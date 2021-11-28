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Партія котиків та єнотиків і порятунок Кокосика: фінальний випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Програму хочеться почати з чогось легкого, позитивного і хорошого. З якогось відосика про котика чи єнотика з лапками і долоньками, а не з якогось чергового трешу від Давида Арахамії, Іллі Киви, Колі Тищенка чи Гео Лероса.

Отож сьогодні - котик Оксани Марченко, бідолашний Кокосик, страуси Януковича та пес Брагара, але теми фінального випуску "Легко-шоу" на каналі Цензор.НЕТ - котики та інформаційна війна.

Український військовослужбовець Анатолій Штефан, відомий за позивним Штірліц, міркує про Степана Бандеру і Романа Шухевича, російську пропаганду та скандальну блогерку Di.Rubens.

Що ж до Di.Rubens, вона ж Таїсія Малаван, то раніше ми вже розповідали про цей тікток-скандал: https://youtu.be/rB4DAmNZ17g і https://youtu.be/cBrFT195I9g.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР проти Лероса, Зе на позитиві і страждання Гордона: новий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція УКФ може не збігатися з думкою авторів.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
Наркоман малорос Володимир Зеленський не продав росіянам усі державні таємниці, бо не може їх нормально сформулювати.
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28.11.2021 20:09
+10
Там ще Ярош прокинувся з летаргічного сну
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28.11.2021 20:21
+8
я побачив в очах зєлєнського гімарой.
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28.11.2021 20:14
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Наркоман малорос Володимир Зеленський не продав росіянам усі державні таємниці, бо не може їх нормально сформулювати.
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28.11.2021 20:09 Відповісти
я побачив в очах зєлєнського гімарой.
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28.11.2021 20:14 Відповісти
Там ще Ярош прокинувся з летаргічного сну
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28.11.2021 20:21 Відповісти
Циля Бляхер



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28.11.2021 20:29 Відповісти
яб сказав не кокосіка, а коксіка
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28.11.2021 20:33 Відповісти
кокоси в тропіках далеко, а кокс на дамбасі поряд
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28.11.2021 20:38 Відповісти
Пішов лавиноподібний процес зашкварів від всіх гілок "узеленських" аби вибілити "янєлоха" та "завхоза" від "вагнергейту"... Що й треба було довести, як кажуть математики...
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28.11.2021 20:37 Відповісти
знущання має бути адекватним
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28.11.2021 20:56 Відповісти
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28.11.2021 20:55 Відповісти
знущання має бути адекватним
єврей має плакать
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28.11.2021 21:01 Відповісти
КиївМіськБудда@saniolli

17 ч



Володимир Зеленський ще не продав росіянам усі державні таємниці, бо не може їх нормально сформулювати.
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28.11.2021 21:37 Відповісти
 
 