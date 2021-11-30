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премія (293) НКРЕКП (411) НАЗК (1162) ДБР (2552)

Керівництво НКРЕКП протиправно нарахувало собі премій на 2,2 млн грн у 2020 році, - ДБР. ВIДЕО

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Працівники Державного бюро розслідувань встановили неправомірні дії Голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час призначення собі у 2020 році премій на майже 2,2 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, високопосадовці комісії проголосували за виплату собі премій за підсумками роботи у 2020 році. Ігноруючи очевидний конфлікт інтересів, вони не проінформували про це у встановленому порядку Нацагентство з питань запобігання корупції", - сказано в повідомленні.

Крім того, зазначається, що урахувавши матеріали ДБР, НАЗК склало протоколи про адміністративні правопорушення стосовно вказаних службових осіб за ч. 1, 2 ст. 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі протоколи направлені на розгляд суду.

Також читайте: Наглядова рада "Нафтогазу" наперед виписала 126 млн грн премії чотирьом членам правління НАК. ДОКУМЕНТ

Автор: Ірина Дашківська
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2,2 ляма?)))"всього - навсього"?

от цікаво,а скільки "покатитись" гелікоптером коштує з Києва на днюху й назад?!
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30.11.2021 12:48 Відповісти
ну кое-кому ваще ничего )))) и кое-хто ваще (тот же кое-кто))))) не может понять этого наезда)))
26 раз напомнил жеж всем сомневающимся шо оно таки преЗЕдент, ане хухра-мухра какая-то))))
и 3 раза поправил и уточнил шо оно не просто главнокомандующий....а на минутку - верховный главнокомандующий... и папрашу...
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30.11.2021 13:38 Відповісти
аз есмь царь(с)
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30.11.2021 13:41 Відповісти
Посадки, конфискация? И только у этих Упырей?
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30.11.2021 12:48 Відповісти
склало протоколи про адміністративні правопорушення

агась) посадки - 340 грн штрафу
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30.11.2021 12:53 Відповісти
А чего не начислять? Они же для этого нарисовали лживые, заоблачные тарифы для всех нас. Чтобы мы все пухли с голоду, как при голодоморе, отдавая все заработанные деньги за грабительские тарифы.
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30.11.2021 12:53 Відповісти
С полного согласия и по инициативе офиса Зе-Ермака!
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30.11.2021 12:55 Відповісти
а ты зелебоб плати за тепло втридорога, как лошара шоб слуги смогли себе пару лямов премий накинуть. слуги да, они такие. любят миллионы.

эй нарид, тебе што жалко штоли? шо жалко дяде бене и его слугам деньжат штоли? или ты порохобот, а?
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30.11.2021 12:55 Відповісти
Ачётакова,пля... Дєтішкам на молочішко...
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30.11.2021 13:01 Відповісти
Керівництво НКРЕКП нарахувало собі премій на 2,2 млн грн у 2020 році!?

Україна вже давно поділена на тих, хто живе на долари США, а хто на гривні.

Розвинутий ЕЛІТАризм. Девальвація гривні за роки незалежності і є індексом розвитку ЕЛІТАризму. Сьогодні 27,21 гривна за один долар США 2 200 000 гр. / 27,21 = 80 852,63 доларів США. Так в чому тут протиправно? Кожному своє...

Напевно, ще скромненько поступили... Що то за гроші 80 852,63 ?
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30.11.2021 13:06 Відповісти
Что ж, идеи нам близки;
Первым - лучшие куски (с)
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30.11.2021 13:20 Відповісти
Недавно Суд Украины разрешил не платить штраф в бюджет Украины почти 5 миллиардов гшривен Игорю Коломойскому...

Сопли в 2 миллиона и 5 ярдов...это чушь собачья ...Голобородьки...кого вы лечите...имитацией работы в ТурборежимЕ?
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30.11.2021 13:24 Відповісти
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30.11.2021 13:39 Відповісти
Сколько водки не бери, всё равно два раза бегать
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30.11.2021 13:48 Відповісти
 
 