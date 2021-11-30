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вибух (3741) матюк (51) парламент (523) Слуга народу (2544) Негулевський Ігор (4)

"Бл#дь й#бана... Шановні колеги...", - "слуга народу" Негулевський заматюкався на трибуні ВР і оголосив хвилину мовчання в пам'ять про загиблих у Новій Одесі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Курйози

"Слуга народу" Ігор Негулевський заматюкався на трибуні українського парламенту перед своїм виступом. Увага! Нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, депутат вжив нецензурну лайку відразу ж як вийшов на трибуну, очевидно, не зваживши на увімкнутий мікрофон. Опісля, звернувшись до народних депутатів, Негулевський попросив підтримати його ініціативи щодо допомоги потерпілим від вибуху в Новій Одесі і оголосив хвилину мовчання в пам'ять про загиблих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух у багатоповерхівці Нової Одеси: жителі 30 квартир залишились без житла, - ДСНС

Як повідомлялося, 27 листопада о 9:20 у м. Нова Одеса у п'ятиповерховому житловому будинку стався вибух без подальшого горіння (за попередніми даними, побутового газу в квартирі на п’ятому поверсі), внаслідок чого загинули три особи й постраждали три особи (звільнені з-під завалу та врятовані). Унаслідок вибуху зруйновані чотири квартири на четвертому та п'ятому поверхах, сходові клітки з третього по п'ятий поверхи та пошкоджена квартира на третьому поверсі. З будинку евакуювали 54 особи.

Також читайте: Знайдено тіло третього загиблого у п'ятиповерхівці в Новій Одесі, - ДСНС

Підрозділи ДСНС 28 листопада завершили пошуково-рятувальні роботи.

Загалом до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено 232 особи та 53 одиниці техніки, з них від ДСНС 127 осіб та 26 одиниць техніки (зокрема два кінологічні розрахунки та двох психологів).

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+63
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30.11.2021 13:24
+50
Ніколи не зрозумію, як же потрібно ненавидіти себе і своїх дітей, щоб обрати це владою.
Кацапам з бабломойським вдалося те, що не вдавалось нікому в світі. Відімкнути головний інстинкт кожної живої істоти планети. Інстинкт САМОЗБЕРЕЖЕННЯ. Виживання.
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30.11.2021 13:27
+46
рівень сн...
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30.11.2021 13:22
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30.11.2021 13:22 Відповісти
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30.11.2021 13:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
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30.11.2021 14:04 Відповісти
Ну так. На фронті ж стріляє кацапський уряд, а не "добрі рускі люді".
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30.11.2021 14:31 Відповісти
Так это украинское правительство ДАЛО ПРИКАЗ своим войскам напасть на соседнюю страну? Это рашкинское правительство стреляет из оружия в украинцев???
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30.11.2021 17:02 Відповісти
Кузьма Скрябін.
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30.11.2021 14:11 Відповісти
А знаєш - що в цьому фото саме цікаве? Що , коли він сяде на місце тієї "пиз**ти", яку він стрілять збирається , то стане не кращим за них! Основна маса нашого "наріду" ненавидить "олігархів" і "депутатів" не тому що вони такі "погані", а тому , що , на їх думку, "олігархи" і депутати "зайняли їх місце", на яке вони самі мають більше прав!
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30.11.2021 15:54 Відповісти
Цікаво, до якої "маси нашого "наріду" ти себе відносиш, розумнику?
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30.11.2021 20:55 Відповісти
Тільки не до тієї що й ти! Бо я бачу - "зачепив" я тебе своїм висловлюванням - ти в ньому себе відчув!
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30.11.2021 21:51 Відповісти
так він к таким й починав промову!
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30.11.2021 18:37 Відповісти
Там все такого уровня

