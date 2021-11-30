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ДТП (4208) суд (8030) Юрченко Олександр (102)

Суд виправдав нардепа Юрченка у справі про ДТП. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Галицький районний суд Львова постановив, що колишній "слуга народу" Олександр Юрченко не винен в автомобільній аварії, яка сталася в центрі Львова 8 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, копію постанови Галицького райсуду Львова нардеп опублікував у Facebook.

ДТП сталася на площі Міцкевича у Львові. Юрченко на автомобілі Ford Mustang виїжджав із парковки і врізався у автомобіль Volkswagen Jetta. Патрульні, які прибули на місце ДТП, зробили Юрченку тест на наркотичне спʼяніння, який дав позитивний результат.

Згідно з рішенням суду, тест проводився з численними порушеннями, і такого тесту немає в переліку тестів, дозволених для такої перевірки.

Суд дійшов висновку, що в діях парламентаря немає складу адміністративного правопорушення, справу було закрито.

Нардеп повідомив: "Сьогодні я отримав повне рішення суду, в якому зазначається про відсутність в моїх діях ознак адміністративного правопорушення (а саме перебування під станом наркотичного сп‘яніння керуючи автомобілем)".

Водночас, нардеп опублікував відео, на якому правоохоронці нібито намагаються його "спровокувати та обговорюють можливість як підставити народного депутата".

Увага! Ненормативна лексика!

"Також публікую відео де я вимагаю взяти в мене аналіз крові, а у відповідь чую від лікаря, що тести треба кращі закуповувати і кров брати в мене ніхто не збирається. Якщо таке сталося значить комусь це було вигідно. Але справедливість є і за неї варто боротися! Нагадаю в так званому "ДТП" я теж не винен!" - зазначив парламентар.

Раніше ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

Читайте: Справу про отримання хабаря нардепом Юрченком направлено до суду, - САП

Суд виправдав нардепа Юрченка у справі про ДТП 01
Суд виправдав нардепа Юрченка у справі про ДТП 02
Суд виправдав нардепа Юрченка у справі про ДТП 03
Суд виправдав нардепа Юрченка у справі про ДТП 04
Суд виправдав нардепа Юрченка у справі про ДТП 05
Суд виправдав нардепа Юрченка у справі про ДТП 06
Суд виправдав нардепа Юрченка у справі про ДТП 07
Суд виправдав нардепа Юрченка у справі про ДТП 08
Суд виправдав нардепа Юрченка у справі про ДТП 09

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Дно опять пробили! ипанаты натрия!
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30.11.2021 15:32
+33
Влада продовжує стяти народу в очі...
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30.11.2021 15:34
+31
браво...аплодую стоячи
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30.11.2021 15:32
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браво...аплодую стоячи
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30.11.2021 15:32 Відповісти
я так дивлюсь "падати" ще є куди(
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30.11.2021 15:32 Відповісти
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30.11.2021 15:57 Відповісти
Вот тут все возмущаются: суд херовый, менты херовые.
А кто-то из вас решение суда почитал?

Так вот в Украине из-за бедности про проведении осмотра "на стан наркотичного сп'яніння" используют Экспресс-тест, результаты которого являются ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ (мать вашу). В тесте так и написано - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ и требует дальнейшего подтверждения.
Но никто нихера никакие дополнительные исследования не проводит (нету денех в государства). Поэтому любой мало-мальски грамотный адвокат все эти тесты в суде разбивает.

А суд на то и суд. Не доказано, значит не виноват.
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30.11.2021 16:40 Відповісти
"Так вот в Украине из-за бедности" - чаво?!!!
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30.11.2021 17:04 Відповісти
Так я Зеленского не поддерживаю. Нафиг мне этот плакат?
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01.12.2021 10:07 Відповісти
Думаю, дело не в бедности, а в несоответствии занимаемой должности полицейских или прокуроров, обязанных сделать все необходимые процедуры. При бюджетах и тех, и других, о бедности речь не идет.

