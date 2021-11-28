Всі на путч! Прекрасне з пресмарафону, Єрмак і День народження, із Росії – з антиваксами та без любові| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #26. ВIДЕО
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Відчуваєте запах Армагеддону в повітрі? Це "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" від "Цензор.НЕТ" летять до вас, любі друзі та подруги! Сьогодні на вас очікує ось таке меню.
🔥Як Зеленський держпереворот анонсував, Єрмака захищав, на журналістів нападав? А ще – де знову нардеп Олександр Куницький, чому судді посилають справи нах*р та як антивакцинатори в центрі Києва виявилися "з привітом" із Росії?
🔴 Наш перший президентський підсвинок... сідає в красивий червоненький гелікоптер ДСНС і вирушає туди, куди завжди літають красиві червоні гелікоптери ДСНС - до президента Зеленського!
🟠 Наступний наш підсвинок вирушає до нардепа від "Слуги Народу" Олександра Куницького. Він у центрі Харкова, на вулиці Сумській, 2, скоїв порушення правил дорожнього руху, за що й був оштрафований на 340 гривень. Але вся милота цієї банальної історії - в тому, що гнав Куницький на своєму "порші"... на виїзне засідання правоохоронного комітету Верховної Ради з приводу… безпеки дорожнього руху в місті Харкові!
🟢 Наступний підсвинок вирушає до… судді Печерського районного суду Києва Олега Білоцерківця, який уперше в історії українського судочинства… спрямував судову справу… нахер.
🔴 А в рубриці "Ковідіот тижня" в галузі образотворчого мистецтва перемогу святкують... автори плакатів чергового маршу антивакцинаторів, які так протестували проти QR-кодів на ковідних сертифікатах, що не помітили, що ці коди на їхніх плакатах... ведуть на сайт партії Путіна "Єдіная Росія".
🟠 А в рубриці "Телеканалізація" в нас святкує перемогу... державний канал для мешканців тимчасово окупованих територій "Дом". Адже експрацівники каналу розповіли журналістам "Української правди" багато цікавого.
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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Початок о 8 годині ранку!
С собою брати палаючі шини, наколоті апельсини та печенькі від Госдепу США.
1 млрд.долларів підвезуть трохи пізніше - для розпалювання багаття: будемо смажити клована та його шоблу!
Ми - хунта, нам все можна!))
Обдовбаний вова-клован в 2021 році трохи переробив їх методички та почав скигли про "путч"))
Відбір проводитиме спеціаліст з якості дітей депутат "Слуги народу" Третьякова.
Свято наближається!
Путчисти їдуть в гості до нас.... !
(на сандтрек Кока-коли)
Що у нас багато їжі. Так багато, що ми можемо залишити на тарілці недоїдене, і ніхто не сердиться. Що у нас буває вкисає і псується, і я тоді викидаю продукти на смітник. І навіть хліб, уявляєте? Ми його кришимо голубам.
Що я не переживаю, коли діти худі. Це не тому що голодні, а тому що багато бігають, у нас нікого не годують силою, не хоче - то й не треба. Не запасаюсь продуктами на зиму, а іноді забуваю зробити консервацію, і все одно ми досхочу їмо тричі на день.
А ще у нас є чоловіки і жінки з автоматами, які не дадуть забрати зерно. І ми самі, живі внуки тих, хто дивом вижили, відчуваємо за спиною стіну, у яку можна впертися і від якої відштовхнутися. Ця стіна називається «нам нічого боятися, наш страх помер раніше за нас».
Ми від народження живемо за двох. Працюємо, любимо, подорожуємо, виховуємо дітей, накриваємо обіди і вечері з надлишком, по вінця для себе і що трошки для вас.
Порадійте за нас, будь ласка. Підстрахуйте згори, якщо зможете. І повертайтесь скоріше. - https://t.me/nuts_roses/397
В качестве главных редакторов этих помоек, якобы, рассматриваются такие медиа-ляди, как С.Лещенко, С.Иванов, Ю.Мендель и А.Арестович.
