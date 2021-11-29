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міст (400) Полтавщина (410) Укравтодор (375)

На міст через річку Сула у Полтавській області, "насунули" конструкцію вагою в 520 тонн, - "Укравтодор". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У Полтавській області на ремонті автомобільного мосту через річку Сула завершили важливий етап - насування прогонової будови. Її вага становить 520 тонн.

Як інформує Цензор.НЕТ, "Укравтодор" зняв процес на відео.

Роботи, які виконують в рамках програми "Велике будівництво", почали саме з металевої прогонової будови, оскільки це найпроблемніша ділянка.

"Насування здійснювали за допомогою потужних гідравлічних домкратів. Переходимо до капітального ремонту правобережних заплавних прогонів, які знаходяться в аварійному стані та не придатні для безпечної експлуатації", - розповіли в автодорі.

Міст, який розташований біля села Липове Кременчуцького району, збудували ще у 1962 році. Він давно не витримував навантажень і потребував капітального ремонту.

Справність мосту важлива не лише для місцевих жителів, адже він є частиною національної траси Н-08 Бориспіль – Маріуполь.

"У рамках Національної програми відновлення мостів, цього року по всій країні плануємо відновити та побудувати більш як 160 штучних споруд", - додали в Укравтодорі.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року відремонтують 24 тис. км доріг.

Також читайте: Дві траси, які ведуть до Старобільська, відремонтували на Луганщині, - "Укравтодор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+12
я вот видео посмотрел и ничего не понял ..
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29.11.2021 17:54
+11
Цікаво було би знати, скільки коштів витрачено на зеленське будівництво - він же не за свої будує, а за наші.
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29.11.2021 17:47
+10
ну а шо тут понимать?кран спустил людей на землю и весь видос.
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29.11.2021 18:10
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Цікаво було би знати, скільки коштів витрачено на зеленське будівництво - він же не за свої будує, а за наші.
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29.11.2021 17:47 Відповісти
А скока в тоннах в отмыве ковидного бабла?
...Это норм,даежЪ скоту полтонны в темечко...
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29.11.2021 18:43 Відповісти
Державі плачу я, довбику..
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29.11.2021 20:00 Відповісти
невже не підібрали правильного слова??? "навели" наприклад... не варто повторювати прес-релізи дослівно
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29.11.2021 17:51 Відповісти
а по суті, це ж ЗєВБ... нехай буде "насунули"...
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29.11.2021 17:52 Відповісти
Правильно "насунули". Тому що конструкція насувалася на опори. Російською мовою називається поперечная надвижка моста. Спочатку зібрали металеву конструкцію на стапелі, паралельно старому мосту, Потім насунули на відремонтовані опори.
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29.11.2021 18:31 Відповісти
в лапки навіщо брати тоді?
якось воно звучить примітивно... не професійно: стояло - посунули?
мости зазвичай саме наводять...
лиш у цапів то вживається у переносному значенні, оскільки спи**но *)
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29.11.2021 18:40 Відповісти
нахлобучили
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29.11.2021 18:55 Відповісти
я вот видео посмотрел и ничего не понял ..
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29.11.2021 17:54 Відповісти
ну а шо тут понимать?кран спустил людей на землю и весь видос.
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29.11.2021 18:10 Відповісти
Не знаю що знято на відео, але явно не Сула.
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29.11.2021 18:04 Відповісти
Акакаяразніца!...
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29.11.2021 18:24 Відповісти
Какаяразница.
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29.11.2021 18:26 Відповісти
Сула, при впаданні в Дніпро.
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29.11.2021 18:32 Відповісти
В районі Липового Сула вже частина Кременчуцького моря. Річкою це назвати складно....
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29.11.2021 18:49 Відповісти
Сула
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30.11.2021 01:56 Відповісти
Какая зепрограмма,такое и видео.
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29.11.2021 18:14 Відповісти
Пургаметы Голобородьки вам наснимают стока видосов,что 95 квартал столько фильмов не снял за 15 лет последних...Видосики... видосики...где ваши лисипедные калесики...
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29.11.2021 18:17 Відповісти
Короче, новость о том, что "Автодор" присунул полтавчанам.
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29.11.2021 18:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JQYB3w8PS8k


Верной дорогой идет зеледент. Что-то он увидел все-таки в анальном глазике тупина.
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29.11.2021 18:22 Відповісти
Так а де ж само насування? Спустили чуваков на кране и усё... Усё будивныцтво
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29.11.2021 18:31 Відповісти
Дивная картинка...
А где это в Полтавской области река шириной в километр?
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29.11.2021 18:34 Відповісти
Вадим Мироненко

В районі Липового Сула вже частина Кременчуцького моря. Річкою це назвати складно....
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29.11.2021 19:04 Відповісти
Ну так ,, саму річку Сулу " переплюнути" можна , а та ділянка , де стоїть міст , називається Сулинська затока . Фактично то вже - Дніпро . Риболовля там раніше була відмінна ,, зараз не знаю , бо давно вже там не рибалив . .
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29.11.2021 19:28 Відповісти
Режисер відєокліппа - від Бога . . Бадоєв мля . Ні хроняки не зрозуміло .
До речі , довго ще ті вєликобудівельники з тим мостом будуть вовтузитися ..? Розігнали там всю рибу вже .
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29.11.2021 19:20 Відповісти
Мост когда откроют то? Скоро год будет как его закрыли а альтернативного проезда нет
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29.11.2021 20:02 Відповісти
Ляпота для скрепных танков..
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29.11.2021 20:04 Відповісти
Под музыку из ролика где ускоренной съёмкой показывают строительство нового космодрома Илона Маска кран 1965 года выпуска спустил трёх типов с конструкции на землю и поднял и установил ещё какую-то фигню размером 1/1,5 метра.

Судя по музыке денег пошло много, а по работе итак всё видно.
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29.11.2021 20:40 Відповісти
 
 