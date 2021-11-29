Єрмак і Демченко навіть не допитані. В ОП ставлять себе над Законом і не захищаються. Натомість спрямовують силовиків і слідчих проти мене - журналіста, - Бутусов. ВIДЕО

Керівництво ДБР показало свою нефаховість і залежність від Офісу президента, порушивши кримінальну справу, по суті, за журналістську діяльність.

Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Проти мене порушили абсолютно божевільну і незаконну справу, що протирічить усім українським законам. З огляду на це хочу нагадати, що діючий в.о. голови ДБР Сухачов провалив екзамен, коли подавався на конкурс голови ДБР, але всеодно був призначений на керівну посаду. Це якесь диво. Це все зроблено на замовлення. Можу сказати, що в Україні організовується керований хаос, а організовується він з Кремля. Замовниками справи проти мене є саме росіяни через те, що за 437-ою статтею - планування, розв'язання та ведення агресивної війни, ДБР порушило справу проти мене, але за вісім років війни за цією статтею ДБР не порушило справу проти Володимира Путіна. Це схоже на анекдот. Президент Росії, котрий віддав наказ стріляти в українців і послав сюди війська, по цій статті не проходить, а прохожу я - український журналіст", - сказав Бутусов.

Крім того, Бутусов заявив про намір взяти участь у запланованих на перше грудня акціях протесту біля Офісу Президента.

"Після того, як проти мене порушили кримінальну справу, я мушу прийти і розказати людям про те, що відбувається в країні. Це дійсно ганебно, коли є тяжкі злочини, серйозні докази.., а розслідування немає. Не те що нікого не відсторонили від посад - ні Єрмака, ні Демченка, а навіть не допитали. Тобто ОП ставить себе понад Закону. Вони навіть не захищаються. Натомість посилають силовиків і слідчих проти мене - журналіста, щоб закрити мені рот", - пояснив Бутусов.

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