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війна (7123) військовослужбовці (1984) ЗСУ (1636) Ухман Михайло (191)

Окопна війна: "Я з Одеси і там дуже багато патріотів України", - Давид, боєць ЗСУ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Напередодні визначних свят, а саме: Дня Волонтера і Дня Збройних сил України, - ми зустрілися з нашими захисниками на фронті, щоб задати їм кілька запитань.

Що з цього вийшло, дивіться в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

До того, як потрапити на фронт, Давид служив в прикордонних військах, розповідає журналіст Михайло Ухман.

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Півтора року тому він підписав контракт і тепер знаходиться на фронті в одній із бойових наших бригад.

На запитання, чому він це зробив? Хлопець відповів так: ''Мені є кого і що захищати. Тим більше, що за 8 років війни, українська армія потребує нових сил"!

Не забув Давид привітати з прийдешнім святом волонтерів і своїх побратимів.

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Дивіться нашу рубрику і дізнавайтеся правду першими.

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Браво , зема.
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29.11.2021 10:47 Відповісти
Батько наш - Бандера !
Україна - Мати !
Одеса за Украйну -
буде воювати !!!
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29.11.2021 10:47 Відповісти
Браво!!!
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29.11.2021 11:47 Відповісти
Я из ДНЕПРА! - и там тоже очень много патриотов Украины!!!
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29.11.2021 11:02 Відповісти
Ви таки да непгави.
Одесса делает гешефты, и йети паРашинские идийоты - помеха бизнесу.
А за гешефты Одесса порвет кого угодно - как тузик грелку.
Таки да...
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29.11.2021 11:51 Відповісти
Героям слава !!!
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29.11.2021 11:16 Відповісти
Я из Одессы,
тут много патриотов.
И филантропов тоже
тут полно.
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29.11.2021 11:42 Відповісти
Слава Героям Одеси!
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29.11.2021 12:33 Відповісти
Одесситам есть , что терять. Особенно бизнес. Поэтому они никогда не лягут, под парашу)
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29.11.2021 12:52 Відповісти
 
 