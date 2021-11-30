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Зеленський (17381) насилля (263) ратифікація (173) Офіс Президента (1745)

"Хочеться простого жіночого, не померти від насильства": активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 30 листопада, активістки пікетували Офіс Президента в рамках акції "Відчинимо правду про насильство" з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Про це повідомляє корреспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингарки прийшли під Офіс Президента, щоб нагадати президенту Володимиру Зеленському про його обіцянку щодо ратифікації Стамбульської конвенції.

"Півтора року тому, 5 червня 2020 року, президент України Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції. Проте обіцянку він й досі не виконав, попри те, що уряд уже передав документ в ОП. Рівно 10 років тому Україна підписала Стамбульську конвенцію проти насильства, проте на сьогодні вона не ратифікована українським парламентом", - заявили протестувальниці.

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Вони озвучили в мікрофон свої вимоги, а також провели перформанс, в якому символічно показали насильство у родинах, яке відбувається за зачиненими дверима.

"В Україні побутує уявлення, що домашнє насильство відбувається в сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. Однак практика свідчить, що родина, у якій відбувається насильство, може здаватися, на перший погляд, добропорядною. Проте зачинені двері можуть приховувати різні види насильства — фізичне, сексуальне, психологічне й економічне", - розповіли організатори акції.

Крім того, активістки тримали в руках плакати зі своїми вимогами, закорема: "За Стамбульську конвенцію", "Традиційна цінність життя", "Жінки заслуговують на безпеку", "Ми не можемо чекати довше", "Хочеться простого жіночого не померти від насильства", "Влада 10 років закриває очі на насильство", "Б'є значить сяде", "Українська традиція - захищена жінка", "200 000 звернень про домащнє насильство в 2020 році. Мене це лякає, тебе - ні?", "1 притулок на 10 000 населення. Скільки зараз?", "Гендер не страшний, насильство страшне. Ратифікуй", "Вільні від страху, вільні від насильства" та ін. 

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"Стамбульська конвенція: задає стандарт реагування на гендерне насильство і зобов’язує державу дотримуватися його; гарантує покращення системи реагування на насильство: шелтери, кризові кімнати, захист дітей-свідків насильства, навчені соціальні працівники; зобов’язує державу звітувати про реагування на насильство, гарантує проведення комплексних заходів для запобігання насильству. Вона бореться з коренем проблеми, захищає всіх постраждалих від домашнього насильства, зокрема й чоловіків, дітей та літніх людей", - акцентували організатори акції.

Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 01
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 02
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 03
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 04
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 05
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 06
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 07
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 08
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 09
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 10
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 11
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 12
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 13
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 14
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 15
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 16
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 17
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 18
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 19
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 20
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 21
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 22
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 23
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 24
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 25
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 26
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 27
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 28
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 29
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 30
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 31
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 32
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 33
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 34
Хочеться простого жіночого, не померти від насильства: активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+15
Я звичайно не підтримую насильство в сім'ї, але в Канаді є те чого намагаються ці жінки (Можливо інша конвенція, але суть та сама). На папері все виглядає добре, але на ділі це використовується для знущання над чоловіками. Нажаль в більшость шлюбів в Канаді розпадається, і все що достатньо сказати жінці це те що «чоловік мене ображав», і доводити нічого не потрібно. Чоловік автамотично стає людиною поза закону і можуть пройти роки щоб довести у суді що то не була правда. Причому в нас, як і в тому законі що намагаються ратифікувати у вас є пункт про економічне знущання, тобто коли ви не купуватиме черговий Айфон чи шубу, це теж буде знущання - доводити нічого не потрібно, жінка завжди права і у чоловіка нема жодних прав.
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30.11.2021 13:32
+11
Це вже переворот, чище ні?
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30.11.2021 13:10
+11
Может просто не стоит выбирать алкашей и зэков в качестве второй половинки
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30.11.2021 13:31
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Слухай... просто... рекомендація. Зав'язуй з заглибленням у національну китайську культуру та поїданням всього, що бігає поруч. То до добра не доводить, перевірено .

Чи не ти писав у першому ж дописі, мовляв чоловіки забезпечені руки розпускають? А чому тоді не згадав жінок у контексті винной сторони? А тільки у якості постраждалої?
Ну і я у відповідь почав тобі про іншу сторону говорити. У відповідь).

А взагалі - спробуй. То має бути цікаво. Але ж я буду відповідати))
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01.12.2021 15:01 Відповісти
Синок! Мій "ПЕРШИЙ" допис тут - оцей:
Яр Холодний

Так і хочеться сказать: "Й** вашу мать! Вас що - заміж насильно тягли? Чи не знаєте як заяву на розлучення написать?"
Так що "одв"янь"! Ти "обісрався" і бажаєш собі знайти "виправдушку"? Якщо тобі дісталась "не така" дружина а ти не зміг влаштувать своє сімейне життя - то ТВОЯ проблема і не виливай свою "абиду" тут так відкрито на всіх жінок А то тебе почнуть вважать "лузером" навіть чоловіки А жінки взагалі зневажать почнуть!
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01.12.2021 15:10 Відповісти
Отче!!! Ти дав посилання на свій профіль замість посилання на допис)))
Твій перши допис, на який я відповів датований: 30.11.2021 14:57

Та в мене якраз все норм, я вважаю. А якщо щось не так, то жінка мені скаже і не отримає за то в табло).

