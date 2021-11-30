"Хочеться простого жіночого, не померти від насильства": активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 30 листопада, активістки пікетували Офіс Президента в рамках акції "Відчинимо правду про насильство" з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію.
Про це повідомляє корреспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Мітингарки прийшли під Офіс Президента, щоб нагадати президенту Володимиру Зеленському про його обіцянку щодо ратифікації Стамбульської конвенції.
"Півтора року тому, 5 червня 2020 року, президент України Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції. Проте обіцянку він й досі не виконав, попри те, що уряд уже передав документ в ОП. Рівно 10 років тому Україна підписала Стамбульську конвенцію проти насильства, проте на сьогодні вона не ратифікована українським парламентом", - заявили протестувальниці.
Вони озвучили в мікрофон свої вимоги, а також провели перформанс, в якому символічно показали насильство у родинах, яке відбувається за зачиненими дверима.
"В Україні побутує уявлення, що домашнє насильство відбувається в сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. Однак практика свідчить, що родина, у якій відбувається насильство, може здаватися, на перший погляд, добропорядною. Проте зачинені двері можуть приховувати різні види насильства — фізичне, сексуальне, психологічне й економічне", - розповіли організатори акції.
Крім того, активістки тримали в руках плакати зі своїми вимогами, закорема: "За Стамбульську конвенцію", "Традиційна цінність життя", "Жінки заслуговують на безпеку", "Ми не можемо чекати довше", "Хочеться простого жіночого не померти від насильства", "Влада 10 років закриває очі на насильство", "Б'є значить сяде", "Українська традиція - захищена жінка", "200 000 звернень про домащнє насильство в 2020 році. Мене це лякає, тебе - ні?", "1 притулок на 10 000 населення. Скільки зараз?", "Гендер не страшний, насильство страшне. Ратифікуй", "Вільні від страху, вільні від насильства" та ін.
"Стамбульська конвенція: задає стандарт реагування на гендерне насильство і зобов’язує державу дотримуватися його; гарантує покращення системи реагування на насильство: шелтери, кризові кімнати, захист дітей-свідків насильства, навчені соціальні працівники; зобов’язує державу звітувати про реагування на насильство, гарантує проведення комплексних заходів для запобігання насильству. Вона бореться з коренем проблеми, захищає всіх постраждалих від домашнього насильства, зокрема й чоловіків, дітей та літніх людей", - акцентували організатори акції.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Чи не ти писав у першому ж дописі, мовляв чоловіки забезпечені руки розпускають? А чому тоді не згадав жінок у контексті винной сторони? А тільки у якості постраждалої?
Ну і я у відповідь почав тобі про іншу сторону говорити. У відповідь).
А взагалі - спробуй. То має бути цікаво. Але ж я буду відповідати))
Яр Холодний
Так і хочеться сказать: "Й** вашу мать! Вас що - заміж насильно тягли? Чи не знаєте як заяву на розлучення написать?"
Так що "одв"янь"! Ти "обісрався" і бажаєш собі знайти "виправдушку"? Якщо тобі дісталась "не така" дружина а ти не зміг влаштувать своє сімейне життя - то ТВОЯ проблема і не виливай свою "абиду" тут так відкрито на всіх жінок А то тебе почнуть вважать "лузером" навіть чоловіки А жінки взагалі зневажать почнуть!
Твій перши допис, на який я відповів датований: 30.11.2021 14:57
Та в мене якраз все норм, я вважаю. А якщо щось не так, то жінка мені скаже і не отримає за то в табло).
Доречі. "Розіклав по полицях" як боженька. Тобто одразу здійснив типовий... емм... закидон на особистість опонента замість аргументації по факту. Це свідчить про погане знання матчастини та відсутність вміння вести аргументований диспут.
Dixi.
Хочеться щоб дітей не віддавали у певного роду "сім'ї" до поки науково не буде доведено що модель одностатевої сім'ї не впливає негативно на розвиток психіки людини.
