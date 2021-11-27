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Пам'яті українців-жертв Голодомору. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

День пам’яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада.

До Дня пам’яті музей Голодомору опублікував ролик, присвячений вивченню цієї трагічної сторінки історії України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, нині більшість істориків та демографів схиляються до думки, що людські втрати в результаті Голодомору становили насправді не 10,5 млн, а 3,9 млн загиблих та 600 тисяч ненароджених.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ряд науковців заявили про фальсифікацію у виданні, здійсненому під егідою Музею Голодомору. Вони вказують на цілу низку явних фальсифікацій даних і вважають, що трикратне завищення реальної кількості померлих через Голодомор підважує доказовість самого факту геноциду.

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Топ коментарі
+30
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27.11.2021 16:15
+27
Віктор Ющенко



8 год ·



Вельмишановний Український народе,

88 років. Повний вік нормального людського життя. Вік, що міг бути призначений для щастя, для сліду на землі, для продовження роду і життя.
Зі спогаду із села Савинці на Київщині - « у сім'ї Танчика Василя померли він сам і його дружина, а їхня маленька грудна дитина ще була жива, горнулась до маминих грудей. То це дитинча також забрали на цвинтар і вкинули в яму, воно ще якийсь час сиділо в куточку ями, поки його не засипали землею ...»

XX століття. Серце Європи. Чорною землею засипано людське життя, наше життя, українське життя.
Коли, Український народе, перетворились Твої зорі на гіркий і чорний полин?
Чотири, три століття до цього?
Коли Твої зорі, Твої очі, Український народе, стали чорними дірами?
Вісімдесят років тому? Сімдесят п'ять тому? Шістдесят п'ять? Слідом за втратою держави, голодоморами, війнами?

Немов в об'явленні Івана Богослова, у чорних апокаліптичних зорях поглинуто біблейську третину нашої душі, роду, землі, життя, нашої пам'яті.
Чи усвідомлюємо ми вагу цієї втрати? Чи усвідомлюємо свою відповідальність? Чи усвідомлюємо, що тут першопричина нашого нинішнього буття?..

У моєму слові - не печаль і не тризна.
У моєму слові - національний біль.
У моєму слові - сила великого українського народу.

Цей день об'єднує мільйони. А отже смерть відійшла.
Ми - живі. Ми - держава. Ми перемогли.
Ми подолали зло.

Сьогодні Україна і світ вшановують 88-ту річницю найжорстокішого злочину, вчиненого проти нашого народу, - Голодомору 1932-33 років.
Через 88 років нація і держава віддають борг загиблим нашим братам і сестрам.
Я вдячний усім співвітчизникам і світовому українству, які шукали і відновлювали правду про Голодомор. Я закликаю вас не зупиняти цю благословенну працю.

Я вдячний главам держав, парламентам та урядам, міжнародним організаціям і громадськості за братню солідарність з нами.
Ми повертаємо собі і світу знання про пережиту нами, одну з найбільших катастроф в історії людства.

Її масштаб - немислимий, незліченний.
У пік Голодомору, на нашій землі щодоби помирало 25 тисяч осіб.
Терор голодом в Україні був чітко спланованим актом геноциду. Це - очевидний факт.
На відміну від інших регіонів СРСР, в Україні у людей вилучали все до крихти.
Територію України і Кубані, де проживала більшість українців, оточили війська, щоб добити найменшу надію.

У справі України Сталін мав на меті - одне: упокорити селянство, знищити провід нації і зламати хребет українства - найбільшої іншоетнічної частини імперії і найбільшої її потенційної загрози.

Переді мною - документ доби. Це - запис акта про смерть Андрія Остапенка від 13 травня 1933 року. « Причина смерти - зазначити докладно: українець» .
А далі, а далі - чисте поле. Як писав італійський консул у Харкові Серджіо Граденіґо, «колонізація змінить етнографічну природу України. Можливо, в дуже близькому майбутньому не доведеться більше говорити ні про Україну, ні про український народ ...»