Доречі. "Розіклав по полицях" як боженька. Тобто одразу здійснив типовий... емм... закидон на особистість опонента замість аргументації по факту. Це свідчить про погане знання матчастини та відсутність вміння вести аргументований диспут.
Dixi.
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01.12.2021 15:31 Відповісти
"Словесний понос"! Не вважай себе "ведучим" цієї теми Тут почали її обговорювать задовго до твого "прозріння істини" Баба "кинула" - так це твої проблеми! Значить - телепень! Бо не зміг вибрать собі нормальну! Так чого ж ти сюди свою "абиду" преш? Хочеш знайти "однодумців"? Є тут такі: "Весь мир - говно! Все бабы - бл*ди! И Солнце - долбаный фонарь!" Один ти - "ідеальний"!!! Та з тебе "егоцентризм" пре - як з "нужника" в який пачку дріжжів кинули!
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01.12.2021 15:43 Відповісти
И опять ни одного довода по теме. "Ты"... "ты"... "ты"...
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01.12.2021 15:49 Відповісти
А що саме я тобі "доводить" повинен? Це ти доводь - що тебе "баба" не кинула! А я набачився "розборок сімейних" у судах І прекрасно знаю що "обоє рябоє" ПРо що відразу і сказав Однак ти "з штанів вискакуєш" щоб довести що я "такий самий" як і ти - але критикую саме чоловіків а не жінок Але я "не такий" - юристи в юридичних питаннях не мають ні статі ні національності Бо користуються ЗАКОНОМ! А тобі "віжки під хвіст потрапили" - от і "хвицаєшся" виставляючи себе "тупорилим"
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01.12.2021 15:59 Відповісти
Ти мені сам запропонував "розкласти по полицях", але замість змістовної дискусії помиляєшся у посиланнях і звертаєшся не до фактів/аргументів а до особистості опонента.
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01.12.2021 16:03 Відповісти
Та я просто не маю великого бажання колупаться у твоїх "абиженках" - невже ти зрозуміть не можеш? Це все одно що вихлюпувать жменями воду з калюжі у дощ! Нашу суперечку все одно ніхто не читає а доводить дурневі упертому що він - дурень - нема сенсу Дурень все одно буде впевнений що він правий Так навіщо я повинен "напрягаться" ? Щоб ще раз впевниться що ти - "абиженнай па жизни"? Так я і так це знаю! ТО навіщо я повинен тут "жопу рвать"? Для власного "самоствердження"? Це мене не цікавить - я своє місце собі давно визначив А от ти все шукаєш собі підтвердження своєї правоти і пробуєш іі добиться серед форумчан Однак - не виходить! Собою займися - може це в тобі "щось не те"?
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01.12.2021 16:12 Відповісти
То нафіга було надувати щоки та пропонувати розкласти все по поличках? Хотів попонтуватися, а потім замість цього ... з'їхав?)) Буває.
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01.12.2021 16:33 Відповісти
Я просто не думав що ти такий "тупорилий"! Однак помилився - "лузери" - вони усі такі У своїх бідах винуватять кого завгодно - лише не самих себе
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01.12.2021 16:44 Відповісти
І знову... нецікаво і неоригінально.
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01.12.2021 16:45 Відповісти
А я що - "наймався" тебе розважать? Я тобі просто показав твою справжню натуру (Казав же - тобі може не сподобаться!)
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01.12.2021 16:47 Відповісти
Ти не вгадав. Мені - пофігу. Ти просто черговий...
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01.12.2021 16:49 Відповісти
Синок - ти тут "сплив як лайно в ополонці" нещодавно Я тут - вісім років Таких як ти тут помінялося - "неміряно"! То хто ж "черговий"?
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01.12.2021 16:52 Відповісти
Ти. Черговий псевдоінтилігент який ніфіга не вміє окрім образ опонента.
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01.12.2021 16:55 Відповісти
Може я і "псевдоінтелігент" - тобі видніше Однак я не "бабойабижений" лузер , а людина , до думки якої прислухаються (на відміну від твоєї)
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01.12.2021 17:10 Відповісти
О так. Велич твоя не знає меж...
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01.12.2021 17:20 Відповісти
А тебе завидки беруть?
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01.12.2021 17:21 Відповісти
Хочеться не лізти в петлю коли колишня не дає бачитися з дітьми, чи теперішня доводить до суїциду, а моральне насилля з боку жіноцтва сприймалося правоохоронцями та суддями рівноцінно до побиття з боку "мужчин".

Хочеться щоб дітей не віддавали у певного роду "сім'ї" до поки науково не буде доведено що модель одностатевої сім'ї не впливає негативно на розвиток психіки людини.

Хочеться щоб під прикриттям гарних ініціатив як то стоп домашнє насильство, нам не втюхували гендерну шляпу - через "вікно овертона".

Хочеться щоб дітей не виховували як безстатеві болванки, для того щоб дядя підар, чи тьотя лезба не скористалися 18-ти річним "свіжаком" тільки-тільки після школи, де їй/йому промили мізки до стану "я не знаю чи натурал я, чи гей - а може послухати дядю-тьотю та спробувати".

Хочеться щоб не проштовхували їбануті "гендерні" квоти, коли людину беруть не за професіоналізм, а через стать чи сексуальні уподобання.

