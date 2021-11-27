Пам'яті українців-жертв Голодомору. ВIДЕО
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День пам’яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада.
До Дня пам’яті музей Голодомору опублікував ролик, присвячений вивченню цієї трагічної сторінки історії України, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначимо, нині більшість істориків та демографів схиляються до думки, що людські втрати в результаті Голодомору становили насправді не 10,5 млн, а 3,9 млн загиблих та 600 тисяч ненароджених.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ряд науковців заявили про фальсифікацію у виданні, здійсненому під егідою Музею Голодомору. Вони вказують на цілу низку явних фальсифікацій даних і вважають, що трикратне завищення реальної кількості померлих через Голодомор підважує доказовість самого факту геноциду.
Топ коментарі
+30 Шимус
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+27 Ksenia VB
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Вельмишановний Український народе,
88 років. Повний вік нормального людського життя. Вік, що міг бути призначений для щастя, для сліду на землі, для продовження роду і життя.
Зі спогаду із села Савинці на Київщині - « у сім'ї Танчика Василя померли він сам і його дружина, а їхня маленька грудна дитина ще була жива, горнулась до маминих грудей. То це дитинча також забрали на цвинтар і вкинули в яму, воно ще якийсь час сиділо в куточку ями, поки його не засипали землею ...»
XX століття. Серце Європи. Чорною землею засипано людське життя, наше життя, українське життя.
Коли, Український народе, перетворились Твої зорі на гіркий і чорний полин?
Чотири, три століття до цього?
Коли Твої зорі, Твої очі, Український народе, стали чорними дірами?
Вісімдесят років тому? Сімдесят п'ять тому? Шістдесят п'ять? Слідом за втратою держави, голодоморами, війнами?
Немов в об'явленні Івана Богослова, у чорних апокаліптичних зорях поглинуто біблейську третину нашої душі, роду, землі, життя, нашої пам'яті.
Чи усвідомлюємо ми вагу цієї втрати? Чи усвідомлюємо свою відповідальність? Чи усвідомлюємо, що тут першопричина нашого нинішнього буття?..
У моєму слові - не печаль і не тризна.
У моєму слові - національний біль.
У моєму слові - сила великого українського народу.
Цей день об'єднує мільйони. А отже смерть відійшла.
Ми - живі. Ми - держава. Ми перемогли.
Ми подолали зло.
Сьогодні Україна і світ вшановують 88-ту річницю найжорстокішого злочину, вчиненого проти нашого народу, - Голодомору 1932-33 років.
Через 88 років нація і держава віддають борг загиблим нашим братам і сестрам.
Я вдячний усім співвітчизникам і світовому українству, які шукали і відновлювали правду про Голодомор. Я закликаю вас не зупиняти цю благословенну працю.
Я вдячний главам держав, парламентам та урядам, міжнародним організаціям і громадськості за братню солідарність з нами.
Ми повертаємо собі і світу знання про пережиту нами, одну з найбільших катастроф в історії людства.
Її масштаб - немислимий, незліченний.
У пік Голодомору, на нашій землі щодоби помирало 25 тисяч осіб.
Терор голодом в Україні був чітко спланованим актом геноциду. Це - очевидний факт.
На відміну від інших регіонів СРСР, в Україні у людей вилучали все до крихти.
Територію України і Кубані, де проживала більшість українців, оточили війська, щоб добити найменшу надію.
У справі України Сталін мав на меті - одне: упокорити селянство, знищити провід нації і зламати хребет українства - найбільшої іншоетнічної частини імперії і найбільшої її потенційної загрози.
Переді мною - документ доби. Це - запис акта про смерть Андрія Остапенка від 13 травня 1933 року. « Причина смерти - зазначити докладно: українець» .
А далі, а далі - чисте поле. Як писав італійський консул у Харкові Серджіо Граденіґо, «колонізація змінить етнографічну природу України. Можливо, в дуже близькому майбутньому не доведеться більше говорити ні про Україну, ні про український народ ...»
Україна вижила. І Україна перемогла.
Наш біль додає нам сили і гідності.
Злочинець - один. Це - імперський, комуністичний, радянський режим.
Ті, хто сьогодні заперечують Голодомор і виправдовують Сталіна «раціональним способом управління», - беруть на себе чорну і приречену печать зла.
Ми засуджуємо найменші спроби виправдання катів наших народів.
Нам потрібна правда, співпереживання і спільний суд над минулою кривдою.
Я прошу Господа очищення і звільнення від страху - від демона, що не дає нам повірити у власні сили, у власний корінь, у власне національне «я», що народжене і завжди народжується цією чудовою землею.
Повірити. Раз і назавжди. Для всіх.
Лише через чесну відповідь перед собою, лише через усвідомлення своєї української приналежності, для нас відкриється нове життя і нове майбутнє.
Так постає наша перемога.
Перемога єдиної і вічної України.
Перемога нації і держави над рабством.
Перемога життя над смертю.
Сьогодні - не тільки День пам'яті.
Сьогодні - День Свободи.
День нашої найбільш
Ему не простили сдачи Украины под донецкий клан.
Так и Зе не простят заполнение высоких кабинетов РЫГАМИ . Ему об этом говорят - он в упор не слышит ,
І він нічого нікому не віддавав. Віддали люди на виборах. Їм ніхто не забороняв подумати добре і обрати Ющенка на другий термін із великою фракцією в парламенті. Як зараз Зеленського.
