З 1 грудня заплановано підвищення пенсій, - Лазебна. ВIДЕО

Міністерка соціальної політики України Марина Лазебна розказала, як підвищиться розмір пенсійних виплат з грудня 2021 року.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Інтер", передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"З 1 грудня заплановано підвищення пенсій. У пенсіонерів, вік яких сягає 60 років і є повний стаж, їхня мінімальна пенсійна виплата зростає на 200 гривень. Мінімальна пенсія зросте на 80 гривень. У нас зростають всі підвищення і доплати до пенсії, які прив'язані до прожикового мінімуму", - зазначила міністерка.

За словами Лазебної, були пдвищені пенсії на 400 гривень, для тих, у кого вік більше 75 і до 80 років. Наступний рік принесе декілька етапів підвищення пенсій, зокрема індексацію, а також ті пенсіонери, які мають вік 70 і більше років - отримуватимуть не менше 3 тисяч гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заборгованість із виплати лікарняних становить близько 1,5 млрд грн, - Лазебна