Хочеться побачити як фемки та представники лгбт+ руху виборюють свої права, та по-справжньому "боряться з системою" десь у Афганістані, Лівії, Судані, Ірані, Сомалі Ленді, а не там де на охорону "прайду" зганяють мєнтів, НГУшників, та курсантів мєнтівських вишів з від усід усюд.
До речі, курсанти під час таких заходів часто-густо позбавляються певної частини своїх літніх канікул, а мєнтів можуть вигнати і у законну відпустку чи вихідний. Цікаво, як воно - "боротися з системою", яка витрачає шалені ресурси на те щоб охороняти спокій борцуна з системою?
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30.11.2021 13:31 Відповісти
Дайте вгадаю: ви ще й антиваксер, так?
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30.11.2021 13:56 Відповісти
Конечно, ещё и кровью русскоязычных младенцев не брезгует
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30.11.2021 14:03 Відповісти
Ні, не вгадали. Якщо маєте посилання на незаангажовані наукові дослідження впливу одноставего шлюбу на психіку, то прошу поділитися.
Чи може ви хочете спростувати факт демонізації чоловіків грантоїдами та фємками?

Чому 99% усіх плакатів зображують відпижжену пані у стилі "поплакала і стоп - фіалка розцвіла"?

Бачили хоча б з 10 різних плакатів про чувака який наклав на себе руки через так званий "шантаж дітьми", чи про психологічне насилля з боку жінок? - Навіть не прошу додати фото таких матеріалів до вашої відповіді. Повірю на слово(але це не точно).

В якому процентному співвідношенні у нас суд залишає дітей з батьком? Ну окрім тих поодиноких випадків коли мати справді закінчена алкоголічка чи наркоманка.
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30.11.2021 14:07 Відповісти
> "незаангажовані наукові дослідження впливу одноставего шлюбу на психіку"

Мені насрати на одностатеві шлюби. Я не розумію до чого вони тут. А хоча ні, розумію - в нас значная кількість людей виховувалась в одностатевій сім'ї мама+бабуся. Прикладів, коли чоловік лупцює жінку та дітей, вагон. Але вас турбують *********.

> "Ну окрім тих поодиноких випадків коли мати справді закінчена алкоголічка чи наркоманка. "

Ви самі відповіли на своє питання. В усіх інших випадках алкоголіком (або просто ******** неадекватом) є чоловік.
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30.11.2021 15:10 Відповісти
@
Мені насрати на одностатеві шлюби. Я не розумію до чого вони тут-1-. А хоча ні, розумію - в нас значная кількість людей виховувалась в одностатевій сім'ї мама+бабуся. Прикладів, коли чоловік лупцює жінку та дітей, вагон-2-. Але вас турбують *********.

-1-Ну так ви постарайтеся зрозуміти "тонкі" натяки - в цій конвенції є окремі пункти про так званий гєндєр, а отже недопущення "дискримінації по гєндєру". Вгадайте який з двох законів буде редаговано першим після взяття Україною на себе відповідальності за всю цю чухню - правка до закону про шлюб/опіку над дітьми, чи правка про гєндєрні квоти до КЗПП?

-2-І такий же вагон де вельмишановне жіноцтво перетворювало мужчину у раба зі зламаною психікою, лол, але ж в пріорітеті саме насильство над жінками. Чомусь Іран, КНР, Лівію, ОАЕ до цієї ***** ніхто змушує - дивно...а чому?)
Хтось ******* "так боріться супроти насильства над чоловіками окремо, або ставайте під наші знамена" - але ж якщо ми усі рівні, то може треба боротися просто з насильством, а не з насильством щодо жінок чи підарсів? Між нами ж немає ніякої різниці...чи є?

@
Ви самі відповіли на своє питання. В усіх інших випадках алкоголіком (або просто ******** неадекватом) є чоловік.

Я власне назвав якісь виключення, а ви перекручуєте до того що розлучення відбуваються саме через алкоголізм та наркоманію серед чоловіків.
Але зараз не 50-ті роки, коли приводом до розлучення був факт алкоголізму чи потраплянню до тюрьми - зараз чимало людей розлучається саме через сам факт розуміння несумісності, конфлікти інтересів ітд.
Але чомусь більшість постанов про опіку ідуть на користь жінок - отже
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30.11.2021 15:59 Відповісти
...отже папаша буде сплачувати аліменти на дитину, і це ок, і ясєн-пєнь, на колишню дружину. Адже є такі чуваки які сплачують по 10000 грн лише аліментів на немовля, не враховуючи природнє бажання дбати про своє потомство, але скажіть - що такого ********* треба немовляті щомісяця аби та десяточка і справді розсосалася. Але то все лірика.

Пам'ятаєте плакатіки "забуВ про аліменти? - забудь про машину", "забуВ про аліменти - забудь про закордонну відпустку"(чи якось так) ?
Де такі ж плакатіки з текстом призначенним для жінок? За-бу-ЛА? А їх немає просто, і не було.

То ж або надайте вагомі контр-аргументи, або, пліз, притримаєте своє мнєніє при собі.
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30.11.2021 16:06 Відповісти
10000? вы не могли бы меня познакомить?
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30.11.2021 16:23 Відповісти
Если взять те 1/6 от моей зарплаты... то будет больше. Тока поздно. Двое детей, женат.
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30.11.2021 16:37 Відповісти
а. вашу философию я уже уловила. деньги есть , но содержит пусть жена. поищу дальше.
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30.11.2021 16:41 Відповісти
Я не набиваюсь)) Счастлив с супружеском союзе.
Вы просто поймите. Если семья - то это одно. Если расходитесь - то другое. Отношение к жене и к чужому человеку оно разное, глупо винить в этом.
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30.11.2021 17:09 Відповісти
счастливы.. повезло вам. а я так и не встречала кого-то, хоть отдаленно похожего на моего папу.
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30.11.2021 17:20 Відповісти
тут логіка чоловіків дещо інша - одне діло це спільна дитина, то святе.

