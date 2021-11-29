На сьогодні штам "Омікрон" в Україні не зафіксований, – Ляшко. ВIДЕО

Станом на сьогодні в Україні не зафіксовано нового штаму коронавірусу "Омікрон", про який ВООЗ уперше отримала інформацію з Південної Африки 24 листопада 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про розповів на брифінгу міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

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"Повідомлення збіглося в часі зі зростанням кількості випадків COVID-19 останніми тижнями в Ботсвані та Південній Африці. Але епідеміологічні дослідження, які підтвердять чи спростують, чи пов’язані зростання кількості випадків з новим штамом, тривають", – підкреслив він.

Ляшко також зазначив, що нині невідомо, чи викликає цей штам більш тяжкий перебіг коронавірусної хвороби.

"Ми відмічаємо зараз зростання кількості госпіталізацій в Південно-Африканській республіці, але це може бути пов'язане зі збільшенням загальної кількості інфікованих людей, а не в результаті інфікування саме штамом "Омікрон". Перші випадки інфікування штамом "Омікрон" були зафіксовані у молодих людей (студентів університетів), які, як правило, зазвичай мають легший перебіг хвороби. Тому для розуміння особливостей перебігу хвороби після інфікування "Омікроном" необхідний час - від декількох днів до декількох тижнів", – пояснив міністр.

За його словами, чутливість ПЛР-тестів на ковід, які використовуються в Україні, повинна так само реагувати на новий штам, як і на попередні.

"Усі не-Дельта зразки будуть підлягати обов’язковому повногеномному секвенуванню в ЦГЗ", – зазначив він.

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"На сьогоднішній день штаму "Омікрон" не було виявлено в Україні", - сказав Ляшко.