Примерно, как на суд над дохлым нынче рыгом кернесом не явились все прокуроры.
"Заболели" одновременно, штук 5. Полагаю, сифилисом, от однополой "любви" промеж собой...
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30.11.2021 17:31 Відповісти
Полицейские процедуры не проводят. Они лишь доставляют нарушителя в КМКЛ "Социотерапия". Осмотр проводит врач при помощи тех тестов, которые ему выдает государство. Про достоверность этих тестов я писал выше.
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01.12.2021 10:04 Відповісти
Мова не про суд. Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат. Олександр Юрченко поклав на Олександра Корнієнко, а на додачу і на Володимира Зеленського, товстий болт. Зеленському не звикати, а от українцям не подобається.
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30.11.2021 20:08 Відповісти
Я юрист, а не политик. Поэтому пишу только про юридический аспект этой проблемы.
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01.12.2021 10:05 Відповісти
Я не політик і не юрист. Але я розумію, що попередній тест є не гаданням на бобах, а єтестуванням. І його результат є доказом. Який звинувачення має право подати дов суду, якщо його результат позитивний. Протилежна сторона має право подати інший доказ, який спростує попередній тест. Якщо ж відповідач користується процесуальними засобами відкинути доказ, але не надає свого, це свідчить не про його невинуватість, а про недосконалість процесу, і, зокрема, про брак справедливості. В таких випадках суд визнає відповідача невинним, але з точки зору звичайного громадянина він стає нечесним маніпулятором, який не лише порушує закони, але бреше в суді під присягою.
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01.12.2021 11:28 Відповісти
Дно опять пробили! ипанаты натрия!
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30.11.2021 15:32 Відповісти
ЗЕлені гівнюки "сваіх не брасают"
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30.11.2021 15:33 Відповісти
У них эволюция зе шоблы....От кражи ТРЕХ бутылок Пива ...до....по 20...30...50...тыш в конвертах и просто откатов, коррупционных схем! Вот прикольно будет когда это все гнилое коррупционное вылезет наружу!
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30.11.2021 15:35 Відповісти
Это не он. Суд.
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30.11.2021 15:33 Відповісти
Влада продовжує стяти народу в очі...
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30.11.2021 15:34 Відповісти
а народ і далі СН утримує на першому місці рейтингу, мабуть ще не клюнув жарений петух
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30.11.2021 15:51 Відповісти
А судьи кто??!!! Такие же уроды как и этот юрченко!!!
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30.11.2021 15:34 Відповісти
дело может быть не только в судьях. Можна и "грамотно" подать материалы в суд.
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30.11.2021 15:37 Відповісти
рафик неувиноват атвичаю. ваш суд
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30.11.2021 15:34 Відповісти
єто тот шо пиво в ларьках крал?
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30.11.2021 15:34 Відповісти
сейчас это "цвет нации и законотворец" ! Элита ***!
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30.11.2021 15:36 Відповісти
ну що Ви так зразу...крав(((

зараз суд прийме рішення що в нас взагалі пиво ніколи не продавали, тому складу злочину бути не може...
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30.11.2021 15:37 Відповісти
Порошенко крав а мальчіка підставив. Нема меж шоколадної підступності
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30.11.2021 15:44 Відповісти
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30.11.2021 15:44 Відповісти
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30.11.2021 15:46 Відповісти
смердючи зелені наркомани
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30.11.2021 15:36 Відповісти
Так стопэ народ. Оправдали его не по детепе, как указали в заголовке борзописцы, а по протоколу про опьянение. Если полицаи не умеют правильно протоколы составлять, то это именно их косяк, даже если и правда чювак был под веществами.

Приберегите свои нервы для действительно крупных залётов.
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30.11.2021 15:37 Відповісти
а от багатьом суди в таких випадках пишуть "порушення не значні, визнати винним"
й плювати хотіли на неграмотне оформлення протоколу, відсутність свідків, телепортацію свідків за 10 км від місця зупинки й до медзакладу (ну дійсно хто ж в 3 ночі в інший кінець міста відмовиться їхати)...та що буду багато говорити - єдиний реєстр судових рішень скаже більше за мене)