Інше діло, це коли з дитячих певна частка ще й на колишню дружину відрізається. Це ж ніяк не проконтролювати.
А в деяких випадках, це взагалі може бути поділ нерухомості - трьошку на дві однушки поділити, чи дві квартири - по одній на кожну сторону.
І це також гуд, звісно якщо та нерухомість та гроші йдуть виключно на дитину, а не на дитину + екс дружину та якогось дядю азіка, нового "тата" вашого чада.

Власне чому якийсь члєн, та колишня дружина можуть експлуатувати те у що ви вбухали чималі гроші та зусилля, звісно за виключенням тих випадків коли частка нерухомості була придбана за кошти тоді ще дружини - тут питаннь немає, хто з чим прийшов, з тим і пішов, і не може бути мови про якісь претензії, в іншому випадку це тупо гвалтування лоха.
Те ж саме буде сказано і про подекуди чималі суми аліментів - чому дядя валєрік має сплачувати комуналку за "нового тата"?

Мені здається що в нас немає таких інструментів, коли ви справді можете контролювати те, куди йдуть ваші кошти які були направлені виключно на дитинку. Можливо я помиляюся - тому виправте, якщо десь був не правий.
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30.11.2021 17:43 Відповісти
у каждой семьи- свои доходы и история и одного рецепта дележа имущества на всех нет.
но если по логике- я, муж, работал один-- все имущество тоже мне.-- так зачем изначально жениться? найми сурмать, няню, повариху и не морочь никакой барышне голову. семья- это семья а не сума работников.
мне бы на месте мужчины, переплачивать алименты на какого-то дядю было бы тоже обидно. но так и алименты бывают такими, что там чужому дяде точно не хватит.
пс. да и ни в жизнь мне не надо "дядя", который способен жить на чужие алименты. я просто не восприняла его как мужчину.
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30.11.2021 17:57 Відповісти
- у каждой семьи- свои доходы и история и одного рецепта дележа имущества на всех нет.
+ саме тому я навмисно згадав випадки коли у когось з подружжя насправді є право на частку нерухомості, тобто людина і справді витратила свої гроші-ресурси.

-но если по логике- я, муж, работал один-- все имущество тоже мне.-- так зачем изначально жениться? найми сурмать, няню, повариху и не морочь никакой барышне голову. семья- это семья а не сума работников.
+ ну то раніше так було, зараз підіть пошукайте дівчину чи жінку яка буде прибирати, куховарити, ітд.
*** нагнеш - прибирає робот-пилосмок, генеральне прибирання або гуртом, або по черзі, а варити борщі це щаз взагалі як подвиг - дівки знімають сторізи тіпу дивіться яка я хазяюшка, борщ коханому варю. Власне це вже показник - буденими речами ніхто не хизується. І тут знову ж, це в кого як заведено. Я наприклад готую в рази краще за свою кохану, знаю більше рецептів страв, і якби не специфіка моєї роботи, то навряд чи тримав сім'ю на кашах, сардельках та макаронах. Але в цілому, якщо набридають ці "ізиски" де роботи на приготування усього столу - 15 хвилин максимум, то беру у руки ножа і їбашу щось нормальне.

І це не поодинокий випадок, безліч мужиків чують "а давай повечеряємо у кафе", "я в столовці пообідала, тому на вечерю мені вистачить яблука - як захочеш їсти то пельмені у морозилці", ітд

Який процент жінок у віковій категорії 20 - 35, якщо вже ми малюємо такий собі образ обдєльонной хазяюшки, вміє готувати складні у контексті термічної обробки страви, скільки з них знає нащо має бути лампочка поруч з голкою на нитками, та власне кажучи скільки з них знає бодай 3 види швів? Це не кажучи про безліч інших прикольчиків із набору навиків "справжньої господині"? Зараз переважно усе гаситься баблом, і шкарпетки зашивати ніхто не вміє.

Щодо посуду - є посудомийка, це вже давно не екзотика, і в цілому напевно більш економне рішення у використанні води у порівнянні з десятками літрів води зпущених на середнього розміру посудовий срач після двох персон.

Тому й виникає питання - а за що хлоп має платити репарації? Ну хіба що за народження дитини, але ж її начебто зачинають на двох, тобто за згоди та бажання обох сторін, інакше про таке треба попереджати, мовляв послуга платна, воно мені на х не потрібне, і це сер'йозно.

Багато хто скаже що мужик не той пішов нині, але й баби також не ті на яких не страшно лишити будинок.

Усе усе усе скочується до того питання хто скільки заробляв і вкладав у сім'ю - якщо одна сторона повністю забезпечувала сім'ю з трьох осіб з собою включно, то чому вона чи він після розлучення має забезпечувати потреби екс коханця коханки?

- не надо "дядя", который способен жить на чужие алименты. я просто не восприняла его как мужчину.
а от оце вже подвійні стандарти. тобто як мужик то гаманець і робочий віл, а як жінка - то вже "слабка стать". Так не можна з людьми.

