виталий Портников вчера казав шо Голобородько строит фашизм...,Виталя всегда баче те,що остальні не бачуть...
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27.11.2021 14:21 Відповісти
артист комик строит фашизм? Тут хуже. Это похоже на игру ФСБ в длинную, наперед. Последняя пресс-конференция развеяла все сомнения в адекватности вождя. Расчет кацапов на нарастание внутренних волнений. Поэтому наши пулеметчики, танкисты, операторы ПТРК Стугна, FGM-148 Javelin, ударных дронов Bayraktar TB2, всех систем ПВО должны 24/7 держать пальцы на курках и кнопках систем пуска, чтобы в час X сразу показать недоимперии, что ее место в мире возле параши
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27.11.2021 15:08 Відповісти
Статья №5 Конституции Украины...
Україна є Республікою.Носієм Суверинітету і Єдиним Джерелом влади Є Народ.Народ здійснює владу беспосередньо...

Где вы здесь прочитали имена фамилии Порошенко Зеленского или Индюковича с Кучмой ?
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27.11.2021 14:27 Відповісти
коментар відмічено як спам
Зеленский хочет навести порядок в стране. Чиновникам времён Порошенко это не нравиться, вот и пытаются всякими способами отстранить Зеленского от власти
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27.11.2021 14:29 Відповісти
бухая 4 дня на днюхе у завхоза, летая на МЧСных вертолетах на государственную дачу и за государственный счет ??? нужен ли вам такой спецпорядок??
когда ж уже ямки начнут копать под мульярд деревьев ?
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27.11.2021 14:32 Відповісти
Кучмист Саша...болваны не бывают рехВОРматорами и ворами Ковтд бабла и прочего дерьма...
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27.11.2021 14:34 Відповісти

Пан Подоляк, а можна ПРИМЕРЫ - где и когда ишачок "хотел навел порядок"?

Где он хоть попытался навести порядок?

Ибо кроме видосиков-гундосиков за 2,5 года не было вообще ничего.
Вообще.
Ну, не считая 2-3- кратного роста цен, смертности, падения производства, безумного воровства и т.п. счастья.
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27.11.2021 15:05 Відповісти
Сліпий з дитинства?
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27.11.2021 16:21 Відповісти
все просто - Зеленський хоче держпереворот щоб стати жертвою обставин і врятувати собі імідж хочаб клоуна .
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27.11.2021 14:30 Відповісти
всё таки операцию по "вагнеровцам" слил ЗЕлеВова - такой @уйни набраться мог только от 3%-го Таракана - значит, созванивался точно! вот порохоботам веселье - премию обещает Мальдивский Барыга
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27.11.2021 14:30 Відповісти
Треба було встати і дати йому по морді. Він себе вів в цьому ефірі як людина без моралі і совісті. Нами керують аніматори з турецького готелю. У людини не має бажання за щось відповідати, за щось нести відповідальність. Це людина яка хоче просто розвалу, - Юрій Бутусов.

https://www.youtube.com/watch?v=_2y508C50vo&t=2s
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27.11.2021 14:32 Відповісти
СН та за Майбах уже почали бити - ОПЗЖисти, але то таке

