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війна (56174) Донецьк (865) окупація (5814) Росія (47133) донецький аеропорт (162)

"Старий термінал можна і треба було втримати. З його падінням питання контролю ДАП було практично вирішено", - оборонець аеропорту капітан Старина. ВIДЕО

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Сім років тому - 30 листопада 2014 року, українські воїни були змушені покинути старий термінал Донецького аеропорту з боями, знищивши при цьому чимало російських найманців. Капітан розвідки ЗСУ Олександр Старина був був безпосереднім учасником цих подій.

30 листопада, група бійців 74 ОРБ, 93 та 79 бригади та 79 до останнього боронили старий термінал Донецького летовища, проте сили були не рівні. Український воїн розповів про деякі деталі останнього бою в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

"Я впевнений, що старий термінал можна було втримати і його треба було втримати. На моє переконання, падіння старого терміналу вирішило питання контролю над донецьким аеропортом", - підсумовує свою розповідь капатан-розвідник.

Читайте також: "О 5 ранку приїжджав російський танк. Робив чотири-п’ять пострілів. Будив нас", - Олександр Старина

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+12
светлая память Героям.
Слава Украине!
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30.11.2021 11:59
+9
До 5-го президента найбільше питань у "уставших от войни" при цьому її не бачивши і у "уклоністів".
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30.11.2021 13:13
+5
До нинішнього питань нема?
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30.11.2021 13:02
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светлая память Героям.
Слава Украине!
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30.11.2021 11:59 Відповісти
есть куча вопросов к бывшему верховному главнокомандующему по Иловайску, Дебалцево, по "минску" "зеленому коридору" "перемириям"на которые мы так и не получили ответ.
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30.11.2021 13:00 Відповісти
До нинішнього питань нема?
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30.11.2021 13:02 Відповісти
До 5-го президента найбільше питань у "уставших от войни" при цьому її не бачивши і у "уклоністів".
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30.11.2021 13:13 Відповісти
І малоросів, для яких війну розв'язав Бутусов.
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30.11.2021 13:55 Відповісти
серйозно? Добре, що до тебе нема ні в кого питань
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30.11.2021 13:06 Відповісти
Не встигнете! Не надійтеся.
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30.11.2021 13:50 Відповісти
"Ви" це хто?!!!
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30.11.2021 13:11 Відповісти
а ты кто такой?
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30.11.2021 13:13 Відповісти
З прапору та мови не видно? Ти ще й тупий?
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30.11.2021 13:20 Відповісти
Кацапсинка, тобі за знання мови доплачують? чи ти Гугл-перекладачкм користуяшся? А ти такий сміливий тому що під ВПН?
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30.11.2021 13:30 Відповісти
Краще б розібрали як так сталося, що ворог захопив верхні поверхи а наші не помітили, не змогли завадити та не змогли замкнути їх в цьому міні-котлі. Як вони постачали боєзапас на верхні поверхи якщо наші контролювали нижні?
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30.11.2021 13:18 Відповісти
А в чому "позор", кацап під проксі? А чому ти своєї сцяної ганчірки стидаєшся?
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30.11.2021 13:22 Відповісти
А ти там був? Ні?!!! То може ганьба - це в той час було вдома ховатися, і від цієї ганьби не ти, не твій блазень, до віку не відмиєтеь!
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30.11.2021 13:33 Відповісти
Звичайно, дебілам було б краще, якби наші хлопці загинули від холоду та голоду, коли вони вже почали сантехніку там розбирати заради грамів ржавої води.
Крім того шмону, дебілам ДАП взагалі не цікавий.
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30.11.2021 14:15 Відповісти
Завянь Зе біл
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30.11.2021 13:23 Відповісти
