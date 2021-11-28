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журналістика (837) Зеленський (9969) Коломойський (1063) Порошенко (8155) пресконференція (119) ПВК "Вагнер" (631)

"Вагнергейт", оборудки з Коломойським та корупція оточення президента. Зеленський так і не відповів на найголовніші запитання, - Порошенко

Відео Цензор.НЕТ Політика України

На прес-конференції президент Володимир Зеленський не відповів на найголовніші запитання, які турбують і українців, і міжнародних партнерів нашої держави. Натомість він звинувачував журналістів та демонстрував свої численні фобії.

Про це сказав в інтерв‘ю для програми The Week на телеканалі Прямий лідер партії "Європейська Солідарність", п‘ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Я думаю, що на прес-конференції українське суспільство хотіло отримати відповіді – спочатку звіт, що ти зробив. А друге – відповіді на ті питання, які сьогодні з’явилися у суспільства", – зазначає Порошенко.

"Відповіді на питання – як, чому він спільно з Коломойським відмивав гроші, які були вкрадені у вкладників ПриватБанку, що було оприлюднено в розслідуванні Pandora papers", – нагадав Порошенко.

"Ще раз наголошую – це не про офшори. Це про спільну крадіжку, відмивання і несплату податків з десятків і десятків мільйонів доларів, які ще не всі оприлюднені. Про це мовчить Зеленський вже більше місяця", – Порошенко.

"Пояснити ситуацію про "вагнерівців". Хто буде розслідувати? Комісія Безуглої, де зібралися всі з конфліктом інтересів, вісім "слуг" з однією метою – відмити Єрмака і відмити Зеленського?", – запитує Порошенко.

"Пояснити, в який спосіб ти на святий День Революції гідності влаштував ці незграбності з гелікоптерами ДСНС?", – перераховує він.

"Чи були отримані якісь відповіді – ні. Ми почули жорстку і агресивну атаку на журналістів. У нас було тільки два журналіста, які мали добре відношення пана Зеленського. Це представник каналу 1+1, який "ніякого відношення до нього і до олігархів" не має. І канал ДОМ, який існує за рахунок коштів платників податків", – зауважив Порошенко.

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"Я, до речі, хочу висловити слова підтримки кореспондентці Прямого каналу Анні Дзьобі, з якою так по-звірячому поводилися Зеленський і його мордовороти", – говорить Порошенко.

"Безумовно, ця прес-конференція викликає серйозне занепокоєння. Не тільки в українських громадян, не тільки в українських журналістів. Не тільки в українських громадських діячів. Бо це неповага до людей. А й у наших міжнародних партнерів. Бо вони потребували пояснення, що ж відбувається. І на жаль, ні українські громадяни, ні українські журналісти, ні наші іноземні партнери відповіді на питання, які їх хвилювали, не отримали", – резюмує Порошенко.

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Топ коментарі
+49
ну так вот же, вот!
- повысил в 3 раза цены и коммуналку,
- сдал Золотое и всю серую зону,
- отмыл с коломойшей кучу денег в офшорах,
- слил операцию по вагнеровцам,
- раскрал 400 млрд. на латании дорог,
- дружит с коломойшей,
- окружил себя российскими шпионами
и т.д. и т.п.

И никто ничего не пишет.
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28.11.2021 12:29
+44
Президент за якого не соромно . .
.
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28.11.2021 12:54
+41
А это график просырания. Только вот чей? Снова таблеток перебрало, хворе?

