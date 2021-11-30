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Виплата 1000 грн за вакцинацію допоможе підтримати 6 тис. підприємств, які постраждали від пандемії, - міністерка економіки Свириденко. ВIДЕО

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Окрім заохочення населення до вакцинації, програма з виплат повністю вакцинованим громадянам підтримує галузі економіки, що найбільше постраждали від наслідків пандемії коронавірусу. Зокрема, це сфера послуг, туризму, креативна економіка, транспортна галузь.

Про це повідомила у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом це майже шість тисяч підприємств. Необхідно врахувати й те, що галузі, в які будуть спрямовуватися ці кошти, мають одні з найбільших мультиплікаторів та високу додану вартість", - зазначила міністерка.

Свириденко нагадала, що нараховану тисячу гривень можна буде витратити на залізничні та авіаквитки на внутрішні рейси, абонементи до спортзали чи фітнес-клубу, квитки до кінотеатрів, театрів, музеїв тощо.

Скористатися послугою можна буде за допомогою застосунку "Дія". Реалізація самої програми розпочнеться з 19 грудня та триватиме протягом усього наступного року.

Також читайте: Україна завершує рік із найвищим доларовим ВВП за всю історію, - міністерка економіки Свириденко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
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30.11.2021 13:05
+20
Яка економіка така і міністерка....
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30.11.2021 13:03
+15
в них що сьогодні бенефіс??????)))))))

пробують "перебити" пресуху найвеличнішого?)))

ну спроби так собі....ще до рівня "майстра" не дотягують...
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30.11.2021 13:03
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Яка економіка така і міністерка....
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30.11.2021 13:03 Відповісти
У неї інше завжання. Продати Україну китайцям. З 30 секунди.
Лютые новости
https://www.youtube.com/watch?v=tE2ncFmTTUc&t=159s
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30.11.2021 13:08 Відповісти
А американцам мы не нужны????
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30.11.2021 13:12 Відповісти
скажу наоборот - какая министр - такая и экономика
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30.11.2021 13:20 Відповісти
От перестановки мест слагаемых сумма не меняется.
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30.11.2021 13:22 Відповісти
Моя бабуля никак дождаться не может 1000 от Бздиленского. Как только получит, то сразу пойдёт записываться в секцию муай-тай или тхе-квон-до
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30.11.2021 13:35 Відповісти
в них що сьогодні бенефіс??????)))))))

пробують "перебити" пресуху найвеличнішого?)))