Хочеться щоб під прикриттям гарних ініціатив як то стоп домашнє насильство, нам не втюхували гендерну шляпу - через "вікно овертона".
Хочеться щоб дітей не виховували як безстатеві болванки, для того щоб дядя підар, чи тьотя лезба не скористалися 18-ти річним "свіжаком" тільки-тільки після школи, де їй/йому промили мізки до стану "я не знаю чи натурал я, чи гей - а може послухати дядю-тьотю та спробувати".
Хочеться щоб не проштовхували їбануті "гендерні" квоти, коли людину беруть не за професіоналізм, а через стать чи сексуальні уподобання.
Хочеться побачити як фемки та представники лгбт+ руху виборюють свої права, та по-справжньому "боряться з системою" десь у Афганістані, Лівії, Судані, Ірані, Сомалі Ленді, а не там де на охорону "прайду" зганяють мєнтів, НГУшників, та курсантів мєнтівських вишів з від усід усюд.
До речі, курсанти під час таких заходів часто-густо позбавляються певної частини своїх літніх канікул, а мєнтів можуть вигнати і у законну відпустку чи вихідний. Цікаво, як воно - "боротися з системою", яка витрачає шалені ресурси на те щоб охороняти спокій борцуна з системою?
Чи може ви хочете спростувати факт демонізації чоловіків грантоїдами та фємками?
Чому 99% усіх плакатів зображують відпижжену пані у стилі "поплакала і стоп - фіалка розцвіла"?
Бачили хоча б з 10 різних плакатів про чувака який наклав на себе руки через так званий "шантаж дітьми", чи про психологічне насилля з боку жінок? - Навіть не прошу додати фото таких матеріалів до вашої відповіді. Повірю на слово(але це не точно).
В якому процентному співвідношенні у нас суд залишає дітей з батьком? Ну окрім тих поодиноких випадків коли мати справді закінчена алкоголічка чи наркоманка.
Мені насрати на одностатеві шлюби. Я не розумію до чого вони тут. А хоча ні, розумію - в нас значная кількість людей виховувалась в одностатевій сім'ї мама+бабуся. Прикладів, коли чоловік лупцює жінку та дітей, вагон. Але вас турбують *********.
> "Ну окрім тих поодиноких випадків коли мати справді закінчена алкоголічка чи наркоманка. "
Ви самі відповіли на своє питання. В усіх інших випадках алкоголіком (або просто ******** неадекватом) є чоловік.
Мені насрати на одностатеві шлюби. Я не розумію до чого вони тут-1-. А хоча ні, розумію - в нас значная кількість людей виховувалась в одностатевій сім'ї мама+бабуся. Прикладів, коли чоловік лупцює жінку та дітей, вагон-2-. Але вас турбують *********.
-1-Ну так ви постарайтеся зрозуміти "тонкі" натяки - в цій конвенції є окремі пункти про так званий гєндєр, а отже недопущення "дискримінації по гєндєру". Вгадайте який з двох законів буде редаговано першим після взяття Україною на себе відповідальності за всю цю чухню - правка до закону про шлюб/опіку над дітьми, чи правка про гєндєрні квоти до КЗПП?
-2-І такий же вагон де вельмишановне жіноцтво перетворювало мужчину у раба зі зламаною психікою, лол, але ж в пріорітеті саме насильство над жінками. Чомусь Іран, КНР, Лівію, ОАЕ до цієї ***** ніхто змушує - дивно...а чому?)
Хтось ******* "так боріться супроти насильства над чоловіками окремо, або ставайте під наші знамена" - але ж якщо ми усі рівні, то може треба боротися просто з насильством, а не з насильством щодо жінок чи підарсів? Між нами ж немає ніякої різниці...чи є?
@
Ви самі відповіли на своє питання. В усіх інших випадках алкоголіком (або просто ******** неадекватом) є чоловік.