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28.11.2021 12:37
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Читати вміємо? Мова про УПЦ та ПЦУ.
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28.11.2021 13:35 Відповісти
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Палєо Мустьє

достатньо прочитати коменти на гілках під новинами пов'язаними з експрезидентом і одразу стає зрозуміло хто вносить найбільший розбрат у суспільство...навіть церкву вдалось розколоти і тепер маємо ПЦУ і УПЦ. Питання кому вигідний цей розбрат можна вважати риторичним.
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28.11.2021 14:41 Відповісти
Открою вам маденький Секрет от ФБР..в деле Коломойского по отмыванию бабла Приватбанка в США фигурируют Зеленский, его жена,Леонид Кучма и даже еще один не олигарх миллиардер из Днепра...
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28.11.2021 13:19 Відповісти
Много чего интересного спецслужбам США рассказал бывший премьер Украины Паша Лазаренко....
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28.11.2021 13:22 Відповісти
Якщо чесно , то президента наразі в краіні немає ,
а є лох - нар4оман , зрадник і блискучий брехун- популіст 😡
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28.11.2021 13:24 Відповісти
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Александр Шаронов 71******

...
зато ты Петя в договорняках и в доле был со всеми, так, что не трынди пожалуйста
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28.11.2021 14:42 Відповісти
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...
зато ты Петя в договорняках и в доле был со всеми, так, что не трынди пожалуйста
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28.11.2021 13:28 Відповісти
Давай конкретніше про договорняки Порошенка , а не бла бла бла 😡?
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28.11.2021 13:39 Відповісти
І за ці нелегальні оборудки відкрили кримінальні впровадження? Якщо НІ-негайно надайте ці данні в генеральну прокуратуру України, а то у низ вже криза жанру по справам проти Порошенко.
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28.11.2021 14:49 Відповісти
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Игокович

Передача участка гос нефтепровода в управление "лучшего менеджера" медведчука. Богданы, как военные санитарные машины. Куча открытых магазинов рошен. Роттердам+ из ордло. И т.д.
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28.11.2021 14:43 Відповісти
Капитан Жеглов однажды рявкнул : Вор не должен сидеть... Глеб Егорыч, ты прав...Кучмисты не сядуть...миллиардов 500-800 долларов запасец имеется
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28.11.2021 13:29 Відповісти
Похоже Зе фсе. Поедет в ростов на пианине играть Янековощу
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28.11.2021 13:32 Відповісти
Вранье Голобородьки, похоже на вранье Путлера...Копия...
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28.11.2021 13:40 Відповісти
Нам тільки фсбшного Смєшка не вистачає 🙁
Може досить проводити експерименти над Украіною та вибирати або
блазня , або гебешника ?!🙁
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28.11.2021 13:45 Відповісти
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Навіщо брехати.
Я не у партіі Смешко, але ж він професійний військовий, приймав безпосередньо участь у створенні та багато років керував ГУР МО. І лише на приконці своєї президентської каденції Леонід Кучма відправив Смешко керувати СБУ, щоб знищити у цій Службі кацапську агентура, але часу було мало, а Ющенко відразу Смешко звільнив.
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28.11.2021 14:47 Відповісти
По вашому його в дупу потрібно було розціловувати за дії які ведуть до краху держави?
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28.11.2021 13:45 Відповісти

Наталія М. | 27 Листопада, 2021 at 14:23 | Відповіcти

Лучше бы этот Чмошник не делал этой пресс-конференции!
Это окончательно похоронило все его потуги идтить на 2-й срок.

Что же мы увидели на экране?

Укуренное Зеро, которое страшно таращило глаза, однозначно было под кайфом (ну, для куражу, вы ж понимаете…), нёс всякую ахинею, ни на один вопрос не ответил.

Поссорился с влиятельным журналистом Бутусовым.😠

Тот сказал, что будет подавать в суд на ЗЮ.

Если коротко подбить итоги этого шабаша наркомана-перзидента, то можно охарактеризовать одной фразой: "Если "да", но "нет"!

Божечки ж мои, как же оно собой гордилось, неся чушню, и при этом старательно вращая глазами.
Оно, оказывается, тоже "нарцисс". Ну, в смысле, болезни. Ааааааа…. И это ко всем прочим его "достоинствам".