Виступаю виключно за адресне використання коштів - якщо на дитину, то на дитину, і нікуди більше. Якщо нєдвігу відсужують саме на дитину, то ніякий інший члєн там не має бути - хату в аренду, гроші з оренди дитині на депозит чи на оплату виключно її потреб, а вже за бабу хай дбає наступний мужик, чому б це попередній мав допомагати якомусь непойми кому?
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30.11.2021 19:02 Відповісти
вобще с вами говорить не интересно- вы из невменяемых собеседников, котрые не читают, то на что отвечают и живут в своих иллюзиях.
но скажу. да. у меня двойные стандарты к мужчинам и женщинам. и считаю, что они различаются по природе.
а раз у вас не двойные, ну, женитесь на соседе-старичке. что? вы не воспринимаете его как прекрасную даму? так главное, человек шоб хороший, зарплату в дом приносил, готовил и тд
а мне природа заложила потребность в очень сильном, умном волевом мужчине, с чувством долга и чести. вот такая я, необычная.
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30.11.2021 21:49 Відповісти
-а мне природа заложила потребность в очень сильном, умном волевом мужчине, с чувством долга и чести. вот такая я, необычная.
Даруйте, але тоді, припускаю що вам необхідно два мужчини:

один для кишені - розумний, але лох, з якого можна збити грошву;

а інший вже сильний, можливо красівий, та вольовий - для втіхи, але як раз такі і ******* жінок фізично, чи морально - наприклад, зрадами, бо відний красавєц-мущщіна в 99% випадків знає собі ціну, і знає що йому нічого за шкоду не буде. По суті це як породистий гарнющий кіт чи пес, якому за його природній шарм дозволяють таке що й не снилося сільському Василю-крисолову.

Не можна до живої людини відноситися як до віслюка - це не гуманно.
Ніяк не второпаю, чому ж не можна відноситися один до одного з шаною, яка за сприятливих умов проживе довше чим пристрасть з якою та сама шана пречудово живе у парі скільки Бог відміряв?

Тож за підсумком маємо дві галімі сторони, де з однієї напів-лезбійки волають про те що чоловік апріорі гнида, а з іншої дами висловлюють тези щодо суто потрєбітєльського призначення мужчини - вола який буде їбошить як папа карло суто заради пісєчки, яка, маємо зазначити, з віком лише падає в ціні просто по природі старіння.
Діяльність *********...
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01.12.2021 01:15 Відповісти
воно ще й матюкливе бидло. без всякої шани до співрозмовника і пані. наспілкувалась отак в ынтернеті.
раз так в боженьку веришь-"Грех сквернословия, вошедший в мозг, кости, душу бедного грешника, завладевший его сознанием и помыслами, потребует последовательной, решительной борьбы, если только мы не хотим, чтобы он был причиной отвержения нас Христом Богом на Страшном суде и вечного мучения с демонами в геенне огненной. Осознав мерзость привычки осквернять мысли и язык бранью, внутренне должно отречься от нее, причем так решительно и энергично, как если бы мы, увидев ползущего по нашей одежде ядовитого скорпиона, сбросили бы его, не медля ни секунды, в огонь."
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01.12.2021 08:38 Відповісти
коли ви молотком себе по пальцю вдарите, що кажете? "Ой" чи "*****!"?
Особисто в вашу сторону жодного мату чи образи не було, тому давайте не будемо вдавати з себе святих. Усе по ділу було сказано.
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01.12.2021 13:20 Відповісти
я не матерюсь даже мысленно, даже при боли. папа так воспитал.
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01.12.2021 15:03 Відповісти
кхм, ну є певні професії де люди отримують достойну зп навіть у якості найманого працівника, а 10000 грн це як раз та законна третина з не самої великої зп яку я бачив на власні очі))
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30.11.2021 17:02 Відповісти
> "Де такі ж плакатіки з текстом призначенним для жінок? За-бу-ЛА? А їх немає просто, і не було."