Я власне назвав якісь виключення, а ви перекручуєте до того що розлучення відбуваються саме через алкоголізм та наркоманію серед чоловіків.
Але зараз не 50-ті роки, коли приводом до розлучення був факт алкоголізму чи потраплянню до тюрьми - зараз чимало людей розлучається саме через сам факт розуміння несумісності, конфлікти інтересів ітд.
Але чомусь більшість постанов про опіку ідуть на користь жінок - отже
Пам'ятаєте плакатіки "забуВ про аліменти? - забудь про машину", "забуВ про аліменти - забудь про закордонну відпустку"(чи якось так) ?
Де такі ж плакатіки з текстом призначенним для жінок? За-бу-ЛА? А їх немає просто, і не було.
То ж або надайте вагомі контр-аргументи, або, пліз, притримаєте своє мнєніє при собі.
Вы просто поймите. Если семья - то это одно. Если расходитесь - то другое. Отношение к жене и к чужому человеку оно разное, глупо винить в этом.
Інше діло, це коли з дитячих певна частка ще й на колишню дружину відрізається. Це ж ніяк не проконтролювати.
А в деяких випадках, це взагалі може бути поділ нерухомості - трьошку на дві однушки поділити, чи дві квартири - по одній на кожну сторону.
І це також гуд, звісно якщо та нерухомість та гроші йдуть виключно на дитину, а не на дитину + екс дружину та якогось дядю азіка, нового "тата" вашого чада.
Власне чому якийсь члєн, та колишня дружина можуть експлуатувати те у що ви вбухали чималі гроші та зусилля, звісно за виключенням тих випадків коли частка нерухомості була придбана за кошти тоді ще дружини - тут питаннь немає, хто з чим прийшов, з тим і пішов, і не може бути мови про якісь претензії, в іншому випадку це тупо гвалтування лоха.
Те ж саме буде сказано і про подекуди чималі суми аліментів - чому дядя валєрік має сплачувати комуналку за "нового тата"?
Мені здається що в нас немає таких інструментів, коли ви справді можете контролювати те, куди йдуть ваші кошти які були направлені виключно на дитинку. Можливо я помиляюся - тому виправте, якщо десь був не правий.
но если по логике- я, муж, работал один-- все имущество тоже мне.-- так зачем изначально жениться? найми сурмать, няню, повариху и не морочь никакой барышне голову. семья- это семья а не сума работников.
мне бы на месте мужчины, переплачивать алименты на какого-то дядю было бы тоже обидно. но так и алименты бывают такими, что там чужому дяде точно не хватит.
пс. да и ни в жизнь мне не надо "дядя", который способен жить на чужие алименты. я просто не восприняла его как мужчину.
+ саме тому я навмисно згадав випадки коли у когось з подружжя насправді є право на частку нерухомості, тобто людина і справді витратила свої гроші-ресурси.
-но если по логике- я, муж, работал один-- все имущество тоже мне.-- так зачем изначально жениться? найми сурмать, няню, повариху и не морочь никакой барышне голову. семья- это семья а не сума работников.
+ ну то раніше так було, зараз підіть пошукайте дівчину чи жінку яка буде прибирати, куховарити, ітд.
*** нагнеш - прибирає робот-пилосмок, генеральне прибирання або гуртом, або по черзі, а варити борщі це щаз взагалі як подвиг - дівки знімають сторізи тіпу дивіться яка я хазяюшка, борщ коханому варю. Власне це вже показник - буденими речами ніхто не хизується. І тут знову ж, це в кого як заведено. Я наприклад готую в рази краще за свою кохану, знаю більше рецептів страв, і якби не специфіка моєї роботи, то навряд чи тримав сім'ю на кашах, сардельках та макаронах. Але в цілому, якщо набридають ці "ізиски" де роботи на приготування усього столу - 15 хвилин максимум, то беру у руки ножа і їбашу щось нормальне.