Это ты про то, как россияне вероломно и цинично ввели танки на территорию Украины? И как последние уголовники, воры и беспердельщики нарушили договоренности о выводе безоружных людей из окружения и затем подло расстреляли их из орудий? ЧЕМ ТЫ ЭТО МОЖЕШЬ КРЫТЬ, РОССИЯНИН?
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30.11.2021 13:55 Відповісти
Мантра дебілів під керівництвом *****.
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30.11.2021 14:16 Відповісти
Там почались перемовини Генштабу України з кацапським керівництвом про пропуск наших військових у ДАП, думаю це і було початком кінця оборони ДАПа. Потім кацапи і сєпари як шакали заклали вибухівку на перший поверх терміналу (нібить збирали своїх вбитих) і взірвали його.
Слава Богу за Героїв України
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30.11.2021 13:21 Відповісти
Удержание аэропорта не имело никакого смысла (давно признать факт бездарного командования, что не умаляет подвигов рядовых солдат)!
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30.11.2021 13:22 Відповісти
Те що ти не бачиш сенсу, не означає, що його нема, можливо в тебе не вистачає мізків, той сенс, побачити?
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30.11.2021 13:24 Відповісти
Просвети, какую военно-стратегическую задачу решали удержанием донецкого аэропорта, если ни сам Донецк, ни оккупированную часть вообще освобождать не собирались!? Я до войны, жил в нескольких км от него (рядом с западным автовокзалом) и знаю эту местность очень хорошо, нет там ни тактических, ни стратегических преимуществ, зря столько людей угробили (чего ради)? Вата осталось ватой, а хороших людей с того света уже не вернуть!
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01.12.2021 06:18 Відповісти
А скільки людей "угробили" ? А скільки твоїх братушок-кацапсинок на-Ростов відправили? Особливо "космонавтів"? От і подумай, в чому суть, стратех.
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01.12.2021 06:46 Відповісти
переход на личность за неимением здравых аргументов - это троллинг и демагогия. ты вообще обо мне ничего не знаешь (кто мне друг или враг, а может их вообще у меня нет), а домыслы и фантазии - это уже из области психиатрии и маразма!
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01.12.2021 20:01 Відповісти
Особистість? Ти і особистість - то різні планети. Так скільки людей "угробили", ти не відповів демагог.
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01.12.2021 21:06 Відповісти
Слава героям! Но считаю, что не стоил аэропорт тех жертв, которые понесла Украина, гораздо было бы эффективней отступить, сепары заняли бы аэропорт, и в это время разхренячить его с артилерии к чертовой матери! И жизни наших ребят сохранили, и результат в принципе, как мы фидим, был бы тот же с аэропортом - его нет!
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30.11.2021 13:37 Відповісти
Відступили... просто жир... потім відтупили з Пісків...і далі... а там і Київ...
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30.11.2021 13:41 Відповісти
нет... смотрите.. на песках наши хорошо закрепились, с песок шло все подкрепеление в ДАП, шло очень тяжело, нехватка бк, техники в ДАП, открытая местность взлетка с нашей стороны, закрытая местность с стороны сепаров, т.е все что двигалось в ДАП было на отрытой местности, соответсвенно отстреливалась на ура! А жизни тысячь ребят не стоили того ДАП.. То что нас оттуда бы выбили был вопрос времени, и не важно сколько бы его держали, результат бы был один, аэропорт уничтожен, и сдан... такне лучше бы было уничтожить его вместе с сепарней!?
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30.11.2021 13:54 Відповісти
Воу! Воу! Ти трохи збав! "Тисячі рєбят"? Ти з якого боку втрати рахуєш?!!!
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30.11.2021 14:42 Відповісти
Школа моя. Историческое здание - это юнаты, в детстве помню морских свинок там ростили после уроков. Не сразу это место и узнал
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30.11.2021 13:48 Відповісти
На Песках. Когда делали разводку, трубу канализации на 5 см выше поставили. Прибор бы не стал. Сейчас не актуально.
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30.11.2021 16:32 Відповісти
Дякую за репортаж.
Завдяки цьому репортажу я сконтактувався зі Стариною і дізнався що сталося з моєю позицією. Це питання багато років турбувало мене.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6573221036085739&id=100001937243241
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30.11.2021 16:33 Відповісти
 
 