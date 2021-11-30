Суд виправдав нардепа Юрченка у справі про ДТП. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Галицький районний суд Львова постановив, що колишній "слуга народу" Олександр Юрченко не винен в автомобільній аварії, яка сталася в центрі Львова 8 липня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, копію постанови Галицького райсуду Львова нардеп опублікував у Facebook.
ДТП сталася на площі Міцкевича у Львові. Юрченко на автомобілі Ford Mustang виїжджав із парковки і врізався у автомобіль Volkswagen Jetta. Патрульні, які прибули на місце ДТП, зробили Юрченку тест на наркотичне спʼяніння, який дав позитивний результат.
Згідно з рішенням суду, тест проводився з численними порушеннями, і такого тесту немає в переліку тестів, дозволених для такої перевірки.
Суд дійшов висновку, що в діях парламентаря немає складу адміністративного правопорушення, справу було закрито.
Нардеп повідомив: "Сьогодні я отримав повне рішення суду, в якому зазначається про відсутність в моїх діях ознак адміністративного правопорушення (а саме перебування під станом наркотичного сп‘яніння керуючи автомобілем)".
Водночас, нардеп опублікував відео, на якому правоохоронці нібито намагаються його "спровокувати та обговорюють можливість як підставити народного депутата".
Увага! Ненормативна лексика!
"Також публікую відео де я вимагаю взяти в мене аналіз крові, а у відповідь чую від лікаря, що тести треба кращі закуповувати і кров брати в мене ніхто не збирається. Якщо таке сталося значить комусь це було вигідно. Але справедливість є і за неї варто боротися! Нагадаю в так званому "ДТП" я теж не винен!" - зазначив парламентар.
Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.
Будь ласка, зачекайте...
А кто-то из вас решение суда почитал?
Так вот в Украине из-за бедности про проведении осмотра "на стан наркотичного сп'яніння" используют Экспресс-тест, результаты которого являются ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ (мать вашу). В тесте так и написано - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ и требует дальнейшего подтверждения.
Но никто нихера никакие дополнительные исследования не проводит (нету денех в государства). Поэтому любой мало-мальски грамотный адвокат все эти тесты в суде разбивает.
А суд на то и суд. Не доказано, значит не виноват.
Примерно, как на суд над дохлым нынче рыгом кернесом не явились все прокуроры.
"Заболели" одновременно, штук 5. Полагаю, сифилисом, от однополой "любви" промеж собой...
зараз суд прийме рішення що в нас взагалі пиво ніколи не продавали, тому складу злочину бути не може...
Приберегите свои нервы для действительно крупных залётов.
й плювати хотіли на неграмотне оформлення протоколу, відсутність свідків, телепортацію свідків за 10 км від місця зупинки й до медзакладу (ну дійсно хто ж в 3 ночі в інший кінець міста відмовиться їхати)...та що буду багато говорити - єдиний реєстр судових рішень скаже більше за мене)
а тут от які принципові....
А не в этом.
" Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав усього 6 років ув'язнення. За даними спецслужби злочинець у 2014 році вбивав поранених у бою українських військових.
Це відвертий глум над нашими загиблими та їхніми сім'ями.
судья Мисько.. подпись.. печать Галицкого суда..
это как трухин не виноват потому что никто не помер (Зеленский). и правда ж) живые? живые! ну и идите накер!) не садить же ей богу правильного пацана за такие пустяки)
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Це просто стандарт відмазки. Поліцаї кажуть:"Ти нам забашляй а ми зробимо тест з порушеннями. Потім твій адвокат тебе легенько вімажить а ми скажемо, що просто помилилися. І всі будуть при своїх:ми прибаблі а ти без справи."
- Сто тысяч.
- Суд удаляется на совещание.
- Встать. Суд идёт.
- Подсудимый, вы признаёте себя виновным?
- Нет.
- На нет, и суда нет".
Я никого не обвиняю. Просто иногда радуюсь, что я живу в стороне от таких вот чертей, с которыми невозможно иметь любые непонятки, они всегда будут чисты аки слеза Мадонны.
Полный звиздейшн, конечно.
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- О КОРРУПЦИИ
- О ПРАВОСУДИИ
- О ПЕРСПЕКТИВАХ ИНВЕСТИЦИЙ.
Як там Зеленський казав? "Не всі представники людей - люди" Зелені вважають, що вони люди та їм усе дозволено
Но как можно выезжая со стоянки и врезавшись в джету не быть виновником дтп?
p.s. т.е. человек ему ещё и машину починит, а полицейские наверное где-то грузчикаи уже работают....