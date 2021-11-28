УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15473 відвідувача онлайн
Відео За кордоном
24905 89
Білорусь (3872) кордон (1455) Польща (2292)

Мігранти форсували кордон Польщі за підтримки білоруських військових, які сліпили прикордонників лазерами та стробоскопом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Більше сотні мігрантів 26 листопада намагалися потрапити на територію Польщі з боку Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вчора група з понад 100 іноземців форсувала кордон на ділянці, яка охороняється прикордонною заставою в Біловежі", - йдеться у повідомленні прикордонної служби Польщі в твіттері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні відбувається цинічна гра авторитарних режимів, які використовують простих людей у своїй брудній політиці, - МЗС Польщі

Як заявляють польські прикордонники, під час спроби мігрантів перетнути кордон, "білоруські служби осліпляли польських офіцерів лазерами та стробоскопом". За їхньою інформацією, спроба мігрантів перетнути кордон була зупинена, двоє польських військових отримали легкі поранення.

Всього за добу 26 листопада потрапити на територію Польщі намагалися 206 людей.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+60
Що мене дивує, що ці мігранти, які втікають від способу життя в рідній країні, як і багато втікачів від "рукскагаміра",- тягнуть все те, від чого втікають з собою, нав'язують "радную говєнь" оточенню, і ще й обурюються, що новому оточенню це не подобається.
показати весь коментар
28.11.2021 00:48
+35
Он изобрёл его также, как братья Черепановы- паровоз, Иван Фёдоров-книгопечатание, Калашников -автомат. Но то, что врага не нужно недооценивать- это точно. Sneaky f.cking Russians, известны своими подлянками.
показати весь коментар
28.11.2021 03:49
+31
Це не бєлоруси, це фсб, бєлоруси вже нічого не вирішують.
Треба було Майдан робити, а не квіточки мєнтам Лукашенко дарувати.
показати весь коментар
28.11.2021 01:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коментар відмічено як спам
Белорусы креативные однако.
показати весь коментар
28.11.2021 00:37 Відповісти
коментар відмічено як спам
Наверное ещё и музон "Песняров" врубили.
показати весь коментар
28.11.2021 00:48 Відповісти
Що мене дивує, що ці мігранти, які втікають від способу життя в рідній країні, як і багато втікачів від "рукскагаміра",- тягнуть все те, від чого втікають з собою, нав'язують "радную говєнь" оточенню, і ще й обурюються, що новому оточенню це не подобається.
показати весь коментар
28.11.2021 00:48 Відповісти
50/50. За деньги наивных дурошлепов, едущих за халявной жизнью (не беженцы, беженцы - те голые, а эти до $30000 платят) Пу оплачивает активных боевиков, которые маскируются среди "беженцев"
показати весь коментар
28.11.2021 05:51 Відповісти
Ты даже не представляешь как ты прав . Я уже 25 лет в эммиграции и везде во всех странах одно и то же.
показати весь коментар
28.11.2021 01:32 Відповісти
НАРУШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ! НЕОБХОДИМО применить оружие и эти бульбаши остановятся.УСАТЫЙ старикан уже вообще башкой трахнулся
показати весь коментар
28.11.2021 12:57 Відповісти
Це не бєлоруси, це фсб, бєлоруси вже нічого не вирішують.
Треба було Майдан робити, а не квіточки мєнтам Лукашенко дарувати.
показати весь коментар
28.11.2021 01:35 Відповісти
"У нас не Майдан! Нам Майдан не нужен!"
показати весь коментар
28.11.2021 05:52 Відповісти
- сарказм ...?
показати весь коментар
29.11.2021 20:57 Відповісти
Ну, дык....
