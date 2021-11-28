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Всі на путч! Прекрасне з пресмарафону, Єрмак і День народження, із Росії – з антиваксами та без любові| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #26. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Курйози

Відчуваєте запах Армагеддону в повітрі? Це "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" від "Цензор.НЕТ" летять до вас, любі друзі та подруги! Сьогодні на вас очікує ось таке меню.

🔥Як Зеленський держпереворот анонсував, Єрмака захищав, на журналістів нападав? А ще – де знову нардеп Олександр Куницький, чому судді посилають справи нах*р та як антивакцинатори в центрі Києва виявилися "з привітом" із Росії?

🔴 Наш перший президентський підсвинок... сідає в красивий червоненький гелікоптер ДСНС і вирушає туди, куди завжди літають красиві червоні гелікоптери ДСНС - до президента Зеленського!

🟠 Наступний наш підсвинок вирушає до нардепа від "Слуги Народу" Олександра Куницького. Він у центрі Харкова, на вулиці Сумській, 2, скоїв порушення правил дорожнього руху, за що й був оштрафований на 340 гривень. Але вся милота цієї банальної історії - в тому, що гнав Куницький на своєму "порші"... на виїзне засідання правоохоронного комітету Верховної Ради з приводу… безпеки дорожнього руху в місті Харкові!

🟢 Наступний підсвинок вирушає до… судді Печерського районного суду Києва Олега Білоцерківця, який уперше в історії українського судочинства… спрямував судову справу… нахер.

🔴 А в рубриці "Ковідіот тижня" в галузі образотворчого мистецтва перемогу святкують... автори плакатів чергового маршу антивакцинаторів, які так протестували проти QR-кодів на ковідних сертифікатах, що не помітили, що ці коди на їхніх плакатах... ведуть на сайт партії Путіна "Єдіная Росія".

🟠 А в рубриці "Телеканалізація" в нас святкує перемогу... державний канал для мешканців тимчасово окупованих територій "Дом". Адже експрацівники каналу розповіли журналістам "Української правди" багато цікавого.

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+31
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28.11.2021 16:42
+24
Стадии тяжелого заболевания организма

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28.11.2021 16:33
+24
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28.11.2021 16:34
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Стадии тяжелого заболевания организма

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28.11.2021 16:33 Відповісти
Ні Рижий став вже щирим патріотом і мєцєнатом. Рижий -це Україна. А от нарахунок путчу, то звісно зєбєну понесло...
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28.11.2021 17:09 Відповісти
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28.11.2021 17:29 Відповісти
Хахах))
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29.11.2021 06:30 Відповісти
Це просто писець!
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28.11.2021 17:34 Відповісти
1 грудня - всі на Путч збираємося!
Початок о 8 годині ранку!
С собою брати палаючі шини, наколоті апельсини та печенькі від Госдепу США.
1 млрд.долларів підвезуть трохи пізніше - для розпалювання багаття: будемо смажити клована та його шоблу!
Ми - хунта, нам все можна!))
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28.11.2021 18:43 Відповісти
п.ч. 87% ватники расеї в 2014 році верещали про "хунту"..
Обдовбаний вова-клован в 2021 році трохи переробив їх методички та почав скигли про "путч"))
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28.11.2021 18:45 Відповісти
п.с. Студія Квартал оголошує кастинг дітей на роль сиріт, які мешкають у резиденції президента.
Відбір проводитиме спеціаліст з якості дітей депутат "Слуги народу" Третьякова.
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28.11.2021 18:54 Відповісти
Свято наближається!
Свято наближається!

Путчисти їдуть в гості до нас.... !

(на сандтрек Кока-коли)
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28.11.2021 16:34 Відповісти
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28.11.2021 16:51 Відповісти
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28.11.2021 16:34 Відповісти
...Де б вони не були зараз, убиті молодими і ненароджені мої, я б хотіла, щоб вони знали, що у мене все добре.

Що у нас багато їжі. Так багато, що ми можемо залишити на тарілці недоїдене, і ніхто не сердиться. Що у нас буває вкисає і псується, і я тоді викидаю продукти на смітник. І навіть хліб, уявляєте? Ми його кришимо голубам.

