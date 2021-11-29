На сьогодні штам "Омікрон" в Україні не зафіксований, – Ляшко. ВIДЕО
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Станом на сьогодні в Україні не зафіксовано нового штаму коронавірусу "Омікрон", про який ВООЗ уперше отримала інформацію з Південної Африки 24 листопада 2021 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про розповів на брифінгу міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
"Повідомлення збіглося в часі зі зростанням кількості випадків COVID-19 останніми тижнями в Ботсвані та Південній Африці. Але епідеміологічні дослідження, які підтвердять чи спростують, чи пов’язані зростання кількості випадків з новим штамом, тривають", – підкреслив він.
Ляшко також зазначив, що нині невідомо, чи викликає цей штам більш тяжкий перебіг коронавірусної хвороби.
"Ми відмічаємо зараз зростання кількості госпіталізацій в Південно-Африканській республіці, але це може бути пов'язане зі збільшенням загальної кількості інфікованих людей, а не в результаті інфікування саме штамом "Омікрон". Перші випадки інфікування штамом "Омікрон" були зафіксовані у молодих людей (студентів університетів), які, як правило, зазвичай мають легший перебіг хвороби. Тому для розуміння особливостей перебігу хвороби після інфікування "Омікроном" необхідний час - від декількох днів до декількох тижнів", – пояснив міністр.
За його словами, чутливість ПЛР-тестів на ковід, які використовуються в Україні, повинна так само реагувати на новий штам, як і на попередні.
"Усі не-Дельта зразки будуть підлягати обов’язковому повногеномному секвенуванню в ЦГЗ", – зазначив він.
"На сьогоднішній день штаму "Омікрон" не було виявлено в Україні", - сказав Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Просто не було команди від Фаучі та Гейтса...
Но если надо - его в Украине тнайдут и зафиксируют.
За это и платится всяким пройдохам Ляшкам.
Помните новость была про самолёты из Африки в Нидерландах. Так вот, история получила продолжение.
В общем 60 больных с самолётов сняли и поместили в специально выделенную гостиницу на полный пансеон, с мед обслуживанием и бесплатно. Показывали фотки - обычная нормальная европейская гостиница. Но какой-то дедуля с бабулей решили, что им там скучно сидеть пять дней на карантине и свинтили оттуда. Поймали их в Схиполе при попытке улететь в Испанию. Сколько народа эти два престарелых ****** успели заразить - история умалчивает (Схипол - довольно густонаселённый аэропорт).
Так что скоро эта радость будет в Польше, а там и по Украине расползётся.
Берегите себя, мойте руки, носите маски. Ничего хорошего от этих микробов не будет.
раньше вакцинироваться не пойду - бо бестолку.
а так да. каждый имеет право по Конституции свободы выбора.
по-перше дiд з бабою хворi i тести це довели, навiть якщо вони почуваються нормально; по друге вони є заразними для оточуючих, навiщо розносити заразу? По третє - якщо тобi потрiбнi пiдгузки, то це не значить, що вони потрiбнi всiм навкруги. Тримай свої дибiльнi поради при собi
бо невакцинований розуміє, що він не Дункан-Мак-Лауд.
нашо інших втягувати силуміць у власний треш?
я ж не тягну Вас на рибалку чи футбол, якщо Ви не бажаєте там бути.
(Я раньше думал, что аргумент о количестве вакцинированных и не вакцинированных среди умерших и тех, кто влетел в реанимации, будет иметь хоть какое-то действие, но оказалось, что каждый думает - умрёт кто угодно, только не я. И нифига этот аргумент не работает .)
И умирают наравне со всеми, только от осложнений после укола.
Кто вам доктор.
Пришелец вселяется в тело землянина с целью выведать слабые места землян перед вторжением его рассы. Пришелец с трудом учится управлять человеческим телом. Телом можно управлять, а вот как быть с сознанием землянина?
И они повязаны. Мафия бессмертна, особенно, при поддержке денег Гейтса.