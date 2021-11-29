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Проєкт "Без цензури": Як президент Зеленський затіяв помсту журналісту Юрію Бутусову. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Головному редактору "Цензор.НЕТ" Юрію Бутусову після перепалки із президентом Зеленським оперативно інкримінували "планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни".

Богдан Буткевич у свіжому випуску "Без цензури" аналізує, як і навіщо президент Зеленський затіяв помсту журналісту Юрію Бутусову.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

Своєю чергою, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, й інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

Крім того, 19 листопада ДБР повідомило, що перевіряє інформацію у зв'язку з публікацією розслідування журналістки Яніни Соколової про проведення спецоперації щодо "вагнерівців" - відкрито кримінальне провадження за фактом розголошення держтаємниці.

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Топ коментарі
+14
Sharp`s

"Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с Президентом страны!" Это фраза Люсьены Арестович из его сегодняшнего поста о Бутусове, в котором он откровенно угрожает его ликвидировать.

"Это полный распад личности - оно не то что мыслить, оно говорить не умеет!" Это фраза Алексея Арестовича о Зеленском из его поста от 10 октября 2019 года.

Но я сейчас не о Бутусове - это чел мне не особо симпатичен своим бэкграундом. И не об Арестовиче: артисты, лакеи и проститутки служат любой власти, а Люсьена - редкий экземпляр трёх в одном.

Сейчас я об "ошибке выжившего" или почему мы иногда делаем неправильные выводы. Хрестоматийным примером «ошибки выжившего» является открытие математика Абрахама Вальда во время Второй мировой. Американская армия теряла много самолетов в боях. Чтобы решить проблему и уменьшить потери, командование поставило перед Вальдом задачу: придумать, как укрепить конструкцию. Полностью забронировать машины было нельзя, иначе они бы просто не полетели, поэтому нужно было определить самые уязвимые места.

Военные инженеры изучили повреждения машин, вернувшихся с поля боя, и предположили, что нужно укреплять наиболее поврежденные части. Однако Абрахам Вальд отметил, что если самолет смог вернуться на базу, то попадания в эти части не критические. Важнее обратить внимание на те повреждения, с которыми самолеты не возвращались. То есть бронировать нужно те места, где у «выживших» машин не было пробоин. Это помогло снизить потери американской авиации и сохранить жизни многих летчиков.

Многие сейчас кинулись восхвалять Бутусова и ругать Арестовича. Не в них дело, они оба выживут при любой власти. Первый - архетип Саакашвили, у которого нет цели, есть только путь. Второй - архетип Иуды: 30 сребреников (а сейчас это $8 000 в месяц) всегда 30 сребреников.

Но наша системная ошибка в том, что мы начали возводить битву второстепенных персонажей в сакральную битву за Украину. Поскандалить на пресс-конференции - не подвиг. Стрельнуть из пушки по воробьям - тем более.

Подвиг - много лет не менять своих убеждений и оставаться верным той идее, которую считаешь единственно правильной.

Подвиг - на свои личные средства покупать оборудование для армии в то время, как деньги государства уходят на полёты его главы на вечеринки своих клерков.

Подвиг - вопреки тому, что можно плюнуть на всё и жить в богатстве, ездить по миру и выполнять функции президента при полной импотентности последнего.

Подвиг - собирать камни, которые в тебя бросают, и строить из них новую ступень для своей цели.

Да, я тоже не люблю пафоса. Но давайте не путать пафос и мотивацию - демотиваторов в нашей жизни и без того хватает.

При чём здесь "ошибка выжившего"? Часто мы укрепляем не те места, которые надо, одновременно подставляя под удар самые уязвимые. Кто хочет, тот поймёт.

Гарного тижня, бандерівці!
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29.11.2021 17:12
+9
Больше всего отталкивают самовлюбленность, мелочность, злопамяцтво Зеленского, пренебрежение к тем, кто задает неудобные вопросы.
Недаром он все время напоминал: "Вы говорите с президентом", а действительно, уже начинаешь в этом сомневаться.
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29.11.2021 17:13
+7
Если Бутусова закроют - у власти не хватит мест в СИЗО для тех, кто напишет явку с повинной в такой же "преступной деятельности" против агрессора -Луценко
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29.11.2021 17:02
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Если Бутусова закроют - у власти не хватит мест в СИЗО для тех, кто напишет явку с повинной в такой же "преступной деятельности" против агрессора -Луценко
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29.11.2021 17:02 Відповісти
Усе просто - Бутусов зробив учора заяву на каналі країна 24, що не думав приймати участь у акціях 1 Грудня , але влада його туди сама виштовхує, він повниен особисто поспілкуватися з людьми - й піде на акцію.

ЛЮСЯШВАЛЬ його залякує - для чого? Охорона, це як одна з умов не приймати участь в багатолюдних акціях, де особа під охороною не може бути.