https://youtube.com/watch?v=9irRkEsks2I
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30.11.2021 13:24 Відповісти
95% на такій "фені" і розмовляють - сьогоднішні хЄліти ...- відображення недосуспільства
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30.11.2021 17:40 Відповісти
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30.11.2021 13:22 Відповісти
це був анонс на того, хто завтра прийде у вр
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30.11.2021 13:22 Відповісти
Действительно, полностью согласен
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30.11.2021 13:23 Відповісти
Партия наркоотбросов во всей красе
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30.11.2021 13:23 Відповісти
Щоденний сором...
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30.11.2021 13:23 Відповісти
Кто то же за этих идиотов голосовал..
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30.11.2021 13:24 Відповісти
Ще більші ідіоти...
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30.11.2021 13:27 Відповісти
так він жеж до них і звернувся на початку своєї промови ))) б**** й****)))) а тоді вже до колег)))))))
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30.11.2021 13:58 Відповісти
Никто не голосовал. Кого не спроси - "я за него не голосовал".
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30.11.2021 14:19 Відповісти
Вы бы видели кто населяет юго-восток Украины и часть центральных областей,Вы бы тогда не спрашивали подобного.На фоне интелекта зеленых избирателей те депутаты в зале ВР еще интелегентные люди.Знаю о чем говорю.Некоторые из моих знакомых (те что до сих пор за зеленого клоуна) до сих пор ждут спутник для прививки от Короны.На юго-востоке излечимых нет!!!
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30.11.2021 14:32 Відповісти
"да это он просто представился".
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30.11.2021 13:24 Відповісти
не-не... это он к своим выборцам так обратился )))))
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30.11.2021 13:58 Відповісти
Тупорилі бидлани, огидні невігласи - склад СН та водночас відображення їхніх виборців.
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30.11.2021 13:24 Відповісти
Ніколи не зрозумію, як же потрібно ненавидіти себе і своїх дітей, щоб обрати це владою.
Кацапам з бабломойським вдалося те, що не вдавалось нікому в світі. Відімкнути головний інстинкт кожної живої істоти планети. Інстинкт САМОЗБЕРЕЖЕННЯ. Виживання.
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30.11.2021 13:27 Відповісти
Партия Регионов на их фоне уже не выглядит быдлом
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30.11.2021 13:28 Відповісти
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30.11.2021 13:28 Відповісти
Нема ніяких матюків. Є русскій язик.
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30.11.2021 13:28 Відповісти
Рекомендую послухати гуцульські сороміцькі коломийки - матюків там вистачає... Хоча це не значить, що цей слуга - етнограф
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30.11.2021 13:38 Відповісти
Не треба ля-ля... В гуцульських коломийках немає московсько-азіатського мату, грунтованого на сексуальних насильницьких збоченнях у т.ч. з рідною мамою, чи використанні статевих органів протиприродним шляхом. Саме це і є одною з основних відмінностей Українців (русичів) від монголо-кацапів.
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30.11.2021 21:10 Відповісти
А кто то ждал что он Ницше будет цитировать????? Чего из этого новость делать???
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30.11.2021 13:31 Відповісти
Интересно какую корабельную сосну с низким уровнем социальной ответственности он имел ввиду?
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30.11.2021 13:33 Відповісти
То він представився!
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30.11.2021 13:33 Відповісти
Бобма!!! ))
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30.11.2021 14:34 Відповісти
Емоції не вщухли після пресконференції шефа
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30.11.2021 13:34 Відповісти
ну вот. уже трансляции рады с возрастным рейтингом 18+
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30.11.2021 13:35 Відповісти
Зря Зеля сцепился с Бутусовым . Это 10 : 0 в пользу "Цензора" .
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30.11.2021 13:36 Відповісти
да канешно, а мог бы и коррекно сказать - "корабельная сосна" ))
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30.11.2021 13:37 Відповісти
на цензоре всегда доказывают мне- что мат- это отлично. а если слуга народа- матерится-то это вдруг плохо. что за двойные стандарты?
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30.11.2021 13:38 Відповісти
Сравниваешь форум и трибуну ВР? Я тобой не горжусь)), на Цензоре спам- это отлично, там и сиди
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30.11.2021 13:58 Відповісти
Знаете, секс - это шикарно, но если вы им собираетесь заняться на трибуне, то вы - *****.
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30.11.2021 14:01 Відповісти
вы --типичный слуга народа.
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30.11.2021 14:53 Відповісти
то есть, вы тупите, вы выгораживаете "Сук Нарида", и я при этом - "типичный слуга народа." Вы точно - *****
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30.11.2021 16:01 Відповісти
ЗЕбыдло, шоб вы все подохли!
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30.11.2021 13:41 Відповісти
Пеpемен тpебyют наши сеpдца, Пеpемен тpебyют наши глаза, В нашем смехе, и в наших слезах, и в пyльсации вен - Пеpемен! Мы ждем пеpемен!
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30.11.2021 13:58 Відповісти
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30.11.2021 13:59 Відповісти
та все правильно он сказал...
хотя должен был - дорогие мои избиратели и уважаемые коллеги))) (но так как к его избирателям нужно обращаться только на понятном им языке)))) вот он и обратился )))
капец... (если серьезно - то полный капец)
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30.11.2021 14:01 Відповісти
Проезжали мы эту Новую Одессу по пути на море и обратно. Помню там жд переезд без дороги. Город посреди степи, абсолютно непримечательный. как там люди живут, хз, но думаю там продать недвижимость практически нереально.
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30.11.2021 14:06 Відповісти
Или мост там разбитый, ну помню, что не ожидал такое на межобластной трассе увидеть.
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30.11.2021 14:09 Відповісти
Короче, в кулуарах слуги - "бл*ядь й*бана", в зале ВР - "шановні колеги"
Главное - не перепутать !
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30.11.2021 14:07 Відповісти
***** ******- это новый девиз зеленной партии
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30.11.2021 14:17 Відповісти
...элитный крипак-терпила не может быть умнее своего "бригадира" - это правило выполняется неукоснительно в этнической банде тупорылой Зели Наимудрейшей...
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30.11.2021 14:19 Відповісти
-Прачечная?
-Ху.чечная! Министерство Культуры!
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30.11.2021 14:19 Відповісти
Распустились, нет на них...
https://youtu.be/DR7keGrdxEA
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30.11.2021 14:26 Відповісти
Дык из прастова нариду то,епта.Каков нарид таки и слуги.
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30.11.2021 14:35 Відповісти
Діти народжуються низької якості і стають депутататами високої якості
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30.11.2021 16:14 Відповісти
Мабуть про вереск верещук вспомнив, от і матюччя від нього ….
Видно теж і самому гидко…. «Партейці» вони такі…
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30.11.2021 17:02 Відповісти
Дебилы СН.
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30.11.2021 21:50 Відповісти
Гірше сьогоднішнього політичного паноптикуму тільки п'яний "вертольот".
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30.11.2021 23:37 Відповісти
 
 