Що я не переживаю, коли діти худі. Це не тому що голодні, а тому що багато бігають, у нас нікого не годують силою, не хоче - то й не треба. Не запасаюсь продуктами на зиму, а іноді забуваю зробити консервацію, і все одно ми досхочу їмо тричі на день.

А ще у нас є чоловіки і жінки з автоматами, які не дадуть забрати зерно. І ми самі, живі внуки тих, хто дивом вижили, відчуваємо за спиною стіну, у яку можна впертися і від якої відштовхнутися. Ця стіна називається «нам нічого боятися, наш страх помер раніше за нас».

Ми від народження живемо за двох. Працюємо, любимо, подорожуємо, виховуємо дітей, накриваємо обіди і вечері з надлишком, по вінця для себе і що трошки для вас.

Порадійте за нас, будь ласка. Підстрахуйте згори, якщо зможете. І повертайтесь скоріше. - https://t.me/nuts_roses/397
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28.11.2021 17:27 Відповісти
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28.11.2021 16:35 Відповісти
Так кто-же из них врет

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28.11.2021 16:36 Відповісти
Это называется "запиз*елись".
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29.11.2021 06:31 Відповісти
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28.11.2021 16:38 Відповісти
Хто слухав Зеленського - над Кличком не смієцця.
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28.11.2021 16:38 Відповісти
Это не смешно. Ребята, вам денег не дадут.
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28.11.2021 18:13 Відповісти
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28.11.2021 16:42 Відповісти
Всіх, хто каже, що в Офісі президента сидять дурачки, буде притягнуто до відповідальності за розголошення державної таємниці!
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28.11.2021 18:53 Відповісти
Недовольство народа Украины шабашем украинской власти будут разцениваться Генпрокуратурой,СБУ,МВД как попыткой переворота в Украине из вытекающими из этого последствиями,то-есть уничтожением недовольных ЗЕвластью под предлогом национального переворота.
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28.11.2021 16:43 Відповісти
После того, как Ахметов отказал Зеленскому в создании на базе пула его телеканалов украинского аналога "Газпром-медиа", началась работа по восстановлению лицензий 112-го, NewsOne, ZiK и объединению их с телеканалом "Дом" в единый медиа-пакет под финансовым и административным управлением ОПУ.

В качестве главных редакторов этих помоек, якобы, рассматриваются такие медиа-ляди, как С.Лещенко, С.Иванов, Ю.Мендель и А.Арестович.

А помните, как плебс рукоплескал домашнему "аресту" Медведчука? И что сейчас с его т.н. уголовным делом? Тишь да гладь.

А вчера киевский сосед видел его в машине у аэропорта "Киев".

О.Шарп
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28.11.2021 16:43 Відповісти
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28.11.2021 16:53 Відповісти
каждый день умирает в 700 благодаря "успешной" вакцинации.

На Донбассе всего порядка 3000 воинов погибло.

Имей совесть.
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28.11.2021 17:00 Відповісти
Ти можеш послати далеко Зєбєню. Це демократія. А от сказати криве слово проти власника сайту- то ти підстилка Пуйла. Логіка. А от проти логіки не попреш.
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28.11.2021 17:12 Відповісти
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28.11.2021 17:32 Відповісти
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28.11.2021 16:54 Відповісти
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28.11.2021 16:55 Відповісти
дуня, з тебе шевченко, як з клована президент
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28.11.2021 16:58 Відповісти
Ну ты и шизик))) Для владельца сайта нет необходимости держать ботов, чтобы тебя в спам отправлять))) У него для этого есть другие возможности))) И если на месте твоих коментов нет крестиков, значит ты еще ничего не нарушил)))
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28.11.2021 17:29 Відповісти
Квартальна худоба,яка глузувала над померлими від Голодомору, зараз робить вигляд,що шанує ці жертви.

