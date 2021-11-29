УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4089 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України Війна
15 064 115
війна (56124) Зеленський (17376) ПВК "Вагнер" (1473) Христо Грозєв (61)

Після пресмарафону Зеленського з'явилось ще більше запитань щодо "вагнергейту", - Грозєв. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Пресмарафон президента Володимира Зеленського не відповів на всі запитання про "вагнергейт".

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" керівник відділу розслідувань видання Bellingcat Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми змогли встановити, що це була добре спланована операція з якимось політичним ризиком. Вона була схвалена, в цьому ми змогли переконатися і на основі розмов та інтерв'ю з учасниками, так і на основі документів. І оскільки вона була схвалена, вона вважалася на якомусь етапі державою своєю.Тому далі вже питання, це авантюра чи ні, треба закрити. До моменту схвалення та сигналу, що можна їхати, можна було вважати її поганою. А далі... Якщо вона була погана, потрібно було заздалегідь її зупинити. Тому, чесно кажучи, не хочу пускатися в оціночний аналіз, але та пресконференція відкрила більше запитань, ніж відповідей, і я сподіваюся, що ми зможемо отримати відповіді найближчим часом. Ми будемо і надалі звертатися до Офісу президента отримати ці відповіді", — сказав він.

Грозєв додав, що він сподівається, що фільм про "вагнергейт" вийде через 6 місяців.

Читайте також: Наступне засідання ТСК ВР - 3 грудня. Працюємо над передачею бази російських найманців до міжнародних організацій, - Безугла

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+33
показати весь коментар
29.11.2021 09:15
+23
А самый главный вопрос: "А был здоров ли мальчик???"
показати весь коментар
29.11.2021 08:56
+20
Зеленський говорив абищо., тільки відчепіться. Ясно одне. Він брехав.
показати весь коментар
29.11.2021 09:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Нагадаю всім, про що я писав як тільки з'явилась новина про операцію «Вагнергейт»- щоб виявити кацапських агентів у владі,зовсім не обов'язково когось фізично кудись переміщати. Кацапи тупі і недорозвинуті свині-їх легко надурити) ги-и-и)))
показати весь коментар
29.11.2021 13:23 Відповісти
Каким образом ликвидировать? а правдивый вы наш? На территории рашки? Фильмов про Бонда насмотрелся? Речь ведь шла не о ликвидации а о захвате и о дальнейшей обмене этих ублюдков на наших солдат , которые уже долгие годы парятся во всяких подвалах и изоляциях лугандона. Ферштейн? Вот в этом, что эти пленные там сидят до сих по и виноват зеля сливший обменный фонд и пререкший наших пленных на смерть в тюрьмах сепаров.
показати весь коментар
30.11.2021 00:11 Відповісти
ЛЕГЧЕ УБИТЬ ЧЕМ ЗАДЕРЖАТЬ !!! ТАК ЧТО ИХ УБИТЬ, А ПЛЕННЫХ ЗАБРАТЬ СИЛОЙ !!!
показати весь коментар
30.11.2021 17:22 Відповісти
Ну так вперёд! Вставай с дивана, езжай в сбу и предлагай план операции - как пробираться в рашку, легенду прикрытия, где место выжидания и т.д. и т.п. конечно киздеть не мешки ворочать….
показати весь коментар
30.11.2021 18:36 Відповісти
НУ ТАК НЕ КИЗДИ !)
показати весь коментар
02.12.2021 13:53 Відповісти
Я итак мешки таскаю и не предлагал то что ты предлагаешь школоло позорное…
показати весь коментар
02.12.2021 15:09 Відповісти
Зеленский Ермаку: Я так и не понял это я или ты слил операцию?

Ермак: А какая разница?
показати весь коментар
29.11.2021 22:17 Відповісти
Грозев выявил, что отели Беларуси сдают инфу о постояльцах в кгб в реальном времени.
Заехало 40+ боевиков из рф во время протестов.
Операцию отложили, вагнеров пасли с самого начала и взяли.
Сливать не обязательно было.
Более того вагнеры рассказали Грозеву, что кгб их прессовало на тему протестов.
КГБ не знало, что это укр операция.
показати весь коментар
30.11.2021 04:12 Відповісти
Це стан шизофренії якщо повторяти 75 разів що він президент то він точно Наполеон з шостої палати
показати весь коментар
30.11.2021 04:42 Відповісти
грозеву стыдно за нашего недоумка после прессмарафона . а вот интересно тем зебуинам что за него голосовали стыдно или ..какая ***** разница..
показати весь коментар
30.11.2021 06:07 Відповісти
Все чьотко.... але 30 найманих вбивць в літаку з цивільними, де більшість громадяни Туреччини.
"Руки вгору і виходь один за одним" - не пройде!!! Скоріше - "Льотчик, давай обратна в Маскву!"
Не...... звичайно, всіх можна постріляти))))
показати весь коментар
30.11.2021 09:32 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 