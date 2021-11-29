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Провадження ДБР проти Бутусова - прямий наслідок пресмарафону Зеленського, чия влада все більше нагадує режим Януковича, - Портников. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Державне бюро розслідувань розпочало провадження проти головреда Цензор.НЕТ Юрія Бутусова після публікації нардепа "Опозиційної платформи - За життя" Рената Кузьміна.

На це звернув увагу журналіст Віталій Портников, інформує Цензор.НЕТ.

"ДБР перевірить законність дій журналіста Юрія Бутусова на відео, яке він виклав у мережі. Не треба пояснювати, що це - прямий наслідок недавнього пресмарафону Володимира Зеленського, чия влада все більше нагадує режим Віктора Януковича", - зауважив медійник у фейсбуці.

У прикріпленому відео Портников зауважує, що перед тим, як стало відомо про відкриття провадження, нардеп ОПЗЖ у фейсбуці опублікував допис із питанням, чим відрізняються дії Бутусова від вчинку "так званого російського актора Порєченкова, який з російської зброї стріляв у бік України". Він нагадав, що Порєченков стріляв з окупованої території у бік України, тому подібне порівняння могло прийти в голову лише тому, хто вважає російські окупаційні війська своїми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тепер координація дій Офісу президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною, - Бутусов про відкриття провадження проти нього

Портников переконаний, що розслідування проти Бутусова не було б, якби під час пресмарафону Зеленський "не почав розмовляти із журналістом у тоні, який взагалі не властивий не тільки очільнику держави, не тільки чиновнику, який має відповідати на питання представників медіа, а просто вихованій людині".

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбук відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження проти Юрія Бутусова через вказане відео. 

Також читайте: "Порушення ДБР справи проти Бутусова - ідіотизм і публічний акт вибіркового правосуддя. Сором і ганьба!", - Аваков

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+48
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28.11.2021 19:15
+46
Пані і панове виборці наркомана Зе! Погляньте в очі своїм дітям і онукам. А тепер усвідомте, що ви, так, саме ви вкрали у них щонайменше 5 років кращого життя.
Ще раз - це щонайменше.
Бо ще невідомо, скільки років тепер Україна відхаркуватиме цю ЗЕлену плісняву.
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28.11.2021 19:22
+34
как насчет этой мрази Кивы? который публично неоднократно призывает к сепаратизму не признает врага Украины а дает и клевечет на Украину кацапским пропагандонам и является не в ДБР а в эфиры Скабеевой и все еще народный депутат
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28.11.2021 19:24
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Ну а что.. вспомните как Ябукович посадил Луцика.. там была не политика, там была обида "хозяина" на язвительные шутки последнего. Посадили чисто " за язык"... Так что ничего нового под небом неньки... ( хорошо хоть пока не убивают)
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28.11.2021 20:38 Відповісти
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28.11.2021 22:15 Відповісти
Geo Leros

5 ч. ·



Спорить с президентом опасно для жизни и свободы. Такой вот он закомплексованный диктатор.
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29.11.2021 00:11 Відповісти
Бутусов молодец, конечно, но с таким же остервенением он в свое время рвал Пороха и топил за Зе. Я ровесник Бутусова и следил зв его карьерой с молодости и не понимаю, как можно было очароваться Зе? Как можно было не увидить после стольких лет работы в крутых СМИ, что дешевка, фигляр и опасный властолюбец рвется к трону? Теперь геройскими поступками мы пытаемся переломить ситуацию. Я восхищаюсь смелости Бутусовп, но уважать его, как аналитика, как лидера мнений после 19го года просто не в состоянии, мне смешы его интеллектуальные потуги в любой сфере, кроме военой. Воевать у Юрия лучше получается чем рассуждать, пожелаем ему победы в этом бою.
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29.11.2021 04:16 Відповісти
А не здається Вам, що перебування в іншомовному культурному просторі якраз і заважає розуміти, знати, що таке Україна?! А отже, не бачити небезпеки від приходу до влади такого зеленого антиукраїнського ідіота. Тільки не говоріть про суржикомовних. Суржик - це московська мова, вимовлена на український манір.
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29.11.2021 10:42 Відповісти
Может этот бред русскоязычным воинам АТО расскажете? Тем русскоязычным, которые тебя на Донбассе защищают?
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29.11.2021 10:55 Відповісти
НПЗД!
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29.11.2021 10:56 Відповісти
Может и расскажем. Как минимум спросим что они там защищают, если им пофиг українська мова
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29.11.2021 11:23 Відповісти
Спроси, много нового о себе узнаешь.
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29.11.2021 13:10 Відповісти
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29.11.2021 08:31 Відповісти
Яке ж воно мерзотне та нікчемне.
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29.11.2021 13:03 Відповісти
Ну тут питання таке. Якщо вчинив злочин, має відповідати. І не залежно від того до марафону це буле, чи після.
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29.11.2021 10:51 Відповісти
Я вважаю, що цей режим вже перевершив "досягнення" Януковича.
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29.11.2021 13:02 Відповісти
і навіть після заяв таких авторитетних людей, воно, ****, пре свою лінію. а нікому не здається що це провокація народу на черговий майдан, для того щоб раша знову, під шумок, відтяпала кусок України? а як ще можна пояснити таку нахабну і навіть не пристойну поведінку Зеленського? складається враження, що путін сказав, що йому ніколи, нічого не буде.... роби що хочеш, я прикрию. або йому єрмак нашептав, що він безсмертній. хоча в обох випадках він дурень. правда, дуже багатий дурень, бо не можуть красти десятками мільярдів баксів в рік з під йго носа а йому нічого не давати, НЕ МОЖУТЬ!
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29.11.2021 17:48 Відповісти
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