https://twitter.com/JRobur/status/1464671900689436672
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28.11.2021 16:54 Відповісти
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28.11.2021 16:56 Відповісти
"КГБ не такие умные, как они себя считают, у них все делаются через жопу! Пример со сбитым боингом, который кацапы сбили, перепутав с российским пассажирским самолётом (который был основной целью), для оправдания вторжения в Украину!
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28.11.2021 16:57 Відповісти
А зеля проти фуйла чи йому какая разніца, йдіть всі в сраку ?
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28.11.2021 17:14 Відповісти
Вас только выпустили на Цензор?))) А когда здесь были за сцикуна?)))
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28.11.2021 17:32 Відповісти
ИГРА В ДУРЕМАРА - https://site.ua/ria.colos/igra-v-duremara-*****-ermakaku-i08zxl8

" .....И да. Клятые СМИ обижают дитятко. А оно, между прочим, целый президент. Оно вам не Вава-виртальот. И не Вава-бутерброд. И не шо-та там в рот. «Я Верховний Головнокомандувач». Вы все не такие, как я себе намечтал, а я в белой жилетке. Я вас, сволочей, позвал, чтобы вы восхищались, а вы...! Я целую ночь работал в вертолёте с бутербродами и прекрасно отдохнул, имею право. И не надо так на меня смотреть - учитесь у тёти Наташи Мосейчук - вот так надо на меня смотреть.
К Бутусову можно относиться по-разному - no one is perfect, но когда Верховный прости Господи Главнокомандующий обвиняет журналиста в гибели людей на Востоке Украины - это шедеврабельно.
Если отбросить субъективное впечаление - «уровень базарной бабы», сухой остаток таков: что бы оно не отгрузило - цифирь не бьётся, паззл не складывается. Если кругом одни держзрадники и цельный народ саботажников, то где принятые меры? Не вещества вовнутрь перорально или назально, а меры? Где доказательства, не шитые белыми нитками? Где громкие дела, которые не разваливаются и не закрываются по-тихому? Криголам не ловится, не идёт кокос, плачут, Бене молятся, не жалея слёз...
Вроде и полнота власти под подушкой лежит, и люди везде - свои на больше процентов, чем жирів у маслі. И никак. Если раньше оно зухвало посмеивалось: «я позвонил президенту Лукашенко... гыгыгыгыгыгыыы... у вас там боевики...», то теперь - реально на измене и верещит «япрезидент!» - по одному разу на каждый процент проголосовавших за него халявопоклонников. Меня не трожь, я народно избранный! Мальчик, да уже свалялся новый электоральный колтун - «абынезеленский». "
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28.11.2021 17:13 Відповісти
Найкраще дізнаватися про прес-конференцію не від української "журналістики" , а подивившись саму прес-конференцію. До речі , діалог з "журналістом" Української "правди" , про ведмедів , бутерброди , Єрмака і гвинтокрили - найцікавіший . А діалог з Бутусовим - найбільший доказ того , що ніякої цензури в Україні немає і близько , а отже канали Медведчука закрили через терористичну та анти-людську діяльність , брехню і провокації , а не через цензуру і наступ на свободу слова . Пресконференція довга , але її все ж таки варто подивитись в оригіналі особисто , а не через деформовані лінзи української "журналістики ".
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28.11.2021 17:14 Відповісти
блювотні рефлекси та бажання плюнути в екран відволікали від словесних випорожнень абіженого пастрадавшєго, тоу передивитися ПРОСТО КУСКИ ВІДЕО БУЛО В КАЙФ ! Ту НЄ ВИРВЄШЬ ІЗ КАНТЕКСТА - просто наслода від того, що в ОПУ вову випустили на цей стрептиз- В ОПУ ЙОГО ЗЛИВАЮТЬ?
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28.11.2021 17:40 Відповісти
ЖОДНОГО КОНСТРУКТИВУ ПРО КРАЇНУ Й ЙОГО НЕІСПАЛНЯЄМИЄ ОБІЦЯНКИ - хамство, брехня, потік несосзнанки, ПОЗОРИЩЕ !!!
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28.11.2021 17:42 Відповісти
Які питання такі і відповоді, на що ви очікували?
Суцільний хайп на "Вагнергейті" і дні народження Єрмака.
Більше "еліті журналістики" нічого не цікаво.
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28.11.2021 17:45 Відповісти
Та шо за мєлочі хайпові, справі, якась зрада країни, якогосьтам агента за виконанням обовязків Президента, замість вибраного народом актора з порушеною психікою...

