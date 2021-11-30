Керівництво НКРЕКП протиправно нарахувало собі премій на 2,2 млн грн у 2020 році, - ДБР. ВIДЕО
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Працівники Державного бюро розслідувань встановили неправомірні дії Голови та членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час призначення собі у 2020 році премій на майже 2,2 млн гривень.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, високопосадовці комісії проголосували за виплату собі премій за підсумками роботи у 2020 році. Ігноруючи очевидний конфлікт інтересів, вони не проінформували про це у встановленому порядку Нацагентство з питань запобігання корупції", - сказано в повідомленні.
Крім того, зазначається, що урахувавши матеріали ДБР, НАЗК склало протоколи про адміністративні правопорушення стосовно вказаних службових осіб за ч. 1, 2 ст. 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Наразі протоколи направлені на розгляд суду.
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от цікаво,а скільки "покатитись" гелікоптером коштує з Києва на днюху й назад?!
26 раз напомнил жеж всем сомневающимся шо оно таки преЗЕдент, ане хухра-мухра какая-то))))
и 3 раза поправил и уточнил шо оно не просто главнокомандующий....а на минутку - верховный главнокомандующий... и папрашу...
агась) посадки - 340 грн штрафу
эй нарид, тебе што жалко штоли? шо жалко дяде бене и его слугам деньжат штоли? или ты порохобот, а?
Україна вже давно поділена на тих, хто живе на долари США, а хто на гривні.
Розвинутий ЕЛІТАризм. Девальвація гривні за роки незалежності і є індексом розвитку ЕЛІТАризму. Сьогодні 27,21 гривна за один долар США 2 200 000 гр. / 27,21 = 80 852,63 доларів США. Так в чому тут протиправно? Кожному своє...
Напевно, ще скромненько поступили... Що то за гроші 80 852,63 ?
Первым - лучшие куски (с)
Сопли в 2 миллиона и 5 ярдов...это чушь собачья ...Голобородьки...кого вы лечите...имитацией работы в ТурборежимЕ?