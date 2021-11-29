Запорізькі шахраї "продали" через соцмережі відсутнього товару на 2 мільйони гривень, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дівчина та її співмешканець "продавали" через інтернет неіснуючий одяг та взуття.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Нацполіції, 20-річна кібершахрайка спільно із 21-річним співмешканцем створила мережу фейкових інтернет-магазинів, які працювали за передплатою. Через оголошення довірливі громадяни купляли одяг та взуття.

Щоб стимулювати продаж, аферисти самі писали позитивні відгуки про роботу цих магазинів. Таким чином вони залучили на свої сторінки майже 80 тисяч підписників. Схема була проста: від покупців вимагалася оплата наперед, а після перерахування грошей фейкові продавці не відповідали на запити, товар не надсилали. Жертвами афери стали близько тисячі громадян. Загальна сума збитків потерпілих складає понад 2 мільйони гривень.

Фото: поліція

Фото: нацполіція

Поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, "чорнові записи" та майже 2 мільйони гривень, походження яких кібершахраї пояснити не змогли. Кримінальне провадження щодо зловмисників відкрито за статтею "Шахрайство". Їм "світить" до 8 років ув’язнення.

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