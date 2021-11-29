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Стефанчук про пост Бутусова: Правоохоронні органи зафіксували факт і мають дати цьому оцінку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Голова ВР Руслан Стефанчук очікуватиме на результати роботи правоохоронних органів щодо посту головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова в Фейсбуці.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу в ВР, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я почну з двох речей. Я є головою ВР - єдиного законодавчого органу країни. Я не можу собі дозволити і не маю бажання цього роботи - прийти і постріляти з "пушки". Я вважаю, це абсолютно ненормально, коли громадянин України, який не є військовослужбовцем, дозволяє собі робити на цьому хайп і отримувати доступ до зброї, яка знаходиться у ЗСУ. Друге, я б хотів, щоб будь які такі речі не отримували просто критики чи підтримки з боку людей, які не професійно розуміються на цих речах. Для цього є відповідні професійні органи - правоохоронні. Вони зафіксували цей факт і мають дати цьому оцінку", - наголосив спікер ВР.

Стефанчук вважає, що парламент має слідкувати, наскільки професійно правоохоронні органи виконують свої обов'язки.

"А диктувати їм перелік версій і те, кого затримувати, кого допитувати - ні парламент, ні хтось інший не має права", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналістка Дуцик про справу Бутусова: Президента накручують та штовхають на хибний шлях, проблеми зі свободою слова наростають, як снігова куля

Як зазначалося, 28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

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Топ коментарі
+56
Добровольцы в 2014 тоже особо не горели желанием идти куда-то и стрелять. Но пришлось...И потому - они добровольцы, а ты - боров.
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29.11.2021 12:59
+36
так а шо там с тёщиной хатой ?
какая оценка ?
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29.11.2021 12:58
+36
👍и большинство из них тоже не были военными, а были гражданами мирных профессий..

Убивали и погибали за Украину, что бы эта зеленая скотина сейчас мораль нам читала..
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29.11.2021 13:05
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так а шо там с тёщиной хатой ?
какая оценка ?
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29.11.2021 12:58 Відповісти
ага, шота с оценкой пьяного ДТП Трухина из ЗЕбанды "правоохранительные органы" третий месяц не торопятся....
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29.11.2021 13:24 Відповісти
Он за рулём не был. Он был в багажнике автомобиля.
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29.11.2021 13:29 Відповісти
Как Чауз.
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29.11.2021 13:30 Відповісти
Цікаво чи Стефанчук хоч бачив автомат,вже не говорячи про пушку. А те як парламент слідкую за діяльністю правоохоронних органів видно з їх діяльності,а те як парламент разом з президентом реформують суди видно в з діяльності суддів.
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29.11.2021 14:23 Відповісти
КАКОЙ ФАКТ ПАРДОНЕС.. вот страна наблюдала факт НЕВМЕНЯЕМОСТИ ЗЕЛЕНСКОГО И что там правоАХренительные (идиома)***органы дают оценку проверяют справки назначили судебно психиатрическо психологичвеско поведенческо лингвистическую экспертизы в отношении Вовы ???????
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29.11.2021 15:03 Відповісти
Бутусов стрелял В СТОРОНУ ВРАГА !!! Поэтому ОН ЗАЩИТНИК Украины !!! Теперь у нас ЗА ЭТО СУДЯТ ???
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29.11.2021 18:24 Відповісти
Я не буду порицать Бутусова, если он попросит политического убежища в дружественных Украине стране!
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29.11.2021 12:59 Відповісти
Только что ********** давал интервью американский политический эксперт на хорошем правда русском но со слабым акцентом ...

На вопрос не получится такая же ситуация у США с поддержкой Украины, в случае там нового переворота ,как получилась с Афганистаном .
Ответ - в Афганистане была огромная ошибка .Украина остается в приоритете. Да, сильная поддержка была Порошенко, надеялись на Гончарука. Очень токсичной остается история Трамп-Зеленский ... Да , у Зеленского очень низкий уровень доверия в США т и в Украине он катастрофически падает.П Тут в Украине не одобрим но и Зеленского в путче не поддержим .

С каким наслаждением ********* подвела итог - Зеленскому ХАНА!(дословно может и другое но не менее жесткое слово !)
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29.11.2021 13:32 Відповісти
исправлю опечатку в описании мнения эксперта в интервью ********** (дословно. сказал) :
"Путч в Украине не поддержим но и Зеленского в путче не поддержим тоже . "
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29.11.2021 13:50 Відповісти
Сам факт участия и самого эксперта не комментирую, но радость вывода ********** незаметить было невозможно.

Я не эксперт, но вывод сделаю субъективный- вову выставили Ермак с Демченко (не сомневаюсь что в этом дуэте шпионов работает мозг второго а не нэвдахы продюсера ), так выставили заведенного на именно эту идею путча , устроили возможность конфликта Бутусова и Ткача и прочих извержений НАЙВЭЛЫЧНИШОГО специально!!! разжигая костер беспорядков в Украине !!!

