"Якщо вони розв'яжуть війну на Донбасі чи десь ще на кордоні з РФ, Білорусь не залишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні", - Лукашенко. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що Білорусь не залишиться осторонь у разі повномасштабного російського вторгнення в Україну і "зрозуміло на чиїй буде стороні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лукашенко заявив сьогодні під час наради в білоруському Міністерстві оборони.

"Вони прекрасно розуміють, що у разі розв'язання бойових дій на Донбасі чи ще десь поблизу російських кордонів, Білорусь не лишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні. Вони це розуміють і тому почали підсилювати свій північний - білорусько-український кордон. Хоча для цього підстав немає ніяких - ні причин, ні фактів. Там нині абсолютна тиша - спокійніше, ніж було раніше. Однак там вже розміщено військовий контингент - близько восьми тисяч військових", - заявив Лукашенко.

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