Україна вижила. І Україна перемогла.
Наш біль додає нам сили і гідності.
Злочинець - один. Це - імперський, комуністичний, радянський режим.
Ті, хто сьогодні заперечують Голодомор і виправдовують Сталіна «раціональним способом управління», - беруть на себе чорну і приречену печать зла.
Ми засуджуємо найменші спроби виправдання катів наших народів.
Нам потрібна правда, співпереживання і спільний суд над минулою кривдою.

Я прошу Господа очищення і звільнення від страху - від демона, що не дає нам повірити у власні сили, у власний корінь, у власне національне «я», що народжене і завжди народжується цією чудовою землею.
Повірити. Раз і назавжди. Для всіх.

Лише через чесну відповідь перед собою, лише через усвідомлення своєї української приналежності, для нас відкриється нове життя і нове майбутнє.

Так постає наша перемога.
Перемога єдиної і вічної України.
Перемога нації і держави над рабством.
Перемога життя над смертю.
Сьогодні - не тільки День пам'яті.
Сьогодні - День Свободи.
День нашої найбільш
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27.11.2021 16:11
+26
Не пробачимо ніколи
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27.11.2021 16:03
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27.11.2021 16:03 Відповісти
Світла пам'ять жертвам фашисткоі педірациї! Вічне пекло мацкалям
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27.11.2021 16:06 Відповісти
Віктор Ющенко



8 год ·



Вельмишановний Український народе,

88 років. Повний вік нормального людського життя. Вік, що міг бути призначений для щастя, для сліду на землі, для продовження роду і життя.
Зі спогаду із села Савинці на Київщині - « у сім'ї Танчика Василя померли він сам і його дружина, а їхня маленька грудна дитина ще була жива, горнулась до маминих грудей. То це дитинча також забрали на цвинтар і вкинули в яму, воно ще якийсь час сиділо в куточку ями, поки його не засипали землею ...»

XX століття. Серце Європи. Чорною землею засипано людське життя, наше життя, українське життя.
Коли, Український народе, перетворились Твої зорі на гіркий і чорний полин?
Чотири, три століття до цього?
Коли Твої зорі, Твої очі, Український народе, стали чорними дірами?
Вісімдесят років тому? Сімдесят п'ять тому? Шістдесят п'ять? Слідом за втратою держави, голодоморами, війнами?

Немов в об'явленні Івана Богослова, у чорних апокаліптичних зорях поглинуто біблейську третину нашої душі, роду, землі, життя, нашої пам'яті.
Чи усвідомлюємо ми вагу цієї втрати? Чи усвідомлюємо свою відповідальність? Чи усвідомлюємо, що тут першопричина нашого нинішнього буття?..

У моєму слові - не печаль і не тризна.
У моєму слові - національний біль.
У моєму слові - сила великого українського народу.

Цей день об'єднує мільйони. А отже смерть відійшла.
Ми - живі. Ми - держава. Ми перемогли.
Ми подолали зло.

Сьогодні Україна і світ вшановують 88-ту річницю найжорстокішого злочину, вчиненого проти нашого народу, - Голодомору 1932-33 років.
Через 88 років нація і держава віддають борг загиблим нашим братам і сестрам.
Я вдячний усім співвітчизникам і світовому українству, які шукали і відновлювали правду про Голодомор. Я закликаю вас не зупиняти цю благословенну працю.

Я вдячний главам держав, парламентам та урядам, міжнародним організаціям і громадськості за братню солідарність з нами.
Ми повертаємо собі і світу знання про пережиту нами, одну з найбільших катастроф в історії людства.

Її масштаб - немислимий, незліченний.
У пік Голодомору, на нашій землі щодоби помирало 25 тисяч осіб.
Терор голодом в Україні був чітко спланованим актом геноциду. Це - очевидний факт.
На відміну від інших регіонів СРСР, в Україні у людей вилучали все до крихти.
Територію України і Кубані, де проживала більшість українців, оточили війська, щоб добити найменшу надію.

У справі України Сталін мав на меті - одне: упокорити селянство, знищити провід нації і зламати хребет українства - найбільшої іншоетнічної частини імперії і найбільшої її потенційної загрози.

Переді мною - документ доби. Це - запис акта про смерть Андрія Остапенка від 13 травня 1933 року. « Причина смерти - зазначити докладно: українець» .
А далі, а далі - чисте поле. Як писав італійський консул у Харкові Серджіо Граденіґо, «колонізація змінить етнографічну природу України. Можливо, в дуже близькому майбутньому не доведеться більше говорити ні про Україну, ні про український народ ...»

