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Росія створює паніку у західних ЗМІ, щоб налякати інвесторів в Україну, - "слуга народа" Арахамія. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Російська Федерація активно намагається створити паніку у ЗМІ у Європі та США, щоб відволікти інвесторів від вкладання коштів в Україну.
Таку думку в ефірі телеканалу ICTV висловив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз Російська Федерація дуже активно саме в ЗМІ у Європі та Сполучених Штатах намагається створити оці передпанічні стани для того, щоб фактично передусім відволікти інвесторів від вкладання в Україну", - заявив Арахамія.
Нареп назвав такі дії Росії гібридним компонентом війни.
Також читайте: Арахамія про стягування військ РФ до кордонів України: Кремль грає у "велику загрозу" заради поступок в сертифікації "Північного потоку - 2"
Топ коментарі
+50 Small Jerboa
показати весь коментар30.11.2021 00:11
+31 Maxim Ak-Murza
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+23 Dust
показати весь коментар30.11.2021 01:08
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Будь ласка, зачекайте...
Всі ці мусора, що сидять на хабарах цілком здатні працювати чесно, якщо їх перевести кудись в Європу, де система добре працює.
тут и пуйла не надо, ЗЕ-дураки сами Державу закопают
Подивіться дані які давали СЕС і ВЕС у безвітряну і хмарну погоду, одразу видно що там тупо продавали державі звичайну енергію по ціні зеленої.... СЕС цілий день хмарно 50% потужності звідки макс 20 і то як повезе.... ВЕС 56-60 вітер 2-4 м/с
ппц на нобелівську премію їх з таким КПД
Путч.
Так, не плутайте:
Путч - від Порошенка
Держпереворот - від Ахметова
Нісенітниця - від Зеленського
1. путча Порошенка
2. переворота Ахметова
и, главное,
3. ЗЕ-беня, иди на буй - от всего украинского народа лично !
Україна за місяць наростила держборг на понад пів мільярда доларів
Отож про яких інвесторів ми мріємо ?😀
.
пичаль
Самое страшное пугало для любого инвестора - это беззаконие или ручное правосудие.
И никакая Роися не может устроить беззаконие в Украине лучше ЗЕ.
Привет вам от Порошенко, Павловского, Марченко, Антоненко, Дугарь, Кузьменко, Стерненко, Семенченко и Бутусова. Ждите инвестиций дальше.
Я перечислил фигурантов сфабрикованных уголовных дел.
Правильно Арахамія! І діє вона через своїх "агентів впливу"! От на днях один "при посаді" ляпнув на прес-марафоні що в Україні готується державний переворот! - і ціна акцій українських підприємств на міжнародному ринку впала більш ніж на 10% А це ніщо інше як зменшення доходів у бюджет! Подай на нього у суд - за підрив економічної міцності держави!!!
Зато у нас инвестняни есть!
- передислокация войск англичан, американцев и многих других, срочные международные совещания военных высшего уровня - это паника в СМИ?
Вся верхушка "Слуг урода" - это явные агенты кремля.
СКОМОРОХ -МАЛОРОС -....
На "Свободі слова" Арахамія, з пихатою рожею та очами барана:
"Коли на Заході казали, що Росія може напасти, ми спеціально мовчали, щоб не злякати інвесторів"
Напевно, через це Зеленський повідомив про неіснуючий заколот. Інвестори тепер "в захваті" і виводять валюту за кордон.
Януковича спецслужби постійно лякали. Ще його охоронник на суді про це давав свідчення. Яника залякували по лінії СБУ, де фсбшники ходили, як в себе удома, і по лінії мусорні, де керували такі, як Татаров, і по лінії президентської охорони, керівник якої Кобзар прямо працював на путіна.
Бо психологічний портрет Хряка в ФСБ був прекрасно відомий. Зовні мужній Хряк, з дитинства від відчима літав, тому виріс труслом, яке панічно боялося всього на світі і зомлівало від яйця.
І в кінці Хряк потрапив у пастку тих, хто його лякав: російський спецназ викрав його під Бердянськом і вивіз у РФ. Так, ще вчора - президент, сьогодні став нікчемним заручником Путіна. І той з нього видушив підпис про запрошення військ у Крим і всі ті мільйони, які він вкрав.
Нинішній Легітимний - таке саме трусло. Тому його теж залякують всі ці єрмаки з татаровими. Портнов керував адміністрацією хряка, а зараз через свого дружбана - одміністрацією його петрушки. Методи - ті самі.
Ось саме про це ми і казали перед виборами: нікчема на посаді Президента - пряма загроза безпеці всіх. І тим, хто за нього топив, - в першу чергу.