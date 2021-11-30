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Бутусов Юрій (3124) Верещук (605) Міністерство реінтеграції (340)

Бутусов - це політично-медійна шпана та інструмент гібридного впливу Росії, - віцепрем'єр і очільник Мінреінтеграції Верещук. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що справа Бутусова не варта обговорення і назвала головного редактора Цензор.НЕТ політично-медійною шпаною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Верещук заявила під час прямого ефіру в програмі "Свобода слова".

Зазначимо, що народний депутат, фракція ВО "Батьківщина" Вадим Івченко заявив, що через заяву президента Володимира Зеленського про те, що готується державний переворот, занепокоєні іноземні інвестори. На запитання про те, як в цій ситуації буде діяти Кабмін, Верещук почала говорити про журналіста Юрія Бутусова.

"Ми чомусь обговорюємо хуліганську витівку, як кажуть у народі, політично-медійної шпани. Пан Бутусов не вартий того, щоб ми зараз витрачали стільки часу обговорювати...  Ми зараз перетворюємося і робимо саме те, що вигідно таким, як пан Бутусов. Він дуже хоче, щоб ми зараз обговорювали. Давайте ще раз повернемося. Я можу казати... І я вважаю, що ми надаємо занадто багато ваги хуліганським витівкам. Бутусов не перший і не останній, хто використовує в такий спосіб хайп, хто використовує в такий спосіб і є інструментом гібридного впливу в тому числі Росії, в тому числі людей, які сьогодні атакують владу і українську державу", - сказала Верещук.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+136
Вот Верещук - это действительно кремлевская шпана.
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30.11.2021 10:43
+90
Погодите... А ЗЕ не медийная шпана?
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30.11.2021 10:44
+77
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30.11.2021 10:47
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Сторінка 4 з 4
Там в конвертах, которые щеленский рассылает своим защеканцам с деньгами, насыпают упоротую наркоту - по другому ни как - ей один вопрос - ответ дурынды из другой оперы.
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30.11.2021 17:59 Відповісти
О, зеленая затычка вылезла
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30.11.2021 18:01 Відповісти
молодец Бутусов, зачетно разворушил и припек зеленое кубло клоунов
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30.11.2021 18:07 Відповісти
Какая неприятная особа во всех смыслах!
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30.11.2021 18:14 Відповісти
я, конечно, дико извиняюсь, но хочу сказать что ВСЕ в нашей власти и около неё ( в том числе в СМИ) - шпана, причём многие на подкормке у врага
поэтому искать противоречия между ними - смешная затея
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30.11.2021 18:15 Відповісти
Зеленое брехло.
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30.11.2021 18:18 Відповісти
Звісно. бо Бутусов входить в десяток найкращих українських журналістів.
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30.11.2021 18:19 Відповісти
Пускай варнякают. Рейтинг будет сыпаться быстрее...
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30.11.2021 18:28 Відповісти
рейтинг зеЛених гнид летит на дно
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30.11.2021 18:43 Відповісти
Якщо справа не варта уваги, то чого ж приділяти їй увагу, тим більше що питання стосувалося іноземних інвестицій.
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30.11.2021 18:45 Відповісти
Министерка аж смешно, ей до Бутусова, как до Киева рачки
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30.11.2021 18:48 Відповісти
а я подумав як до ківи раком
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30.11.2021 22:26 Відповісти
Пані відповідає своєму призвищу- верещить, як недорізана льоха , фу, як гидко
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30.11.2021 18:52 Відповісти
Кинуть ее в улей!
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30.11.2021 19:03 Відповісти
какая агрессивная, собака..
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30.11.2021 19:19 Відповісти
Выпускайте её на каналы и пусть рассказывает про то как она будет всем платить пенсии в днр лнр, 14 миллиардов гривен.
Пусть не забудет заплатит пенсионерам что работают депутатами в днр лнр, и подрабатывают следователям в МГБ и прокуратурах грёбаных республик.
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30.11.2021 20:04 Відповісти
якеж воно недоравіте. ну копія свого шефа тіки з пі..й
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30.11.2021 20:08 Відповісти
колись таких шалав мазали дегтем і обсипали пірьям а потім гнали з міста...
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30.11.2021 20:10 Відповісти
Коли, пару років тому, я побачив цю тьотю на заході Бутусова присвяченому тер.обороні, я подумав про себе, що в команді Зе все ж таки є і нормальні люди, раз не байдужі до такої важливої теми. Але тепер бачу, що то було від лукавого. Просто тоді вона мріяла про якусь посаду пов'язану з обороною. А тепер це гівно підписало собі та своїй політичній кар'єрі - вирок.
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30.11.2021 20:34 Відповісти
Мовчала тоді?
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30.11.2021 22:20 Відповісти
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30.11.2021 23:14 Відповісти
набридло!!!!!!!
набридло коли всяка срань, чи то своя доморощена, наскрізь продажна і безпринципна, чи рашапоїдна яка нині пре з усіх щілин в моїй країні, піднімає нікчемну задрочену морду і гавкає на все українське споконвіку, і відроджене на Великих Майданах країни. Вже недалеко той час коли від цієї гидоти українське громадянське суспільство прибереться і очиститься та семимильними кроками почне історичну розбудову при підтримці усього цивілізованого демократичного світу.