Україна вижила. І Україна перемогла.
Наш біль додає нам сили і гідності.
Злочинець - один. Це - імперський, комуністичний, радянський режим.
Ті, хто сьогодні заперечують Голодомор і виправдовують Сталіна «раціональним способом управління», - беруть на себе чорну і приречену печать зла.
Ми засуджуємо найменші спроби виправдання катів наших народів.
Нам потрібна правда, співпереживання і спільний суд над минулою кривдою.

Я прошу Господа очищення і звільнення від страху - від демона, що не дає нам повірити у власні сили, у власний корінь, у власне національне «я», що народжене і завжди народжується цією чудовою землею.
Повірити. Раз і назавжди. Для всіх.

Лише через чесну відповідь перед собою, лише через усвідомлення своєї української приналежності, для нас відкриється нове життя і нове майбутнє.

Так постає наша перемога.
Перемога єдиної і вічної України.
Перемога нації і держави над рабством.
Перемога життя над смертю.
Сьогодні - не тільки День пам'яті.
Сьогодні - День Свободи.
День нашої найбільш
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27.11.2021 16:11 Відповісти
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27.11.2021 16:14 Відповісти
Ющенко респект, что тему Голодомора поднял . А
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27.11.2021 16:33 Відповісти
Але більшість українців йому цього не пробачила.
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27.11.2021 17:07 Відповісти
Ему не простили не памяти про Голодомор
Ему не простили сдачи Украины под донецкий клан.
Так и Зе не простят заполнение высоких кабинетов РЫГАМИ . Ему об этом говорят - он в упор не слышит ,
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27.11.2021 17:29 Відповісти
Не погоджуюсь. Його почали цькувати саме за українство, вже на другий рік президенства.
І він нічого нікому не віддавав. Віддали люди на виборах. Їм ніхто не забороняв подумати добре і обрати Ющенка на другий термін із великою фракцією в парламенті. Як зараз Зеленського.
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27.11.2021 17:31 Відповісти
Ксения, у нас за українство і досі цькують . Но Ющенко запам'ятався не тількі цім . І на цій темі не доречно все згадувати .
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27.11.2021 18:07 Відповісти
Та я вас прошу..
Він вам запам'ятався.Бо вашу думку про нього сформувала Юлія і путінЗМІ.
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27.11.2021 18:10 Відповісти
И не просите

в нашем доме с 91 года российское тв было запрещено , а Вы его смотрели точно 😀
И за Юлю я никогда не голосовала - мне не нравилась ее фальш 😀

ЩЕ РАЗ ПОВТОРЮЮ - НА ЦІЙ ТРАУРНІЙ ТЕМІ НЕ ДОРЕЧНО ДЕБАТИРОВАТЬ . А Ви це робите .
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27.11.2021 18:17 Відповісти
Ви почали. Не я.
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27.11.2021 18:20 Відповісти
Ну , не превращайтесь в базарную бабу.

и прочтите выше , кто первый затеял этот спор .
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27.11.2021 18:25 Відповісти
Причём , как троль, перешли на мою личность !!
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27.11.2021 18:25 Відповісти
Прочитала. Ви.
Не продовжуйте далі, бо перетворитесь у базарну бабу.
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27.11.2021 18:28 Відповісти
Это я написала ???
Ksenia VB

Але більшість українців йому цього не пробачила.

27.11.2021 17:07
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27.11.2021 18:30 Відповісти
Це не правда ? Погано ви знаєте українців.
Над ним буквально насміхались через Голодомор.
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27.11.2021 18:32 Відповісти
Ксения , я не вчера родилась . Вы в те времена не находились в Киеве , Вы , думаю, не имеете друзей из этой среды.

Ценю Вас за україномовність . На цьому припинимо нікому не потрібну суперечку.

