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Зеленський (17381) окупація (5814) Портников (15) Росія (47133) Бутусов Юрій (3124)

"Бутусова намагаються залякати не за те, що він десь, колись стріляв, а за те, що дозволив собі відповісти на хамську поведінку Зеленського", - Портников. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова намагаються залякати не за відео пострілу з гармати, яке він опублікував на своїй сторінці в соцмережі, а за те, що дозволив собі відповісти на хамську поведінку президента України Володимира Зеленського під час пресмарафону і нагадати йому про неминучу відповідальність за свої вчинки на посаді президента України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав журналіст Віталій Портников у своєму відеоблозі в youtube

"Замість відповіді на конкретні запитання, які стосувалися виконання Зеленським своїх службових обов'язків і національної безпеки країни, Зеленський почав звинувачувати Бутусова у вчинках, які той не здійснював і, фактично, став говорити про те, що російські обстріли українських позицій, під час яких гинуть українські воїни - це провина Бутусова, а не російського правителя Володимира Путіна, зустрічі з яким Зеленський прагне з першого дня, коли його було обрано президентом України і продовжує прагнути навіть зараз - коли війська Росії знаходяться на українських кордонах, готові перейти ці кордони і вбивати, бомбити, знищувати українську інфраструктуру. І з цієї точки зору, мені здається, варто говорити про Путіна, а не про Бутусова. Зараз журналіста намагаються залякувати не за те, що він колись там, десь стріляв, а за те, що він дозволив собі відповісти на хамську поведінку чиновника під час пресмарафону і нагадати Володимиру Зеленському про те, що є, здається, логічним і очевидним - про неминучу відповідальність Зеленського за свої вчинки на посаді президента України, про те, що тут не авторитарний путінський режим і не монархія і про те, що після закінчення виконання Зеленським повноважень президента, йому вже не вдасться контролювати правоохоронні і слідчі органи так, як це відбувається сьогодні", - сказав Портников.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слідком РФ вирішив дати правову оцінку відео з головним редактором Цензор.НЕТ Бутусовим

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+41
Вообще-то оскорблять и обвинять "в работе на коломойского" начал зеленский. Бутусов уже отвечал.
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30.11.2021 15:19
+34
Если б вы смотрели то видели б что зеленский прошелся по Бутусову еще в первой части.
ПФ была поделена на три части, - Бутусов был во второй, а оскорблял его зеленский в первой части отвечая на чей-то другой вопрос. И когда к Бутусову дошло слово он был уже "заряжен" тем хамством.
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30.11.2021 15:28
+33
Судя по комментам, новый ответственный за инфо-политику ОП бывший железнодорожник Сирожа Лещенко нагнал сюда ботов. Пытаются унизить Цензор.НЕТ, дурашки.
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30.11.2021 15:25
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учителя у слуг и их прислужек были хорошие
"Был бы человек, а статья найдётся." (С)
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30.11.2021 15:12 Відповісти
ой ой когда же Бубочке таки дадут гарного пенделя... БУТУСОВУ НЕ МОГУТ ПРОСТИТЬ ОДНУ ФРАЗУ если бы он не был *********** я бы ему рыло начистил.... а так сидит тут......далее игра слов идиоматических выражений и местного диалекта неологизмов.... у..бок и вы...вается...
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30.11.2021 15:31 Відповісти
ещё не вечер, для его рыла. не станет ************, на одном из будущих корпоративов рыло ему и начистят. ну кому же не захочется сняться с ним в видосике "скажи - чечня это круто!"
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30.11.2021 15:58 Відповісти
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30.11.2021 15:32 Відповісти
Бутусов при разговоре с Президентом (какой бы ни был, Зе является Президентом) очень недостойно. При том, что вопросы Бутусова были очень правильные, не надо было сопровождать эти вопросы личными оскорблениями. Конечно, и Зе повел себя недостойно, опустился до уровня "сам дурак". Жаль, что мы так и не услышали ответы на по сути правильные, но очень некорректно сформулированные вопросы.
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30.11.2021 15:17 Відповісти
Вообще-то оскорблять и обвинять "в работе на коломойского" начал зеленский. Бутусов уже отвечал.
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30.11.2021 15:19 Відповісти
Если б вы смотрели то видели б что зеленский прошелся по Бутусову еще в первой части.
ПФ была поделена на три части, - Бутусов был во второй, а оскорблял его зеленский в первой части отвечая на чей-то другой вопрос. И когда к Бутусову дошло слово он был уже "заряжен" тем хамством.
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30.11.2021 15:28 Відповісти
Тобіш зрадника назвати зрадником це є некоректно? А якже тоді було звертатися до цього (цензура) карлика?
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30.11.2021 15:29 Відповісти
Добре не зрадником,це вирішується тільки в суді.А назвати брехуном? Що не так?
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30.11.2021 15:32 Відповісти
а в чому була некоректніть?в емоційності?
ну напевно що Юрію, що впринципі журналістам потрібно було встати й вийти з пресухи зразу після наїзда на Шустера...

