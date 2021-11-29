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Запорізькі шахраї "продали" через соцмережі відсутнього товару на 2 мільйони гривень, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Дівчина та її співмешканець "продавали" через інтернет неіснуючий одяг та взуття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Нацполіції, 20-річна кібершахрайка спільно із 21-річним співмешканцем створила мережу фейкових інтернет-магазинів, які працювали за передплатою. Через оголошення довірливі громадяни купляли одяг та взуття.

Щоб стимулювати продаж, аферисти самі писали позитивні відгуки про роботу цих магазинів. Таким чином вони залучили на свої сторінки майже 80 тисяч підписників. Схема була проста: від покупців вимагалася оплата наперед, а після перерахування грошей фейкові продавці не відповідали на запити, товар не надсилали. Жертвами афери стали близько тисячі громадян. Загальна сума збитків потерпілих складає понад 2 мільйони гривень.

Запорізькі шахраї продали через соцмережі відсутнього товару на 2 мільйони гривень, - Нацполіція 01
Фото: поліція

Запорізькі шахраї продали через соцмережі відсутнього товару на 2 мільйони гривень, - Нацполіція 02

Запорізькі шахраї продали через соцмережі відсутнього товару на 2 мільйони гривень, - Нацполіція 03
Фото: нацполіція

Поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, "чорнові записи" та майже 2 мільйони гривень, походження яких кібершахраї пояснити не змогли. Кримінальне провадження щодо зловмисників відкрито за статтею "Шахрайство". Їм "світить" до 8 років ув’язнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кіберполіція викрила велику мережу з виробництва та продажу фальсифікату: шахраї підробляли вино, хамон, олію та цукерки відомих брендів, вилучено 160 т товару. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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В министры их. Федорова в офлайн.
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29.11.2021 18:32 Відповісти
Дивні люди. Невже зараз дефіцит одягу та взуття, щоб купувати кота в мішку?
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29.11.2021 18:37 Відповісти
Представь себе в интернете выбор от, и до бесконечности , в отличии от магазинов .
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29.11.2021 18:41 Відповісти
Ну я за те, як у класика, що краще синиця в руках, ніж журавель в небі.
Проте, кожному своє...
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29.11.2021 18:47 Відповісти
Я покупаю на аукционах у проверенных, вчера например купил солнечную панельку за 70 гривен , на Али такая по скидке 80 + месяц ждать и без уверенности что дойдёт.
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29.11.2021 18:53 Відповісти
Предлагается «хороший» товар за недорого... не даром говорят: «жадность фраера сгубила»
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29.11.2021 18:45 Відповісти
Нормальные продаваны всегда идут на оплату наложкой если сомневаетесь , если не хотят то уже не стоит связываться
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29.11.2021 18:55 Відповісти
ну, как говорят, без лоха и жизнь плоха. вот такой мы народ, доверчивый. а было б за это пожизненное с конфискацией и чтоб жены или мужья с детьми оставались бомжами, такого б не былоб. или было б совсем чуть-чуть
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29.11.2021 19:31 Відповісти
А лохів по ходу ще до фіга
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29.11.2021 20:15 Відповісти
не лохи виноваты, а те кто должен их вылавливать и сажать на приличные срока сконфискацией
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30.11.2021 11:10 Відповісти
 
 