показати весь коментар
30.11.2021 08:54 Відповісти
коментар відмічено як спам
Российское оружие, ослепляющее надводные корабли и вызывающее галлюцинации у моряков, взывало беспокойство у западных аналитиков. Речь идет о станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», разработанной специалистами опытного завода «Интеграл». Такими комплексами вооружились первые два фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Данная система предназначена для подавления визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия кораблей потенциального противника. В ходе испытаний станции был выявлен галлюциногенный эффект, который она может вызвать у моряков враждебного корабля. Также испытатели отметили признаки дезориентации в пространстве, а также головокружение и тошноту.
показати весь коментар
28.11.2021 00:41 Відповісти
Шо китайские лазеры до кучи связали шпециалисты.
показати весь коментар
28.11.2021 00:47 Відповісти
коментар відмічено як спам
Они довольно продвинуты в лазерах, но не уверен что в том филине лазеры. Скорее просто мощные лампы.
показати весь коментар
28.11.2021 00:50 Відповісти
Судя по исторически сложившейся криворукости, лазеры у них должны быть с кривым лучом.
показати весь коментар
28.11.2021 00:52 Відповісти
коментар відмічено як спам
Так и есть. Они в основном специализируются на волоконных лазерах большой мощности.
показати весь коментар
28.11.2021 00:53 Відповісти
Они в основном специализируются на воровстве денег с бюджета, создавая гиганты прожекты и созданием внешнего врага, замыливая этим глаза своему народу.
показати весь коментар
28.11.2021 08:45 Відповісти
Бачу, що галюціногенний ефект ти випробував особисто
показати весь коментар
28.11.2021 16:45 Відповісти
коментар відмічено як спам
Смотри я понимаю, что для нового поколения light amplification by stimulated emission of radiation - лазер, ассоцируется с фонариком для котов, но лазер изобрели в том числе и в *********
Никола́й Генна́диевич Ба́сов (14 декабря 1922[ Усмань, Тамбовская губерния - 1 июля 2001[2][3][4], Москва) - советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1964)
поэыому не стоит недоценивать врага.
показати весь коментар
28.11.2021 01:42 Відповісти
Он изобрёл его также, как братья Черепановы- паровоз, Иван Фёдоров-книгопечатание, Калашников -автомат. Но то, что врага не нужно недооценивать- это точно. Sneaky f.cking Russians, известны своими подлянками.
показати весь коментар
28.11.2021 03:49 Відповісти
Ивана Федорова не трожь! Он был первопечатником на Москве, но сбежал о попов и стал просто печатником во Львове. И никогда не утверждал, что он это изобрел.
показати весь коментар
28.11.2021 05:54 Відповісти
коментар відмічено як спам
откуда инфа о федорове бежавшем со станком печатным в котомке из москвы?))
показати весь коментар
28.11.2021 08:00 Відповісти
Про Ивана Федорова не надо! Он наш, львовянин, в Москву приехал заниматься книгопечатанием, которому обучился в одном из европейских университетов, но ему пришлось быстро смыться оттуда домой из-за интриг местных конкурентов - рукописцев. Это не помешало кацапам объявить его русским изобретателем печати. В России много таких исконно русских изобретений: самолет Можайского, воздушный шар Крякутного, лампочка Ладыгина, радио Попова и т.д.
показати весь коментар
28.11.2021 08:15 Відповісти
Про воздушный шар Крякутного оказывается это тоже ******- то ли более поздняя вставка в оригинальный текст, то ли просто выдумка которую потом перепостили остальные. На московии был период когда им нужно было подчеркнуть свои достоинства т.к. все вокруг было импортным, и они занимались подобным мифотворчеством
показати весь коментар
28.11.2021 10:02 Відповісти
Про Крякутного - хохма Жемчужниковых, авторов "Козьмы Пруткова".

Они откровенно стеблись над рос-мракобесием и желанием все открытия приписать русским.
показати весь коментар
28.11.2021 10:53 Відповісти
Лампочка Ладыгина это реальность.
