"Бутусова намагаються залякати не за те, що він десь, колись стріляв, а за те, що дозволив собі відповісти на хамську поведінку Зеленського", - Портников. ВIДЕО
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Головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова намагаються залякати не за відео пострілу з гармати, яке він опублікував на своїй сторінці в соцмережі, а за те, що дозволив собі відповісти на хамську поведінку президента України Володимира Зеленського під час пресмарафону і нагадати йому про неминучу відповідальність за свої вчинки на посаді президента України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав журналіст Віталій Портников у своєму відеоблозі в youtube.
"Замість відповіді на конкретні запитання, які стосувалися виконання Зеленським своїх службових обов'язків і національної безпеки країни, Зеленський почав звинувачувати Бутусова у вчинках, які той не здійснював і, фактично, став говорити про те, що російські обстріли українських позицій, під час яких гинуть українські воїни - це провина Бутусова, а не російського правителя Володимира Путіна, зустрічі з яким Зеленський прагне з першого дня, коли його було обрано президентом України і продовжує прагнути навіть зараз - коли війська Росії знаходяться на українських кордонах, готові перейти ці кордони і вбивати, бомбити, знищувати українську інфраструктуру. І з цієї точки зору, мені здається, варто говорити про Путіна, а не про Бутусова. Зараз журналіста намагаються залякувати не за те, що він колись там, десь стріляв, а за те, що він дозволив собі відповісти на хамську поведінку чиновника під час пресмарафону і нагадати Володимиру Зеленському про те, що є, здається, логічним і очевидним - про неминучу відповідальність Зеленського за свої вчинки на посаді президента України, про те, що тут не авторитарний путінський режим і не монархія і про те, що після закінчення виконання Зеленським повноважень президента, йому вже не вдасться контролювати правоохоронні і слідчі органи так, як це відбувається сьогодні", - сказав Портников.
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"Был бы человек, а статья найдётся." (С)
ПФ была поделена на три части, - Бутусов был во второй, а оскорблял его зеленский в первой части отвечая на чей-то другой вопрос. И когда к Бутусову дошло слово он был уже "заряжен" тем хамством.
ну напевно що Юрію, що впринципі журналістам потрібно було встати й вийти з пресухи зразу після наїзда на Шустера...
але Зеленський задава "тон розмові" сам...хотів же чесно він...от йому чесно й пояснили, що брехати не гарно,а відповідати по закону ще прийдеться...
Ну, про "неизбежную ответственность" - это перегиб. Когда у нас хоть какой-нибудь президент за что ответил? И не надо тут про Яныка. Тот, вообще, сдуру убежал.
При том, что позору было на весь мир !
Вывод: в детстве Вову чмырили всем двором и как результат - мстительная, ущербная особь (слова с пресс-марафона).....
За Януком- та же Тимошенка к примеру(лидер мнений), За Кучмой- Гонгадзе.
це був Беня Каломойша і його мафія !
Тепер , зебобіки , іжте до уср@ чки , тільки не обляпайтесь зеленою блювотою😠
Для них УСІ, хто не в їх секті не заслуговує життя.