Сегодня журналистам стало известно, что на день рождения этого ФСБ-шного выродка Дерьмака через биржу "прозорро" было заказано деликатесов… амигос, пристегнитесь ремнями, на сумму…
11 млн грн!!! И всё это было отвезено на место разврата, прошу прощения, места празднования 50-летия юбиляра - Гуту. Ну, эти подонки совсем "потеряли берега". Это что же, на наши деньги
и фсьо ФСБ праздновало?! Грят, шо гудели 4 дня с "девочками по вызову". С перерывом на "торговлю мордой лица" самого ЗЕ вместе с ЗЕрьмаком, когда они сделали вылазку на Майдан, чтобы постоять там с опухшими мордами возле памятной доски наших Героев "Небесной Сотни" и заработать себе очки или "очко"? Вот тут я не знаю, как лучче и сказать. А потом опять "вертолёты, самолёты, Гута, будим бамбить.." Дааа… И это делается во время войны, когда у наших хлопцев с передовой топлива не дают, и зарплату тоже. Эти выродки хуже оккупантов. Это враги в чистом виде и им дано право решать за всю Украину. И это право им дали такие же выродки и подонки - 73% негодяев проголосовали "по приколу". Приколисты ###…

А "девочка созрела" (слова из песни), вернее, мальчик. Ага! Разумкофф сказал, шо идёт в президенты. После того, как Разумный продавил все олигархические хотелки, ему Ахметка дал команду "фас" и вот, оно всем объявило, шо фсьо, тоже двинет.. на Банковую.

Бо, спаси и сохрани Украину от безмозглых выборщиков и будущих прохвостов, которые лезут в президенты по указке этих алчных акул Ахметова, бабыБэни, Пинчука и Фирташа.

П.С. Гор(н)дон у Шустрого заливался дифирамбами Шефиру, а может быть, Шиферу, что он, мол,
"интелехентнийший человек". Ну, все слышали, как разговаривает Ш-фир: он просто мычит, с трудом поддерживая беседу с "суфлёром" в ухе. Оказалось, шо Ш-фир главный решало у ОПухлых. Там, где надо перетереть с криминалом, олигархами либо девочек подогнать на сабантуй, это всё решает вот этот "интелехентнийший человек". А то, что он нормальных слов не знает. Дык, позабыл он их давно. Ведь с этой публикой нужно говорить на особом языке - фене. Ооо, то то и оно. Представляете, какая вредная работа у Ш-фира? Пришлось напрочь забыть человеческий язык.
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28.11.2021 13:41 Відповісти
Жду статьи от Бутусова про домик Бурбы. Это будет интересно всем. Вдруг наш Зе соврал. Вот праверим.
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28.11.2021 16:58 Відповісти
Морковка , будинок , в якому проживав Бурба , належить державі , так що не дочекаєтесь 😡
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28.11.2021 18:01 Відповісти
ага і ремонт робить. Може в нього тямперятура. Ты коли в общазі жив ремонт робив більше ніж просто обої поклеїти ?
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28.11.2021 18:15 Відповісти
Вот не пайму пачему все трали замолчали про вагнергейт . Мне все таки интяресно, как разведчик бурба собрал 11 лямов на домик ? Наколядовал на операции вагнергейт али как ?
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28.11.2021 16:59 Відповісти
брехня від нар4омана- це все , що потрібно знати про якісь міфічні
мілліони 😠
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28.11.2021 18:03 Відповісти
домик в конче заспе тоже брЭхня ? Чтобы ты понимал там домиков меньше 3-4 лямов нЭт
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28.11.2021 20:47 Відповісти
Это что уже 11 лямов забрали у бурбы и повезли к ярмоку ? Ну как-то определись куда везти 11 лямов
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28.11.2021 17:01 Відповісти
И ***** твоё туда же
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28.11.2021 13:45 Відповісти
дуня, тьі же русское. какая синагога? лагерь и колючка
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28.11.2021 13:47 Відповісти
Неужели они втроем брата убили? И съели.
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28.11.2021 13:48 Відповісти
Толи Путин начал войну, толи Порошенко начал войну-какая разница. Убеждают украинцев мигранты с промытыми раша тудэй мозгами.
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28.11.2021 13:50 Відповісти
Мюнхенская речь Путлера в 2007 году...ЮТЬЮБ...там все о войне в Грузии и Украине сказано понятно даже ребенку...Путлер капут
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28.11.2021 13:54 Відповісти
Вчера в Ютьюбе у меня был интересный диалог с одной дамочкой из Мацковии...