Дійсно - стрептиз влади перед народом журналісти забезпечили - ДЯКУЄМО!!! ДУЖЕ ДЯКУЄМО!!!

тепер би соціологам на піддатися на підкуп від самоОПУщених цим позорищем й показати справжні рейтинги Зеленського
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28.11.2021 17:53 Відповісти
Ну ви ще раз показали що вам особисто не цікавить будь що, щоб він не сказав.
Вас цікавить тільки хайп і булінг.
Демократія вона така, вам може щось не подобатися, але ви повинні поважати вибір інших людей.
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28.11.2021 17:56 Відповісти
вова навіть на булінг не здатний - шо дєвочка абіжєна
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28.11.2021 18:04 Відповісти
Расскажи подробнее про переворот. Мне интересно.
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28.11.2021 18:31 Відповісти
Яка там "журналістика", звичайні заробітчани, які працюють на своїх працедавців-олігархів.
А щоб максимально показати свою корисність, кожен намагався найдзвінкіше облаяти президента.
Наочний приклад басні "Слон і Моська":

Дивись, ти вже хрипиш, а він і вухом не веде,

Іде

І брехоту твого ніяк не помічає".

"Ет!, - Моська їй відповідає, -

Мені оце-то й духу піддає,

Що я без бійки й ляку, -

Попасти можу у великі забіяки.

Нехай говорять же собаки:

"Ач! Моська, сильна ж бо вона,

Раз гавка на Слона!"
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28.11.2021 17:42 Відповісти
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28.11.2021 17:14 Відповісти
А ще на прес-конференції була мова про термореформу і перехід держави з газу на електрику (ЖКГ). Про це мовчать всі українські "ЗМдезІ". Добре що я сам особисто переглянув повністю всю прес-конференцію від А до Я в ютубі .
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28.11.2021 17:24 Відповісти
який ще "путчь"? Гасударствєнньій пєрєварот! ви нє панімаєтє! ета другоє!
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28.11.2021 17:27 Відповісти
Зрада ВСЕЛЕНСКОГО масштаба - день рождения Ермака.
Если бы не журнашлюхи об этом даже никто не знал.
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28.11.2021 17:35 Відповісти
Ти просто дурна і продажна курва. Іди у дупу, рагуль.
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28.11.2021 17:45 Відповісти
Не забувай за таблеточкі, не пропускай, щоб тобі гірше не було.
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28.11.2021 17:46 Відповісти
а шо не порошком хіба найвеличніший лікується? навіщо ви йому таблеточки рекомендуєте?
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28.11.2021 17:56 Відповісти
Я вам не хамив.
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28.11.2021 17:57 Відповісти
Та ви погляньте на його фамілію, воно ж і справді Зализняк.
Тобто його призначення Зе!дупозализувати.
Не сперечайтесь цими покидьками.
Вони точно отримають своє.
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28.11.2021 18:39 Відповісти
Ти що КАЦАП?
То тільки у вас слово "залізо" асоціюється з "лизати".
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29.11.2021 02:06 Відповісти
Відпочинь, зебобік, ніч така місячна зоряна ясная, годі Зе!дупу лизать.
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29.11.2021 02:23 Відповісти
1. Єрмак - я ващє з мамой папой святкував у понеділок
2. вова -мєдвєдєй з циганами не було (кацапські уподобання)
3. монастирський- так це ж протокол надавати для ОПУ військовий спецтранспорт за необхідністю .
4. вова- я маю право на відпочинок (скільки коштували трикратні перелітні маніпуляці величної солодкої парочки?)
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28.11.2021 18:03 Відповісти
кстати в видео демонстрируется фото Арестовича с пистолетом и постом, в котором он признается в покушении на Подоляка.... Ситуация похожа на фото Бутусова с гаубицей....

Вопрос к ДБР: уже начата проверка за фото Арестовича с оружием и его признания ?
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29.11.2021 09:32 Відповісти
 
 