ТОМУ ЛЮСЯ Й КРИЧИТЬ, ЩО ЖИТИ ЮРІ ДНІ , А ТОМУ ТРЕБА НАДАТИ ОХОРОНУ

БО ЛЮСЯ ВІДПРАЦЬОВУЄ ТЕМУ ВОВОПУТЧІЗМУ, А БУТУСОВА РОБИТЬ САКРАЛЬНОЮ ЖЕРТВОЮ
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29.11.2021 17:05 Відповісти
коментар відмічено як спам
Поддержим президента Зеленского ,он молодец .
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29.11.2021 17:03 Відповісти
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29.11.2021 17:06 Відповісти
Что ??? Обкурился али обнюхался и не в состоянии??? Ну тогда стоит ли поддерживать???
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29.11.2021 17:07 Відповісти
Дивись, щоб ти сам не впав, підтримуючи його.
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29.11.2021 17:08 Відповісти
Молодец? В чем и для кого?
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29.11.2021 17:08 Відповісти
и топором его, топором! ))
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29.11.2021 17:11 Відповісти
А що він не ходячий, що підтримувати потрібно.
Дешевше купити йому милиці дві шт по 300 грн..
Нє?
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29.11.2021 17:13 Відповісти
Мистер х ты дурак?
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29.11.2021 17:16 Відповісти
От лизнув так лизнув! Аж писок зсудомило!
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29.11.2021 17:16 Відповісти
Говна переел, поддержатель???
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29.11.2021 17:18 Відповісти
таки да, "поддержим зеленскога" - танцуя))
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29.11.2021 18:32 Відповісти
Мистер ,ты дыбил?Вопрос риторический...
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30.11.2021 16:33 Відповісти
Ю.БУТУСОВ один, а президентов много было. И ТОЛКУ от них??? От последнего я вообще молчу...
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29.11.2021 17:04 Відповісти
Больше всего отталкивают самовлюбленность, мелочность, злопамяцтво Зеленского, пренебрежение к тем, кто задает неудобные вопросы.
Недаром он все время напоминал: "Вы говорите с президентом", а действительно, уже начинаешь в этом сомневаться.
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29.11.2021 17:13 Відповісти
да оно само не верит в это и постоянно себе повторяет что "прЫзЫдЭнт"))
Комплекс неполноценности у клована, причем гипертрофированный..
все что оно может делать - тупо повторять/читать чужой текст, кривляясь
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29.11.2021 18:35 Відповісти
Sharp`s

"Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с Президентом страны!" Это фраза Люсьены Арестович из его сегодняшнего поста о Бутусове, в котором он откровенно угрожает его ликвидировать.

"Это полный распад личности - оно не то что мыслить, оно говорить не умеет!" Это фраза Алексея Арестовича о Зеленском из его поста от 10 октября 2019 года.

Но я сейчас не о Бутусове - это чел мне не особо симпатичен своим бэкграундом. И не об Арестовиче: артисты, лакеи и проститутки служат любой власти, а Люсьена - редкий экземпляр трёх в одном.

Сейчас я об "ошибке выжившего" или почему мы иногда делаем неправильные выводы. Хрестоматийным примером «ошибки выжившего» является открытие математика Абрахама Вальда во время Второй мировой. Американская армия теряла много самолетов в боях. Чтобы решить проблему и уменьшить потери, командование поставило перед Вальдом задачу: придумать, как укрепить конструкцию. Полностью забронировать машины было нельзя, иначе они бы просто не полетели, поэтому нужно было определить самые уязвимые места.

Военные инженеры изучили повреждения машин, вернувшихся с поля боя, и предположили, что нужно укреплять наиболее поврежденные части. Однако Абрахам Вальд отметил, что если самолет смог вернуться на базу, то попадания в эти части не критические. Важнее обратить внимание на те повреждения, с которыми самолеты не возвращались. То есть бронировать нужно те места, где у «выживших» машин не было пробоин. Это помогло снизить потери американской авиации и сохранить жизни многих летчиков.

Многие сейчас кинулись восхвалять Бутусова и ругать Арестовича. Не в них дело, они оба выживут при любой власти. Первый - архетип Саакашвили, у которого нет цели, есть только путь. Второй - архетип Иуды: 30 сребреников (а сейчас это $8 000 в месяц) всегда 30 сребреников.

Но наша системная ошибка в том, что мы начали возводить битву второстепенных персонажей в сакральную битву за Украину. Поскандалить на пресс-конференции - не подвиг. Стрельнуть из пушки по воробьям - тем более.

Подвиг - много лет не менять своих убеждений и оставаться верным той идее, которую считаешь единственно правильной.

Подвиг - на свои личные средства покупать оборудование для армии в то время, как деньги государства уходят на полёты его главы на вечеринки своих клерков.

Подвиг - вопреки тому, что можно плюнуть на всё и жить в богатстве, ездить по миру и выполнять функции президента при полной импотентности последнего.

Подвиг - собирать камни, которые в тебя бросают, и строить из них новую ступень для своей цели.

Да, я тоже не люблю пафоса. Но давайте не путать пафос и мотивацию - демотиваторов в нашей жизни и без того хватает.

При чём здесь "ошибка выжившего"? Часто мы укрепляем не те места, которые надо, одновременно подставляя под удар самые уязвимые. Кто хочет, тот поймёт.