Забула що саме? Зробив дитину - утримуй її до 16-ти років. Все. Або вмикай голову раніше (коли дригаєся).
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30.11.2021 16:34 Відповісти
А зробив дитину он сам? Или все же с дамой. А раз делали вдвоём тогда .... ПОЛОВИНУ!!! (Эдди Мерфи был зачётным стендапером)
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30.11.2021 16:38 Відповісти
Со мной работает мужчина один, и сына 7 лет в одиночку воспитывает. Бывшая ему алименты не платит. Суд дело не стал рассматривать.
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30.11.2021 16:44 Відповісти
Ну это ещё по божески. В Канаде бы присудили платить алименты на бывшую, даже если ты в одиночку растишь вашего совместного ребёнка. Если вы зарабатываете хорошо, а она лежит на диване (а то и не одна), то заставят ее содержать, и суду пофиг что вы отец одиночка
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30.11.2021 20:16 Відповісти
@Забула що саме?
ну ***** аліменти -я ж про них писав. Де агітація до жінок щоб вони не пройобували платити аліменти? - Немає такої реклами. А чого? Тіпу усі платять бездоганно, чи може тойво - жінки не платять аліменти на дітей.)))
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30.11.2021 17:00 Відповісти
Правильно все пишете. Тема "насильства" використовується лише для просування гендерної ідеології та сексуальних збочень.
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30.11.2021 15:22 Відповісти
Ви хворий на голову. Сімей, де чоловік лупцює жінку та дітей, тисячи, якщо не десятки тисяч. Але вас це не хвилює. Проте якійсь абстрактні півтора пєдіка з іншого краю Землі вам роблять зле. Це такий самий маразм як і з вакцинами, де іпонуті шукають змову на вигадують якісь дикі виправдання.
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30.11.2021 15:32 Відповісти
"Сімей, де чоловік лупцює жінку та дітей, тисячи, якщо не десятки тисяч."
Тіпу гєї не ******* один одного? Чи може жіноцтво не доводить своїх партнерів по шлюбу до самогубства, алкоголізму, наркоманії, псих лікарні?)
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30.11.2021 16:07 Відповісти
Я звичайно не підтримую насильство в сім'ї, але в Канаді є те чого намагаються ці жінки (Можливо інша конвенція, але суть та сама). На папері все виглядає добре, але на ділі це використовується для знущання над чоловіками. Нажаль в більшость шлюбів в Канаді розпадається, і все що достатньо сказати жінці це те що «чоловік мене ображав», і доводити нічого не потрібно. Чоловік автамотично стає людиною поза закону і можуть пройти роки щоб довести у суді що то не була правда. Причому в нас, як і в тому законі що намагаються ратифікувати у вас є пункт про економічне знущання, тобто коли ви не купуватиме черговий Айфон чи шубу, це теж буде знущання - доводити нічого не потрібно, жінка завжди права і у чоловіка нема жодних прав.
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30.11.2021 13:32 Відповісти
"мітингарки".. я думала, будуть "мітингкині"--по аналогії з історикинєю.
Шевченко в гробу переворачивается
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30.11.2021 13:33 Відповісти
де ж ви находите собі от тих насильників
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30.11.2021 13:33 Відповісти
Инстинкты находят, бабы без финансирования в основном сношаются с альфа-самцами а они обычно не очень нежные и романтичные - послушайте блогеров из МД
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30.11.2021 13:38 Відповісти
Особенно те , которые с масками цветов ЛГБТ))
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30.11.2021 14:22 Відповісти
"Вільні від страху" - всі в намордниках... Фрік-шоу
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30.11.2021 13:36 Відповісти
Стамбульська конвенція це гендерастія і демоцид. У глазурованій оболонці прав за все хороше.
youtube.com/watch?v=SnTL1L8a6YI
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30.11.2021 13:37 Відповісти
Ратифікуй, не ратифікуй, все-одно получишь...А вообще, что за чушь на фото?
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30.11.2021 13:39 Відповісти
Ще хочеться, щоб ліваки та пдрси на своїх прайдах під прикриттям правоохоронців, не тягали за собою плакатіки із сраліним і лєніним, червоні радянські прапори із серпом та молотом, не ******* про "граждансую вайну", "украинскую агрєсію" ітд.

Хочеться щоб особливо люті активісти, не тільки лгбт+, показували свої декларації, в яких в ідеалі мали були бути не тільки доходи від "грантів".

Хочеться щоб свобода слова була свободою слова, тому що виходить що критика доволі синтетичної норми, як то кажуть у лгбт+ "соціальний конструкт, не була переслідувана законом - адже сьогодні ми визнаємо те що певного роду мутації, чи відхилення, чи "особливості" це норма, а отже вже завтра так само можна визнати нормою дітойобство чи козойобство.
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30.11.2021 13:41 Відповісти
Як Рокфеллери перебудовують жінок.
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30.11.2021 13:42 Відповісти
Понимая нынешнее законодательство, с законами ущемляющими мужчин перед женщинами, забавно видеть такие протесты. Даже не понятна логика. Может их давно никто "не насиловал", вот и требуют. Насмотрятся турецких сериалов про наложниц в древнем Стамбуле и на улицу бастовать от обиды))
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30.11.2021 13:59 Відповісти
а что это такое Стамбульская конвенция?
принудят ссать мужиков сидя что бы как то не обидеть феминисток, да?

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30.11.2021 14:03 Відповісти
Правильная акция, подонкам, которые избивают женщин по синьке или в "воспитательных целях", нужно вообще руки отрывать!
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30.11.2021 14:07 Відповісти
И шо, разве действующие законодательство не имеет статьи, предусматривающие уголовную ответственность за такое?
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30.11.2021 14:12 Відповісти
Насилие в семье это плохо. Руки распускать не надо, и силу применять не стоит... Зачем показывать свою слабость (самость)? Ты никто и звать тебя никак. Ты в этот мир пришёл один. Один ты и уйдешь.
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30.11.2021 14:07 Відповісти
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30.11.2021 16:47 Відповісти
Молодцы ФСБшники, на этот раз не спалились с QR кодом педросов.
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30.11.2021 14:16 Відповісти
"Активистки пикетировали Офис Президента в рамках акции "Откроем правду о насилии" с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию".
Интересно, а когда эти мадамы мужикам дома бесконечно мозг выносят своими "эадушевными разговорами" и "хотелками", это считается насилием, или нет?
И какую конвенцию в связи с этим можно (и нужно) ратифицировать? ))
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30.11.2021 14:20 Відповісти
> "Интересно, а когда эти мадамы мужикам дома бесконечно мозг выносят своими "эадушевными разговорами" и "хотелками", это считается насилием, или нет? "

Ну если этот самый мозг заканчивается на пиве и футболе, то это уже не насилие, а зоофилия какая-то.
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30.11.2021 15:40 Відповісти
Ну о этом каждый судит в меры собственных "способностей" и пристрастий, с высоты своей колокольни. Ну а пиво и футбол вообще не входит в сферу моих интересов.
Мне повезло, из моих четырёх поочередных жён попался только один "мозгоклюй", самая первая. И именно поэтому наш брак "вечным" и "прочным" не был. )) К счастью, он продлился очень недолго. Кстати, надо заметить, что до "заключения уз" ничего подобного за ней не замечалось.
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30.11.2021 16:16 Відповісти
Що таке "домашнє насильство" згідно з американською брошуркою "Знай свої права".
https://niwaplibrary.wcl.american.edu/wp-content/uploads/Know_Your_Rights_Russian_Complete-9.2.15.pdf

