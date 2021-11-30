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"Я запропоную Путіну повернути ядерну зброю в Білорусь",- Лукашенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Самопроголошений диктатор Білорусі пояснив, за якої умови він готовий розташовувати на території своєї країни ядерну зброю.

Про це він говорив із кремлівським пропагандистом Дмитром Кисельовим, розповідає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Якщо вони розв'яжуть війну на Донбасі чи десь ще на кордоні з РФ, Білорусь не залишиться осторонь. І зрозуміло на чиїй буде стороні", - Лукашенко. ВIДЕО

"Олександре Григоровичу, ось недавно Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що в разі відмови Німеччини від американської…", - почав запитання пропагандист Кисельов.

"Вони перевезуть у Польщу", - перебив Лукашенко.

"Вони перевезуть східніше, але зрозуміло - куди: в Польщу", - підтвердив Кисельов.

"Так, - нервово продовжив білоруський диктатор, -  Тоді я запропоную Путіну повернути ядерну зброю в Білорусь!"

Кисельов значуще кивнув, зробив паузу й спитав: "Яку ядерну зброю?"

"Ми домовимося - яку, - став розмірковувати диктатор, - Е… Ту ядерну зброю, котра буде найбільш ефективною… ось при такому зіткненні…"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко виявив бажання відвідати окупований Крим: Півострів де-факто та де-юре став російським після референдуму
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Топ коментарі
+35
Наче це ти зараз вирішуєш...
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30.11.2021 17:14
+31
Враховуючи "рукожопість" кацапів - так і хочеться Луку спитать: "Тебе что - одного Чернобыля мало?!"
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30.11.2021 17:21
+26
Загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!))))
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30.11.2021 17:19
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Очевидно, что Байден с Вованом будут больше говорить о Бацьке. Похоже, что его уже пора сдерживать...
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30.11.2021 17:57 Відповісти
он, таки, сделает беларусов заложниками, ибо тогда НАТЕ останется взять на прицел Беларусь.
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30.11.2021 17:57 Відповісти
это привет Меркель и ее звонкам к Луке..., и дополнение к СП-2
Западная Европа привыкла иметь буфер от РФ в виде Украины и Беларуси..

Беларусь стал РФ, а вы думайте дальше принимать Украину в НАТО или еще подождать 10 лет..
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30.11.2021 17:59 Відповісти
Западная Европа привыкла иметь буфер от РФ в виде Украины и Беларуси..

Беларусь стал РФ, а вы думайте дальше принимать Украину в НАТО или еще подождать
Логика "Сгорела хата"
Раз не стало одного буфера, то пусть и не останется второго.
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30.11.2021 20:02 Відповісти
Якщо в Белорусі буде ЯЗ, то і Україні необхідно
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30.11.2021 18:00 Відповісти
Зачем? ******* по Мацкве, получить ответку и благополучно сдохнуть всей толпой?
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30.11.2021 19:07 Відповісти
Ні, просто ядерну державу не прийнято чипати.
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30.11.2021 22:35 Відповісти
Не принято цеплять государство с сильной армией. А ЯО - это специфическая штука. Давайте пофантазируем, что у Украины было ЯО в 2014 году. Зелёные человечки блокируют базы в Крыматории, половина местного гарнизона радостно переходит на сторону кацапов, стайки педиков, урок и мойщиков машин с автоматами скачут по Луганской и Донецкой областям а местное население ложится с детьми под гусеницы украинских танков.