Добре , що Цезор більше уваги приділяє украінской мові. С
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27.11.2021 18:38 Відповісти
То припиніть. Чого не припиняєте ?
Я маю свою думку, яка базується на фактах.
Знаєте, народ і Порошенкові досі не може пробачити. Зате держава зависла над прірвою. І трагедія може повторитись.
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27.11.2021 18:40 Відповісти
А я маю свою думку. І не тягнить в цю суперечку ще і Порошенко .
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27.11.2021 18:44 Відповісти
Дівочки, не треба драти одне одну за коси. От я, так не люблю подертих кицьок.)
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27.11.2021 18:46 Відповісти
Я з вами не сперечаюсь. Це ви у всіх опонентів бачите.
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27.11.2021 18:46 Відповісти
В результаті він виявився правим про те, що політики в Україні можуть бути чесними чи брехунами, господарниками чи візіонерами, але вони мають бути україномовними. І ця його точка зору поступово набирає ваги.
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27.11.2021 18:30 Відповісти
Зеленський цього не зрозумів.
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27.11.2021 18:35 Відповісти
Але він не взмзі уникнути цієї навали. Він крутиться, з'їжджає на говірку, та повертається до української.
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27.11.2021 19:05 Відповісти
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27.11.2021 16:15 Відповісти
В цей дуже знаменний ДЕНЬ ПАМ"ЯТІ треба звернутися за допомогою до виконавчого серетара асоціяції психіатрів Семена Глузмана , людину,котра своїми відсидками у лагерях сталінщини точно знає наслідки правління таких як ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
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27.11.2021 16:21 Відповісти
Семён Фи́шелевич Глу́зман (род. 10 сентября 1946, Киев, УССР) - украинский психиатр, бывший политзаключённый, диссидент, общественный деятель. Исполнительный секретарь Ассоциации психиатров Украины[1].

Директор Украинско-американского бюро защиты прав человека и Международного медицинского реабилитационного центра для жертв войны и тоталитарных режимов (МРЦ). Член Американского общества психиатров, Королевского колледжа психиатров Великобритании, Общества психиатров и неврологов Германии.[1] Сопредседатель Комитета «Бабий Яр». Автор многочисленных интервью, научных публикаций по проблемам прав человека, по вопросам этики и права в психиатрии, вопросам социальной психиатрии.[2] Один из авторов Закона Украины «О психиатрической помощи» и других законодательных документов.[1]
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27.11.2021 16:25 Відповісти
Семен Глузман ще й співзасновник ініциативної групи "ПЕРШОГО ГРУДНЯ"
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27.11.2021 16:28 Відповісти
Глузман вийшов з групи Першого Грудня через незгоду з принциповою проукраїнською позицією інших засновників. Гузман був симпатиком януковича і агітував за Зеленського. Я не даю цьому діячу власних характеристик, в українському просторі він зробив себе сам.
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27.11.2021 18:34 Відповісти
"...Я абсолютно не шкодую, що я голосував проти Порошенка. Тому що я розумів, що Порошенко - це очевидний, відкритий руйнівник української державності. Йому було... Абсолютно цинік.

Ця відносно молода людина (42 роки - відносно молода людина) не цинік. У мене враження, що він (Зеленський, - ред.) розгубився - занадто багато проблем. І він не може їх вирішити. А як вирішити проблему втоми Європи від України, коли Україна десятиріччями стоїть і просить грошей?" - С. Глузман в інтерв'ю РС https://www.radiosvoboda.org/a/hluzman-pro-zelenskoho/30332360.html
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27.11.2021 23:15 Відповісти
Власне, я не маю до пана Глузмана персональних претензій. По перше, він робить усвідомлений вибір, на відміну від багатьох українців. По друге, на відміну від його обранців, він далекий від перетину загальнолюдських червоних ліній. Власне, сам він є моральною людиною, просто його вибір продиктований не українськими національними інтересами. Точніше, він вважає, що інтереси українського етносу мають співпадати з інтересами єврейського етносу в межах загальноліберального руху.
Схожі погляди мали українські суспільні діячі на початку минулого століття. І так само, як у Глузмана, їх лібералізм схилявся до соціалістичних ідей, на противагу правоконсервативним націоналістичним. Його позицію можна зрозуміти з огляду на складні історичні відносини між двома етносами в Україні. Поза тим, домінування ліберальних ідей на початку XX ст. привело не до посилення української держави, а до її слабкості і через це до зникнення. Справа тут не у внутрішніх протиріччях лібералізму, а в тому, що Україна межує з агресивним сусідом, проти якого ліберальна ідея працює погано. Самі євреї добре усвідомили це у власній державі, тож за 40 років після формування, ізраїльське суспільство мігрувало від ліберального соціалізму до помірковано-консервативного націоналізму під контролем опозиційних лібералів. Загалом, ******** розвиток Ізраїлю свідчить, що в умовах фронтиру така політична організація є виправданою. Я вже не кажу про те, що "лібералізм" Кучми і його наступників регіоналів був удаваним і фасадним. Але мова не про них, а про Глузмана, який є лібералом за переконаннями. У своїй уяві він протистоїть консервативному націоналізму, але обирає не справжніх ліберальних політиків, а шахраїв, які ліберальною риторикою лише прикривають свої шкурні інтереси.
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28.11.2021 12:31 Відповісти
не плутаймо лібералізм з корпоративною солідарністю

