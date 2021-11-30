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З території Росії по Україні працює близько 7 тис. співробітників спецслужб, - Вітюк. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
За оцінкою кібердепартамента СБУ з території РФ проти України працює близько 7 тисяч співробітників російських спецслужб.
Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ.
"За оцінкою, сьогодні з території РФ по Україні працює близько 7 тис. співробітників спецслужб. Це щодо того, хто дестабілізує та розхитує (ситуацію, – Ред.).
Протягом цього року кібердепартаментом СБУ було заблоковано 15 розгалужених мереж антиукраїнських інтернет-агітаторів. Було припинено діяльність близько 20 ботоферм, потужністю понад 150 тис. акаунтів, – розповів він.
Топ коментарі
+7 Ритта Рыжук
показати весь коментар30.11.2021 01:28
+5 Ритта Рыжук
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+3 Myroslav Hrabovsky
показати весь коментар30.11.2021 13:03
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Будь ласка, зачекайте...
І маємо не форум а "сектантський міжсобойчик свідків святого КБ" в якому усі слідкують щоб не сказать якоїсь "єресі" і "облизують" один одного
- Прийшов п"яний витирав брудні руки скатертиною наблював та ще й вчинив бійку з персоналом!
- О! А я думав що мене з ресторану викинули бо я прийшов без галстука!
Так і у вас ("непорохоботів") - спочатку ведете себе як свині а потім скаржитеся що вас банять! Причепився до мене недавно один - "Стоп Хомосовєтікус" Спочатку "плакався у жилетку" що йому "жить не дають" і "банять нещадно" а потім почав "дурь пороть" Терпів-терпів я та мусив "заспамить" бо ніяк відчепиться не хотів!