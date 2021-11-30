"Бл#дь й#бана... Шановні колеги...", - "слуга народу" Негулевський заматюкався на трибуні ВР і оголосив хвилину мовчання в пам'ять про загиблих у Новій Одесі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Курйози
"Слуга народу" Ігор Негулевський заматюкався на трибуні українського парламенту перед своїм виступом. Увага! Нецензурна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, депутат вжив нецензурну лайку відразу ж як вийшов на трибуну, очевидно, не зваживши на увімкнутий мікрофон. Опісля, звернувшись до народних депутатів, Негулевський попросив підтримати його ініціативи щодо допомоги потерпілим від вибуху в Новій Одесі і оголосив хвилину мовчання в пам'ять про загиблих.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вибух у багатоповерхівці Нової Одеси: жителі 30 квартир залишились без житла, - ДСНС
Як повідомлялося, 27 листопада о 9:20 у м. Нова Одеса у п'ятиповерховому житловому будинку стався вибух без подальшого горіння (за попередніми даними, побутового газу в квартирі на п’ятому поверсі), внаслідок чого загинули три особи й постраждали три особи (звільнені з-під завалу та врятовані). Унаслідок вибуху зруйновані чотири квартири на четвертому та п'ятому поверхах, сходові клітки з третього по п'ятий поверхи та пошкоджена квартира на третьому поверсі. З будинку евакуювали 54 особи.
Підрозділи ДСНС 28 листопада завершили пошуково-рятувальні роботи.
Загалом до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено 232 особи та 53 одиниці техніки, з них від ДСНС 127 осіб та 26 одиниць техніки (зокрема два кінологічні розрахунки та двох психологів).
Будь ласка, зачекайте...
https://youtube.com/watch?v=9irRkEsks2I
Кацапам з бабломойським вдалося те, що не вдавалось нікому в світі. Відімкнути головний інстинкт кожної живої істоти планети. Інстинкт САМОЗБЕРЕЖЕННЯ. Виживання.
хотя должен был - дорогие мои избиратели и уважаемые коллеги))) (но так как к его избирателям нужно обращаться только на понятном им языке)))) вот он и обратился )))
капец... (если серьезно - то полный капец)
Главное - не перепутать !
-Ху.чечная! Министерство Культуры!
https://youtu.be/DR7keGrdxEA
Видно теж і самому гидко…. «Партейці» вони такі…