Все началось с того что она каже : Анна Киевская была нашей мацковской Королевой Франции...

Кажу Анна Киевская жила в то время, когда на Мацковии будущей через 300 лет жабы квакали до волки на болотах выли...кажу ты еще скажи что Роксалана Киевская в 16 веке была Султаншей не Турции,а РАБссии....я хоть поржу ... сбежала из эфира...Молчит до сих пор...
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28.11.2021 13:50 Відповісти
Роксалана
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28.11.2021 13:51 Відповісти
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28.11.2021 13:56 Відповісти
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И Порошенко, и Зеленский, и Коломойский - все мерзавцы. Сегодня один плохой, а другой, якобы, хороший, а завтра меняются ролями. И так на 20 лет вперед, о чем Тимошенко предлагала Януковичу подписать "Универсал" в 2009г, но тот ее с ним послал в конце концов. Теперь это лепит синагога.
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28.11.2021 13:56 Відповісти
Мавзолейный КГБшный баран Крым не брал..Это все происки Госдепа и Барак Обамы,а то что кусок Донбасса забрал себе в концлагерь..то их дела Орали на площади чЛЕНИНА в Донецке и Луганске Путлер введи...то уже не проблема Украины...
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28.11.2021 13:56 Відповісти
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Переляканий законом про олігархів олігархПорохнявий своїми ботами атакує Зелупу. Браво Зелупа торби олігархів!
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28.11.2021 13:57 Відповісти
ПорохоФОБ
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28.11.2021 13:57 Відповісти
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сикока товарыш петя платит тролям ? Хочу потролить нямного.
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28.11.2021 16:54 Відповісти
И не мячтайте! Нам канхветами плотють! Вкусными. Самим мало! Такшо не примазывайтесь ото ...)))

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28.11.2021 17:21 Відповісти
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товарышы плохиши , много сладкого вредно. Паделитесь сладеньким.
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28.11.2021 18:17 Відповісти
Кіло пряників тобі в дупу , а не платню від Пороха , так як він нікому не платить 😡
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28.11.2021 18:07 Відповісти
Ща я вам сюда вброшу речь Путлера на Мюнхенской конференции за 2007 год...,там о войне в Грузии и о войне в Украине сказано ПРЯМЫМ текстом...МУДАКОМ КГБшгым..Болваны вы блин...
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28.11.2021 14:00 Відповісти
https://youtu.be/VtLa--bUVSo...2007 год Мюнхен.Путлер
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28.11.2021 14:02 Відповісти
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прохвост, на котором клейма негде ставить, требует "ответа". подскажите ему, что он наслаждается свободой и до сих рор не в тюрьме, лишь и только благодаря этому, не очень опытному хлопчику! случись так, что во второй тур вышла бы Тимошенко - сидел бы петя давно на кичи и рукавички шил.
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28.11.2021 14:03 Відповісти
Не надо оскорблядь нашево президента неопытным хлопчиком. Он уже давно всем сказал што ему целых 43 рочка.
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28.11.2021 14:09 Відповісти
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Vad Gross 16efe2c7

прохвост, на котором клейма негде ставить, требует "ответа". подскажите ему, что он наслаждается свободой и до сих рор не в тюрьме, лишь и только благодаря этому, не очень опытному хлопчику! случись так, что во второй тур вышла бы Тимошенко - сидел бы петя давно на кичи и рукавички шил.
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28.11.2021 14:50 Відповісти
К сожалению, возраст к нашему идиоту припьорся один. Без мудрости, воспитания и образования. Крывой рог жеж, квартал, дед нквэдэшник... (((

