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Бутусов Юрій (3124) Разумков Дмитро (1449)

"Це не те питання, яким має займатися ДБР. Дивує, що справу порушили після жорсткої дискусії між Зеленським і Бутусовим", - Разумков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Народний депутат, ексспікер Дмитро Разумков заявив про свою підтримку створення ТСК, що має розслідувати тиск на журналістів і сказав, що навіть погодився б у ній працювати.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, однак Разумков запевнив, що депутати "Слуги народу" намагатимуться усіляко блокувати створення такої ТСК.

Окрім того, ексспікер висловив упевненість, що розслідування справи, фігурантом якої є головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, не підслідність ДБР. 

"Це не підслідність ДБР. Вони порушили справу не проти Бутусова, а по факту. Та насправді, мені здається, що і тут питання за вуха притягнуто. Це не питання, яким має займатися ДБР... Виглядає дивним, що це відбулося після жорсткої дискусії, яка відбулася між Володимиром Зеленським і Юрієм Бутусовим", - сказав Разумков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков про заяву Зеленського щодо держперевороту: Або президент невдало пожартував, або має щось робитися для порятунку країни

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+19
Обслуговування фобій Зеленського значно дорожче ніж їх лікування.
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30.11.2021 12:21
+11
Нічого дивного,загострення параноїдної шизафренії прогресує !!!)))
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30.11.2021 12:26
+11
Але розчарованими зелебобіками Разумков сприймається як правильний Голобородько, а не той, що засмердівся.
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30.11.2021 12:32
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Обслуговування фобій Зеленського значно дорожче ніж їх лікування.
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30.11.2021 12:21 Відповісти
Нічого дивного,загострення параноїдної шизафренії прогресує !!!)))
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30.11.2021 12:26 Відповісти
Благодаря усилиям "правильного" Разумкова гнусное, прокремлёвское, ватное ничтожество теперь называет себя главнокомандующим, первым лицом в государстве. Разумков совершил жуткий грех - содействовал дискредитации института президента, затащил врага Украины во власть....
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30.11.2021 12:27 Відповісти
Але розчарованими зелебобіками Разумков сприймається як правильний Голобородько, а не той, що засмердівся.
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30.11.2021 12:32 Відповісти
У Разумкова зараз лише одна задача, він відтягує на себе електорат слуг, руйнуючи їх рейтинги і це добре. У всьому іншому він такий же шмат лайна як і всі слуги
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01.12.2021 01:35 Відповісти
Благодаря усилиям Бутусова, который первым перепечатывал разные фейки про свинарчуков, тоже.
Пусть теперь получит то, что заслужил, по самые гланды.
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30.11.2021 12:32 Відповісти
РАЗУМКОВА УДИВЛЯЕТ??!! А МЕНЯ УДИВЛЯЕТ-- ПОЧЕМУ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ НА БУТУСОВА ПО ИСТЕРИКЕ ВОВОЧКИ БУБОЧКИНОЙ НА БУТУСОВА НЕ НАДЕЛИ НАРУЧНИКИ..... НА НОГИ КАНДАЛЫ,.... НЕ ЗАЛОМИЛИ ШЕЮ.... НЕ ПРИСТАВИЛИ К ГОРЛУ ЯТАГАН И НЕ ПОВЕСИЛИ ТАБЛИЧКУ "ОН ОСОРБИЛ НАЙВЕЛИЧАЙШЕЕ ЛАЙНО ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ"?????????
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30.11.2021 12:54 Відповісти
это все конечно грустно смотрится, страна попала в заложники к мстительному жадному параноику с паталогической лживостью
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30.11.2021 12:30 Відповісти
Нарід захтів цього. Ви, що проти мудрого наріду?
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30.11.2021 12:33 Відповісти
наш "мудрий нарід" нікера не вчиться чомусь, мабудь бо занадто мудрий... тому увесь час ніяк не вилізе з того гімна... бо віра в чарівника, що все сам зробе в нас непереборна.... 2 разі нас змушували працювати за для країни і себе і 2 рази нам це неподобалось і знову йшли в будку за ошийником, аби хазяїн кормив і водички давав... просто нинішній сюр це вже мабудь апогей творчої думки нашого наріду, бодай би їм сидіти вдома на наступних виборах
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30.11.2021 12:38 Відповісти
Я іронізую.
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30.11.2021 12:49 Відповісти
закрадьівается подозрение,шо он сам верит в то шо говорит
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30.11.2021 12:34 Відповісти
хто? Дмытро?
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30.11.2021 12:40 Відповісти
мстительньій жадньій лживьій параноик))
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30.11.2021 13:29 Відповісти
не исключено)
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30.11.2021 13:43 Відповісти
Мене, навіть понад два роки по факту, далі дивує що цього кадра обрали 73%
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30.11.2021 12:34 Відповісти
Нічого дивного, бо Зе-шмаркля дуже мстива сволот
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30.11.2021 12:50 Відповісти
Мистер президент что с лодкой?

Она утонула...

Вместе с рейтигом 73%,не может быть..говно не может тонуть...
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30.11.2021 12:52 Відповісти
Realno ne to drugoje nasli pricipitisa.Tut prezident kloun sto ja pisal davno,on tolko dlia publiki posmejatsia.Ploxo sto takyje kak Benia kotory obokral gosudratsvo na 7 miliardov,ecio dalse budet vorovat poskolku on sponser sou dlia liudej.
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30.11.2021 12:58 Відповісти
Реальный рейтинг украинских политиков на 1 декабря 2021 года по мойей версии...,Безуглая 95 % остальные не набрали и 1 %...
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30.11.2021 13:01 Відповісти
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30.11.2021 13:03 Відповісти
Фишка тут в другом...73% идитов сами себя загнали в палату №6...
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30.11.2021 13:06 Відповісти
разумкоа-гламурный клон янелоха.
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30.11.2021 13:36 Відповісти
Зеля падлюка, переодягся Бутусовим і стрільнув з гармати, а потім ще і справу відкрив. Цікаво що Разумков нічого не знав, мабуть рахував прибутки з ломбардів.
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30.11.2021 15:13 Відповісти
коли проти Порошенко ЗЄ-ки порушили туйову хучу справ ,разумкова ,як голови ВР,це не дивувало?зараз проти Бутусова за критику ЗЄ.це стиль диктатора .
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30.11.2021 15:29 Відповісти
Шо-то этого рыга стало многовато. Ринатка всем проплатил его раскрутку?
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30.11.2021 17:41 Відповісти
А в окружении Моники вообще есть не рыги?
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30.11.2021 18:36 Відповісти
а що, Разумков вже почав працювати в ГБР?
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30.11.2021 18:00 Відповісти
новый президент рисуется- держатель ломбардов, уважаемая в еврейской среде специализация
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30.11.2021 21:00 Відповісти
 
 