Домашнее насилие может в себя включать:
□ Избиение вас, ваших детей или ваших домашних животных, кулаками либо ногами
□ Угрозу, избить или убить вас
□ Принуждение вас к сексу, против вашей воли
□ Угрозу, обратиться в Департамент Национальной Безопасности (DHS) 2, чтобы вас депортировали
□ Контроль, куда вы можете идти, с кем говорить и видеться, или кому писать
□ Контроль вашего доступа к деньгам, отнимание денег или принуждение отчитываться о сделанных расходах
□ Отказ заполнять иммиграционные бумаги на вас или угрoза их отнять
□ Скрытие или уничтожение вашего паспорта или других личных документов
□ Принуждение, чувствовать себя в собственном дома, как в тюрьме

Тобто, коли дружина забирає зарплату в чоловіка і забороняє йому бачитися з друзями, - це теж домашнє насильство.
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30.11.2021 15:44 Відповісти
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30.11.2021 16:17 Відповісти
Так, це теж насильство. Загалом насильство не має статі. І жінки так само бувають деспотичними садистками.
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30.11.2021 18:10 Відповісти
Туеччинавже відклеїлася від тої хєрні. Якщо взяти до уваги всю конвенцію ,а не обгортку то краще нехай кілька неадекватних дістануть в рий ніж їх дітей передадуть всяким збоченцям у "сімю".
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30.11.2021 14:40 Відповісти
Подивіться фото. Вийшли феміністкі, веселкові та інші зі збоченнями. Насправді є Карний кодекс - питання лише в доказах та бажанни поліції втрутитись. А Стамбульска конвенція насправді про просунення хворої ідеології т.зв. гендеру, коли вже не дві статі, а скільки завгодно. Ось про це направді і дбають ті, хто створив цю конвенцію. І збоченці саме тому за неї виходять. Перегляньте фото: проти "патріархату", "веселковий" прапор, стрижкі "пад мальчіка" і все стає зрозумілим. А насильство лише прикриття. І деяки з цих дуреп лише корисні ідітки для тих, хто просуває гендерну збоченську ідеологію.
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30.11.2021 15:16 Відповісти
кто все эти бабы на фото? Зачем там радужный флаг и при чем тут феминистки?
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30.11.2021 16:09 Відповісти
Так ты посмотри кто там стоит. Молодняк стоит за деньги. Они еще и не видели не мужа, не семью, не насилие.
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30.11.2021 16:25 Відповісти
До речі... чому в інсталяції немає жодної світлини про те як п'яна лезбійка чи гей ******* свого партнера-партнерку?
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30.11.2021 16:13 Відповісти
Так то не насильство, а просто садомазо гра. ))
Просто у них такий прояв "великого і світлого" кохання.
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30.11.2021 16:22 Відповісти
Єдиний вихід не одруживатись,та жити самотніми. Бо коли шмара знаходиться в стосунках з одним,а смокче іншому то насилля ні як не запобігти.
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30.11.2021 16:21 Відповісти
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30.11.2021 16:38 Відповісти
Случаи физического насилия мужа над женой единичны.Психологическое насилие жены над мужем повсеместно.
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30.11.2021 17:21 Відповісти
Согласен. И карате тут бессильно.
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01.12.2021 03:41 Відповісти
Ой, ну, вже вилили душу хлопці, пожалілися один одному, які вони бідні-нещасні, замучені жінками
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01.12.2021 00:19 Відповісти
немає диму без вогню.
якщо ви бачили як когось чмирять у школі, просто уявіть себе у шкурі тієї людини, але за однією маленькою поправкою що чмиряща людина не зникає після уроків, а йде з вами додому, залишається на вихідних ітд
Мається на увазі не ******* чи популярна тьолка альфа-самиця, а така курва типу найліпшої подруги але з набагато ліпшою зовнішністю, з якою ви "дружите" аж з пелюшок і тому у вас навіть є емоційний зв'язок та час від часу емпатія.

Притомна людина навряд чи буде виправдовувати скотське відношення до свого партнера, незалежно від статі особи що коїть кривду та особи що потерпає від насилля у будь-якій формі.
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01.12.2021 01:26 Відповісти
Питання (і проблеми) міжособистісних та міжстатевих стосунків - дуже складні, складаються з дуже багатьох елементів і залежать від купи факторів.

Тому обговорювати їх на подібному майданчику - не просто. Універсального рецепту, як правильно, теж нема, бо ми всі різні також. + Змінюємося впродовж життя.

Є базові принципи (і то, вони залежать від того чи іншого суспільства та ментальності народу) взаємоповаги, взаємодопомоги, взаємної довіри і т.д. А решта - індивідуальне.

ІМХО.
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01.12.2021 01:37 Відповісти
Vedana, в Канаді 94% випадків суд виграє жінка
- якби мені сказали що жінка виграє у 55-60%, я би сказав що можливо що дійсно канадскі хлопці дуже «гарячи», але я не вірю що всі 94% чоловіків погані - це занадто.

А далі якщо чоловіку не пощастило і він працює на T4, а жінка як то часто буває працює як self employed/Inc, то в неї раптово стає дохід 0, і чоловік платитиме їй маже всю заробітню плату доки молодшій дітині не стане років 23-25.

