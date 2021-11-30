"Бл#дь й#бана... Шановні колеги...", - "слуга народу" Негулевський заматюкався на трибуні ВР і оголосив хвилину мовчання в пам'ять про загиблих у Новій Одесі. ВIДЕО

"Слуга народу" Ігор Негулевський заматюкався на трибуні українського парламенту перед своїм виступом. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, депутат вжив нецензурну лайку відразу ж як вийшов на трибуну, очевидно, не зваживши на увімкнутий мікрофон. Опісля, звернувшись до народних депутатів, Негулевський попросив підтримати його ініціативи щодо допомоги потерпілим від вибуху в Новій Одесі і оголосив хвилину мовчання в пам'ять про загиблих.

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Як повідомлялося, 27 листопада о 9:20 у м. Нова Одеса у п'ятиповерховому житловому будинку стався вибух без подальшого горіння (за попередніми даними, побутового газу в квартирі на п’ятому поверсі), внаслідок чого загинули три особи й постраждали три особи (звільнені з-під завалу та врятовані). Унаслідок вибуху зруйновані чотири квартири на четвертому та п'ятому поверхах, сходові клітки з третього по п'ятий поверхи та пошкоджена квартира на третьому поверсі. З будинку евакуювали 54 особи.

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Підрозділи ДСНС 28 листопада завершили пошуково-рятувальні роботи.

Загалом до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено 232 особи та 53 одиниці техніки, з них від ДСНС 127 осіб та 26 одиниць техніки (зокрема два кінологічні розрахунки та двох психологів).