Виплата 1000 грн за вакцинацію допоможе підтримати 6 тис. підприємств, які постраждали від пандемії, - міністерка економіки Свириденко. ВIДЕО
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Окрім заохочення населення до вакцинації, програма з виплат повністю вакцинованим громадянам підтримує галузі економіки, що найбільше постраждали від наслідків пандемії коронавірусу. Зокрема, це сфера послуг, туризму, креативна економіка, транспортна галузь.
Про це повідомила у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом це майже шість тисяч підприємств. Необхідно врахувати й те, що галузі, в які будуть спрямовуватися ці кошти, мають одні з найбільших мультиплікаторів та високу додану вартість", - зазначила міністерка.
Свириденко нагадала, що нараховану тисячу гривень можна буде витратити на залізничні та авіаквитки на внутрішні рейси, абонементи до спортзали чи фітнес-клубу, квитки до кінотеатрів, театрів, музеїв тощо.
Скористатися послугою можна буде за допомогою застосунку "Дія". Реалізація самої програми розпочнеться з 19 грудня та триватиме протягом усього наступного року.
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Лютые новости
https://www.youtube.com/watch?v=tE2ncFmTTUc&t=159s
пробують "перебити" пресуху найвеличнішого?)))
ну спроби так собі....ще до рівня "майстра" не дотягують...
И людям дали, и театрам, все довольны ))))))))
( И теперь они Все утверждают, что такое представление о вакцинации - правильное !?)
которое страшнее войны ???
НО...эту вовынутысячу моно потратить только и исключительно на развлечения (этим Вы и можете поддержать "предприятия" типа кино, цирк, аттракционы, концерты (особенно 95кв...там билет на галёрке где-то так и стоит)))).. ну и на путешествие ))) за 1 тыс )))))
издеваются казлы.... 70% из тех кому в дие выскочит эта тысяча не смогут или не захотят ею воспользоваться ... (особенно в селах и пригородах...да и просто те, кто не шастает по развлечениям)... лучше бы разрешили заплатить, например, за коммуналку (только спасибо сказали бы)
Корнієнко так сказав - "дають тисячу на заколот"...
Её тоже в Трускавце учили,похоже.
клоунов изображают....
Все виды Ковида назначено уничтожить в середине лета 2022 года...
ну это когда латинский алфавит закончится.
пострадали не только развлекательные учреждения, в нищебродов превращают весь народ..
когда народ разгонит эту синагогу?
Пусть засунет себе эту тысячу со всех сторон и сделает уколы
спереди сзади в неограниченном количестве.