А помните, как плебс рукоплескал домашнему "аресту" Медведчука? И что сейчас с его т.н. уголовным делом? Тишь да гладь.
А вчера киевский сосед видел его в машине у аэропорта "Киев".
О.Шарп
На Донбассе всего порядка 3000 воинов погибло.
Имей совесть.
https://twitter.com/JRobur/status/1464671900689436672
" .....И да. Клятые СМИ обижают дитятко. А оно, между прочим, целый президент. Оно вам не Вава-виртальот. И не Вава-бутерброд. И не шо-та там в рот. «Я Верховний Головнокомандувач». Вы все не такие, как я себе намечтал, а я в белой жилетке. Я вас, сволочей, позвал, чтобы вы восхищались, а вы...! Я целую ночь работал в вертолёте с бутербродами и прекрасно отдохнул, имею право. И не надо так на меня смотреть - учитесь у тёти Наташи Мосейчук - вот так надо на меня смотреть.
К Бутусову можно относиться по-разному - no one is perfect, но когда Верховный прости Господи Главнокомандующий обвиняет журналиста в гибели людей на Востоке Украины - это шедеврабельно.
Если отбросить субъективное впечаление - «уровень базарной бабы», сухой остаток таков: что бы оно не отгрузило - цифирь не бьётся, паззл не складывается. Если кругом одни держзрадники и цельный народ саботажников, то где принятые меры? Не вещества вовнутрь перорально или назально, а меры? Где доказательства, не шитые белыми нитками? Где громкие дела, которые не разваливаются и не закрываются по-тихому? Криголам не ловится, не идёт кокос, плачут, Бене молятся, не жалея слёз...
Вроде и полнота власти под подушкой лежит, и люди везде - свои на больше процентов, чем жирів у маслі. И никак. Если раньше оно зухвало посмеивалось: «я позвонил президенту Лукашенко... гыгыгыгыгыгыыы... у вас там боевики...», то теперь - реально на измене и верещит «япрезидент!» - по одному разу на каждый процент проголосовавших за него халявопоклонников. Меня не трожь, я народно избранный! Мальчик, да уже свалялся новый электоральный колтун - «абынезеленский». "
Суцільний хайп на "Вагнергейті" і дні народження Єрмака.
Більше "еліті журналістики" нічого не цікаво.
Дійсно - стрептиз влади перед народом журналісти забезпечили - ДЯКУЄМО!!! ДУЖЕ ДЯКУЄМО!!!
тепер би соціологам на піддатися на підкуп від самоОПУщених цим позорищем й показати справжні рейтинги Зеленського
Вас цікавить тільки хайп і булінг.
Демократія вона така, вам може щось не подобатися, але ви повинні поважати вибір інших людей.
А щоб максимально показати свою корисність, кожен намагався найдзвінкіше облаяти президента.
Наочний приклад басні "Слон і Моська":
Дивись, ти вже хрипиш, а він і вухом не веде,
Іде
І брехоту твого ніяк не помічає".
"Ет!, - Моська їй відповідає, -
Мені оце-то й духу піддає,
Що я без бійки й ляку, -
Попасти можу у великі забіяки.
Нехай говорять же собаки:
"Ач! Моська, сильна ж бо вона,
Раз гавка на Слона!"
Если бы не журнашлюхи об этом даже никто не знал.
Тобто його призначення Зе!дупозализувати.
Не сперечайтесь цими покидьками.
Вони точно отримають своє.
То тільки у вас слово "залізо" асоціюється з "лизати".
2. вова -мєдвєдєй з циганами не було (кацапські уподобання)
3. монастирський- так це ж протокол надавати для ОПУ військовий спецтранспорт за необхідністю .
4. вова- я маю право на відпочинок (скільки коштували трикратні перелітні маніпуляці величної солодкої парочки?)
Вопрос к ДБР: уже начата проверка за фото Арестовича с оружием и его признания ?