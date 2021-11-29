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Купівля електроенергії у Білорусі – це пастка для України, - Порошенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Економіка

Українська влада не має стратегії, як подолати енергетичну кризу і при цьому не втратити енергонезалежність.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв‘ю для програми The Week на телеканалі Прямий, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу політсили.

Він наголосив, що купівля електроенергії у Білорусі небезпечна, оскільки у найбільш скрутний момент Лукашенко може відключити енергетичний експорт в Україну.

"Яка стратегія країни і вищого політичного керівництва країни, що робити? Моя відповідь дуже проста – якщо ти не знаєш, зізнайся. Запроси допомогу. Склич РНБО з питань енергетики. Запроси керівників парламентських фракцій. Треба – будь ласка, я готовий прийти, допомогти і пояснити, яким чином ми у набагато більш складних умовах відключили російську електроенергію і припинили купляти російський газ", – нагадав Порошенко.

Він також зауважив, що Зеленський має пояснити країні, чому за кошти, які НАК "Нафтогаз" отримав внаслідок виграшу в суді проти "Газпрому", не купили газ у сховища.

"Чому були вкрадені кошти НАК "Нафтогаз" замість того, щоб купити газ? Тоді б не було проблем. А чому Коломойський разом із Зеленським, його бізнес-партнером таким чином організували роботу Центренерго – коли вони спалили вугілля, купляли його за супер дорогою ціною, а Коломойському відпускали електроенергію за півціни, в такий спосіб завдавши збитків на багато-багато мільярдів гривень. От що робити зараз?", – обурився Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На стабільні поставки електроенергії з Білорусі не розраховуємо, - Галущенко

"Ми свого часу зробили все можливе для того, щоб завезти з усього світу вугілля, починаючи від США, Польщі і закінчуючи Австралією тоді, коли Путін перестав постачати нам вугілля. Ми ж це все проходили", – нагадав лідер "ЄС".

"Ми знаємо, як тут діяти. Що ми почули на пресконференції? Що винуваті люди. Виявляється, вони мали закупляти вугілля, виявляється, вони мали закупляти все необхідне. І на сьогоднішній день це поразка чи визнання власної безпорадності", – вважає Порошенко.

"Ми наголошуємо, що закупівля електроенергії у Білорусі – це пастка. Побачите – Білорусь припинить нам постачати електроенергію при температурі мінус 15 – мінус 20. Щоб саме зараз, підсадивши нас на голку, вдарити, щоб було ще більш болюче", – резюмує Порошенко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
Забув тільки уточнити чому сам купував електроенергію в РБ і РФ. Напевно тоді вона була кошерна а зараз ні
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28.11.2021 15:53
+20
Страна идиотов, в Украине куча АЭС, и мы еще у кого то покупаем электроэнергию, просто идиотизм какой то.
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28.11.2021 15:38
+19
мда.. вас там у подоляка как - по максимальной степени идиотизма отбирают, или как?))
При Порошенко - Украина избавилась от зависимости экспорта, более того - ЭКСПОРТИРОВАЛА э\э на Запад, а при зеЛоха офшорном - снова села на иглу зависимости..
И еще - ни в одной стране мира АЭС НЕ покрывает всю потребность, бо есть зеленая энергетика, угольная, ГЭС и т.д..
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28.11.2021 16:14
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А купувати вугілля іторгувати з терористами це нормально
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28.11.2021 16:16 Відповісти
ігорок, воно тобі треба?
ще уроки не зроблені
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28.11.2021 16:19 Відповісти
там же наші люді )
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28.11.2021 17:26 Відповісти
Хозяйством в Украине комиандовали Яценюк и Гройсман...Порошенкео это дерьмо и нафиг не надо было...Идиоты пля ТУПОРЫЛЫЕ
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28.11.2021 16:18 Відповісти
Да ладно, а почему же сейчас ты во всем обвиняешь Зелю а не профильных министров. Я не фанат Зели но люблю обьективность.
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28.11.2021 16:30 Відповісти
А ***** твоё любимое тоже любит объективность?
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28.11.2021 16:36 Відповісти
26 АПРЕЛЯ 2017, 18:41
Лукашенко и Порошенко обсудили возможности экспорта украинской электроэнергии в Беларусь









26 апреля, Лясковичи /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудили возможности экспорта украинской электроэнергии в Беларусь. Об этом сообщил сегодня журналистам Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсудили и дали соответствующие поручения о возможности экспорта украинской электроэнергии для белорусских потребителей", - сказал глава украинского государства.

Стороны также договорились о взаимодействии в области энергетической безопасности, в том числе о расширении присутствия Беларуси на украинском рынке нефтепродуктов.
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28.11.2021 16:27 Відповісти
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28.11.2021 16:28 Відповісти
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28.11.2021 16:29 Відповісти
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28.11.2021 16:33 Відповісти
Светри, це вже на їх смак, а от палички підходящої форми підготувати не завадить.
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28.11.2021 17:37 Відповісти
Точно не Зеленському ставити мені питання, як українські збройні сили, і я як верховний головнокомандувач звільняли Донбас.