а щодо цієї сучки крашаної то не буду навіть марнувати часу і уваги дописувачів.
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30.11.2021 20:44 Відповісти
Та шож вона так верещіть ця верещук?
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30.11.2021 20:50 Відповісти
Громко пукнула ртом ...
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30.11.2021 21:02 Відповісти
шестерка бубен
варила больон
и жарила 10 катлет
никто не украдывал
этот бульон
ийо ****** валет
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30.11.2021 21:04 Відповісти
ипанутая
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30.11.2021 21:09 Відповісти
Чуємо це від такої нікчеми, що й на шпану не тягне. Тим більше, на 5-у колону Пуйлостану. Бо всі п'ятиколонники підгодовуються москвинами, а такі вертихвостки працюватимуть на неї задарма.
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30.11.2021 21:42 Відповісти
👏
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30.11.2021 21:43 Відповісти
политически ************ что-то там прошлепала нижними губами )))
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30.11.2021 21:44 Відповісти
Тупе створіння, по суті рідна сестра Киви, хіба що україномовна. Але від того не легше.
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30.11.2021 21:46 Відповісти
гадость зелена
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30.11.2021 22:15 Відповісти
пані віцепрем'єр і очільник Мінреінтеграції Верещук, схоже, забула, що п. Бутусов сплачує податки і годує державних чиновників.

Ображати того, хто тебе годує і дає роботу, виглядає трохи дивно.
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30.11.2021 22:19 Відповісти
Я думал нормальная женщина-политик, уважал, оказалась кто платит, тот заказывает музыку, угрожают всем, я на работе на ДП работал, мне угрожали, даже приезжали одни пид#ры, Янукович 2.0, при власти?!
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30.11.2021 22:26 Відповісти
Сколько можно этих идиотов терпеть?! Я и в Украину не могу приехать, из-за некоторых в министерстве экологии Артемюк А.А., Костюк, Тарасов О.В., терпеть их нужно?! Угрожали физической расправой
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30.11.2021 22:35 Відповісти
Ці шльондри типу верещук, хламідії, арестовича будуть захищати свого хазяїна до останнього
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30.11.2021 22:46 Відповісти
Так. Без Янелоха, їх немає. Це зелене смердюче сміття більше ніхто, ніколи не підбере. ВАЗеленський- це їх єдиний шанс залишиться біля державного бабла і можливостей. Тому і верещать, як недорізані.
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01.12.2021 00:22 Відповісти
Верещук иди ты нахер, я за тебя не голосовал,что бы ты журналистов обзывала, те вам журналисты в поперёк горла стоят
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30.11.2021 22:46 Відповісти
Сволота медведчуківська,що відчула себе "кимось"
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30.11.2021 23:13 Відповісти
Посмотрел! в общем никаких чудес, Верещук, как всегда, матерая, черноротая хабалка, уверен все присутствующие в студии хотели заткнуть ей пасть грязной тряпкой половой! Какой ЗЕгидрант, такие и слуги его!
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30.11.2021 23:18 Відповісти
вообще берега попутали, могут уже лыжи салом натирать
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30.11.2021 23:46 Відповісти
зелёная шльондра
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30.11.2021 23:55 Відповісти
Алямов-ты прихвостень Порошенка и в добавок обыкновенное тупое чмо
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01.12.2021 07:31 Відповісти
Украинского в ней только украинский язык. Такая же тупая, беспринципная и брехливая, как и её президент. А Бутусову огромный респект!
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01.12.2021 00:17 Відповісти
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01.12.2021 00:57 Відповісти
ууу нинавижу-нинавижу. надо дать каждому журналисту право из гаубиц палить.
иначе это будет давление на прессу и политрепресии.
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01.12.2021 01:50 Відповісти
Неуважаемый, а ты можешь объяснить, почему ДБР, которая должна заниматься исключительно высокопоставленными лицами, заводит дело на журналиста? В выходной день. Через несколько часов после публикации. Удивительная оперативность!
И я тебе скажу по большому секрету, нормальных журналистов, которые бывали в зоне АТО в 2014 - 2015 к оружию подпускали. Почему так власть возбудилась из-за выстрела на учениях, вообще непонятно.
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01.12.2021 08:39 Відповісти
не я, а лично ты неуважаемый.
дело на журн не заводили - всё брехня. завели по факту.
а дальше сам себе всё объясняй.
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01.12.2021 21:40 Відповісти
По факту чего, придурок? Еще раз для умственно отсталых повторяю, что ДБР создано специально для того, чтобы была возможность бороться с кастой неприкасаемых. Т.е. с депутатами, судьями и мусорами. К какой их этих категорий принадлежит Бутусов или расчет гаубицы?
Чтобы завести дело по Вагнергейту, им понадобилось несколько месяцев, десятки обращений и решения судов, а чтобы допросить Дерьмака, им понадобился год и журналистское расследование. А вот чтобы завести дело на Бутусова, достаточно было видосика и пару часов времени.