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28.11.2021 17:27 Відповісти
https://youtu.be/yygUuYuWX4w
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28.11.2021 14:06 Відповісти
Зелень порахатая, ану брысь из той ветки этой и не оскорбляте мужественного и смелого человека. Вам после зе, вообще слова не давали. Нагадили всем, еще будут на пороха тут гнать. Такие же гниды, как и ваш ЗЕ.
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28.11.2021 14:38 Відповісти
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Не сметь шакала-прилипалу обижать.
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28.11.2021 14:41 Відповісти
О, а вот и первый голосовавший за ЗЕ подтянулся. Сейчас тебя на ноль умножат за твой выбор гаденыш.
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28.11.2021 14:43 Відповісти
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Якщо казати твоїми словами смерд, то вашому кодлу дали підзадника та помножили на нуль. В 2019 році. І як ти не будеш тут слюною харькати, це факт.
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28.11.2021 14:47 Відповісти
ПШНХЙ, брудна курва.
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28.11.2021 14:51 Відповісти
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Ти ж там місце вже зайняв, нікого туди не пускаєш.
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28.11.2021 14:52 Відповісти
Ти брудна курва га платні лижеш кошерні владні сраки за копійки. З такими як ти в падло спілкуватись. Іди геть, брудна тварина.
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28.11.2021 14:53 Відповісти
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Не треба по собі всіх рівняти. Те що ти береш гроші ми зрозуміли.
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28.11.2021 15:08 Відповісти
В кого я беру гроші, курва?))) невже в Порошенко?))))
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28.11.2021 15:15 Відповісти
ППЦ, які ви брудні і безпринципні пляті. Х
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28.11.2021 15:23 Відповісти
Мы тебя умножим на ноль и твоих соплеменников по уму, зебилят и зебилов. То что вас дебилов 73% можешь не доказывать и так знаю статистику. Ты падлюка перекрасишься снова, иди ***** подошвы облизывай, ты же это только и умеешь. А вообще, защищая кацапскую агентуру в Украине, ты сам стаешь врагом. Сиди в своем донбабве или луганбе и не вякай оттуда.
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28.11.2021 14:52 Відповісти
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Так ти ж захищаєш головного агента кацапів, пьётра. А мене в вороги. Ти хоча б в дзеркало зазирнув, подивився на запроданця.
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28.11.2021 14:54 Відповісти
НХЙ Пшел, щур.
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28.11.2021 14:55 Відповісти
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Так ти ж там сидиш, уже пів свого життя.
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28.11.2021 15:09 Відповісти
Володя, тебе колись знайдуть і дійсно дадуть серйозних пістюлєй вже в реалі. Запам'ятай мої слова-тобі буде дуже боляче. В
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28.11.2021 15:14 Відповісти
Я тебе бы в рожу плюнул, ну чисто за то, что ты баран. Сказать что Петр агент, все равно что назвать ********* правдивой. Ты что кроме бояры ничего не пьешь? Мой враг кацап, и такие как ты вредители. Руки б вам рубил, за такое голосование.
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28.11.2021 15:02 Відповісти
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Та не порох свята людина, яка хочу знати про офшоры зе, але не хоче нам розказати про записи розмови між нім та куйлом. Цікава там розмова вийшла. А ще мені подобались записи про як він з Медведчуком. Ну якщо це брехня, то порох мав би подати до суду , а там би перевірили з застосуванням штучного інтелекту. Але товариш Пэ увилює
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28.11.2021 18:20 Відповісти
Порох сам пояснял ,что и как делал. Офшоры, единственный способ уберечь деньги. А вот то, какие цели преследовались это другой вопрос. Во всяком случае, реформы провели, бюджет оставили не малый.
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28.11.2021 20:01 Відповісти
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Пан Порошенко - он Атаман!!!! А Еще он умный, Хитрый и Мудрый!!!!
Настолько хитрый и мудрый , что путин с медведевым ...........!!!! хрен они победят!!!! Очень люблю зефир ROSHEN!!!
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28.11.2021 14:43 Відповісти
В цукрову кому впав, курва подоляцька?
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28.11.2021 14:44 Відповісти
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28.11.2021 14:51 Відповісти
В тебе тєчка, курва брудна?-всю гілку засрала?
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28.11.2021 14:54 Відповісти
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На відміну від жінок з їх "критичними днями", коли в суки тєчка, то вона здатна забеременеть.
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28.11.2021 15:06 Відповісти
Тебе послали НХЙ, брудна плять-це значить треба здристнути.
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28.11.2021 15:12 Відповісти
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Нет просто люблю зефир ROSHEN !
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28.11.2021 14:47 Відповісти
"ця прес-конференція викликає серйозне занепокоєння" у психіатрів і наркологів.
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28.11.2021 15:07 Відповісти
КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делаются через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
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28.11.2021 15:17 Відповісти
Точно не Зеленському ставити мені питання, як українські збройні сили, і я як верховний головнокомандувач звільняли Донбас.