Не Зеленському, який чотири рази тікав від мобілізації.

Не Зеленському, який під час того, як я був в окупованому Луганську, в ста метрах від захопленого будинку СБУ, як я під час кампанії був у Ізвариному, яке вже тоді було захоплене російськими так званими прикордонниками, а він фотографувався на той час на Червоній площі в Москві або в Горлівці вже під час окупації. Був там такий Бєс. І він за замовленням цього "Бєса" у палаці культури "Стирола" грав свої абсолютно безвкусні корпоративи для сепаратистів, в той час коли прямо там, за сто метрів від цього, вбивали Володимира Рибака в окупованій Горлівці. І він жартував із щодо захоплення українських танків. Не йому ставити ці питання.

Вночі мене розбуди і я скажу вам, коли і як українські збройні сили, добровольчі підрозділи звільняли під керівництвом верховного головнокомандувача Порошенка Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Славенск тоді ще Джержинськ, Маріуполь, Краматорськ, Констянтинівку і дві третини окупованого Донбасу. А за два з половиною роки який населений пункт звільнив пан Зеленський перед тим як задавати мені питання?

Може нагадати підписане ним так зване розведення військ де він здав українську землю, политу кров'ю українських воїнів для того, щоб прибігти і зараз мені задавати це питання. Можу нагадати, що в той час коли українські воїни воювали він, вибачте на слові, членом на роялі грав. І сьогодні набирається наглості задавати мені питання.

Петро Порошенко https://www.youtube.com/watch?v=h6eFAtGvIco&t=153s
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28.11.2021 16:52 Відповісти
Який же ти тупий... Боже поверни тобі розум
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28.11.2021 17:10 Відповісти
Інформація для Зе-бидла.

Міністерство оборони України повідомляє.: Для призову по мобілізації громадянину Зеленському В.О. надсилалися повістки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 на адресу, визначену в його облікових документах. Громадянин Зеленський В.О. до військового комісаріату за його викликом не прибував" https://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/
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28.11.2021 17:28 Відповісти
Інформація для Зе-бидла.

Зеленский 2014.05.14 . Москва . Российские войска просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. https://www.youtube.com/watch?v=yFlvDb51VGA
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28.11.2021 17:29 Відповісти
Інформація для Зе-бидла.

В гостях у "Беса". Как Зеленский в захваченной Безлером Горловке концерт давал и пиво пил

"Каюсь и прошу прощения. А ведь мог легко в зародыше уконтропопить его 17 апреля 2014 года в Горловке в баре Берлога на пл. Победа. Накормив его просто свинцом вместо котлет", - написал Безлер 18 февраля. https://nikvesti.com/articles/212577

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28.11.2021 17:30 Відповісти
Інформація для Зе-бидла.

