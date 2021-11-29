З 1 грудня заплановано підвищення пенсій, - Лазебна. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна розказала, як підвищиться розмір пенсійних виплат з грудня 2021 року.
Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Інтер", передає Цензор.НЕТ.
"З 1 грудня заплановано підвищення пенсій. У пенсіонерів, вік яких сягає 60 років і є повний стаж, їхня мінімальна пенсійна виплата зростає на 200 гривень. Мінімальна пенсія зросте на 80 гривень. У нас зростають всі підвищення і доплати до пенсії, які прив'язані до прожикового мінімуму", - зазначила міністерка.
За словами Лазебної, були пдвищені пенсії на 400 гривень, для тих, у кого вік більше 75 і до 80 років. Наступний рік принесе декілька етапів підвищення пенсій, зокрема індексацію, а також ті пенсіонери, які мають вік 70 і більше років - отримуватимуть не менше 3 тисяч гривень.
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Стісняюсь спитать, - а Інтер не належить олігархам і не підляга бойкоту від бобіків?
През. ВАЗеленський
А Ринатик рыжий гудок при найвелычнишом удвоил свое состояние. Наверное, не кинул бубочке бабла в общак, вот найвелычнишый дрыщ вселенной и обиделся.
по их мнению
Просто як в кварталі)
здоров'я вам
Усім хто не має стажу, ніколи офіційно не працював, пенсію, послуги в лікарнях, дітей в школах не навчати, в дидсатки не пускати і тому подібне. В мене таких знайомих дуже багато, вони просто займаються «бізнесом» купляють худобу і перепродають.
Ви раніше не знали, що у пенсійному фонді діра ? Ви раніше не бачили, як розкрадаються державні підприємства ? Може бути так, що ваше підприємство збиткове і давно у боргах.
За кого голосував у 2019 ? За ЗЄ ?
"усе життя просиділи на мінімалці з доплатою у конвертах" - так роблять розумні.
вони хоч перед пенсією нормально похарчуються
Шах и мат вам, порохоботы!
Теперь заживу! От теперь попаную!
Как так вообще может быть, что сотни тысяч людей выброшены за борт пенсионной политики нашей страны? Почему никто из властьимущих уже вот скоро 8 лет как не реагирует на это? Борьба с коррупцией - это замечательно! Но при чем тут мелкие чиновники, аппаратчики, никакого отношения вообще не имевшие к системе коррупционных отношений? Почему всех по одну гребенку? И вместе с тем судейские, прокурорские и прочие имеют все блага повышения, индексаций пересмотров - а не они ли составляют основную массу коррупционеров?
Но.... Блин!!!! Какой ПОЗОР ЭТОМУ ГРЕБАННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ!!!!!
в 2018 году - 2479 грн ( +- $91)
в 2021 году - 3507,51 грн ( +-$126).