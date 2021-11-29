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Київський безпековий форум: Як найефективніше захистити Україну від російської агресії?. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

1 грудня 2021 року відбудеться Київський Безпековий Форум, який буде присвячено 30-тій річниці нашої Незалежності та національного референдуму, проведеного 1 грудня 1991 року, який утвердив державність і закріпив міжнародно-правову недоторканність і непорушність кордонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Форуму.

Росія знову нарощує військові сили на кордонах нашої держави. Кремль заблокував переговорний процес з мирного врегулювання. Зростає кількість замахів і провокацій проти українських військових.

Під час форуму обговорять, як найефективніше захистити Україну від агресії Росії і як захистити національний курс змін, обраний після Революції Гідності?

Очікувані дискусії будуть правдивим і компетентним обговоренням безпекового і політичного становища України.

Учасники форуму - політичні лідери, військові, економісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин, громадські активісти.

До форуму звернуться академік Ігор Юхновський, автор ініціативи референдуму 1991 року, та академік Володимир Горбулін, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Спеціальний гість Київського Безпекового Форуму – європейський і польський діяч, Президент Європейської Народної партії Дональд Туск. Саме Польща стала першою державою світу, яка визнала незалежність України після референдуму 1 грудня 1991 року.

Серед почесних іноземних промовців – Вікторія Нуланд, заступниця Державного секретаря США, Марсі Каптур, співголова групи підтримки України в Конгресі Сполучених Штатів, Деймон Вілсон, президент і головний виконавчий директор Національного фонду на підтримку демократії, Адам Міхнік, головний редактор польської газети "Gazeta Wyborcza", Тімоті Снайдер, всесвітньовідомий історик і професор Єльського університету.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Також читайте: Яценюк на молодіжній зустрічі: Влада має спиратися на професіоналізм та інститути, а не на соцопитування

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Какие то идиоты! Когда форум мог защитить от агрессии? Где деньги на ВСУ и почему не выполнен оборон.заказ уже в течении 2 лет.Почему не стоит на вооружении созданный ракетный комплекс Нептун? Если на конец2021 года должно было быть 6 дивизионов?
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29.11.2021 12:58 Відповісти
Ти що, шановний , від бубочки хочеш. Він тільки мантру вивчив "я верховний головнокомандувач" і повторює її. Сенс її ще, не дійшов до його мізків.
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29.11.2021 14:08 Відповісти
Вигнати зелень нафіг.
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29.11.2021 13:01 Відповісти
Да ну... Единственный способ - укреплять армию и военно-промышленный комплекс.
Говорильня во время войны - это несерьёзно.
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29.11.2021 13:28 Відповісти
Путлер не нападе...нападалка закончилась когда Порошенко разгромил Псковскую дивизию ВДВ РАБссии...
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29.11.2021 13:42 Відповісти
Драпали из Донбаса тогда и Гиркин и Бородай и прочая мавзолейная шушера..
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29.11.2021 13:43 Відповісти
Эрдоган заявил о желании стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой
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29.11.2021 13:46 Відповісти
не мешайте Голобородьке и Путлеру Пургу гнать...,типа про одиннарот...
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29.11.2021 13:54 Відповісти
Грузины знают. Спросите у них.
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29.11.2021 14:00 Відповісти
РАБссия отобрала много чего за последние 30 лет..на РАБссии дефицит Шариковых,вице-премьер РАБссии Голикова однажды проболталась...,демография ужасная,мы вымираем...,через пару лет проблталась и Марго Симоньян...,почти повторив слова Голиковой...,Донбасс нам нужен,из них получится хорошая РАБсила,улучшим демографию и тем самым увеличим население РАБссии...
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29.11.2021 14:06 Відповісти
 
 