https://www.youtube.com/watch?v=H5ANCC5CowU
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28.11.2021 17:31 Відповісти
Зе-бидло, тобі й Сам Господь Бог не в силі повернути те чим тебе обділила природа.
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28.11.2021 17:37 Відповісти
Щось у тебе підгоріло . Я не знаю хто такі "зебидло", може у твоєму уявному світі це якісь там персонажі, загалом не знаю до кого ти звертаєшся. Також не розумію для чого ти так напрягався у пошуку інформації про Зеленського. Ти що його прихильник? Я, наприклад, не прихильник чинного президента. Погляди у нас різні.
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28.11.2021 17:43 Відповісти
Дебіл, ти навіть не розумієш, що ти нашкрябало у своєму попередньому коментарі. Кінчай нюхати наркоту, бо мозок зовсім висохне.
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28.11.2021 17:55 Відповісти
Який же ти тупий... Боже поверни тобі розум . Тепер, після того як ти виклав весь свій "внутрішній світ" на показ, я це можу без сумніву написати.
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28.11.2021 17:57 Відповісти
Никакая єто не "пастка" , а вьігодное для Украиньі дело - ввиду резкого подорожания и дефицита угля для ТЄС . Чисто временная схема , ненадолго. А Порошенко - тот еще демагог !
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28.11.2021 16:54 Відповісти
Этот пост Юрий Швец удаляет на своём ютуб канале. Что ему не нравится в этом посте?
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делаются через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
Правда, Юрий?"
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28.11.2021 16:59 Відповісти
Вірно сказано, але чия корова тут би ще про щось мукала.
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28.11.2021 16:59 Відповісти
Скажи куратору, чтобы переводчик сменил, одно и тоже у всех говноботов
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28.11.2021 17:46 Відповісти
Белорусская эл. энергия это зависимость ?? А покупка примерно 80% топлива из России , Белорусии, и литвы сделанных из российской нефти это разве не ПАСТКА? Да и эл. энергию Порошенко покупал у России еще в 2017 по максимуму в объеме 2 мегаватта.. Так из за чего кипешь?
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28.11.2021 17:08 Відповісти
Почему, почему, Петр Алексеевич, потому, что на этом зарабатывают, вам наверное это не понять. Вы не во власти.
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28.11.2021 17:08 Відповісти
Через поле, через гай ходить хлопчик Помагай )
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28.11.2021 17:11 Відповісти
все таки лицемерие Петра Алексеевича не имеет границ...и антикоррупционные структуры он запустил, видимо имеет в виду САП, которые не сподобился запустить и прекращение торговли углем с ОРДЛО, хорошо помним противостояние атошников с мсрами Авакова....
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28.11.2021 17:26 Відповісти
Но что интересно, сразу видно кто плюсует эти высеры, палитесь лаптеногие
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28.11.2021 17:45 Відповісти
Олігархи не закупили вугілля. І головний олігарх(Петро) звинувачує в цьому державу. Це якийсь прикол?
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28.11.2021 17:35 Відповісти
Это Украина
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28.11.2021 18:01 Відповісти
Очень жаль что в 2014 году Срашка не дала довести люстрацию до конца и всунула свою вонючую морду к нам.
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28.11.2021 18:02 Відповісти
порошенка много чего знает, но как попадет к кормушке, то все забывает.
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28.11.2021 17:46 Відповісти
А ***** твоё из бункера вылезло уже? Или верёвочку себе готовит?
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28.11.2021 17:48 Відповісти
мое у меня в штанах, и без веревочки пока работает.
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28.11.2021 17:50 Відповісти
Кроме того и швабра торчит сам знаешь откуда
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28.11.2021 21:03 Відповісти
На РАБссии разорилась крупнейшая компания "Роснана"...Порошенко виноват...
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28.11.2021 17:47 Відповісти
Олигархом называют чела у которого есть доступ к кормушке и бюджету Украины...на сегодня это двое Коломойский и Кучма...остальные свободны что Винни-Пух на дереве с пчелами.. Дятлы... вы хоть внимательно читайте значение слова ОЛИГАРХ
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28.11.2021 17:51 Відповісти
Инвесторы РАБссии массово продают Акции...шойся случилось чуваки?Индекс РТС на биржах просел на 5,5%... Де авария пацаны?Акции ГрязьПрома упали на 5,28%...
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28.11.2021 18:01 Відповісти
А то, что сам Порошенко при своём правлении покупал электроэнергию у России и Белоруссии, а у России ещё покупал уголь, а так же покупал уголь у сепаров на Донбассе, торговал своими "рошен" - Порошенко уже всё забыл!?, ищет в чужом глазу соринку, а в своём бревно не замечает!?.
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28.11.2021 18:08 Відповісти
Гройсман премьер,Порошенко президент...,газами углями и прочим хозяйством Украины президенты не управляют в Украине...это вам не ГУЛАГ Путлера Украина парламентско-президенская республика...у президента в обязанностях внешняя политика,права человека,армия...на этом все...

Вы хоить Конституцию читайте... ржу ни магу с вас Ыкспердов
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28.11.2021 18:34 Відповісти
Гройсман уходя из кресла премьера оставил в Казначействе Украины + 150 миллиардов в бюджете и +26 миллиардов долларов золотовалютного резерва на 1 июня 2019 года...,к сентябрю это бабло растворилось..крысы Голобородьки...де бабло:? Сегодня дефицит бюджета Украины 83г миллиардов...де бабосы? не воры и не Олигархи Кучмисты...
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28.11.2021 18:42 Відповісти
Дефицит бюджета 837 ярдов...,когда будет Триллион..звоните Путлеру...бараны пля
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28.11.2021 18:44 Відповісти
а не пора вже Петру Олексійовичу покаятись і взяти на себе вину, за вибори шостого президента. Іменно із-за Вашої жадібності, дерибану бюджету разом з друзями, повальної корупції в органах влади, суцільні схематози і офшори, ось тому українці і вибрали нового президента і новий парламент. 73% проголосували не за Зеленського, а проти Вас і Ваших друзів-корупціонерів Петро Олексійович.
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28.11.2021 19:32 Відповісти
ось як раз через таких дебилів, що повірили брехунам, Україна отримала шостим дурнуватого хлопчика
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28.11.2021 20:40 Відповісти
Дурню несе.
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28.11.2021 20:29 Відповісти
У Украины есть ИЗБЫТОЧНЫЕ мощности электрогенерации и при этом страна импортирует электричество кормя не своих энергетиков а енергетиков других стран. Спасибо Зеленскому который НЕ ЗАКУПИЛ уголь в начале лета по дешевой цене. Страна потеряла десятки миллионов если не сотни миллионов долларов а украинские энергетики остались без работы-МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ! ПС покупая электроэнергию у Беларуси_РФ вы фактически покупаете уголь у ДНР+работа беларусских энергетиков. Так уже было-бы логичнее просто напрямую купить уголь в ОРДЛО и секономить денег на цене производства электричества произведя его на украинских ТЕЦ. Из двух зол-выбирают меньшее
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28.11.2021 22:14 Відповісти
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