але Зеленський задава "тон розмові" сам...хотів же чесно він...от йому чесно й пояснили, що брехати не гарно,а відповідати по закону ще прийдеться...
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30.11.2021 15:22 Відповісти
А, простите, когда ваше мелкое хамло, оскорбляло президента на стадионе? ЭТО ДРУГОЕ?
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30.11.2021 16:55 Відповісти
Все таки придавил офис Зе-Ермака Цензор?! вытираете......
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30.11.2021 15:18 Відповісти
я не в курсе. какую заказуху он писал? скинь материал если ты не *******.
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30.11.2021 15:32 Відповісти
Органами, хазяєвами..., це ж мордва, яка зелень.
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30.11.2021 15:44 Відповісти
Портніков пише "по заказам"🧐???😂🤣😭!!!
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30.11.2021 15:36 Відповісти
Зебіле , спусти пар і не вякай , бо Портников працює на себе , на відміну від вас !😡
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30.11.2021 15:41 Відповісти
"Сук Нарида" пересмотрел?
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30.11.2021 16:57 Відповісти
Тьфу, яке ж воно дріб'язкове - те зелене чмо.
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30.11.2021 15:23 Відповісти
Судя по комментам, новый ответственный за инфо-политику ОП бывший железнодорожник Сирожа Лещенко нагнал сюда ботов. Пытаются унизить Цензор.НЕТ, дурашки.
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30.11.2021 15:25 Відповісти
...и напомнить ему о неизбежной ответственности за свои поступки в должности президента Украины.

Ну, про "неизбежную ответственность" - это перегиб. Когда у нас хоть какой-нибудь президент за что ответил? И не надо тут про Яныка. Тот, вообще, сдуру убежал.
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30.11.2021 15:29 Відповісти
Ні,не здуру."Вовремя смылся". Яник і той зрозумів що йому "світить".А це(цензура) досих пір думає що "обітаєт" в 95 кварталі.
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30.11.2021 15:40 Відповісти
Даже одиозный Янык не стал преследовать парня, кинувшего в него яйцо !
При том, что позору было на весь мир !
Вывод: в детстве Вову чмырили всем двором и как результат - мстительная, ущербная особь (слова с пресс-марафона).....
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30.11.2021 15:31 Відповісти
Погоняло чинарік вові зеленському дали не даремно.
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30.11.2021 15:50 Відповісти
А мені подобається, як зелені дурники самі себе закопують. Еталонний приклад ефекту Данніга-Крюгера.
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30.11.2021 15:32 Відповісти
Та ще й + ефект стрейзанд...дбл...
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30.11.2021 16:06 Відповісти
Все правильно сказав окрім одного, що зебубан - президент, він президент лише на папері і в головах сватівсько - квартального біосміття, а для всіх як був клоуном так і залишився тільки раніше він був смішним і навіть деякі адквати ходили на його концерти а тепер він зовсім не смішний, і викликає відразу у всіх Українців
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30.11.2021 15:32 Відповісти
Никогда в жизни не поверю, что Зе посадит кого-то из журналистов или выдавит из страны(какими бы спорными они не были). Беспредел, это не про Зеленского. Это старые методы, старой укр. элиты. Беспредел- это про Порошенко, Януковича, Кучму.. это да- тут спору нет, а Зе- в жизни не поверю.
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30.11.2021 15:35 Відповісти
Давайте приклади по кожному, кого з журналістів видавили з країни кожен з названих?
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30.11.2021 15:38 Відповісти
Саакашвили например. Он не говорил, что он журналист, но он был т.н. лидером мнений.
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30.11.2021 15:49 Відповісти
Это я про Порошенко, на счет Саакашвили. Также Шеремет туда же.
За Януком- та же Тимошенка к примеру(лидер мнений), За Кучмой- Гонгадзе.
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30.11.2021 15:59 Відповісти
Пане лук, ви самі, тіпо працюєте в 'рогах і копитах' якихось реформ *******, чи може ваші родичі?! Йому ще при Богдані підставили давалку ясько. Як набрид, то й єлізавєта вторая, послє єлізавєти першої, богуцької придурошной, увлєкла його нах Грузію! Ну щоб ото подалі. Бо воно вже на бубачку хотіло "баріга" кричати! А це нєправільно...

