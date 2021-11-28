Мігранти форсували кордон Польщі за підтримки білоруських військових, які сліпили прикордонників лазерами та стробоскопом. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Більше сотні мігрантів 26 листопада намагалися потрапити на територію Польщі з боку Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вчора група з понад 100 іноземців форсувала кордон на ділянці, яка охороняється прикордонною заставою в Біловежі", - йдеться у повідомленні прикордонної служби Польщі в твіттері.
Ponad 100-osobowa grupa cudzoziemców forsowała wczoraj granicę🇵🇱🇧🇾na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 27, 2021
Podczas ataku,służby białoruskie oślepiały polskich funkcjonariuszy i żołnierzy laserami i stroboskopem.
Dwóch żołnierzy WP zostało niegroźnie poszkodowanych. pic.twitter.com/FVYDrmujj2
Як заявляють польські прикордонники, під час спроби мігрантів перетнути кордон, "білоруські служби осліпляли польських офіцерів лазерами та стробоскопом". За їхньою інформацією, спроба мігрантів перетнути кордон була зупинена, двоє польських військових отримали легкі поранення.
Всього за добу 26 листопада потрапити на територію Польщі намагалися 206 людей.
Будь ласка, зачекайте...
Треба було Майдан робити, а не квіточки мєнтам Лукашенко дарувати.
Никола́й Генна́диевич Ба́сов (14 декабря 1922[ Усмань, Тамбовская губерния - 1 июля 2001[2][3][4], Москва) - советский и российский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1964)
поэыому не стоит недоценивать врага.
Они откровенно стеблись над рос-мракобесием и желанием все открытия приписать русским.
Занадто велика честь для мене.
У 2019 році трудові мігранти ввезли в Україну 15 млрд. Доларів тільки банковскими перерахунками. А зараз більшість тримає на рахунках за кордоном... Бо твої під@раси при владі. Чомусь це ніхто не рахує..
-Так і люди, синку, живуть живуть і помирають.