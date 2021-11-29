Стефанчук про пост Бутусова: Правоохоронні органи зафіксували факт і мають дати цьому оцінку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Голова ВР Руслан Стефанчук очікуватиме на результати роботи правоохоронних органів щодо посту головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова в Фейсбуці.
Про це він сказав сьогодні на брифінгу в ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я почну з двох речей. Я є головою ВР - єдиного законодавчого органу країни. Я не можу собі дозволити і не маю бажання цього роботи - прийти і постріляти з "пушки". Я вважаю, це абсолютно ненормально, коли громадянин України, який не є військовослужбовцем, дозволяє собі робити на цьому хайп і отримувати доступ до зброї, яка знаходиться у ЗСУ. Друге, я б хотів, щоб будь які такі речі не отримували просто критики чи підтримки з боку людей, які не професійно розуміються на цих речах. Для цього є відповідні професійні органи - правоохоронні. Вони зафіксували цей факт і мають дати цьому оцінку", - наголосив спікер ВР.
Стефанчук вважає, що парламент має слідкувати, наскільки професійно правоохоронні органи виконують свої обов'язки.
"А диктувати їм перелік версій і те, кого затримувати, кого допитувати - ні парламент, ні хтось інший не має права", - додав він.
Як зазначалося, 28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".
Будь ласка, зачекайте...
какая оценка ?
На вопрос не получится такая же ситуация у США с поддержкой Украины, в случае там нового переворота ,как получилась с Афганистаном .
Ответ - в Афганистане была огромная ошибка .Украина остается в приоритете. Да, сильная поддержка была Порошенко, надеялись на Гончарука. Очень токсичной остается история Трамп-Зеленский ... Да , у Зеленского очень низкий уровень доверия в США т и в Украине он катастрофически падает.П Тут в Украине не одобрим но и Зеленского в путче не поддержим .
С каким наслаждением ********* подвела итог - Зеленскому ХАНА!(дословно может и другое но не менее жесткое слово !)
"Путч в Украине не поддержим но и Зеленского в путче не поддержим тоже . "
Я не эксперт, но вывод сделаю субъективный- вову выставили Ермак с Демченко (не сомневаюсь что в этом дуэте шпионов работает мозг второго а не нэвдахы продюсера ), так выставили заведенного на именно эту идею путча , устроили возможность конфликта Бутусова и Ткача и прочих извержений НАЙВЭЛЫЧНИШОГО специально!!! разжигая костер беспорядков в Украине !!!
БЕРЕЖИ БОЖЕ КИЇВ 1ГРУДНЯ ВІД ПРОВОКАЦІЙ! ВПЕРЕД ДО МУДРИХ Й СМІЛИВИХ РІШЕНЬ!
Убивали и погибали за Украину, что бы эта зеленая скотина сейчас мораль нам читала..
А Бутусов приехал, пульнул, сделал селфачок и уехал.
Разницу чувствуешь?
- Юрко селфанулся
или
- у Гидранта самолет не на ходу?
Просекаешь аналогию? Логика та же.
***
кавунчик растет - хвостик вянет )))
Зеля - це сором України і ганьба зебілів, які викопали на нашу голову це лайно з купи Бєніного лайна...
і да.. - Стефанчук - одна з елітних депутан зекоманди, бо їх дебіли наголосували
Щоб стріляти з "пушки", треба, як мінімум, знати: що, звідки і як із неї вилітає.
Щоб пузіку своєму бо-бо не зробити.
А де "реакція правоохоронних органів" на відео про офшори? А на відео про "вагнерівців"? Там де й на відео про вбитого брата д₴Єрмака, що продає посади? Тобто відсутня, як клас?
Ну, норм, ****!
Правда танк не тёщина квартира, где он, бедолага, за наши деньги угол снимал и в люк он не пролезет, но посмеёмся от души.
В Интернете дохренища фактов Вагнергейты, офшоров, ПриватБанка, УкрНафты, ЭнергоАтом, Велике Крадивныцтво, .....
Но, никто НЕ СПЕШИТ открывать дела по этим фактам!
агит/материал о защите Родине и стрельбе по врагу - это преступление????
за этот выстрел Бутусов требовал УБД ??? наградное оружие??? медаль??? денег ????
а не пошли бы вы на хер, законники!!!!
может прицепитесь к "перестать стрелять" гланвно...ой нет верховноглавноКАКБЫкомандующего и вспомните Журавля, спасаемого "под личным контролем" отого вышеперчисленногоКАКБЫ...
больше не к чему пристебаться??? а отомстить за "брешете" хоэтцца...да????
Доиграется клоун.