Не Зеленському, який чотири рази тікав від мобілізації.

Не Зеленському, який під час того, як я був в окупованому Луганську, в ста метрах від захопленого будинку СБУ, як я під час кампанії був у Ізвариному, яке вже тоді було захоплене російськими так званими прикордонниками, а він фотографувався на той час на Червоній площі в Москві або в Горлівці вже під час окупації. Був там такий Бєс. І він за замовленням цього "Бєса" у палаці культури "Стирола" грав свої абсолютно безвкусні корпоративи для сепаратистів, в той час коли прямо там, за сто метрів від цього, вбивали Володимира Рибака в окупованій Горлівці. І він жартував із щодо захоплення українських танків. Не йому ставити ці питання.

Вночі мене розбуди і я скажу вам, коли і як українські збройні сили, добровольчі підрозділи звільняли під керівництвом верховного головнокомандувача Порошенка Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Славенск тоді ще Джержинськ, Маріуполь, Краматорськ, Констянтинівку і дві третини окупованого Донбасу. А за два з половиною роки який населений пункт звільнив пан Зеленський перед тим як задавати мені питання?

Може нагадати підписане ним так зване розведення військ де він здав українську землю, политу кров'ю українських воїнів для того, щоб прибігти і зараз мені задавати це питання. Можу нагадати, що в той час коли українські воїни воювали він, вибачте на слові, членом на роялі грав. І сьогодні набирається наглості задавати мені питання.

Петро Порошенко https://www.youtube.com/watch?v=h6eFAtGvIco&t=153s
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28.11.2021 16:31 Відповісти
Заметили.Порошенко -ясность мысли,краткость изложения(хоть сразу конспектируй) всё понятно.Зеленский -сумбур в мыслях,сумбур в изложении,не успел одно сказать,говорит уже третье,много слов,а ничего не понятно.Это между прочим...
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28.11.2021 18:11 Відповісти
Зе - злобное существо и нар@оман 😡
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28.11.2021 18:41 Відповісти
Злетілись всі зеботи , як зелені мухи на лайно і продовжують риторику
Зебабуіна - це БРЕХАТИ 😠
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28.11.2021 18:12 Відповісти
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28.11.2021 18:17 Відповісти
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Честно говоря нет просто слов Коломойский с Зеленским "отмывал" деньги, на самом деле это всё происходило при твоём правлении, куда же ты смотрел Петя и такое допустил, что украли деньги у вкладчиков "привата" и я хочу добавить не только "приватбанке" и у десятков ликвидированных Порошенком банков, не даром МВФ сейчас требует расследовать куда делись деньги с ликвидированных банков при Правлении господина Порошенка.
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28.11.2021 18:24 Відповісти
Следующий презик Ляшко тот, что гейропеец. Я так панимаю этих всех товарышей надо тока через жопу лечить
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28.11.2021 20:49 Відповісти
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