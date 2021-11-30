Росія створює паніку у західних ЗМІ, щоб налякати інвесторів в Україну, - "слуга народа" Арахамія. ВIДЕО

Російська Федерація активно намагається створити паніку у ЗМІ у Європі та США, щоб відволікти інвесторів від вкладання коштів в Україну.

Таку думку в ефірі телеканалу ICTV висловив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз Російська Федерація дуже активно саме в ЗМІ у Європі та Сполучених Штатах намагається створити оці передпанічні стани для того, щоб фактично передусім відволікти інвесторів від вкладання в Україну", - заявив Арахамія.

Нареп назвав такі дії Росії гібридним компонентом війни.

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