показати весь коментар
28.11.2021 12:00 Відповісти
Самодвижущаяся мина Александрова тоже. Как и радио Попова. Как и парашут. А что между ними общего? Неумение применить и внедрить. Вот изобрел Попов радио: продемонстрировал, похвастался - и забросил. Пошел дальше изобретать. А Маркони радио изобрел, до промышленного образца довел, серийное производство организовал - и поставил на корабли, в т.ч. на российские. А Попов все науку двигает.
показати весь коментар
28.11.2021 20:07 Відповісти
Были мы в доме-музее Можайского. Под Винницей. Такой вот русский изобретатель из-под Винницы
показати весь коментар
28.11.2021 20:04 Відповісти
Почитай о Федорове хотя бы в Вики.
показати весь коментар
28.11.2021 08:17 Відповісти
не брателло, в вики.вру сам просвещайся, это для наивных московитов источник знаний..))
показати весь коментар
28.11.2021 08:34 Відповісти
Ага, в Москве - был первопечатником, да, только фамилия у него не Фёдоров, а Ян ФедорОвич, точнее Хведарович. Он со своим приятелем Мстиславцем приехал отслалых москалей книгопечатанию научить, когда вся Европа уже давно умела печатать. Откуда приехал - понятно даже по фамилиям. Но москали с таким, конечно смириться не могли, поэтому и переделали в "Ивана Фёдорова", чтобы бы типа рюсский. Как и всех остальных попереименовывали, типа Цярэшкавай, которая стала Терешковой и тысячи других
показати весь коментар
28.11.2021 16:09 Відповісти
ще радіо винайшов-попов
показати весь коментар
28.11.2021 06:39 Відповісти
- у зпарці з Марконі ...
показати весь коментар
29.11.2021 21:05 Відповісти
Много чего в мире изобретают, но самое знаменитое оружие, это защита рускаязычных.
показати весь коментар
28.11.2021 08:28 Відповісти
До них нацисты изобрели защиту немцев в Судетах.
показати весь коментар
28.11.2021 08:37 Відповісти
До них татаро-монголы изобрели защиту татарского языка на Руси.
показати весь коментар
28.11.2021 09:19 Відповісти
А Рим изобрел защиту испанского Сагунтума от Ганнибала
показати весь коментар
28.11.2021 10:03 Відповісти
Це все вирішується ударом Вільхи або Нептуна по цьому кремлядському кораблю, після чого він йде на дно зі всією своєю оптико галюциногеною апараторою
показати весь коментар
28.11.2021 01:37 Відповісти
Дитячий садок ... вибачте ...
показати весь коментар
28.11.2021 02:44 Відповісти
То переходьте до школи.
показати весь коментар
28.11.2021 03:40 Відповісти
Можна, звичайно, покривлятися ... Але ... Щоб Ви знали ... У військових розраховують, для влучення, як мінімум, 3 (три) такі ракети на корабель.
показати весь коментар
29.11.2021 12:28 Відповісти
Особливо високоточною зброєю, якою є крилата ракета "Нептун" з похибцем попадання 1 - 2 метра з наведенням по GPS ? ))
показати весь коментар
29.11.2021 13:56 Відповісти
Ви по ******** на полігоні зібралися пуляти, чи по рухомомму військовому кораблю ??
показати весь коментар
30.11.2021 18:16 Відповісти
Бачу з Екзпердом спілкуюсь.
Занадто велика честь для мене.
показати весь коментар
30.11.2021 20:36 Відповісти
лука зовсім не палиться
показати весь коментар
28.11.2021 00:41 Відповісти
Натомість Зебанати паляться.
У 2019 році трудові мігранти ввезли в Україну 15 млрд. Доларів тільки банковскими перерахунками. А зараз більшість тримає на рахунках за кордоном... Бо твої під@раси при владі. Чомусь це ніхто не рахує..
показати весь коментар
28.11.2021 00:53 Відповісти
-Тату, а чому в одних хат дахи зелені, а у інших червоні?
-Так і люди, синку, живуть живуть і помирають.