особливо болячи тим хто добре заробляє - нажаль ці гроші і близько не йдуть на дітей. Страждають саме діти
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01.12.2021 02:55 Відповісти
Я не маю цифр (94%), не можу відповісти. Про поганих так само не казала.
Знаю, що у парі, яка розлучається, той, хто заробляє більше, має платити аліменти колишньому партнеру, якщо той заробляє менше.

Як приклад, мені пояснювали так: жінка присвятила 5-6 років підряд (чи більше) народженню та вихованню дітей і не працювала, щоб вони трошки підросли, а чоловік робив кар*єру. При розлученні вона опиняється у вразливій ситуації, бо якби не діти, вона теж могла б заробляти.

До 23-25 річчя дитини. Чому ? Дитині - так, поки закінчить навчання, а колишній дружині - ???
Якщо жінка через якийсь час знайде добру роботу, вивчиться, колишній їй платитиме далі ?

Не зовсім всю, це - не можливо, рахують же.

Тому й пишу: це - складно. Але люди одружуються, народжують дітей, розходяться. Таке життя. І, на жаль, часто трапляється, що один працює, інший користає.

І в грошах так, і в почуттях, і в роботі ...

А щодо жорстокості та насилля, в Mtl і QC якраз цей рік сумний через вбивства жінок чоловіками. Ніби такі спокійні і тихі, але от.
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01.12.2021 03:10 Відповісти
Залежить від тривалості шлюбу. Як правило аліменти на дружину (можуть бути і на чоловіка, якщо він меньше заробляв, але така ситуація рідка) сплачують 1/2 часу тривалості вашого шлюбу. Тобто були разом 10 років - будете сплачувати 5-7 років, навіть як в вас не було дітей зовсім. Але, якщо ваш шлюб був 20 років та 1 день, то ви будете довічно фінансово утримувати свою половину, доки вона не вийде заміж. І навіть як вона житиме із бойфрендом 30 років, ви будете за неї платити. За дітей ви платите до їх 18-річчя, або поки вони не набули першу степінь в уіверситеті, і часто буває що дитина вже давно не живе з мамою, але мати продовжує отримувати гроші начебто на виховання 24-річної дитини, яка вже 5 років має свої дорослі стосунки. Це що творять адвокати та нажаль жінки з чоловіками в Канаді це жах.

Я більше скажу. Я саме в тих 6 відсотках батьків яки чудом виграли кастоді на дітину. Я займаюсь дитиною 100% часу бо дитина відмовляється спілкуватися з мамою, і це не легко, бо я ж ще працюю. При цьому колишня отримує від мене щомісяця платежі на «себе». Це просто жах
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01.12.2021 04:22 Відповісти
Antony, я не питатиму Вас про особисте, тут не місце зовсім і то - приватне (чому не shared custody наприклад: може, тоді б виплати Вашій ex були б менші і т.д. - то вже минуле. Хіба що можна через якийсь час спробувати переглянути рішення суду щодо зменшення виплат).

Ваші зусилля не будуть марними: з Вами дитина, Ви ростите людину. Так, важко: робота і виховання (діти потребують багато уваги та енергії, і коштів), а в імігрантів бабусі-дідусі - далеко.

Проте це - дуже вдячна праця.
Бажаю Вам усього доброго.
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02.12.2021 06:33 Відповісти
Vedanta, дякую.

не про мене особисто, а якщо взагалі, то shared custody це найгірша сітуація.

Точка зору суду полягає у тому що дитина повинна мати такі самі умови з обома батьками, тому якщо один з батьків на працює зовсім, то працюючого просто грабують. І якщо ти втратив працевлаштування (незалежно є діти чи ні), а в житті буває всяке, то це нікого не хвилює - суд вважає що ти це зробив навмисно (це зветься underemployed). А далі якщо ти не можешь знайти нове працеалаштування на схожу оплату, то тебе відправляють за грати (як правило від одного до шости місяців). Тобто ти працював, скажем мав заробітню плату в 120к, тебе звільнили і ти найшов роботу на 50к- суд вважає що ти це зробив навмисно. Ваша колишня при цьому як не працювала, так і не працює. Як вам така justice в Канаді?
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02.12.2021 14:01 Відповісти
Подивіться, знову з дурними плакатами. Он за патріархат написано. А де плаки з немовлятами, які жінки викидають в смітник? Це начильство, чи ні? Я проти насильства, але тут смердить ліваками і ншими небінарними особами.
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01.12.2021 00:20 Відповісти
А каких прав СЕЙЧАС нет? Женщина что не может подать в суд ? Надо что бы на мужчин надели собачий ошейник. Этот урод Зеленский вообще поехал головой. Примите щаконы что бы деньги в офшоры не выводили и олигархи платили налоги это НУЖНО для страны. Примите жесткие меры к нарушителям ПДД от которых гибнет народу больше чем на войне это НУЖНО, приймите законы об защите чести и достоинства человека от ГОСЧИНОВНИКА( в случае игнорирования законных прав и требований) и процедуру привлечения его к ответственности! Куда там домашнему насилию к этой процедуре издевательства! Это нужно. А развращать общество ставя вне закона мужчин НЕ нужно. Это уродство. Какое равноправие если по щаявлению одной стороны вторая автоматически переводится в статус виновной? В СРАКУ ПОШЛИ с такими законами .
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01.12.2021 06:09 Відповісти
Цей неліквід шлюбного ринку припинить рипатись тоді, коли досягне своєї головної мети - прийняття закону, за якого усе майно чоловіків автоматично переходитиме "фемінам".
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01.12.2021 13:45 Відповісти
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