а тут от які принципові....
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30.11.2021 15:41 Відповісти
Видители, парадокс в том, что кричать "судью на мыло" нужно именно в ваших случаях.
А не в этом.
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30.11.2021 15:46 Відповісти
тобто всі судді, котрі розглядають 130 по "звичайних" громадяних туповато-продажні,а тут самий чесний попався нардепу)) *трошки маніпулюю звичайно,але прочитавши опус що викладений, очі на лоб полізли...
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30.11.2021 15:55 Відповісти
до-до) умели умели, а тут вдруг разучились
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30.11.2021 15:42 Відповісти
Правосудие власти зеленых уродов - защищает своих и сепаров.
" Затриманий контррозвідкою СБУ терорист "ДНР" отримав усього 6 років ув'язнення. За даними спецслужби злочинець у 2014 році вбивав поранених у бою українських військових.
Це відвертий глум над нашими загиблими та їхніми сім'ями.
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30.11.2021 15:38 Відповісти
Да его вообще там не было
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30.11.2021 15:38 Відповісти
"текст по-дебільному напісан"(с.)
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30.11.2021 15:39 Відповісти
Банда постепенно захватывает в Украине все органы власти.
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30.11.2021 15:39 Відповісти
ха, да она уже захватила...
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30.11.2021 15:40 Відповісти
ты что, тормоз? Власть в Украине захвачена в конце 19 года.
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30.11.2021 16:11 Відповісти
ага включительно с 1991,не могу припомнить ни одного достойного уважения власть имущего,одни ********
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30.11.2021 16:38 Відповісти
Звісно. На ваш смак, то саме до 91 року і була законна московська комуністична влада. А потім її захопили.
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30.11.2021 20:04 Відповісти
Рука тягнеться по гвинтівку ( звісно в моїй уяві), коли читаю подібні каменти
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30.11.2021 20:35 Відповісти
Треба піти до тиру.)
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30.11.2021 21:02 Відповісти
Можна)
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30.11.2021 21:07 Відповісти
Варто.)
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30.11.2021 21:22 Відповісти
Стану снайпером ))
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30.11.2021 21:23 Відповісти
Як готуватись.
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30.11.2021 22:05 Відповісти
а наркотики в кровь депитута Юрченко подбросил Порошенко..
судья Мисько.. подпись.. печать Галицкого суда..
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30.11.2021 15:40 Відповісти
не,он мог только водяры подбросить,а наркота, это не его
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30.11.2021 16:27 Відповісти
А тебе в голову Порох дерьма подкинул, судя по всему- много и отборно вонючего.
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30.11.2021 16:36 Відповісти
Судья забыл в решение написать - "...закрыть и послать нахер..."
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30.11.2021 15:42 Відповісти
"Я ваш вирок , Петро Олексіович" !!!!
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30.11.2021 15:47 Відповісти
Угу ...
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30.11.2021 15:48 Відповісти
нормально так) оце европа... по зеленому))) обдолбанный нардеп не смог выскочить с парковки по правилам на своей незадекларированной тачке) ахах... вголос) Виктор Федорович!!! где были спрятаны ваши конспекты? зеленные определенно нашли их) хорошо хоть пострадавший не признан виновный еще) реально повезло человеку)
это как трухин не виноват потому что никто не помер (Зеленский). и правда ж) живые? живые! ну и идите накер!) не садить же ей богу правильного пацана за такие пустяки)
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30.11.2021 15:49 Відповісти
пострадавшему приплетут что-то другое. Например стрельбу из гаубицы.
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30.11.2021 15:54 Відповісти
за артилерию у нас с недавних пор отвечают СМИ)
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30.11.2021 16:01 Відповісти
100%
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30.11.2021 18:26 Відповісти
Та хто б сумнівався ! Наш суд самий найпродажніший, мудаки !
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30.11.2021 15:50 Відповісти
тест проводився з численними порушеннями, і такого тесту немає в переліку тестів, дозволених для такої перевірки.
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Це просто стандарт відмазки. Поліцаї кажуть:"Ти нам забашляй а ми зробимо тест з порушеннями. Потім твій адвокат тебе легенько вімажить а ми скажемо, що просто помилилися. І всі будуть при своїх:ми прибаблі а ти без справи."
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30.11.2021 15:51 Відповісти
Да, действительно, это правда - такая схема работает. Единственный её минус - нужно всем участникам (и гандо...у, и полицаям) принимать очень оперативно решение в сжатые сроки, буквально минуты.
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30.11.2021 16:32 Відповісти
"- Встать. Суд идёт. Подсудимый, ваше последнее слово.
- Сто тысяч.
- Суд удаляется на совещание.

- Встать. Суд идёт.
- Подсудимый, вы признаёте себя виновным?
- Нет.
- На нет, и суда нет".
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30.11.2021 18:29 Відповісти
нужно срочно выделить еще 100500млн на финансирование судов
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30.11.2021 15:57 Відповісти
Только суд Линча
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30.11.2021 16:00 Відповісти
Свободу Юрію Дєточкіну, наш суд самий справедливий суд в світі
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30.11.2021 16:02 Відповісти
Нормально ребята прут! Так и должно быть, честно говоря. Протестированы уже многократно возможные реакции на их запредел. То есть, результаты тестов таковы: легкое шуршание клавиш...
Я никого не обвиняю. Просто иногда радуюсь, что я живу в стороне от таких вот чертей, с которыми невозможно иметь любые непонятки, они всегда будут чисты аки слеза Мадонны.
Полный звиздейшн, конечно.
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30.11.2021 16:02 Відповісти
да здравствует наш суд .....
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30.11.2021 16:03 Відповісти
Ешь, пей, веселись, гуляй, нарушай, бей чужие машины, насилуй и убивай потому что завтра ты умрешь - смысл человеческой жизни и состояния души от зеплесени, основанного на мудром завещании патриарха московского сатаната кирилла гундяева и беспристрастном решении Галицкого суда г. Львова.
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30.11.2021 16:07 Відповісти
Раньше когда кухарка управляла государством, а потом стали слуги управлять государством и ничего не поменялось, такое впечатление как при советской власти живём

