Купівля електроенергії у Білорусі – це пастка для України, - Порошенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Економіка
Українська влада не має стратегії, як подолати енергетичну кризу і при цьому не втратити енергонезалежність.
Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв‘ю для програми The Week на телеканалі Прямий, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.
Він наголосив, що купівля електроенергії у Білорусі небезпечна, оскільки у найбільш скрутний момент Лукашенко може відключити енергетичний експорт в Україну.
"Яка стратегія країни і вищого політичного керівництва країни, що робити? Моя відповідь дуже проста – якщо ти не знаєш, зізнайся. Запроси допомогу. Склич РНБО з питань енергетики. Запроси керівників парламентських фракцій. Треба – будь ласка, я готовий прийти, допомогти і пояснити, яким чином ми у набагато більш складних умовах відключили російську електроенергію і припинили купляти російський газ", – нагадав Порошенко.
Він також зауважив, що Зеленський має пояснити країні, чому за кошти, які НАК "Нафтогаз" отримав внаслідок виграшу в суді проти "Газпрому", не купили газ у сховища.
"Чому були вкрадені кошти НАК "Нафтогаз" замість того, щоб купити газ? Тоді б не було проблем. А чому Коломойський разом із Зеленським, його бізнес-партнером таким чином організували роботу Центренерго – коли вони спалили вугілля, купляли його за супер дорогою ціною, а Коломойському відпускали електроенергію за півціни, в такий спосіб завдавши збитків на багато-багато мільярдів гривень. От що робити зараз?", – обурився Порошенко.
"Ми свого часу зробили все можливе для того, щоб завезти з усього світу вугілля, починаючи від США, Польщі і закінчуючи Австралією тоді, коли Путін перестав постачати нам вугілля. Ми ж це все проходили", – нагадав лідер "ЄС".
"Ми знаємо, як тут діяти. Що ми почули на пресконференції? Що винуваті люди. Виявляється, вони мали закупляти вугілля, виявляється, вони мали закупляти все необхідне. І на сьогоднішній день це поразка чи визнання власної безпорадності", – вважає Порошенко.
"Ми наголошуємо, що закупівля електроенергії у Білорусі – це пастка. Побачите – Білорусь припинить нам постачати електроенергію при температурі мінус 15 – мінус 20. Щоб саме зараз, підсадивши нас на голку, вдарити, щоб було ще більш болюче", – резюмує Порошенко.
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ще уроки не зроблені
Лукашенко и Порошенко обсудили возможности экспорта украинской электроэнергии в Беларусь
26 апреля, Лясковичи /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудили возможности экспорта украинской электроэнергии в Беларусь. Об этом сообщил сегодня журналистам Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы обсудили и дали соответствующие поручения о возможности экспорта украинской электроэнергии для белорусских потребителей", - сказал глава украинского государства.
Стороны также договорились о взаимодействии в области энергетической безопасности, в том числе о расширении присутствия Беларуси на украинском рынке нефтепродуктов.
Не Зеленському, який чотири рази тікав від мобілізації.
Не Зеленському, який під час того, як я був в окупованому Луганську, в ста метрах від захопленого будинку СБУ, як я під час кампанії був у Ізвариному, яке вже тоді було захоплене російськими так званими прикордонниками, а він фотографувався на той час на Червоній площі в Москві або в Горлівці вже під час окупації. Був там такий Бєс. І він за замовленням цього "Бєса" у палаці культури "Стирола" грав свої абсолютно безвкусні корпоративи для сепаратистів, в той час коли прямо там, за сто метрів від цього, вбивали Володимира Рибака в окупованій Горлівці. І він жартував із щодо захоплення українських танків. Не йому ставити ці питання.
Вночі мене розбуди і я скажу вам, коли і як українські збройні сили, добровольчі підрозділи звільняли під керівництвом верховного головнокомандувача Порошенка Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Славенск тоді ще Джержинськ, Маріуполь, Краматорськ, Констянтинівку і дві третини окупованого Донбасу. А за два з половиною роки який населений пункт звільнив пан Зеленський перед тим як задавати мені питання?
Може нагадати підписане ним так зване розведення військ де він здав українську землю, политу кров'ю українських воїнів для того, щоб прибігти і зараз мені задавати це питання. Можу нагадати, що в той час коли українські воїни воювали він, вибачте на слові, членом на роялі грав. І сьогодні набирається наглості задавати мені питання.
Петро Порошенко https://www.youtube.com/watch?v=h6eFAtGvIco&t=153s
Міністерство оборони України повідомляє.: Для призову по мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 на адресу, визначену в його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував" https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/
Зеленский 2014.05.14 . Москва . Российские войска просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. https://www.youtube.com/watch?v=yFlvDb51VGA
В гостях у "Беса". Как Зеленский в захваченной Безлером Горловке концерт давал и пиво пил
"Каюсь и прошу прощения. А ведь мог легко в зародыше уконтропопить его 17 апреля 2014 года в Горловке в баре Берлога на пл. Победа. Накормив его просто свинцом вместо котлет", - написал Безлер 18 февраля. https://nikvesti.com/articles/212577
https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делаются через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
Вы хоить Конституцию читайте... ржу ни магу с вас Ыкспердов