БЕРЕЖИ БОЖЕ КИЇВ 1ГРУДНЯ ВІД ПРОВОКАЦІЙ! ВПЕРЕД ДО МУДРИХ Й СМІЛИВИХ РІШЕНЬ!
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29.11.2021 13:58 Відповісти
йому може і хана, а кацапам, здається буде "половой орган бабушки Скобеєвой"
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29.11.2021 15:06 Відповісти
Добровольцы в 2014 тоже особо не горели желанием идти куда-то и стрелять. Но пришлось...И потому - они добровольцы, а ты - боров.
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29.11.2021 12:59 Відповісти
👍и большинство из них тоже не были военными, а были гражданами мирных профессий..

Убивали и погибали за Украину, что бы эта зеленая скотина сейчас мораль нам читала..
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29.11.2021 13:05 Відповісти
коментар відмічено як спам
Так добровольцы шли, воевали и погибали. Естественно им давали оружие.
А Бутусов приехал, пульнул, сделал селфачок и уехал.
Разницу чувствуешь?
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29.11.2021 13:23 Відповісти
какая разница:

- Юрко селфанулся

или

- у Гидранта самолет не на ходу?
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29.11.2021 13:51 Відповісти
Наверное если ему позволяют, значит в тех кругах он свой, и это заслужил. Тебя драка на пушечный выстрел не подпустят. Разницу чувствуешь?
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29.11.2021 13:59 Відповісти
Наверное, если государство позволяет чиновникам воровать, то они это заслужили. Тебя, дурака, к государственной кормушке и на пушечный выстрел не подпустят.

Просекаешь аналогию? Логика та же.
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30.11.2021 10:59 Відповісти
А ты дефективное сначала спросило бы, нужна ли мне кормушка, или я кормлю. Не суй рыло, думай чмо про свой анал, а огия дадут, все там почувствуешь, и разницу тоже.
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30.11.2021 11:56 Відповісти
Имбецил, кормить ты можешь только червей и мух своим гуано. Другой пользы от тебя нет.
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01.12.2021 10:01 Відповісти
******* тебя могу покормить сосиской с кремом. Ты нищая мразь, которой мерещится, что везед воруют, поэтому ты чернь живешь в дерьме))) Иди падла копай ямы, мешай цемент, заработаешь, и может будешь сосать леденцы, а не член.
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01.12.2021 12:37 Відповісти
Телка, не сосиски, а сосискА, в моих штанах, для тебя аппетитно выглядит. Ты похоже на дурдоме, попроси клизму, тебя прет.
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01.12.2021 15:45 Відповісти
фу-фу-фу. эй зебилы! про барбару стрэйзен слышали не? подумали б немножко. или вы опять носами пыль с зеркала вытираете и вам некогда?
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29.11.2021 12:59 Відповісти
Им нечем думать.
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29.11.2021 13:06 Відповісти
Про Барбару Стрейзен они слышали - она актриса, а видосики они смотрят... а вот "эффект...." чего то там, это уже читать надо было!!!!
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29.11.2021 13:20 Відповісти
Тобі ж пузо не дасть підійти до гармати! Не те що стріляти)))
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29.11.2021 13:01 Відповісти
там пузо не дает до своей "гармати" достать... куда там еще на полигон трястись ? )))
***
кавунчик растет - хвостик вянет )))
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29.11.2021 14:15 Відповісти
Жирный а самостоятельно ,что нибудь придумать без указаний с опы и подляка ,можешь?
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29.11.2021 13:02 Відповісти
А как же десятиклассники из автоматов на полигоне стреляли? Они ведь тоже не военнослужащие. Но, тем, не менее, стрелять им разрешали. Возле каждого хлопца стоял солдатик и смотрел, как бы чего не вышло.
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29.11.2021 13:02 Відповісти
Який ти у нас законослухняний, Стефанчук, тільки коли тобі це потрібно щоб краще слинявити та обслуговувати своїх хазяїв.
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29.11.2021 13:02 Відповісти
ой...дуже законослухняний... тільки як залізло в верховну зраду почало з того, що за тещіну квартиру отримував гроші нібито як за арендовану...
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29.11.2021 14:17 Відповісти
проти Вагнергейту - пост Бутусова . . . . маразм. .. . о так будуть воювати зе-солдати голими руками проти гармат і панцерників. ну зовсім непідготовлена піаракція проти Бутусова. . .
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29.11.2021 13:05 Відповісти
Наплодили Органов симулянтов на огромных зарплатах! Коломойского возьмите сцуки.
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29.11.2021 13:06 Відповісти
Не подхрюкивай боров ! На войне тебя точно не будет. Ещё надо доказать чья гаубица , по своей воле дала согласие или примусили.
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29.11.2021 13:06 Відповісти
Факт чего - защиты своей страны? Ах да , сейчас же это наказуемо - вот если бы он уклонялся от повесток то был бы примерным гражданином.
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29.11.2021 13:07 Відповісти
ссучєна свиня захрюкала.
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29.11.2021 13:07 Відповісти
чомусь "відповідні професійні органи" не мають ніякого бажання розслідувати зраду Найвеличнішої Зелі Зрадниці та її фаворита д"Ермака, який чомусь досі не в кайданках.. і це в умовах війни з Мордом..
Зеля - це сором України і ганьба зебілів, які викопали на нашу голову це лайно з купи Бєніного лайна...
і да.. - Стефанчук - одна з елітних депутан зекоманди, бо їх дебіли наголосували
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29.11.2021 13:11 Відповісти
Жирна свиня тупо не розуміє, що вляпалася у кримінал.
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29.11.2021 13:12 Відповісти
Отпетлять ему не получися!
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29.11.2021 13:25 Відповісти
Зато зеленожопые слуги имеют право, как они считают, предавать и продавать Родину оптом и в розницу врагу, воровать миллиардами на всяких великих крадивныцтвах у страны и людей, продавать стратегические запасы медикаментов и мед. оборудования за копейки во время пандемии, грабить госрезерв страны и оставлять людей без запасов зерна и др. , типа - хай дохнут, если чо; сбивать людей пачками машинами и потом смеяться и плевать людям в лицо, брехать безбожно людям и партнерам страны в глаза, быть наркоманами, убийцами и насильниками, отдавать бюджет страны в карман бабломойского. И это всего малая часть того, на что уродливые мрази у нас типа имеют право. А быдло должно восхвалять их и отдавать на все хотелки последние бабло. Вот такая у народа Украины задача по мнению этой мрази
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29.11.2021 13:12 Відповісти
"Я не можу собі дозволити і не маю бажання цього роботи - прийти і постріляти з "пушки".
Щоб стріляти з "пушки", треба, як мінімум, знати: що, звідки і як із неї вилітає.
Щоб пузіку своєму бо-бо не зробити.
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29.11.2021 13:14 Відповісти
Его на передовую...Мишень "бегущий кабан" для отвлекалочки сепаров!
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29.11.2021 13:17 Відповісти
Запросто! Если с голой ξοποй и на четвереньках.
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29.11.2021 13:24 Відповісти
Ех! Не дотягнув до найвеличнішого! Всього 5 разів сказав "Я" в шести реченнях...

