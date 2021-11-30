"Я запропоную Путіну повернути ядерну зброю в Білорусь",- Лукашенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Самопроголошений диктатор Білорусі пояснив, за якої умови він готовий розташовувати на території своєї країни ядерну зброю.
Про це він говорив із кремлівським пропагандистом Дмитром Кисельовим, розповідає Цензор.НЕТ.
"Олександре Григоровичу, ось недавно Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що в разі відмови Німеччини від американської…", - почав запитання пропагандист Кисельов.
"Вони перевезуть у Польщу", - перебив Лукашенко.
"Вони перевезуть східніше, але зрозуміло - куди: в Польщу", - підтвердив Кисельов.
"Так, - нервово продовжив білоруський диктатор, - Тоді я запропоную Путіну повернути ядерну зброю в Білорусь!"
Кисельов значуще кивнув, зробив паузу й спитав: "Яку ядерну зброю?"
"Ми домовимося - яку, - став розмірковувати диктатор, - Е… Ту ядерну зброю, котра буде найбільш ефективною… ось при такому зіткненні…"
Будь ласка, зачекайте...
Западная Европа привыкла иметь буфер от РФ в виде Украины и Беларуси..
Беларусь стал РФ, а вы думайте дальше принимать Украину в НАТО или еще подождать 10 лет..
Беларусь стал РФ, а вы думайте дальше принимать Украину в НАТО или еще подождать
Логика "Сгорела хата"
Раз не стало одного буфера, то пусть и не останется второго.
А теперь внимание вопрос. Куда вы будете пулять своей ядрёной бомбой? По Мацкве (с гарантированным ответом и ядерной пустыней на месте Украины), по Крыму или по Лугандону? Подумайте хорошенько перед нажатием кнопки .
Лукашенко и так лысый, а с ЯО у него вообще жопа отвалится.
Его молочные продукты и так фонят радиацией.
Сейчас мы страна третьего мира для них, и нам не разрешат иметь ядерное оружие.
мы давно несамостоятельны , управляемы и нищие.
и со временем мы так и сделаем.
2. Да кто ты такой, лукашенко? Беларусский бандит, которого никто не признает равным себе, только подыхающий х*йлишко с параши. Но это существо зассыт, даже не выслушает твою просьбу, сразу пошлет тебя на 3 буквы, на понятном тебе бандитском языке. Еще и лакеям распорядится вышвырнуть тебя, сообразно твоему нынешнему статусу.
Какие недетские санкции на рассею наложили за ЯО в оккупированном Крыму?
Там правда Штаты были очень заинтересованы....
Новый Год на носу. Меню составлять пора и наряды обдумывать.
Это только в Украине так серьёзно обсуждают каждый вопль и визг умственно неполноценного человека о том, как он завтра туманность Андромеды будет захватывать.
Вот как это можно обсуждать?????
https://www.youtube.com/watch?v=0-3A2bIaIvo
Имея третий в Мире Ядерный Потенциал не ценили ... и остались у разбитого корыта.
База МБР Первомайск , Николаевской обл.
4 полка по 10 ШПУ - 40 ракет РС18;
5 полков - 46 ракет РС-22 Дальность полета "Скальпеля" - 11 тысяч километров, отклонение от цели не превышало 50 метров.
До Америки она долетала за 22-24 минуты. Несла 10 атомных бомб, которые накрывали площадь в 200 тысяч квадратных километров.
Для уничтожения такого государства, как Украина, хватало три-четыре SS-22.. "Кто сильный, тот заказывает музыку". Помню, как Кравчук первый раз полетел в США (в 1992-м - УП).Тогда было отношение одно. Как только сняли последнюю ракету, мы стали людьми второго сорта, - считает Солоненко
Це всерівно, що Вам доручити за Вашу ЗП утримувати циганський табір.
Ви погодитесь ??
правильно, если применят против него
а кто уже собрался ипануть по луке ЯО ? (из-за мигрантов разве что)
правильно - никто
в таком случае это пугалки и понты больного бульбофюрера
своих стратегических ракетных комплексов Дунфэн-41.
Предоставил Беларуси беспроцентные кредиты на развитие экономики..
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Государственный банк развития Китая готов предоставлять заемные средства на срок 10-15 лет, что практически исключает европейская практика государственных займов.
Следует обратить внимание и на то, что в случае заинтересованности во взаимодействии с партнером Пекин готов вводить новые инструменты финансового сотрудничества, как в случае реализации проекта индустриального парка «Великий камень». Китайский центр международных исследований развития (中国国际发展知识中心
Платой за упрощенную, но быструю процедуру получения кредита становится повышенная ставка годовых - более 4%, а также повышенный процент комиссии.
Кредиты для совместных предприятий - беспроцентные.
Подал иск в суд в Гааге Правительству Украины .За взятый
залог завода " Мотор Сич "
Чем отдавать будем. Активов мвф не хватит даже на проценты от долга?
https://cfts.org.ua/news/motor_sich_provel_pervye_ispytaniya_vertoleta_mi_2_s_novymi_dvigatelyami_20743
сранойкрасной площАді!