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30.11.2021 16:21 Відповісти
Сейчас он сам туда поехал перед своими выборами. Это его личное политическое решение. Он знал, что его может там ждать в случае проигрыша на выборах. Сыграл в "пан или пропал"))
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30.11.2021 16:27 Відповісти
Портникова не смотрю и не слушаю, он порохобот. Но здесь он прав на все 100%.
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30.11.2021 15:38 Відповісти
Хм, так Цензор фінансується Гладковським....
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30.11.2021 15:41 Відповісти
И Липецкой фабрикой
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30.11.2021 15:45 Відповісти
Ага , так так , дякую , що пригадав 🤣🤣🤣
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30.11.2021 15:52 Відповісти
А ще Омериканскім ымперіалізмом.
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30.11.2021 18:15 Відповісти
Порохоботи - це свідомі і мислящі украінці , які ще два з половиною роки бачили , хто веде до влади тупого чмошника і наркомана ,
це був Беня Каломойша і його мафія !

Тепер , зебобіки , іжте до уср@ чки , тільки не обляпайтесь зеленою блювотою😠
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30.11.2021 15:50 Відповісти
Порохоботи це маргінали, які не уявляють свого життя без голови своєї секти.
Для них УСІ, хто не в їх секті не заслуговує життя.
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30.11.2021 15:56 Відповісти
Ну ти і звіздун 🤣🤣🤣, мабуть із секти зеленої блювоти 😀
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30.11.2021 16:33 Відповісти
Де "свідомий і мислящий" - бачу тільки тупого троля, який розкидує навколо себе лайно.
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30.11.2021 16:42 Відповісти
Отвернись от зеркала
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30.11.2021 17:00 Відповісти
Тупіше ЗЕ-фанів істот не існує.
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30.11.2021 18:12 Відповісти
У зебілів всі тверезомислячі люди чомусь порохоботи.
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30.11.2021 18:17 Відповісти
+100500!!!
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01.12.2021 09:39 Відповісти
правильно, молодець. слухайте зебобіків, шарієв і інших потвор.
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30.11.2021 18:01 Відповісти
Когда кто то пытается про ЗЕ сказать хоть что то хорошее, лыба тянется до ушей и сразу становится ясно, что перед тобой зебил обыкновенный 73% нтный)
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30.11.2021 15:42 Відповісти
Это мелкое хриповато-гундосое трусливое самодовольное и брехливое Недоразумение (Гринпоц Оманский) въехал во власть на спинах ослов, погоняемых им плетями, сплетенными из брехни, грязи и популизма. Через два с половиной года одно лишь появление этой самодовольной рожи в зомбоящике, не говоря уже про его деятельность, вызывает рвотный рефлекс уже даже у большинства этих ослов ...
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30.11.2021 16:23 Відповісти
Блин, я как вспомню приём папы Шуры с мамой риммой бубачьки на хате какого-то бомжа з крывого рогу! Простите, при виде этих деликатесов, я обрыгалася! Вава, это ты-идиот! И не надо нас дурыть!
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30.11.2021 16:49 Відповісти
У Зе есть план куда он будет бежать? Наверняка , было продумано и план А и Б,куда поедет в Крым. ? Поэтому хочет в глаза Путину посмотреть? Ростов то, занят., а в Крыму хатынка есть.
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30.11.2021 17:12 Відповісти
Чудова промова. Але я сумніваюсь що ЗЕ будуть потім судити. Так само як не судять комуняк і кравчука, батька олігархів Кучму, бандити януковича так уже всі трудовлаштовані в радники ЗЕленою владою. Кого судять? Може чоловіка Верещучки, який керував Альфою що штурмувала і спалила під час Майдану "будинок профспілок" разом з трьома пораненими!
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30.11.2021 17:54 Відповісти
Так с когось починати потрібно, інакше країні кранти прийдуть! То чому б не з Зеленського?
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01.12.2021 05:29 Відповісти
По поводу Зе с первых дней писал и сейчас считаю: "Чем раньше - тем лучше!". Чем дольше оно засидится на троне, тем больше крови прольется когда его сковырнет народ Украины, а это практически геизбежно, ибо дурак зеленнский илет в ногу с януковичем
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30.11.2021 19:18 Відповісти
Задний привод не подведет)
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30.11.2021 21:14 Відповісти
дает тебе канфетку
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30.11.2021 22:15 Відповісти
Щось пробелькотів про Пороха зелений, смердючий скунс ,,,,
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01.12.2021 07:56 Відповісти
брехня.
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01.12.2021 04:55 Відповісти
Земля плоская.
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01.12.2021 09:39 Відповісти
снова брехня.
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01.12.2021 21:44 Відповісти
 
 