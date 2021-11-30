"Це не те питання, яким має займатися ДБР. Дивує, що справу порушили після жорсткої дискусії між Зеленським і Бутусовим", - Разумков. ВIДЕО

Народний депутат, ексспікер Дмитро Разумков заявив про свою підтримку створення ТСК, що має розслідувати тиск на журналістів і сказав, що навіть погодився б у ній працювати.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, однак Разумков запевнив, що депутати "Слуги народу" намагатимуться усіляко блокувати створення такої ТСК.

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Окрім того, ексспікер висловив упевненість, що розслідування справи, фігурантом якої є головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, не підслідність ДБР.

"Це не підслідність ДБР. Вони порушили справу не проти Бутусова, а по факту. Та насправді, мені здається, що і тут питання за вуха притягнуто. Це не питання, яким має займатися ДБР... Виглядає дивним, що це відбулося після жорсткої дискусії, яка відбулася між Володимиром Зеленським і Юрієм Бутусовим", - сказав Разумков.

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Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Юрій Бутусов поставив ряд незручних запитань президенту Володимиру Зеленському. У відповідь Зеленський заявив, що Бутусов начебто працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони. Окрім того, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі, Зеленський звинуватив Бутусова у смертях українських військових на Донбасі.

В свою чергу, Юрій Бутусов заявив, що позиватиметься до Зеленського через наклеп.

Пізніше головред Цензор.НЕТ виклав на своїй сторінці у фейсбуці відео, на якому він у військовій формі стріляє з гаубиці. "Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі - але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу. І відео з Байрактара, і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається "злити" Донбас", - написав він під відео.

Бутусов підкреслив, що відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. "Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знахожусь у Києві", - зазначив він.

28 листопада ДБР розпочало кримінальне провадження через вказане відео. Як уточнили у відомстві згодом: "Ніякої "справи" проти Юрія Бутусова в провадженні ДБР немає і просимо не втягувати ДБР у політичні обвинувачення. ДБР займається виключно злочинами посадових осіб, і саме можливі ознаки такого злочину й стали предметом нашого провадження".

Міноборони через опублікований Бутусовим ролик розпочало перевірку "фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю".

29 листопада радник очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив: "Бутусова вб'ють – і це стане сигналом для масових заворушень".