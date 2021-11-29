Купівля електроенергії у Білорусі – це пастка для України, - Порошенко. ВIДЕО

Українська влада не має стратегії, як подолати енергетичну кризу і при цьому не втратити енергонезалежність.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв‘ю для програми The Week на телеканалі Прямий, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

Він наголосив, що купівля електроенергії у Білорусі небезпечна, оскільки у найбільш скрутний момент Лукашенко може відключити енергетичний експорт в Україну.

"Яка стратегія країни і вищого політичного керівництва країни, що робити? Моя відповідь дуже проста – якщо ти не знаєш, зізнайся. Запроси допомогу. Склич РНБО з питань енергетики. Запроси керівників парламентських фракцій. Треба – будь ласка, я готовий прийти, допомогти і пояснити, яким чином ми у набагато більш складних умовах відключили російську електроенергію і припинили купляти російський газ", – нагадав Порошенко.

Він також зауважив, що Зеленський має пояснити країні, чому за кошти, які НАК "Нафтогаз" отримав внаслідок виграшу в суді проти "Газпрому", не купили газ у сховища.

"Чому були вкрадені кошти НАК "Нафтогаз" замість того, щоб купити газ? Тоді б не було проблем. А чому Коломойський разом із Зеленським, його бізнес-партнером таким чином організували роботу Центренерго – коли вони спалили вугілля, купляли його за супер дорогою ціною, а Коломойському відпускали електроенергію за півціни, в такий спосіб завдавши збитків на багато-багато мільярдів гривень. От що робити зараз?", – обурився Порошенко.

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"Ми свого часу зробили все можливе для того, щоб завезти з усього світу вугілля, починаючи від США, Польщі і закінчуючи Австралією тоді, коли Путін перестав постачати нам вугілля. Ми ж це все проходили", – нагадав лідер "ЄС".

"Ми знаємо, як тут діяти. Що ми почули на пресконференції? Що винуваті люди. Виявляється, вони мали закупляти вугілля, виявляється, вони мали закупляти все необхідне. І на сьогоднішній день це поразка чи визнання власної безпорадності", – вважає Порошенко.

"Ми наголошуємо, що закупівля електроенергії у Білорусі – це пастка. Побачите – Білорусь припинить нам постачати електроенергію при температурі мінус 15 – мінус 20. Щоб саме зараз, підсадивши нас на голку, вдарити, щоб було ще більш болюче", – резюмує Порошенко.