показати весь коментар
28.11.2021 00:58 Відповісти
Та усі вони за оманського віслюка голосували. То ж бидло одноклітинне.
показати весь коментар
28.11.2021 01:00 Відповісти
Мігранти ввезли, Бєня - вивіз. Никого убытку.
показати весь коментар
28.11.2021 09:17 Відповісти
Потім вони купили евробляхи и заплатили за рашистський газ та білоруську єлектрику, таким чином ніяких грошей тут нема.
показати весь коментар
28.11.2021 09:22 Відповісти
А зараз ще заплатили за підвищення ціни на новобудови у Києві і західних обл центрах
показати весь коментар
28.11.2021 10:06 Відповісти
Так, что там с активацией статей НАТО, которые запустили Польша и Литва?
показати весь коментар
28.11.2021 00:45 Відповісти
Все будет хорошо. Украина будет в НАТО в 2023 году
показати весь коментар
28.11.2021 00:51 Відповісти
Poka nikto nezapustil,potomu sto nikto neprosil.Nevidem poka povoda,vot sankciji otgrebut za eto.
показати весь коментар
28.11.2021 10:51 Відповісти
Больные на голову люди, надо водой отливать.... с брандспойта, быстро помогает при такой погоде.
показати весь коментар
28.11.2021 00:50 Відповісти
надо ОСВЯЩЕННОЙ водой отливать.... с брандспойта. Подл молитвы ксендзов в мегафон, типа крещение.
показати весь коментар
28.11.2021 05:55 Відповісти
Лучше с красителем.
показати весь коментар
28.11.2021 07:58 Відповісти
Краще рідким випорожненнями свиней. І щоб ці емігранти знали, що це свиняче лайно.
показати весь коментар
28.11.2021 08:18 Відповісти
до речі це б швидко охололо їхній запал )))
показати весь коментар
28.11.2021 16:51 Відповісти
Поливать "беженцев" холодной водой, да ещё в мороз это бесчеловечно. А вот тёплой свиной мочой будет в самый раз
показати весь коментар
28.11.2021 11:47 Відповісти
Нехай Меркель знову подзвонить таргану і закличе його до "гуманності" - раптом спрацює.
показати весь коментар
28.11.2021 01:00 Відповісти
Гібридна війна орди проти євроцивілізаціі триває !!! )))
показати весь коментар
28.11.2021 01:13 Відповісти
с такими "сябрам" врагов не нужно
показати весь коментар
28.11.2021 01:26 Відповісти
Навалу можна поливати водою з додатками . Потужний струмінь змиватиме нападників назад , валячи з ніг , а додатки , легко пощипуючи нанесуть пошкодження що унеможливлять ордам участь в прориві кордону . До речі , воду можна брати з міської каналізації , щоб спровокувати переселення ворога з кордону до інфекційних лікарень в Мінськ.
показати весь коментар
28.11.2021 01:57 Відповісти
Не из канализации, а из отстойников свинарников.
показати весь коментар
28.11.2021 08:34 Відповісти
Бяшкам Луки мабуть подобається велика кількість задурених мусульман з молитовними ковриками на їх вулицях. Можливо на їх фоні вони почувають себе так само як ***** на фоні гастарбайтерів - "вєлікіми" і причетними до "слави Расєї".
показати весь коментар
28.11.2021 03:10 Відповісти
Отже, =многоходовочка= продовжується.
показати весь коментар
28.11.2021 03:12 Відповісти
Мы и поляки защищаем Европу от кацапов.
показати весь коментар
28.11.2021 07:22 Відповісти
скоро чебуреки по усей Беларуси разбредутся, грабить погреба и синеоких полешшанок окучивать... ..****** в Дроздах уже затихарились, девок своих сажей вымазали, бульбу и бимбар перепратали, Крэпкага Картошэка последними словами поливают 24\7....
показати весь коментар
28.11.2021 08:08 Відповісти
Проривалися явно не немічні старики, жінки і діти.
