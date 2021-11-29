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Окопна війна: "Я з Одеси і там дуже багато патріотів України", - Давид, боєць ЗСУ. ВIДЕО
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Напередодні визначних свят, а саме: Дня Волонтера і Дня Збройних сил України, - ми зустрілися з нашими захисниками на фронті, щоб задати їм кілька запитань.
Що з цього вийшло, дивіться в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.
До того, як потрапити на фронт, Давид служив в прикордонних військах, розповідає журналіст Михайло Ухман.
Півтора року тому він підписав контракт і тепер знаходиться на фронті в одній із бойових наших бригад.
На запитання, чому він це зробив? Хлопець відповів так: ''Мені є кого і що захищати. Тим більше, що за 8 років війни, українська армія потребує нових сил"!
Не забув Давид привітати з прийдешнім святом волонтерів і своїх побратимів.
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Україна - Мати !
Одеса за Украйну -
буде воювати !!!
Одесса делает гешефты, и йети паРашинские идийоты - помеха бизнесу.
А за гешефты Одесса порвет кого угодно - как тузик грелку.
Таки да...
тут много патриотов.
И филантропов тоже
тут полно.