Неужели еще находятся клоуны, которые верят в то, что здесь нет политики? Реально ни одного такого живого дебила не знаю.
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01.12.2021 22:03 Відповісти
не я, а лично ты придурок. клоун и т.д.
сам себе на все вопросы отвечай.
ой, журналиста забижают, прям давление на прессу и полит репрессии.
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01.12.2021 22:11 Відповісти
Да я себе уже давно на все вопросы ответил. Досидит твой клоун свой срок президентский и будет мотать тюремный. Короче, как Овощ, только наоборот.
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01.12.2021 22:15 Відповісти
клоун не мой, а лично твой. и он уже досидел, пнули его под зад. и срок тюремный у него впереди.
а умственно отсталый не я, а лично ты.
три ноль в мою пользу.
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01.12.2021 22:20 Відповісти
На 3 поста твой ответ "сам дурак". В твою пользу ? Ты хоть шнурки научился завязывать? Похоже, что развитие твоего мозга так и закончилось, не начавшись. Ну что ж, смотри "Скотов" дальше - ничего более сложного ты все равно не осилишь.
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02.12.2021 07:40 Відповісти
Я не знаю, в какую игру ты сам с собой играешь, но лучше штаны снимай, а то после четырех раз пятно может не отстираться.
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02.12.2021 08:09 Відповісти
Якщо відкинути емоції і почуття, картина виглядає так: агресія завжди є проявом страху. Можно сміливо стверджувати, що ця жінка боїться. А раз вона боїтся, то уявіть що робиться у неї у родині і на її роботі. Тобто там тоже бояться, і не дарма.
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01.12.2021 03:01 Відповісти
ну вот и всё очередную надежду перестать быть азиопой система подмяла под себя..... в очередной раз херяется конституционный строй парламент в
очередной раз на 3/4 кнопки/шавки/сявки все кто по этому поводу шумит
и устраивает аларм враги народа.
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01.12.2021 05:45 Відповісти
О, Мері Попінс сказала "вагоме" слово...краще б літала собі на парасольці.
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01.12.2021 06:48 Відповісти
Герхарт-ты обыкновееый холуй и прихвостень Порошенка
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01.12.2021 07:24 Відповісти
Если по словам Верещук "Бубусов - шпана", то сама Верещук - политическая проститутка тех кто больше платит
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01.12.2021 07:33 Відповісти
Где была Верещук до 2019 года? Где и все остальные "Слуги народа" - кто шаурму делал, кто выпивку подавал, кто на рынке хурмой приторговывал, а кто то в массажных салонах жопу подставлял... Так вот, Верещук во власть прорвалась, но осталась все той же шлюхой из массажного салона...
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01.12.2021 07:35 Відповісти
если б конь имел ее - это был бы номер, а вот если бы она имела коня, то конь, наверное, бы помер... беспринципная наглая баба...
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01.12.2021 07:36 Відповісти
Верещу- это: бабская хитрость , безмозглость, жадность, беспринципность ( за должность начальника ЖЭК отдаст самое дорогое - свою большую попу), склочность, брехливость , оччччень низкий интеллект, очччень большое самомнение - совершенно противная примитивная бабища.....
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01.12.2021 08:00 Відповісти
Фу , гидка баба і з великим припе@ дом 😠
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01.12.2021 08:04 Відповісти
Верещук ты Говнище , всплыла, на эйфории от Зелёной плесени, на теле Украины. , Как ты смеешь свой поганый рот открывать на Человека с принципами ипорядочностью . Я так и думал , что сейчас, появится фейк, о финансовой поддержке сайта Цензор Нет , парашей , начнутся обыски СБУ , дутые дела , в общем готовтесь . Но мы будем поддержевать Юру , вплоть до финансовой помощи . Верещук не пройдёт
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01.12.2021 08:12 Відповісти
тупа, продажна, стара піхва
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01.12.2021 08:32 Відповісти
Рептєлоїди , рептєлоїди... У рептєлоїдів, між іншим, чужий ,але високоорганізований мозок. А це кури. Звичайні, шкодні кури, що вигрібають викохану клумбу. Таких до супу , а не до влади.
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01.12.2021 08:35 Відповісти
Мазафака
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01.12.2021 08:47 Відповісти
Посади свиню за стіл, вона й ноги на стіл.
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01.12.2021 09:21 Відповісти
Эта собака женского рода , очень похожа на Лукаш
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01.12.2021 10:15 Відповісти
У меня мама плюется когда ее видит по ящику.
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01.12.2021 10:19 Відповісти
Політична хвойда
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01.12.2021 10:42 Відповісти
А Верещучка - подвешенная каракуля с зелёным зонтом в жёлтом лапсердаке. Сам видел. Чесно слово
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01.12.2021 23:39 Відповісти
Сама ты шпана поганая, брезгливо даже говорить о тебе, брехушка зелёная!
Весь отстой наверх выплыл. Фу!! Почему такие уродливые бабы балдеют от власти, чёрт его знает!
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29.05.2022 23:20 Відповісти
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