І це не поодинокий випадок, безліч мужиків чують "а давай повечеряємо у кафе", "я в столовці пообідала, тому на вечерю мені вистачить яблука - як захочеш їсти то пельмені у морозилці", ітд
Який процент жінок у віковій категорії 20 - 35, якщо вже ми малюємо такий собі образ обдєльонной хазяюшки, вміє готувати складні у контексті термічної обробки страви, скільки з них знає нащо має бути лампочка поруч з голкою на нитками, та власне кажучи скільки з них знає бодай 3 види швів? Це не кажучи про безліч інших прикольчиків із набору навиків "справжньої господині"? Зараз переважно усе гаситься баблом, і шкарпетки зашивати ніхто не вміє.
Щодо посуду - є посудомийка, це вже давно не екзотика, і в цілому напевно більш економне рішення у використанні води у порівнянні з десятками літрів води зпущених на середнього розміру посудовий срач після двох персон.
Тому й виникає питання - а за що хлоп має платити репарації? Ну хіба що за народження дитини, але ж її начебто зачинають на двох, тобто за згоди та бажання обох сторін, інакше про таке треба попереджати, мовляв послуга платна, воно мені на х не потрібне, і це сер'йозно.
Багато хто скаже що мужик не той пішов нині, але й баби також не ті на яких не страшно лишити будинок.
Усе усе усе скочується до того питання хто скільки заробляв і вкладав у сім'ю - якщо одна сторона повністю забезпечувала сім'ю з трьох осіб з собою включно, то чому вона чи він після розлучення має забезпечувати потреби екс коханця коханки?
- не надо "дядя", который способен жить на чужие алименты. я просто не восприняла его как мужчину.
а от оце вже подвійні стандарти. тобто як мужик то гаманець і робочий віл, а як жінка - то вже "слабка стать". Так не можна з людьми.
Виступаю виключно за адресне використання коштів - якщо на дитину, то на дитину, і нікуди більше. Якщо нєдвігу відсужують саме на дитину, то ніякий інший члєн там не має бути - хату в аренду, гроші з оренди дитині на депозит чи на оплату виключно її потреб, а вже за бабу хай дбає наступний мужик, чому б це попередній мав допомагати якомусь непойми кому?
но скажу. да. у меня двойные стандарты к мужчинам и женщинам. и считаю, что они различаются по природе.
а раз у вас не двойные, ну, женитесь на соседе-старичке. что? вы не воспринимаете его как прекрасную даму? так главное, человек шоб хороший, зарплату в дом приносил, готовил и тд
а мне природа заложила потребность в очень сильном, умном волевом мужчине, с чувством долга и чести. вот такая я, необычная.
Даруйте, але тоді, припускаю що вам необхідно два мужчини:
один для кишені - розумний, але лох, з якого можна збити грошву;
а інший вже сильний, можливо красівий, та вольовий - для втіхи, але як раз такі і ******* жінок фізично, чи морально - наприклад, зрадами, бо відний красавєц-мущщіна в 99% випадків знає собі ціну, і знає що йому нічого за шкоду не буде. По суті це як породистий гарнющий кіт чи пес, якому за його природній шарм дозволяють таке що й не снилося сільському Василю-крисолову.
Не можна до живої людини відноситися як до віслюка - це не гуманно.
Ніяк не второпаю, чому ж не можна відноситися один до одного з шаною, яка за сприятливих умов проживе довше чим пристрасть з якою та сама шана пречудово живе у парі скільки Бог відміряв?
Тож за підсумком маємо дві галімі сторони, де з однієї напів-лезбійки волають про те що чоловік апріорі гнида, а з іншої дами висловлюють тези щодо суто потрєбітєльського призначення мужчини - вола який буде їбошить як папа карло суто заради пісєчки, яка, маємо зазначити, з віком лише падає в ціні просто по природі старіння.
Діяльність *********...
