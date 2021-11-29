Проєкт "Без цензури": Як президент Зеленський затіяв помсту журналісту Юрію Бутусову. ВIДЕО
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Головному редактору "Цензор.НЕТ" Юрію Бутусову після перепалки із президентом Зеленським оперативно інкримінували "планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни".
Богдан Буткевич у свіжому випуску "Без цензури" аналізує, як і навіщо президент Зеленський затіяв помсту журналісту Юрію Бутусову.
Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.
Своєю чергою, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.
Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, й інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.
Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.
28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".
Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".
Крім того, 19 листопада ДБР повідомило, що перевіряє інформацію у зв'язку з публікацією розслідування журналістки Яніни Соколової про проведення спецоперації щодо "вагнерівців" - відкрито кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці.
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ЛЮСЯШВАЛЬ його залякує - для чого? Охорона, це як одна з умов не приймати участь в багатолюдних акціях, де особа під охороною не може бути.
ТОМУ ЛЮСЯ Й КРИЧИТЬ, ЩО ЖИТИ ЮРІ ДНІ , А ТОМУ ТРЕБА НАДАТИ ОХОРОНУ
БО ЛЮСЯ ВІДПРАЦЬОВУЄ ТЕМУ ВОВОПУТЧІЗМУ, А БУТУСОВА РОБИТЬ САКРАЛЬНОЮ ЖЕРТВОЮ
Дешевше купити йому милиці дві шт по 300 грн..
Нє?
Недаром он все время напоминал: "Вы говорите с президентом", а действительно, уже начинаешь в этом сомневаться.
Комплекс неполноценности у клована, причем гипертрофированный..
все что оно может делать - тупо повторять/читать чужой текст, кривляясь
"Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с Президентом страны!" Это фраза Люсьены Арестович из его сегодняшнего поста о Бутусове, в котором он откровенно угрожает его ликвидировать.
"Это полный распад личности - оно не то что мыслить, оно говорить не умеет!" Это фраза Алексея Арестовича о Зеленском из его поста от 10 октября 2019 года.
Но я сейчас не о Бутусове - это чел мне не особо симпатичен своим бэкграундом. И не об Арестовиче: артисты, лакеи и проститутки служат любой власти, а Люсьена - редкий экземпляр трёх в одном.
Сейчас я об "ошибке выжившего" или почему мы иногда делаем неправильные выводы. Хрестоматийным примером «ошибки выжившего» является открытие математика Абрахама Вальда во время Второй мировой. Американская армия теряла много самолетов в боях. Чтобы решить проблему и уменьшить потери, командование поставило перед Вальдом задачу: придумать, как укрепить конструкцию. Полностью забронировать машины было нельзя, иначе они бы просто не полетели, поэтому нужно было определить самые уязвимые места.
Военные инженеры изучили повреждения машин, вернувшихся с поля боя, и предположили, что нужно укреплять наиболее поврежденные части. Однако Абрахам Вальд отметил, что если самолет смог вернуться на базу, то попадания в эти части не критические. Важнее обратить внимание на те повреждения, с которыми самолеты не возвращались. То есть бронировать нужно те места, где у «выживших» машин не было пробоин. Это помогло снизить потери американской авиации и сохранить жизни многих летчиков.
Многие сейчас кинулись восхвалять Бутусова и ругать Арестовича. Не в них дело, они оба выживут при любой власти. Первый - архетип Саакашвили, у которого нет цели, есть только путь. Второй - архетип Иуды: 30 сребреников (а сейчас это $8 000 в месяц) всегда 30 сребреников.
Но наша системная ошибка в том, что мы начали возводить битву второстепенных персонажей в сакральную битву за Украину. Поскандалить на пресс-конференции - не подвиг. Стрельнуть из пушки по воробьям - тем более.
Подвиг - много лет не менять своих убеждений и оставаться верным той идее, которую считаешь единственно правильной.
Подвиг - на свои личные средства покупать оборудование для армии в то время, как деньги государства уходят на полёты его главы на вечеринки своих клерков.
Подвиг - вопреки тому, что можно плюнуть на всё и жить в богатстве, ездить по миру и выполнять функции президента при полной импотентности последнего.
Подвиг - собирать камни, которые в тебя бросают, и строить из них новую ступень для своей цели.
Да, я тоже не люблю пафоса. Но давайте не путать пафос и мотивацию - демотиваторов в нашей жизни и без того хватает.
При чём здесь "ошибка выжившего"? Часто мы укрепляем не те места, которые надо, одновременно подставляя под удар самые уязвимые. Кто хочет, тот поймёт.
Гарного тижня, бандерівці!
Запомни, Конституція України
Стаття 17.
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
и только такие утырки как ты считают защиту Украины - преступлением)
Зеленский предупредил всех журналистов, что может убить любого, кто не опускает перед ним глаза и говорит правду , и спишет это "неустановленных лиц" ... .
И он не поленился тщательно перечислить за что будут убивать.
Таким образом мечта зели - копия х**лового режима в Украине - стремительно приближается к лубянскому оригиналу...
Пересичные ! Не то, что родина в опасности...А в опасности каждый из вас!
все журналистам, да что там, всем гражданам надо дать пострелять из гаубиц.
равенство для всех!