Гарного тижня, бандерівці!
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29.11.2021 17:12 Відповісти
"сакральную битву за Украину " - не пались лапоть
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29.11.2021 19:14 Відповісти
тебя,валенок,не касается...у тебя сакральная битва против Украин
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29.11.2021 19:26 Відповісти
Ниче не понятно, но оччень пафосно! Прям охота встать как когда по радио гимн передают )). И главное - статья против обоих, говном забросаны все. Типа достойных нет, кругом засранцы, все печалька! )
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30.11.2021 09:58 Відповісти
може у тебя чото с понималкой?
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30.11.2021 10:13 Відповісти
У виборців зеленої плєсєні з "понималкой" проблеми через те, що у них всього одна ізвіліна і та на жопі на якій вони сидять, коли дивляться серіали слуги урода.
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30.11.2021 17:57 Відповісти
Кловану пора паковатся в дорогу...
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29.11.2021 17:17 Відповісти
ЗЕістота піди на потрібний сай й прочитай про зниження доходів НА ТАМОЖНЄ пасля санкцій вовошоу від РНБО
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29.11.2021 17:31 Відповісти
https://youtu.be/0WsC1cmsrTk все обо всем
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29.11.2021 17:30 Відповісти
за что боролся...

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29.11.2021 17:40 Відповісти
Чтобы Голобородьку в рейтинге не обошел Розумков,Голобородько кинул в бой тысчу гривен Коронновирусных... Народец с утра очереди уже занимает за скромную взятку...Типа Юлина тысча...
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29.11.2021 18:00 Відповісти
Нічого не змінюється! Білі прийшли грабували, вбивали, Червоні з Чорними прийшли теж вбивали, грабували, Шоколадні вони також ніби то грабували. Тепер прийшли ЗЕлені українофоби- капітулянти і теж почали грабувати та й ще крім того почали продавати все підряд і народну землю і навіть торгувати суверенітетом і територіальною цілісністю України. І хочуть щоб ще прийшли і теж почали грабувати ы вбивати їх повелителі прокляті три-колорові кацапи -окупанти фашиста )(уйла. Ну і куди і під кого простому Українцю податися, а може все таки як каже Ляшко пора і за вила взятися? Дійсно настала пора щоб разом з усіма українськими патріотами -націоналістами, ветеранами війни, активістами, добробатами.... жорстко присікти таку продажну прокремлівську владу можновладців злодюг ЗЕбілів - капітулянтів. Та й Українська влада повинна бути не з продажних "Слуг" у бандита коломоя, кремлівських -окупантів і терористів - колаборантів, вона повинна бути тільки народною і проукраїнською, і не на словах продажних брехливих "Слуг - кремля" із зрадників - капітулянтів, цих проклятих московських холуїв ЗЕбілів -українофобів.
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29.11.2021 18:10 Відповісти
Во у ботов мания величия взыграла! Он Сагайдачным назвался! Писец!
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30.11.2021 10:01 Відповісти
зебил, ты идиот) так и передай подоляку от украинцев)
Запомни, Конституція України
Стаття 17.
Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

и только такие утырки как ты считают защиту Украины - преступлением)
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29.11.2021 18:44 Відповісти
На самом деле произошло вот что:
Зеленский предупредил всех журналистов, что может убить любого, кто не опускает перед ним глаза и говорит правду , и спишет это "неустановленных лиц" ... .
И он не поленился тщательно перечислить за что будут убивать.
Таким образом мечта зели - копия х**лового режима в Украине - стремительно приближается к лубянскому оригиналу...

Пересичные ! Не то, что родина в опасности...А в опасности каждый из вас!
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29.11.2021 18:24 Відповісти
Зеленского пора скидывать с трона - он тиран и агрессор. Почему мы- украинцы ждем? Выходим на Майдан с собой возьмем не только брусчатку но и что-то другое. А чё атошники навезли всякого добра, с нас не станется-то. Только Майдан, только перевыборы власти - пришло время для перевыборов в Верховном Совете!!!!
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29.11.2021 18:33 Відповісти
А що Бутусов стриляє з особистоі гармати це що він має таку зброю
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29.11.2021 18:48 Відповісти
Владимир Александрович! Я Вас прошу...
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29.11.2021 19:19 Відповісти
А кто говорил, что будет легко отрабатывать Петины деньги?
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29.11.2021 19:35 Відповісти
Маленький ссыкливый буратино, настолько гнус, насколько это только возможно. Конечно мстит, потому что оно маленькое, брехливое и говнистое. Он проиграл, а признать то не позволяет рука в жопе. Однажды крышка пианины захлопнется прямо во время очередного выступления.
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29.11.2021 20:32 Відповісти
дело про стрелбу из пушки - это политические репрессии и давление на прессу!
все журналистам, да что там, всем гражданам надо дать пострелять из гаубиц.
равенство для всех!
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30.11.2021 04:28 Відповісти
Есть полигоны, где за деньги пальнуть можно из чего угодно. Правда дорого, зато старые боеприпасы используются. Несколько тыщ в кассу, и из танк можно.
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30.11.2021 10:11 Відповісти
Боже, яке ж воно кончене ...
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30.11.2021 17:42 Відповісти
 
 