...Вона (Супрун) зробила дуже багато зла для нас. І для мене також. Щодо психіатрії.

- Ну, бодай щось хороше знаходите в неї, за міністерства її?

- Те, що вона пішла. Це так добре.

- Ну, пане Глузман, що, Богатирьова була краще, скажіть, будь ласка?

- Ви знаєте, так. Не зважаючи ні на що. До речі, Богатирьова була розумним міністром. Я ж не говорю про фінансові схеми і інше. Я цього не знаю. Богатирьова була дійсно на своєму місці як міністр. Хоча... Розумієте, є ще речі, які не сказані вголос. Наприклад, їй, Богатирьовій, була виділена невелика площа, де вона керувала. Більше було за сином Януковича (Олександром, - ред.) і за системою. Тому це все дуже складно. Я це знаю від компетентних людей. І тоді знав. Не вона ухвалювала найсерйозніші рішення. - https://www.radiosvoboda.org/a/hluzman-pro-zelenskoho/30332360.html
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28.11.2021 13:33 Відповісти
Одне другому не заважає. Кожна людина окрім суспільних ідеалів має шкурні інтереси і персональні вподобання. Виборці Порошенка, наприклад, не усі є його симпатиками. А симпатики навряд чи розуміють його справжній ідеологічний вибір. У випадку Глузмана, вибір Богатирьової і вкоріненої "системи" на противагу реформам Супрун не суперечить його соціально-ліберальним вподобанням. За саме це ще не варто засуджувати. Поза тим, що Глузман не мав згоди із 1 Грудня, він не був їх антагоністом. І, попри несприйняття українського націоналізму, Глузман пристав до комітету "Комітету "Бабин Яр" Зисельса, що просуває український погляд на трагедію, а не до московського "Меморіалу Голокосту" Фрідмана. Через це у першій репліці я наголосив на тому, що я не засуджую Глузмана. Просто нам із ним не зовсім одну сторону. Але й не на ножах.
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28.11.2021 14:13 Відповісти
Вічна память загиблим під час голодомору, з моїх родичів ніхто не помер у голодомор бо вони були землевласниками як казали комуняки "куркулями" но вони поті у 37-му половину їх розстріляли.
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27.11.2021 16:24 Відповісти
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27.11.2021 16:27 Відповісти
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27.11.2021 16:30 Відповісти
Вічна Пам'ять
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27.11.2021 16:34 Відповісти
Катам прокляття на всіх нащадків!
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27.11.2021 16:38 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
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27.11.2021 16:43 Відповісти
Поправочка: Не 10, а всього-навсього 3,5 !!! мільйонів українців замучили голодом комуняки.
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27.11.2021 16:45 Відповісти
а хто міг реально порахувати
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27.11.2021 16:47 Відповісти
Степане Ільковичу, твої предки-родичі знищували голодом і не тільки... українців, а ти тепер хочеш їх "відбілити", применшивши в 3-4 рази результати їх злочинів, їм "прощенієм" може бути лише прилюдна шибениця і карма нащадкам до 7 коліна.
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27.11.2021 17:35 Відповісти
тоді умисно....- а сьогодні що ....уже найдорожчий в Европі- а їм все не рентабельно...- от падли ...

