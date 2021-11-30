Бутусов - це політично-медійна шпана та інструмент гібридного впливу Росії, - віцепрем'єр і очільник Мінреінтеграції Верещук. ВIДЕО

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що справа Бутусова не варта обговорення і назвала головного редактора Цензор.НЕТ політично-медійною шпаною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Верещук заявила під час прямого ефіру в програмі "Свобода слова".

Зазначимо, що народний депутат, фракція ВО "Батьківщина" Вадим Івченко заявив, що через заяву президента Володимира Зеленського про те, що готується державний переворот, занепокоєні іноземні інвестори. На запитання про те, як в цій ситуації буде діяти Кабмін, Верещук почала говорити про журналіста Юрія Бутусова.

"Ми чомусь обговорюємо хуліганську витівку, як кажуть у народі, політично-медійної шпани. Пан Бутусов не вартий того, щоб ми зараз витрачали стільки часу обговорювати... Ми зараз перетворюємося і робимо саме те, що вигідно таким, як пан Бутусов. Він дуже хоче, щоб ми зараз обговорювали. Давайте ще раз повернемося. Я можу казати... І я вважаю, що ми надаємо занадто багато ваги хуліганським витівкам. Бутусов не перший і не останній, хто використовує в такий спосіб хайп, хто використовує в такий спосіб і є інструментом гібридного впливу в тому числі Росії, в тому числі людей, які сьогодні атакують владу і українську державу", - сказала Верещук.

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