А де "реакція правоохоронних органів" на відео про офшори? А на відео про "вагнерівців"? Там де й на відео про вбитого брата д₴Єрмака, що продає посади? Тобто відсутня, як клас?
Ну, норм, ****!
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29.11.2021 13:17 Відповісти
Кнура Стефанчука надо отдать в танкисты.
Правда танк не тёщина квартира, где он, бедолага, за наши деньги угол снимал и в люк он не пролезет, но посмеёмся от души.
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29.11.2021 13:18 Відповісти
Будет "Коллега" Рагозина! Того несколько часов выпиливали! )))
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29.11.2021 13:21 Відповісти
Зачетный прогиб мусаров! Подлизали от самых пяток! Там где миллиардные коррупционные схемы, ОПГ в ОТГ они не реагируют, а тут ре5акция прямо блеск.. козлы вы мусора , козлами были , козлами и остались..
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29.11.2021 13:18 Відповісти
Не желает он пострелять...Да кто этого борова к пушке допустит? Он же её съест.
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29.11.2021 13:19 Відповісти
Стефанчуку тоже кушать хочется, но Бутусов ему точно не по зубам.
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29.11.2021 13:20 Відповісти
МОЖЕТ ЛУЧШЕ ПРОТИВ ЗЕ И ЕГО КОМАНДЫ ДЕЛО ВОЗБУДИЛИ?
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29.11.2021 13:21 Відповісти
НЕ ВЕШАЙТЕ ЛАПШУ!
В Интернете дохренища фактов Вагнергейты, офшоров, ПриватБанка, УкрНафты, ЭнергоАтом, Велике Крадивныцтво, .....
Но, никто НЕ СПЕШИТ открывать дела по этим фактам!
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29.11.2021 13:22 Відповісти
А зачем это было нужно?Это журналистика?
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29.11.2021 13:23 Відповісти
Это как раз и есть настоящая журналистика - НЕ МОЛЧАТЬ перед узурпаторами и разбойниками , захватившими власть в стране!
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29.11.2021 13:38 Відповісти
http://polissya.net/news/kraiovi-novunu/3971-zhyrnalistu-strilialu-na-polifoni.html
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29.11.2021 18:20 Відповісти
Жирний та смердючий хряк ти,а не голова ВР.
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29.11.2021 13:24 Відповісти
А якщо підійти з іншої точки зору, тоді ми маємо наступне "Людина схожа на Бутусова, смикає за річ схожу на мотузку в результаті чого з речі схожої на гармату стається спалах схожий на постріл."
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29.11.2021 13:28 Відповісти
І схожий постріл схоже "влучив" в голови можновладців. Схоже в заряді щось було схоже на картеч.
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29.11.2021 14:22 Відповісти
С-ка тыловая.... И наверняка следуя своим "убеждениям" ты сидел дома в 14м и дальше годах. Когда "гражданские" добробаты с "незаконно полученным" оружием защищали Украину. Ну так по логике на ВСЕХ добровольцев надо по этим статьям открыть дела. И фото и видео тоже есть.
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29.11.2021 13:31 Відповісти
Що меле цей боров? стріляти з пістолета, автомата, кулемета, в тірі, на полігоні, для воїнів запасу для збереження навиків, це нормально і постійно це проводиться, а стрельнути з пушки, вже завели справу... смердить дуже Зеленою помстою й недолугим політиканством.
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29.11.2021 13:34 Відповісти
Просто долбодятел. Безмозглый.
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29.11.2021 13:40 Відповісти
будем откровенны, сейчас и из Пиона можно пострелять - были бы деньги...
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29.11.2021 13:48 Відповісти
а что тут такого.... проинструктирован .экипирован, шандарахнул разок .получил навык стрельбы типа региональной обороны, ведь нужно будет уметь стрелять со многих видов орудий в случае всеобщей мобилизации. все получат какое то разное оружие для защиты страны, а там у кого то при захвате или замене бойцов такие орудия будут в руках теробороны тоже. так что ...на полях сражений в ООС больше припасов летят не достигая целей или просто на упережение... как то так....((
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29.11.2021 14:00 Відповісти
Только умные смотрят и судят по делам. Дебилы всегда слова "оценивают".
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29.11.2021 14:02 Відповісти
А факт заяви президента про держпереворот зафіксований? Де правова оцінка?
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29.11.2021 14:17 Відповісти
Що там цей Каливан чеше?!

