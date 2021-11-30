УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13561 відвідувач онлайн
Відео Політика України
6715 43
СБУ (5559) кібербезпека (387) Вітюк Ілля (6)

З території Росії по Україні працює близько 7 тис. співробітників спецслужб, - Вітюк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

За оцінкою кібердепартамента СБУ з території РФ проти України працює близько 7 тисяч співробітників російських спецслужб.

Про це в ефірі телеканалу ICTV повідомив керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ.

"За оцінкою, сьогодні з території РФ по Україні працює близько 7 тис. співробітників спецслужб. Це щодо того, хто дестабілізує та розхитує (ситуацію, – Ред.).

Протягом цього року кібердепартаментом СБУ було заблоковано 15 розгалужених мереж антиукраїнських інтернет-агітаторів. Було припинено діяльність близько 20 ботоферм, потужністю понад 150 тис. акаунтів, – розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ фіксувала зростання кібератак під час накопичення військ РФ поблизу кордонів України, - Вітюк

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+7
Ось і займайтеся цим ,це ваша робота ,а не вселяка параноїдна маячня зеленої плісняви !!!)))
показати весь коментар
30.11.2021 01:28
+5
В Україні кремлівських гнид ще більше !!!)))
показати весь коментар
30.11.2021 01:24
+3
Я твого свинячого кацапського рохкання не розумію. Пиши українською або принаймі англійською і не тикай, курва-тут тобі не подоляцька ботоферма.
показати весь коментар
30.11.2021 13:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Україні кремлівських гнид ще більше !!!)))
показати весь коментар
30.11.2021 01:24 Відповісти
Ось і займайтеся цим ,це ваша робота ,а не вселяка параноїдна маячня зеленої плісняви !!!)))
показати весь коментар
30.11.2021 01:28 Відповісти
Просто заниматься ими, это заранее проигрышная позиция) Нужно, чтобы им некогда было заниматься нами из своих собственных проблем)
показати весь коментар
30.11.2021 01:30 Відповісти
Ніколи і нікому, всі сили кинуті на викриття однієї людини, розв*язавшої "агресивну війну" пострілом із гармати "по горобцям".
показати весь коментар
30.11.2021 06:43 Відповісти
ну і на нашій стороні всякі дєрьмаки помагають
показати весь коментар
30.11.2021 01:36 Відповісти
А кто мешает поставить фильтры и забанить все атаки с РФ айпи адресов на украинских ресурсах.Все коменты забанить из РФ на украинские сайты.Это реально!Если украинский сайт находится на украинский доменах .Это реально!Было бы желание.И сейчас только на одном украинском ресурсе цензор нет одни только ольгинские тролли.На других ресурсов их почти не осталось.Видно Бутусов завербован ФСБ РФ и позволяет ольгинским троллям вести свою антиукраинскую деятельность.Видно очень хорошо заплатили Бутусову.И модераторы видят откуда заходят ольгинские тролли по айпи адресам.Так же можно сделать коменты на украинские сайты через смс на украинский номер .
показати весь коментар
30.11.2021 01:46 Відповісти
А результат своєї позиції хочеш побачить? Відкрий "Кримський бандеровець" і подивися коментарі! Там "господар" спочатку винищив усіх "москалів" Потім почав банить інших "інакомислячих" Потім ті що залишилися почали "розборки" між собою В результаті залишилися в коментарях фото картин кримських худоєників і скріни з інших ресурсів що викладаються тими дописувачами що залишилися ("лояльними")
І маємо не форум а "сектантський міжсобойчик свідків святого КБ" в якому усі слідкують щоб не сказать якоїсь "єресі" і "облизують" один одного
показати весь коментар
30.11.2021 07:41 Відповісти
Як форум прямого конала))
показати весь коментар
30.11.2021 08:23 Відповісти
З "прямим коналом" розбирайся сам!
показати весь коментар
30.11.2021 08:30 Відповісти
"Цензор" тоже в этом направлении движется...инакомыслие тут не приветствуется, кто не за Порошенка с Ахметовым, тех в спам или в бан боты загоняют
показати весь коментар
30.11.2021 11:31 Відповісти
У Зощенка є мініатюра в якій на чоловіка склали протокол у міліції за дебош в ресторані:
- Прийшов п"яний витирав брудні руки скатертиною наблював та ще й вчинив бійку з персоналом!
- О! А я думав що мене з ресторану викинули бо я прийшов без галстука!
Так і у вас ("непорохоботів") - спочатку ведете себе як свині а потім скаржитеся що вас банять! Причепився до мене недавно один - "Стоп Хомосовєтікус" Спочатку "плакався у жилетку" що йому "жить не дають" і "банять нещадно" а потім почав "дурь пороть" Терпів-терпів я та мусив "заспамить" бо ніяк відчепиться не хотів!
показати весь коментар
30.11.2021 12:24 Відповісти
так вы герой...
показати весь коментар
30.11.2021 12:36 Відповісти
А ти думав!
показати весь коментар
30.11.2021 12:44 Відповісти
Ахметов с Порошенко должен тебе орден дать..
показати весь коментар
30.11.2021 12:53 Відповісти
ПШНХЙ, син курви.
показати весь коментар