раз так в боженьку веришь-"Грех сквернословия, вошедший в мозг, кости, душу бедного грешника, завладевший его сознанием и помыслами, потребует последовательной, решительной борьбы, если только мы не хотим, чтобы он был причиной отвержения нас Христом Богом на Страшном суде и вечного мучения с демонами в геенне огненной. Осознав мерзость привычки осквернять мысли и язык бранью, внутренне должно отречься от нее, причем так решительно и энергично, как если бы мы, увидев ползущего по нашей одежде ядовитого скорпиона, сбросили бы его, не медля ни секунды, в огонь."
Особисто в вашу сторону жодного мату чи образи не було, тому давайте не будемо вдавати з себе святих. Усе по ділу було сказано.
Забула що саме? Зробив дитину - утримуй її до 16-ти років. Все. Або вмикай голову раніше (коли дригаєся).
ну ***** аліменти -я ж про них писав. Де агітація до жінок щоб вони не пройобували платити аліменти? - Немає такої реклами. А чого? Тіпу усі платять бездоганно, чи може тойво - жінки не платять аліменти на дітей.)))
Тіпу гєї не ******* один одного? Чи може жіноцтво не доводить своїх партнерів по шлюбу до самогубства, алкоголізму, наркоманії, псих лікарні?)
Шевченко в гробу переворачивается
youtube.com/watch?v=SnTL1L8a6YI
Хочеться щоб особливо люті активісти, не тільки лгбт+, показували свої декларації, в яких в ідеалі мали були бути не тільки доходи від "грантів".
Хочеться щоб свобода слова була свободою слова, тому що виходить що критика доволі синтетичної норми, як то кажуть у лгбт+ "соціальний конструкт, не була переслідувана законом - адже сьогодні ми визнаємо те що певного роду мутації, чи відхилення, чи "особливості" це норма, а отже вже завтра так само можна визнати нормою дітойобство чи козойобство.
принудят ссать мужиков сидя что бы как то не обидеть феминисток, да?
Интересно, а когда эти мадамы мужикам дома бесконечно мозг выносят своими "эадушевными разговорами" и "хотелками", это считается насилием, или нет?
И какую конвенцию в связи с этим можно (и нужно) ратифицировать? ))
Ну если этот самый мозг заканчивается на пиве и футболе, то это уже не насилие, а зоофилия какая-то.
Мне повезло, из моих четырёх поочередных жён попался только один "мозгоклюй", самая первая. И именно поэтому наш брак "вечным" и "прочным" не был. )) К счастью, он продлился очень недолго. Кстати, надо заметить, что до "заключения уз" ничего подобного за ней не замечалось.
https://niwaplibrary.wcl.american.edu/wp-content/uploads/Know_Your_Rights_Russian_Complete-9.2.15.pdf
Домашнее насилие может в себя включать:
□ Избиение вас, ваших детей или ваших домашних животных, кулаками либо ногами
□ Угрозу, избить или убить вас
□ Принуждение вас к сексу, против вашей воли
□ Угрозу, обратиться в Департамент Национальной Безопасности (DHS) 2, чтобы вас депортировали
□ Контроль, куда вы можете идти, с кем говорить и видеться, или кому писать
□ Контроль вашего доступа к деньгам, отнимание денег или принуждение отчитываться о сделанных расходах
□ Отказ заполнять иммиграционные бумаги на вас или угрoза их отнять
□ Скрытие или уничтожение вашего паспорта или других личных документов
□ Принуждение, чувствовать себя в собственном дома, как в тюрьме
Тобто, коли дружина забирає зарплату в чоловіка і забороняє йому бачитися з друзями, - це теж домашнє насильство.
Просто у них такий прояв "великого і світлого" кохання.
якщо ви бачили як когось чмирять у школі, просто уявіть себе у шкурі тієї людини, але за однією маленькою поправкою що чмиряща людина не зникає після уроків, а йде з вами додому, залишається на вихідних ітд
Мається на увазі не ******* чи популярна тьолка альфа-самиця, а така курва типу найліпшої подруги але з набагато ліпшою зовнішністю, з якою ви "дружите" аж з пелюшок і тому у вас навіть є емоційний зв'язок та час від часу емпатія.
