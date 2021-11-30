Бутусов - це політично-медійна шпана та інструмент гібридного впливу Росії, - віцепрем'єр і очільник Мінреінтеграції Верещук. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що справа Бутусова не варта обговорення і назвала головного редактора Цензор.НЕТ політично-медійною шпаною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Верещук заявила під час прямого ефіру в програмі "Свобода слова".
Зазначимо, що народний депутат, фракція ВО "Батьківщина" Вадим Івченко заявив, що через заяву президента Володимира Зеленського про те, що готується державний переворот, занепокоєні іноземні інвестори. На запитання про те, як в цій ситуації буде діяти Кабмін, Верещук почала говорити про журналіста Юрія Бутусова.
"Ми чомусь обговорюємо хуліганську витівку, як кажуть у народі, політично-медійної шпани. Пан Бутусов не вартий того, щоб ми зараз витрачали стільки часу обговорювати... Ми зараз перетворюємося і робимо саме те, що вигідно таким, як пан Бутусов. Він дуже хоче, щоб ми зараз обговорювали. Давайте ще раз повернемося. Я можу казати... І я вважаю, що ми надаємо занадто багато ваги хуліганським витівкам. Бутусов не перший і не останній, хто використовує в такий спосіб хайп, хто використовує в такий спосіб і є інструментом гібридного впливу в тому числі Росії, в тому числі людей, які сьогодні атакують владу і українську державу", - сказала Верещук.
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поэтому искать противоречия между ними - смешная затея
Пусть не забудет заплатит пенсионерам что работают депутатами в днр лнр, и подрабатывают следователям в МГБ и прокуратурах грёбаных республик.
набридло коли всяка срань, чи то своя доморощена, наскрізь продажна і безпринципна, чи рашапоїдна яка нині пре з усіх щілин в моїй країні, піднімає нікчемну задрочену морду і гавкає на все українське споконвіку, і відроджене на Великих Майданах країни. Вже недалеко той час коли від цієї гидоти українське громадянське суспільство прибереться і очиститься та семимильними кроками почне історичну розбудову при підтримці усього цивілізованого демократичного світу.
а щодо цієї сучки крашаної то не буду навіть марнувати часу і уваги дописувачів.
варила больон
и жарила 10 катлет
никто не украдывал
этот бульон
ийо ****** валет
Ображати того, хто тебе годує і дає роботу, виглядає трохи дивно.
иначе это будет давление на прессу и политрепресии.
И я тебе скажу по большому секрету, нормальных журналистов, которые бывали в зоне АТО в 2014 - 2015 к оружию подпускали. Почему так власть возбудилась из-за выстрела на учениях, вообще непонятно.
дело на журн не заводили - всё брехня. завели по факту.
а дальше сам себе всё объясняй.
Чтобы завести дело по Вагнергейту, им понадобилось несколько месяцев, десятки обращений и решения судов, а чтобы допросить Дерьмака, им понадобился год и журналистское расследование. А вот чтобы завести дело на Бутусова, достаточно было видосика и пару часов времени.
Неужели еще находятся клоуны, которые верят в то, что здесь нет политики? Реально ни одного такого живого дебила не знаю.
сам себе на все вопросы отвечай.
ой, журналиста забижают, прям давление на прессу и полит репрессии.
а умственно отсталый не я, а лично ты.
три ноль в мою пользу.
очередной раз на 3/4 кнопки/шавки/сявки все кто по этому поводу шумит
и устраивает аларм враги народа.
Весь отстой наверх выплыл. Фу!! Почему такие уродливые бабы балдеют от власти, чёрт его знает!