ну спроби так собі....ще до рівня "майстра" не дотягують...
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30.11.2021 13:03 Відповісти
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30.11.2021 13:05 Відповісти
еще 3-х нулей не хватает...
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30.11.2021 15:17 Відповісти
Что они там курят?
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30.11.2021 13:07 Відповісти
Не курять, а згортають купюру в тисячу гривень, бо менші гроші в кишенях не носять, та втягують за преЗедентом порошок.
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30.11.2021 14:36 Відповісти
Ещё вот это...и Верещучка...Но запись в трудовой - Министр!
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30.11.2021 13:08 Відповісти
и зарплата и льготы ...и неограниченные возможности..
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30.11.2021 13:29 Відповісти
Ця тисяча - морквинка на дрючку перед довірливою людиною. Спочатку її дають, а потім, як у "Попелюшці" карета, коні та кучер, та тисяча перетворюється на порожнє місце. От тільки у казці то було опівночі, а в "узеленських" через 4 місяці.
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30.11.2021 13:08 Відповісти
Очередная ссанина в уши
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30.11.2021 13:09 Відповісти
Що ти верзиш ? У неї якась освіта є ?
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30.11.2021 13:14 Відповісти
а зачем?...)))) в шапито это не главное...
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30.11.2021 13:30 Відповісти
Який же потрібно мати цинізм і бути брехливою та тупою ,щоб це говарити
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30.11.2021 13:16 Відповісти
А вот тут поподробнее, как 1000 вакцинованых допоможе предприятиям?
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30.11.2021 13:18 Відповісти
она не о предприятиях говорит а о говноквартале...
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30.11.2021 13:22 Відповісти
Вместо того что государство на прямую из бюджета выделило деньги на кино, туризм , Театр, и так далее , оно раздало людям деньги что бы те передали их.
И людям дали, и театрам, все довольны ))))))))
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30.11.2021 13:27 Відповісти
Как-то незаметно сместили в сторону отсутствия гарантий от вакцинации ..
( И теперь они Все утверждают, что такое представление о вакцинации - правильное !?)
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30.11.2021 13:24 Відповісти
Какой нах "туризм" при вашем писссдоватом руководстве,
которое страшнее войны ???
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30.11.2021 13:25 Відповісти
Когда уже в стране начнут сажать зелень? Весной?
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30.11.2021 13:25 Відповісти
Вроде и раздали по штуке людям, но они должны поддержать экономику этой штукой, нормально так ))
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30.11.2021 13:25 Відповісти
Если человек умер от прививки в Америке, его семье выплатят $250 000
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30.11.2021 13:27 Відповісти
Самые большие суммы за вред от прививок - между $32 и $38 млн
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30.11.2021 13:28 Відповісти
нашо? смотри скотов и будешь здоров.
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30.11.2021 13:34 Відповісти
у нас тебе скажут, что от прививки никто не умер
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30.11.2021 13:42 Відповісти
а кто умер? я вот специально разыскиваю такие случаи! рассказывают каждый второй, а как просишь назвать фамилии и дать контакты - сразу "а я не знаю! это кума сестры зять работал вместе, но точно умерло от прививки одновременно три мужыка 40+, коллеги по работе"
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30.11.2021 17:28 Відповісти
деванька ты в своем уме? нафига ты нас держись за идиотов? ваша 1000 грн один раз в магазин сходить пожрать купить... а от тетар я детей не накормлю.. дура ты лживая!
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30.11.2021 13:27 Відповісти
какой "пожрать"? только фитнес в парке и "скоты" в кинотеатре.
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30.11.2021 13:33 Відповісти
ой.. кабы ж хоть раз в магазин - то еще куда б не шло....
НО...эту вовынутысячу моно потратить только и исключительно на развлечения (этим Вы и можете поддержать "предприятия" типа кино, цирк, аттракционы, концерты (особенно 95кв...там билет на галёрке где-то так и стоит)))).. ну и на путешествие ))) за 1 тыс )))))
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30.11.2021 13:34 Відповісти
Я подорожую Україною-до себе на дачу. Залийте мені пального на тисячу гривен.
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30.11.2021 13:43 Відповісти
не-не-не...если бы... только на билеты и банкеты ))))
издеваются казлы.... 70% из тех кому в дие выскочит эта тысяча не смогут или не захотят ею воспользоваться ... (особенно в селах и пригородах...да и просто те, кто не шастает по развлечениям)... лучше бы разрешили заплатить, например, за коммуналку (только спасибо сказали бы)
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30.11.2021 13:48 Відповісти
та щаз! у вавы с ахметом драчка щаз. вава ахметке ни копейки не даст - бабе-бене надо.
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30.11.2021 13:52 Відповісти
Насправді то тисяча на переворот... портрета зеленського...
Корнієнко так сказав - "дають тисячу на заколот"...
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30.11.2021 13:28 Відповісти
Ваве на видосики и скотов?
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30.11.2021 13:28 Відповісти
Еще и очки надел(а), интеллигент несчастный! Выучили вас на свою голову!(с)
Её тоже в Трускавце учили,похоже.
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30.11.2021 13:29 Відповісти
ага
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30.11.2021 13:30 Відповісти
Правильно сказала- всё логично.
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30.11.2021 13:31 Відповісти
та то ты еще выводы комиссии Безуглой по Вагнергейту не слышал . там вообще все во первых правильно . во вторых логично . логика конечно своя ЗЕленая . и понятна только своим зебанутым
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30.11.2021 13:37 Відповісти
Она говорит- что это поддержка определённого вида бизнеса. Просто вид поддержки, ничего другого. Тут какая-то другая логика может быть?
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30.11.2021 13:51 Відповісти
Ещё одна больная на голову, чем ??? Может сразу раздайте им деньги и всё зачем эта гнилая цепочка
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30.11.2021 13:31 Відповісти
боже как я ошибался . я то думал это Бубочка выпендривается . рейтинг поднимает . а это он благодетель о народе думает
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30.11.2021 13:35 Відповісти
Весь в трудах ))))
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30.11.2021 13:38 Відповісти
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30.11.2021 13:36 Відповісти
Понабирали по объявлению тупого быдла,а ты народец 73% беги впереди впереди за паровза за куском говна в 1000-ю купюру
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30.11.2021 13:41 Відповісти
Полное ощущение, что перед нами идиоты
клоунов изображают....
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30.11.2021 13:48 Відповісти
Ідіоти ті, хто цим клоунам вірить
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30.11.2021 21:58 Відповісти
Фишка тут в другом,умные Пифагоры Мира раскрыли подробности Аферы 21 века...

Все виды Ковида назначено уничтожить в середине лета 2022 года...
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30.11.2021 13:50 Відповісти
нит. ВОЗ пердупердил всех, что следующие штамы будут именоваться названиями звёзд.
ну это когда латинский алфавит закончится.
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30.11.2021 13:56 Відповісти
Среди Аферистов дураков не бывает...
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30.11.2021 14:01 Відповісти
Один спец сказал что эта Афера типа МММ...
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30.11.2021 13:52 Відповісти
не от пандемии, а от произвола шлюшка и ко-длы..
пострадали не только развлекательные учреждения, в нищебродов превращают весь народ..
когда народ разгонит эту синагогу?
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30.11.2021 13:53 Відповісти
народ ждёт когда нарид поумнеет.
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30.11.2021 13:57 Відповісти
Нету у вас методов против Кости Сапрыкина гражданин начальник,кофелек кофелек,какой кофелек гражданин Жеглов?
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30.11.2021 14:03 Відповісти
Миничстр экономика должна заниматься развитием экономики страны, а не развитием экономики "мелких подачек" для увеличения рейтинга президента.
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30.11.2021 14:22 Відповісти
ТУПА піська.. Ти думаєш окуляри тобі додають розуму...Тупа курва....
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30.11.2021 14:36 Відповісти
Она думает, кто-то хочет стать калекой за несчастную тысячу.
Пусть засунет себе эту тысячу со всех сторон и сделает уколы
спереди сзади в неограниченном количестве.
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30.11.2021 16:23 Відповісти
Ой, щось дуже сильно засмерділо
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30.11.2021 21:56 Відповісти
 
 