..
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30.11.2021 16:09 Відповісти
Так и тогда и сегодня власть в стране у евреев.
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30.11.2021 18:30 Відповісти
Хорошо быть Слугой народа! Это просто счастье!
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30.11.2021 16:10 Відповісти
ЭТО ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ЭТОЙ СТРАНЕ:
- О КОРРУПЦИИ
- О ПРАВОСУДИИ

- О ПЕРСПЕКТИВАХ ИНВЕСТИЦИЙ.
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30.11.2021 16:12 Відповісти
рафік неувіноват...савсєм неувіноват
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30.11.2021 16:13 Відповісти
Тобто виїжджаючи заднім ходом з парковки на головну дорогу при цьому врізатись в проїжджаючих автомобіль який їде по головній дорозі цілком законно, якщо ти відносишся до ,,вищого сорту,,
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30.11.2021 16:14 Відповісти
Усе зрозуміло. "Крістальной душі чєловєк" не може бути винним. І раніше він пляшки пива не крав з магазину.
Як там Зеленський казав? "Не всі представники людей - люди" Зелені вважають, що вони люди та їм усе дозволено
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30.11.2021 16:23 Відповісти
ПОЗОР СУДУ !!!
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30.11.2021 16:28 Відповісти
Юрченко «під кайфом» іще вчинив напад на учасника ДТП, який за іронією долі виявився лікарем психіатром, який одразу запідозрив, що зелений нардеп наркоман
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30.11.2021 16:34 Відповісти
Ну ладно, хер на тот тест.
Но как можно выезжая со стоянки и врезавшись в джету не быть виновником дтп?
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30.11.2021 16:44 Відповісти
Про детепе в решении суда ничего нет.
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30.11.2021 16:52 Відповісти
ЗЕленый макияж самый камуфляжный !
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30.11.2021 16:49 Відповісти
Львовский суд+Луганский суд=любовь))))
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30.11.2021 16:51 Відповісти
И это все происходит в Украинском Пьемонте. Крае справедливых людей. Так недолго ыеру в людей совсем потерять. А как же Революция, Как же Идеалы???
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30.11.2021 17:25 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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30.11.2021 17:29 Відповісти
Зафиксировали что нар, выезжал с парковки и устроил ДТП в итоге рафик остался не виноватым, это дно. Как всетаки хорошо что не плачу налоги я не хочу кормить эту армию нахлебников
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30.11.2021 17:58 Відповісти
які мусора таке і правосуддя. це мосорам не діда за продаж картоплі заламувати.
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30.11.2021 18:52 Відповісти
Суд Линча для нардепа , суд Камбиса для судьи!
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30.11.2021 19:06 Відповісти
если он невиновен, то кто тогда виновен? человек в которого въехало обдолбанно чмо выезжая С ПАРКОВКИ?

p.s. т.е. человек ему ещё и машину починит, а полицейские наверное где-то грузчикаи уже работают....
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30.11.2021 20:06 Відповісти
да не в суд іх треба вести а до берези .. паскуди зелені.
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30.11.2021 20:07 Відповісти
вкратце-урод попал в ДТП под наркотой, составили протокол, его отправили в лабораторию на анализ, который показал что он был под наркотой!!!! Но оказывается это все муйня если согласно какой то там инструкции медицинское оборудование которое обрадатывало тест не прошло какую то там поверку.... ПОВЕРКУ КАРЛ!! Те абсолютно ВСЕ тесты тогда можно выкидывать в мусор по этой лаборатории??? Комунальной между прочим...с финансированием из бюджета...И теперь оказывается что да, пусть наркоман, да был точно под наркотой, но из-за не поставленной печати о поверке на каком то там оборудовании может и дальше нюхать и таранить людей. Вы сделали это вместе уроды.
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30.11.2021 21:13 Відповісти
Может,лучше анонсированный переворот? Не? Отменили?
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30.11.2021 21:33 Відповісти
І тепер із власника "Джети" шкоду стягти за ДТП.
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01.12.2021 13:50 Відповісти
 
 