slomali_ruku_i_cheljust_pomoschniki_nardepa_iz_opzzh_ustroili_draku_v_gorsovete_selidovo_video.html
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27.11.2021 14:32 Відповісти
Та НІЧОГО він не "строїть"! Ти що - не бачиш що його оточуюче зовсім не цікавить? Він "отбывает очередь" - просто грає чергову п"єсу репертуару театру В театрах складається репертуар на рік Готуючись до нього актори вчать ролі На протязі театрального сезону ці п"єси виставляються Коли настає день чергової вистави ("-надцятої" за рахунком) актор виходить на сцену і повторює те саме що робив уже "-надцять" разів Але він змушений це робить - його змушують виходить на сцену ті ж самі "робітники сцени" - їм їсти хочеться "Суфлери" наприклад!
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27.11.2021 14:33 Відповісти
Тут открылась одна деталь...куратором Ермака и типа начальником является Виктор Ведмедчук...еще 3 дня я об этом не знал....
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27.11.2021 14:36 Відповісти
Дальше больше...Медведчук являлся спонсором квартала 95 с 2004 года...
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27.11.2021 14:40 Відповісти
Спасибо Дмитрию Чекалкину за инфу....,я раньше думал что Зелю спонсировал Коломойский...
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27.11.2021 14:42 Відповісти
Та хто зюзіка за ниточки смикав, то всіх ми ще й не знаємо. А Чекалкін, який мав багато варіантів влаштуватися, є освіченою та мудрою людиною, і стоїть на стороні правди.
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27.11.2021 16:52 Відповісти
бачу дописи чи відео Чекалкіна- завжди вподобайка.
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27.11.2021 19:44 Відповісти
Знову Сеня вискочив, як прищ на сраці )))
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27.11.2021 14:48 Відповісти
Следующим шагом от зелёного недопрезидента будет введение уголовной ответственности за отрицание госпереворота.
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27.11.2021 14:53 Відповісти
Никаких ПЕРЕВОРОТОВ! Никаких ПУТЧЕЙ! Пародия на преза должна, не дожидаясь урагана честно заслуженных гнилых помидоров в морду, тихо встать, ТИХО ИЗВИНИТЬСЯ, тихо выключить свет и убраться обратно - в свой вонючий КВАРТАЛ, где продолжать вонять до конца жизни - ВВИДУ АБСОЛЮТНОЙ ПРОФНЕПРИГОДНОСТИ К ЧЕМУ-ЛИБО ДРУГОМУ...
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27.11.2021 14:54 Відповісти
СТЫД идёт в комплекте с МОРАЛЬЮ, ЧЕСТЬЮ, СОВЕСТЬЮ и МОЗГАМИ. У оманского осла ничего из перечисленного не наблюдается...
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27.11.2021 14:55 Відповісти
Говорит яйцо, которое на крови майдана получило власть, взяло бабло Ахметова и не уничтожило рыгов-саратников Януковича и оставило всю коррупционную систему в нашей стране без изменений, а люди умерли чтоб пришла новая власть, провела реформы и качественно изменила жизнь граждан, а нет... Яйцо, Турчинов, Порошенко, всех кинули... они как по мне, ничем ну лучше нынешнего зеленого гандона...
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27.11.2021 15:11 Відповісти
все соратники януковича смылись за границу, а тех шавок, которые остались мог ты и сам уничтожить, духа нет, сидел под столом и пердел молча. какие реформы ждал? чтоб зарплата тебе лоху свалилась 3$ с неба? средняя зрп Украине 500$ но производительность труда в 6 раз ниже, поэтому у них 3000$
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27.11.2021 16:06 Відповісти
Ты за мою зарплату не беспокойся, я о зарплате и слова не написал... Ага все рыги из Партии Регионов свалили и бизнес свой вывезли, да 99% осталось на местах и их никто не тронул, как и впрочем всю систему....
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27.11.2021 16:19 Відповісти
риторика не міняється, немічний пердун ти ОДНАКО. Тут 24.11.2021 12:42 , тобі не вгодив Поропіночетенко... Брежнева застав чи інших кумирів як Кучмо чи Януковощ- виціловуєш?
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27.11.2021 19:51 Відповісти
Все в жизни меняется вечные только твой Ахметов или Коломойский, пока я не понял за кого ты топишь...
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27.11.2021 19:58 Відповісти
корчиш із себе кловуна? Чи це нормальний стан дури?
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27.11.2021 22:07 Відповісти
Все в мене добре, не звертай уваги
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27.11.2021 22:27 Відповісти
нах ты мне обосрался, что бы переживать за тебя убогого. ответь на вопрос-что ты хотел, и что не сбылось из твоих мечтаний? за 3 года стать Германией? с таким быдлом73 как ты, голосующим во время войны за тупого криворогого дебила, нам до Германии еще лет 300!
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28.11.2021 19:04 Відповісти
а может и 1000 лет, пришел Кучма все украл, народ поддержал Пасичныка получил хёр, пришел Янукович всех обокрал, заплатив кровью свергнули Януковича, пришел Педро такой же поц, который ни коррупционную систему власти не поменял ни рыгов не уничтожил, теперь выбрали Зеленого п#здуна, который, как впрочем и все до него... обещал одно, а ни хрена из этого не сделал... а ты лошара говоришь о 300 лет, оптимист хренов
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29.11.2021 10:37 Відповісти
Думаю если такое быдло как ты, которое ждет манны небесной, и решения собственных проблем сверху добрым дядей, сжечь в крематориях, то все можно решить за 3 года, как Германия в 30х.
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29.11.2021 11:34 Відповісти
Так не у меня проблем
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29.11.2021 12:00 Відповісти
Что тебе тогда не нравится, ты чем озабочена? Не подмели подъезд хрущевки? Веник в руки и вперед. #ули стонешь! Кучма украл, Янукович украл... что у тебя красть голодранец!
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29.11.2021 12:11 Відповісти
Озабочен лишь одним, каждый раз когда я нанимаю людей на работу во власть эта власть обещает покрасить забор в желтый цвет..., а как только она получает эту власть, она или не красит этот забор совсем, или красит в другой цвет... а озабочен я тем , что следующие 4-5 лет я ни#уя с эти поделать не могу...
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29.11.2021 12:31 Відповісти
Говоряща голова з диркою в лобі від кулі.
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27.11.2021 15:53 Відповісти
Смешко, да кому он надо.
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27.11.2021 17:13 Відповісти
Постоянно выскакиваешь против Смешко. Не потомули что он украинец? На мой взгляд Смешко как раз наиболее приемлемый человек.

Хотя и он не без недостатков.
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27.11.2021 19:22 Відповісти
Потому что он Гордон.
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27.11.2021 19:53 Відповісти
При чем здесь Гордон. Не надо упрощать через пень-колоду. Надо читать биографию конкретного человека и так его оценивать.
Тем более и Гордон далеко не самое большое зло в Украине.
Каждый из миллиардеров несравнимо большее зло чем Гордон. Они все довели до того, что в украинцев самый низкий уровень жизни в Европе. Это притом, что природные ресурсы одни из самых больших. В том числе и тот миллиардер, который один из создателей партии регионов.
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27.11.2021 22:04 Відповісти
Так .... это его основная работа после вербовки в Омане...
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27.11.2021 17:34 Відповісти
все то плохо ай ай ай и зеленский мудограй
но гдЭ дЭнги за забор против ракет ? а сЭньо
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27.11.2021 18:30 Відповісти
Заголовок так написаний,що неясно,хто провокує переворот - чи Зеленський,чи Яценюк...Як на мене,то два кінці одного обрізаного патика...
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27.11.2021 18:47 Відповісти
 
 