"Хочеться простого жіночого, не померти від насильства": активістки пікетували ОП з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 листопада, активістки пікетували Офіс Президента в рамках акції "Відчинимо правду про насильство" з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Про це повідомляє корреспондент Цензор.НЕТ з місця події.

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Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Мітингарки прийшли під Офіс Президента, щоб нагадати президенту Володимиру Зеленському про його обіцянку щодо ратифікації Стамбульської конвенції.

"Півтора року тому, 5 червня 2020 року, президент України Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції. Проте обіцянку він й досі не виконав, попри те, що уряд уже передав документ в ОП. Рівно 10 років тому Україна підписала Стамбульську конвенцію проти насильства, проте на сьогодні вона не ратифікована українським парламентом", - заявили протестувальниці.

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Вони озвучили в мікрофон свої вимоги, а також провели перформанс, в якому символічно показали насильство у родинах, яке відбувається за зачиненими дверима.

"В Україні побутує уявлення, що домашнє насильство відбувається в сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. Однак практика свідчить, що родина, у якій відбувається насильство, може здаватися, на перший погляд, добропорядною. Проте зачинені двері можуть приховувати різні види насильства — фізичне, сексуальне, психологічне й економічне", - розповіли організатори акції.

Крім того, активістки тримали в руках плакати зі своїми вимогами, закорема: "За Стамбульську конвенцію", "Традиційна цінність життя", "Жінки заслуговують на безпеку", "Ми не можемо чекати довше", "Хочеться простого жіночого не померти від насильства", "Влада 10 років закриває очі на насильство", "Б'є значить сяде", "Українська традиція - захищена жінка", "200 000 звернень про домащнє насильство в 2020 році. Мене це лякає, тебе - ні?", "1 притулок на 10 000 населення. Скільки зараз?", "Гендер не страшний, насильство страшне. Ратифікуй", "Вільні від страху, вільні від насильства" та ін.

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"Стамбульська конвенція: задає стандарт реагування на гендерне насильство і зобов’язує державу дотримуватися його; гарантує покращення системи реагування на насильство: шелтери, кризові кімнати, захист дітей-свідків насильства, навчені соціальні працівники; зобов’язує державу звітувати про реагування на насильство, гарантує проведення комплексних заходів для запобігання насильству. Вона бореться з коренем проблеми, захищає всіх постраждалих від домашнього насильства, зокрема й чоловіків, дітей та літніх людей", - акцентували організатори акції.







































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