Притомна людина навряд чи буде виправдовувати скотське відношення до свого партнера, незалежно від статі особи що коїть кривду та особи що потерпає від насилля у будь-якій формі.
Тому обговорювати їх на подібному майданчику - не просто. Універсального рецепту, як правильно, теж нема, бо ми всі різні також. + Змінюємося впродовж життя.
Є базові принципи (і то, вони залежать від того чи іншого суспільства та ментальності народу) взаємоповаги, взаємодопомоги, взаємної довіри і т.д. А решта - індивідуальне.
ІМХО.
- якби мені сказали що жінка виграє у 55-60%, я би сказав що можливо що дійсно канадскі хлопці дуже «гарячи», але я не вірю що всі 94% чоловіків погані - це занадто.
А далі якщо чоловіку не пощастило і він працює на T4, а жінка як то часто буває працює як self employed/Inc, то в неї раптово стає дохід 0, і чоловік платитиме їй маже всю заробітню плату доки молодшій дітині не стане років 23-25.
особливо болячи тим хто добре заробляє - нажаль ці гроші і близько не йдуть на дітей. Страждають саме діти
Знаю, що у парі, яка розлучається, той, хто заробляє більше, має платити аліменти колишньому партнеру, якщо той заробляє менше.
Як приклад, мені пояснювали так: жінка присвятила 5-6 років підряд (чи більше) народженню та вихованню дітей і не працювала, щоб вони трошки підросли, а чоловік робив кар*єру. При розлученні вона опиняється у вразливій ситуації, бо якби не діти, вона теж могла б заробляти.
До 23-25 річчя дитини. Чому ? Дитині - так, поки закінчить навчання, а колишній дружині - ???
Якщо жінка через якийсь час знайде добру роботу, вивчиться, колишній їй платитиме далі ?
Не зовсім всю, це - не можливо, рахують же.
Тому й пишу: це - складно. Але люди одружуються, народжують дітей, розходяться. Таке життя. І, на жаль, часто трапляється, що один працює, інший користає.
І в грошах так, і в почуттях, і в роботі ...
А щодо жорстокості та насилля, в Mtl і QC якраз цей рік сумний через вбивства жінок чоловіками. Ніби такі спокійні і тихі, але от.
Я більше скажу. Я саме в тих 6 відсотках батьків яки чудом виграли кастоді на дітину. Я займаюсь дитиною 100% часу бо дитина відмовляється спілкуватися з мамою, і це не легко, бо я ж ще працюю. При цьому колишня отримує від мене щомісяця платежі на «себе». Це просто жах
Ваші зусилля не будуть марними: з Вами дитина, Ви ростите людину. Так, важко: робота і виховання (діти потребують багато уваги та енергії, і коштів), а в імігрантів бабусі-дідусі - далеко.
Проте це - дуже вдячна праця.
Бажаю Вам усього доброго.
не про мене особисто, а якщо взагалі, то shared custody це найгірша сітуація.
Точка зору суду полягає у тому що дитина повинна мати такі самі умови з обома батьками, тому якщо один з батьків на працює зовсім, то працюючого просто грабують. І якщо ти втратив працевлаштування (незалежно є діти чи ні), а в житті буває всяке, то це нікого не хвилює - суд вважає що ти це зробив навмисно (це зветься underemployed). А далі якщо ти не можешь знайти нове працеалаштування на схожу оплату, то тебе відправляють за грати (як правило від одного до шости місяців). Тобто ти працював, скажем мав заробітню плату в 120к, тебе звільнили і ти найшов роботу на 50к- суд вважає що ти це зробив навмисно. Ваша колишня при цьому як не працювала, так і не працює. Як вам така justice в Канаді?