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29.11.2021 14:19 Відповісти
Яке ж воно тупориле,хай Бог милує...
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29.11.2021 14:20 Відповісти
агит/материалы от журналистов еще никто не отменял...
агит/материал о защите Родине и стрельбе по врагу - это преступление????
за этот выстрел Бутусов требовал УБД ??? наградное оружие??? медаль??? денег ????
а не пошли бы вы на хер, законники!!!!
может прицепитесь к "перестать стрелять" гланвно...ой нет верховноглавноКАКБЫкомандующего и вспомните Журавля, спасаемого "под личным контролем" отого вышеперчисленногоКАКБЫ...
больше не к чему пристебаться??? а отомстить за "брешете" хоэтцца...да????
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29.11.2021 14:23 Відповісти
Коли депутат ВР Ківа з невідомого автомата,невідомо де стріляв по портрету Героя України Степану Бандера,а на другому відео в повітря,то Стефанчук мовчав ніби повен рот г...на набрав.
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29.11.2021 14:26 Відповісти
стефанчук... вже заступник господа бога України, що заявить далі?
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29.11.2021 14:31 Відповісти
А панамапейперс ваши правоохренітелі не помітили? Не дали оцінку? А день народження ермака?
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29.11.2021 14:40 Відповісти
Это называется реакция. Зеленая шушера пришла к власти, чтобы уничтожить завоевания Майдана и завуалировать ползучее скатывание страны в лапы мордору. Украину варят медленно, как лягушку, отстреливая самых активных, чтобы лишить протестное движение лидеров.
Доиграется клоун.
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29.11.2021 16:19 Відповісти
Вангую,что украинский народ ещё увидит оценку правоохранительными органами деятельности твоей свиной хари.
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29.11.2021 17:56 Відповісти
Карабас ты Барабас, не боимся очень вас!
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29.11.2021 18:11 Відповісти
Ну що,мої ЛЮБІ друзі
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29.11.2021 19:26 Відповісти
Підсказую як все було:не так давно,пан Бутусов проходив курс молодого бійця з силами самооборони і там навчався на артелериста,щоб в разі якихось обставин зумів зарядити і вистрелити в агресора. Одним словом,чоловік проходив перепідготовку!!!
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29.11.2021 19:30 Відповісти
Еще у одного вые...бка зеленого мания вЯличие разыгралась... "Я ГОЛОВА....".
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29.11.2021 20:02 Відповісти
перекладаю на людську мову: чекістам дали команду "фас" і смердючі пси відробляють свою кістку...
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30.11.2021 02:42 Відповісти
Справедливо.
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30.11.2021 04:13 Відповісти
 
 