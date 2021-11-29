На міст через річку Сула у Полтавській області, "насунули" конструкцію вагою в 520 тонн, - "Укравтодор". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
У Полтавській області на ремонті автомобільного мосту через річку Сула завершили важливий етап - насування прогонової будови. Її вага становить 520 тонн.
Як інформує Цензор.НЕТ, "Укравтодор" зняв процес на відео.
Роботи, які виконують в рамках програми "Велике будівництво", почали саме з металевої прогонової будови, оскільки це найпроблемніша ділянка.
"Насування здійснювали за допомогою потужних гідравлічних домкратів. Переходимо до капітального ремонту правобережних заплавних прогонів, які знаходяться в аварійному стані та не придатні для безпечної експлуатації", - розповіли в автодорі.
Міст, який розташований біля села Липове Кременчуцького району, збудували ще у 1962 році. Він давно не витримував навантажень і потребував капітального ремонту.
Справність мосту важлива не лише для місцевих жителів, адже він є частиною національної траси Н-08 Бориспіль – Маріуполь.
"У рамках Національної програми відновлення мостів, цього року по всій країні плануємо відновити та побудувати більш як 160 штучних споруд", - додали в Укравтодорі.
Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року відремонтують 24 тис. км доріг.
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...Это норм,даежЪ скоту полтонны в темечко...
якось воно звучить примітивно... не професійно: стояло - посунули?
мости зазвичай саме наводять...
лиш у цапів то вживається у переносному значенні, оскільки спи**но *)
Верной дорогой идет зеледент. Что-то он увидел все-таки в анальном глазике тупина.
А где это в Полтавской области река шириной в километр?
В районі Липового Сула вже частина Кременчуцького моря. Річкою це назвати складно....
До речі , довго ще ті вєликобудівельники з тим мостом будуть вовтузитися ..? Розігнали там всю рибу вже .
Судя по музыке денег пошло много, а по работе итак всё видно.