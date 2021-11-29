"Якщо вони розв'яжуть війну на Донбасі чи десь ще на кордоні з РФ, Білорусь не залишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні", - Лукашенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що Білорусь не залишиться осторонь у разі повномасштабного російського вторгнення в Україну і "зрозуміло на чиїй буде стороні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лукашенко заявив сьогодні під час наради в білоруському Міністерстві оборони.
"Вони прекрасно розуміють, що у разі розв'язання бойових дій на Донбасі чи ще десь поблизу російських кордонів, Білорусь не лишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні. Вони це розуміють і тому почали підсилювати свій північний - білорусько-український кордон. Хоча для цього підстав немає ніяких - ні причин, ні фактів. Там нині абсолютна тиша - спокійніше, ніж було раніше. Однак там вже розміщено військовий контингент - близько восьми тисяч військових", - заявив Лукашенко.
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Будь ласка, зачекайте...
Так, має він дуболомів - ментів та гебістів скаженних, але ж він повинен розуміти шо всі вони гуртом на лініїї бою це на 2 часи для української армії шо б від тих "лукашенківських орлів" і попелу не залишилось....
Яке "мотивування" він може запропонувати білоруським військам шо б вони з охотою гинули за росіські "хотелки"?!
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Тоже об этом подумалось. Слепить лазарными указками польских пограничников, зная, что тебе за это ничего не будет - это одно, а вот отдавать свои жизни за чужие хотелки - это совсем другое.
Их погонят в первых рядах на трупорезкой ВСУ заградотряды расеян.
Перспектива!
Все эти лукашисты и уж тем более соплежуи в большинстве своём моментально обнаружат у себя плоскостопие и энурез, не позволяющие им служить в армии. Попомните моё слово...
Единственное, таракан воюет против белорусов уже лет 25. В прошлом году масштаб стал другим, и теперь абсолютно всем - кроме упоротых - очевидно, что происходит.
он -наполовину, по отцу - чеченец, восточная кровь! я знаю это, мне рассказывала одна чистая беларуска.
Тому ніякого безладу не допустимо, а тільки мирний, багатолюдний протест з вимогою невідкладних позачергових виборів.
Потому что такого идиота и долбодятла, каким есть Лукашенко, могут поддерживать только такие же дауны или олигофрены.
Россия не в счёт!
Там таких 86%.
Они это понимают и потому начали усиливать свою северную - белорусско-украинскую - границу. Хотя для этого оснований нет никаких - ни причин, ни фактов Источник: https://censor.net/ru/v3302246"
ЛОГИКА !!!!
Варіативності навчає,
Із партизанської сім'ї,
Тягав хтось личку поліцая.