30.11.2021 12:54 Відповісти
Мене ордени не цікавлять Достатньо уваги і пошани читачів моїх коментарів На відміну від тебе у мене їх достатньо
показати весь коментар
30.11.2021 13:08 Відповісти
Цікаво як ви, тупорилі курви, почали задвигати новенький контент «порохоботи-Ахмєтов», а потім жалієтесь, що вас банять. Вас банять самі участники за вашу тупорилу поведінку. Всім видно, що ви тут за гроші. ПШНХЙ, тупорилий подоляцький троль.
показати весь коментар
30.11.2021 12:48 Відповісти
Ще недавно були одні «порохоботи», а тепер, після того як в Зеленського вигнали нову тему із Ахметовим «порохоботів» об'єднали чомусь із Ахметовим і *******! Курва, твій бос Подоляк чи там сер гєй лєсчєнка не тількі кінчені ублюдки, вони відверто тупі! Тут ніхто не ведеться на іхні брудові наркологічні ідеї! Це коли людина в об курці і несе відвертий брєд але йому здається, що він пілять геній! -те саме у вас. Тепер доходить до тебе, син курви!?
показати весь коментар
30.11.2021 12:53 Відповісти
так уголёк он с ахметкой таскал с донбасса...ну там медведчук этой парочке помогал...главное, что все в вышиванках ...и на мове))))
показати весь коментар
30.11.2021 12:56 Відповісти
Я твого свинячого кацапського рохкання не розумію. Пиши українською або принаймі англійською і не тикай, курва-тут тобі не подоляцька ботоферма.
показати весь коментар
30.11.2021 13:03 Відповісти
если ты американский флаг прицепил я тебя за украинца принимать должен.... и не сыпь тут оскорблениями...мурло VPNовскоё....у меня украинский флаг или тебе повылазило
показати весь коментар
30.11.2021 13:14 Відповісти
Прапор то Україский, але сам ти русняве лайно.
показати весь коментар
30.11.2021 15:25 Відповісти
От тільки ти хочеш забанити всіх українців, а не кацапів. Щоб ;позитивній; ботофермі Сєруні Лєщенка було легше ;працювати;, вилизуючи дупу ;найвеличнішому;.
показати весь коментар
30.11.2021 08:20 Відповісти
Ага, и 77 тысяч работает с территории Украины под руководством...
показати весь коментар
30.11.2021 08:26 Відповісти
Національна поліція України переслідує громадян з метою отримання неправомірної вигоди, суди України діють з метою винищення нації і що?
показати весь коментар
30.11.2021 05:24 Відповісти
інфа сбу це лише інфа сбу. між правдою і брехнею. Нульова відповідальність(((
показати весь коментар
30.11.2021 06:25 Відповісти
Не дивно. Більшість місцевмх ботів української взагалі не розуміє.
показати весь коментар
30.11.2021 06:54 Відповісти
...какие 7тыс.) достаточно отдела! на 40 ч. и сорок компов если с противоположной стороны почти все дебилы. опять путин ***** 173 раз нападает.
показати весь коментар
30.11.2021 07:51 Відповісти
Вот они то и управляют мнением 73% зебилов и антиваксов... умные люди всегда это понимали
показати весь коментар
30.11.2021 08:52 Відповісти
Ну а як ви хотіли, у нас країною правлять агенти кремля
показати весь коментар
30.11.2021 10:14 Відповісти
Не знаю як там і скільки з росії, тут і своїх гнид-агентів хоч греблю гати. (((
показати весь коментар
30.11.2021 10:21 Відповісти
це дуже багато, але радує що хоч трохи вже їх викривають
показати весь коментар
30.11.2021 12:35 Відповісти
інфомаційна війна-що тут скажеш, добре що трохи активізувалися в цьому напрямку
показати весь коментар
30.11.2021 12:42 Відповісти
робота департаменту рухається в правильному напрямку, потрібно щоб люди також допомагали, хоча б тим, що не вірили всякій маячні та фейковим вкидам
показати весь коментар
30.11.2021 12:58 Відповісти
кібердепартамент працює в правильному напрямку, і вже є непогані результати, і думаю вони не останні
показати весь коментар
30.11.2021 13:02 Відповісти
а мені до вподоби робота кібердепартаменту, раніше такого не було, добре що є фахівці по даному напрямку роботи, та вже є вагомі результати
показати весь коментар
30.11.2021 13:07 Відповісти
скільки крис запустили в Україну
показати весь коментар
30.11.2021 14:27 Відповісти
А скільки їх тут насправді(
показати весь коментар
30.11.2021 14:31 Відповісти
ведуть подвійну війну(
показати весь коментар
30.11.2021 14:32 Відповісти
Що вони тут винюхують?!
показати весь коментар
30.11.2021 14:36 Відповісти
Це питання має бути постійно на контролі
показати весь коментар
30.11.2021 14:37 Відповісти
7 тысяч не так много. Интересно пригожинские троли сюда входят или нет. Прав Христо Грозев, нужно вводить санкции против кацапов которые интернет троллнгом занимаются. Тогда меньше будет желающих, а то кацапье рядовое рассматривает эту гибридную деятельность как временную подработку, тусовочку креативную. А это тусовочка по ходу мир на грань катастрофы уже поставила. Персональные санкции по тролям усложнят набор персонала. Там же обычные люди работают которые хотят путешествовать по миру а жить в Европе, они тусят не понимая до конца что творят, не хотят понимать, надо охладить ветренные кацапские головы их фото на сайтах ФБР и Нашего ГУР
показати весь коментар
30.11.2021 15:15 Відповісти
 
 