Цукровики України перебувають на межі нерентабельності
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27.11.2021 16:46 Відповісти
Світла пам'ять усім померлим від Голодоморів! Їхнім катам-нелюдям - вічне пекло!
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27.11.2021 16:53 Відповісти
Чомусь я майже впевнена, що трагедія торкнулась кожної української родини.
Згадайте, люди, своїх втрачених родичів.
Скільки б нас було, якби не цей страшний злочин.
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27.11.2021 16:54 Відповісти
Певною мірою голодомор відбувався локально. Тобто, осередків було багато, але були місця, де він не був організований так жорстоко. Галичина і Волинь взагалі уникли геноциду, якщо не брати до уваги, що в той час житомирщина важалась східною волинню. Здається, на сході України була чи не половина усіх жертв. Реальні втрати на кінець 30х дискутуються від 3 до 10 мільйонів, більшість джерел вважає 5 мільйонів найбільш виправданою цифрою, якщо брати лише селян і 30 роки. Але Україна потерпала в 20х і в 40 теж. З огляду на загальну динаміку населення, зокрема з врахуванням великої міграції, саме український етнос втратив щонайменше 12 мільйонів протягом першої половини XX ст., що становило третину його чисельності. Але це не все, позаяк втари всіх етносів, що мешкали на українських землях оцінюються в 16-20 мільйонів, тобто, близько половини населення. Не дарма Тімоті Шнайдер назвав Україну, Польщу, Білорусь і Балтію кривавими землями.
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27.11.2021 18:05 Відповісти
Де діяло УПА. голоду не було.
І я чула про вибірковість. Вона прямо вказує на штучність голоду і спрямований геноцид.
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27.11.2021 18:13 Відповісти
Діяльність УПА сприяла виживаню українців після війни. Бо саме під час голоду 46-48 року своєю боротьбою із нквс вони відволікли сили катів від свого народу. В 30х захід України ще не входив до совітської зони окупації. І тому Галичина і Волинь уникли участі Голодомору. Ба більше, в колишній ЗУНР збирали масові пожертви для врятування жертв голоду в совітській Україні.
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27.11.2021 18:40 Відповісти
І до них добрались. Переселеннями, розстрілами..
Скільки у війні загинуло.
Уявіть сумарні втрати українців. Перша світова. Друга. Репресії.
В мене таке враження, що всіх винищили. Нема вже тих українців, якісь рештки..
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27.11.2021 18:44 Відповісти
*******, на початок 30х було 42 мільйони і на кінець 40х - 42 мільйони. Майже половину винищили, ще частина виїхала. Можна вважати, що приблизно половину заселили зі сходу. Але ця половина не з сибіру приїхала, а з колишніх українських територій - Білгород, Курськ, Вороніж, Кубань. Не лише, але зокрема.
От зараз, на донбас заїжджають геть не українці. Місцевих переселяють вглиб рф, а там з'являються переселенці з північних національних країв московії. Людям, що бачили лише тундру, справжні яблука на гілках - це щастя.
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27.11.2021 19:00 Відповісти
нi, нiколи не закiнчаться голодомори, доки iснуe фашиська держава рф...
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27.11.2021 17:03 Відповісти
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27.11.2021 17:36 Відповісти
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27.11.2021 17:48 Відповісти
Не верящим в голодомор ,когда окружали деревню и сознательно не выпускали народ чтобы они погибли. В селе рядом с рекой погибло 90 % народу. А я помню что в этой реке ловилось много рыбы. Ну как можно было умереть
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27.11.2021 18:13 Відповісти
Здобудеш Державу,
Або загинеш у боротьбі за нею

Там де немає Держави, настає геноцид

Вічна пам'ять жертвам Голодомору

І вічний урок нині сущим українцям
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27.11.2021 18:13 Відповісти
Разные коменты, разные люди, время сменилось, память осталась, а где и потерялась. Но вот реальность есть---проверьте её. Сейчас 19-00 вечера, 27 ноября, давно стемнело---подойдите кому не лень к своему подоконнику, потушите свет, посмотрите на окна ближних домов---много огоньков? А на своём окне что?
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27.11.2021 19:04 Відповісти
 
 