Він вам запам'ятався.Бо вашу думку про нього сформувала Юлія і путінЗМІ.
в нашем доме с 91 года российское тв было запрещено , а Вы его смотрели точно 😀
И за Юлю я никогда не голосовала - мне не нравилась ее фальш 😀
ЩЕ РАЗ ПОВТОРЮЮ - НА ЦІЙ ТРАУРНІЙ ТЕМІ НЕ ДОРЕЧНО ДЕБАТИРОВАТЬ . А Ви це робите .
и прочтите выше , кто первый затеял этот спор .
Не продовжуйте далі, бо перетворитесь у базарну бабу.
Ksenia VB
Але більшість українців йому цього не пробачила.
27.11.2021 17:07
Над ним буквально насміхались через Голодомор.
Ценю Вас за україномовність . На цьому припинимо нікому не потрібну суперечку.
Добре , що Цезор більше уваги приділяє украінской мові. С
Я маю свою думку, яка базується на фактах.
Знаєте, народ і Порошенкові досі не може пробачити. Зате держава зависла над прірвою. І трагедія може повторитись.
Директор Украинско-американского бюро защиты прав человека и Международного медицинского реабилитационного центра для жертв войны и тоталитарных режимов (МРЦ). Член Американского общества психиатров, Королевского колледжа психиатров Великобритании, Общества психиатров и неврологов Германии.[1] Сопредседатель Комитета «Бабий Яр». Автор многочисленных интервью, научных публикаций по проблемам прав человека, по вопросам этики и права в психиатрии, вопросам социальной психиатрии.[2] Один из авторов Закона Украины «О психиатрической помощи» и других законодательных документов.[1]
Ця відносно молода людина (42 роки - відносно молода людина) не цинік. У мене враження, що він (Зеленський, - ред.) розгубився - занадто багато проблем. І він не може їх вирішити. А як вирішити проблему втоми Європи від України, коли Україна десятиріччями стоїть і просить грошей?" - С. Глузман в інтерв'ю РС https://www.radiosvoboda.org/a/hluzman-pro-zelenskoho/30332360.html
Схожі погляди мали українські суспільні діячі на початку минулого століття. І так само, як у Глузмана, їх лібералізм схилявся до соціалістичних ідей, на противагу правоконсервативним націоналістичним. Його позицію можна зрозуміти з огляду на складні історичні відносини між двома етносами в Україні. Поза тим, домінування ліберальних ідей на початку XX ст. привело не до посилення української держави, а до її слабкості і через це до зникнення. Справа тут не у внутрішніх протиріччях лібералізму, а в тому, що Україна межує з агресивним сусідом, проти якого ліберальна ідея працює погано. Самі євреї добре усвідомили це у власній державі, тож за 40 років після формування, ізраїльське суспільство мігрувало від ліберального соціалізму до помірковано-консервативного націоналізму під контролем опозиційних лібералів. Загалом, ******** розвиток Ізраїлю свідчить, що в умовах фронтиру така політична організація є виправданою. Я вже не кажу про те, що "лібералізм" Кучми і його наступників регіоналів був удаваним і фасадним. Але мова не про них, а про Глузмана, який є лібералом за переконаннями. У своїй уяві він протистоїть консервативному націоналізму, але обирає не справжніх ліберальних політиків, а шахраїв, які ліберальною риторикою лише прикривають свої шкурні інтереси.
...Вона (Супрун) зробила дуже багато зла для нас. І для мене також. Щодо психіатрії.
- Ну, бодай щось хороше знаходите в неї, за міністерства її?
- Те, що вона пішла. Це так добре.
- Ну, пане Глузман, що, Богатирьова була краще, скажіть, будь ласка?
- Ви знаєте, так. Не зважаючи ні на що. До речі, Богатирьова була розумним міністром. Я ж не говорю про фінансові схеми і інше. Я цього не знаю. Богатирьова була дійсно на своєму місці як міністр. Хоча... Розумієте, є ще речі, які не сказані вголос. Наприклад, їй, Богатирьовій, була виділена невелика площа, де вона керувала. Більше було за сином Януковича (Олександром, - ред.) і за системою. Тому це все дуже складно. Я це знаю від компетентних людей. І тоді знав. Не вона ухвалювала найсерйозніші рішення. - https://www.radiosvoboda.org/a/hluzman-pro-zelenskoho/30332360.html
Цукровики України перебувають на межі нерентабельності
Згадайте, люди, своїх втрачених родичів.
Скільки б нас було, якби не цей страшний злочин.
І я чула про вибірковість. Вона прямо вказує на штучність голоду і спрямований геноцид.
Скільки у війні загинуло.
Уявіть сумарні втрати українців. Перша світова. Друга. Репресії.
В мене таке враження, що всіх винищили. Нема вже тих українців, якісь рештки..
От зараз, на донбас заїжджають геть не українці. Місцевих переселяють вглиб рф, а там з'являються переселенці з північних національних країв московії. Людям, що бачили лише тундру, справжні яблука на гілках - це щастя.
Або загинеш у боротьбі за нею
Там де немає Держави, настає геноцид
Вічна пам'ять жертвам Голодомору
І вічний урок нині сущим українцям