показати весь коментар
28.11.2021 08:10 Відповісти
пока не завалишь хотя бы одного стробоскописта, будут наглеть дальше
показати весь коментар
28.11.2021 08:21 Відповісти
Их нужно поливать свиным говном из шланга. Это более действенно, чем лазеры и никакого нарушения Женевских конвенций.
показати весь коментар
28.11.2021 08:31 Відповісти
ШО ВЫ ВЫДАЕТЕ НАШИ ТЕХНОЛОГИИ ТУШИТЬ ПОЖАР ЛАЙНОМ...в даному випадку кошерним, всупереч з коранською забороною тулитися до льохи.
показати весь коментар
28.11.2021 08:36 Відповісти
Після того як Лука виступив із програмною промовою, в якій заохотив курдів на штурм кордону, вони і посунули знову на Захід. Полякам треба більш жорстокіше реагувати. Дадут слабинку, все їхні попередні потуги пропадуть.
показати весь коментар
28.11.2021 10:02 Відповісти
Ось по ********* захоплюються територіі інших держав не потрібні військові діі а потрібні живі люди емігранти які попадають в краіни живуть по своім законам вірі і так далі
показати весь коментар
28.11.2021 10:11 Відповісти
коментар відмічено як спам
Помню зажигание выставлял на "восьмерке" при помощи стробоскопа, ничего, не ослеп. А лазером теперь кота гоняю.
показати весь коментар
28.11.2021 10:43 Відповісти
Так стробоскопы и лазеры слепят только людей, на дебилов они не действуют
показати весь коментар
28.11.2021 13:15 Відповісти
Беларусь с Московией экспортирует "Ковид" в ЕС, многие читали что в лагерях беженцев ходит Ковид и косит всех
показати весь коментар
28.11.2021 10:53 Відповісти
Бульбо фюрер выступил и сказал чтобы они лезли в Европу. Нормалные беженцы не вели бы себя на границе используя методы преступников и злостных контробандистов. И поступать с ними нужно соответственно вплоть до отстрела при проникновению на территорию другого государства.
показати весь коментар
28.11.2021 10:59 Відповісти
ПКК,расквартированное в маленьком Российском городишке, в новом действии и обличии.Раньше Сирия,Ирак, потом Карабах(2 тыс.на стороне арабохайев), а теперь границы атакует.
показати весь коментар
28.11.2021 11:04 Відповісти
Лука продолжает шантажировать Европу. И бьёт по больному месту гад. Хочет чтобы с ним разговаривали и договаривались, несмотря на тиранию своей оппозиции и наглую фальсификацию выборов . Сейчас с ним разговаривают через путьку. Также само разговаривают и с главарями донецких бандформирований. А он не хочет быть с ними в одном статусе, понимаешь. Но что делать? Если он таким и является по факту- что те марионеточные болванчики в руках кремля, что этот. И каждый это прекрасно понимает, а он хочет чтобы все продолжали делать вид, что он явл-ся президентом суверенного государства. Но это же смешно!?
показати весь коментар
28.11.2021 11:12 Відповісти
холодно уже - нужно их "обогревать" ... ( это же нападение на ...)
показати весь коментар
28.11.2021 11:20 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2021 11:22 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2021 15:24 Відповісти
в отаку на берлин дивзий цыганская голова за пристанищем))))))))))
показати весь коментар
28.11.2021 12:13 Відповісти
Белорашка решила себя окончательно закопать в пасть мордора
показати весь коментар
28.11.2021 12:15 Відповісти
Що мене дивує так це витримка польських прикордонників. Я б лазери вже розцінював як напад, і бив би з усіх калібрів на знищення.
показати весь коментар
28.11.2021 15:23 Відповісти
Белорусы слабые духом лошары -оставили зверей у власти дальше размножаться!...
показати весь коментар
28.11.2021 23:18 Відповісти
 
 