А теперь внимание вопрос. Куда вы будете пулять своей ядрёной бомбой? По Мацкве (с гарантированным ответом и ядерной пустыней на месте Украины), по Крыму или по Лугандону? Подумайте хорошенько перед нажатием кнопки .
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30.11.2021 22:53 Відповісти
Твої "фантазії" дохлі.... Реально, якщо байстрюк кине бомбу, то Штати чітко заявили, що кацапів небуде! Шо тобі незрозуміло?
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02.05.2022 20:04 Відповісти
И раз уж фантазировать, то фантазировать по крупному. Представьте, что в процессе описанного выше хаоса парочка ракет с ядерными боеголовками досталась вжопечленцам и они теперь непризнанная ядерная держава и вполне может долбануть по Киеву в пьяном угаре. Что дальше?
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30.11.2021 22:55 Відповісти
Не состоятельно. ЯО прекрасно охраняется во всех странах. Ни кто же атомные станции не захватил в Украине и не захватит никогда. Да и во Франции ни какие жилеты не захватили. И в США не захватили при безпорядках. И в Израиле не захватили. Государства прекрасно его охраняют всегда. А по фантазиям - много фильмов снято интересных. Сломанная стрела например.
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01.12.2021 01:38 Відповісти
Захватят или не захватят - это область большой фантазии. Но вопросы "по кому вы собрались им пулять и чем бы оно помогло при захвате Крыма и ОТСОСа?" остаётся открытым.
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01.12.2021 11:17 Відповісти
Дальше тобі треба злізти з дивана та йти на фронт ... Там життя побачиш.
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02.05.2022 20:07 Відповісти
Гражданин Лукашенко просто повторил что сказал ему путин.
Лукашенко и так лысый, а с ЯО у него вообще жопа отвалится.
Его молочные продукты и так фонят радиацией.
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30.11.2021 18:04 Відповісти
Україна також повинна запропонувати вернути на свою територію ядерний арсенал... можна Британський, можна Американський... до кількості 93 року.
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30.11.2021 18:06 Відповісти
100 процентов что запад на это не пойдет.
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30.11.2021 18:11 Відповісти
А Запад у кого то спрашивал когда своё производил?
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30.11.2021 18:19 Відповісти
Не спрашивал, так как не у кого было. И запретить тогда никто не мог, время было другое.
Сейчас мы страна третьего мира для них, и нам не разрешат иметь ядерное оружие.
мы давно несамостоятельны , управляемы и нищие.
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30.11.2021 18:24 Відповісти
Согласно Будапештскому договору,который не имеет силы,Украина имеет на это полное право.Так как её кинули.
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30.11.2021 18:41 Відповісти
Слабых и немощных всегда кидают.
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30.11.2021 18:42 Відповісти
Неважно.Нас кинули значит договор не действительный.
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30.11.2021 18:44 Відповісти
Так никакого договора и нет. Ядерного оружия впрочем тоже...
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30.11.2021 19:08 Відповісти
А скорее глупых, которые просрали ЯО.
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01.12.2021 11:29 Відповісти
И сразу предложи вернуть в Украину.Ну чтоб два раза не просить.
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30.11.2021 18:06 Відповісти
****, ещё одна обезьяна с гранатой будет, повезло с соседями....
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30.11.2021 18:11 Відповісти
Украине тоже нужно восстановить ядерное.
и со временем мы так и сделаем.
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30.11.2021 18:13 Відповісти
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30.11.2021 18:14 Відповісти
И на бутылку сядешь из-под Советского шампанского
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30.11.2021 18:15 Відповісти
заминируем саркофаг ЧАЭС, и если че - аж до магадана ветром догонит. не подумали, придурки ?
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30.11.2021 18:19 Відповісти
Дед, лучше попроси Бога вернуть тебе разум!
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30.11.2021 18:25 Відповісти
Вернуть можно только то, что когда-то у тебя было. Это не тот случай.
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30.11.2021 22:14 Відповісти
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30.11.2021 18:27 Відповісти
Ну что, бульбанфюрер? Попали ноги в маргарин? Не хочешь быть губернатором Минского федерального округа параши? Ты уже все сделал для этого. Остался вопрос времени, которое идет на обратный отсчет.
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30.11.2021 18:38 Відповісти
Ты предложи Богу вернуть тебе разум,совесть и мужское достоинство.
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30.11.2021 18:42 Відповісти
1. Нарасие просто мечтают получить новые, уже не детские, санкции за нарушение договора о нераспространении ЯО.
2. Да кто ты такой, лукашенко? Беларусский бандит, которого никто не признает равным себе, только подыхающий х*йлишко с параши. Но это существо зассыт, даже не выслушает твою просьбу, сразу пошлет тебя на 3 буквы, на понятном тебе бандитском языке. Еще и лакеям распорядится вышвырнуть тебя, сообразно твоему нынешнему статусу.
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30.11.2021 18:47 Відповісти
1. Нарасие просто мечтают получить новые, уже не детские, санкции за нарушение договора о нераспространении ЯО. (c)

Какие недетские санкции на рассею наложили за ЯО в оккупированном Крыму?
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30.11.2021 19:24 Відповісти
Детские. За пока недоказанностью.
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30.11.2021 19:41 Відповісти
Спросите у Саддама Хусейна, он вам расскажет как у него ЯО искали .
Там правда Штаты были очень заинтересованы....
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30.11.2021 22:59 Відповісти
Значит уже все договорено
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30.11.2021 18:51 Відповісти
Бггг... Воронежу полегчало, Бобруйск напрягся
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30.11.2021 19:05 Відповісти
Бобруйск плюнул и пошёл заниматься своими делами.
Новый Год на носу. Меню составлять пора и наряды обдумывать.
Это только в Украине так серьёзно обсуждают каждый вопль и визг умственно неполноценного человека о том, как он завтра туманность Андромеды будет захватывать.
Вот как это можно обсуждать?????
https://www.youtube.com/watch?v=0-3A2bIaIvo
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01.12.2021 00:25 Відповісти
Этот умственно неполноценный является законно избранным президентом Белоруссии и по совместительству её верховным главнокомандующим. Со всем вытекающими. Его нельзя просто игнорировать. Себе потом дороже будет.
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01.12.2021 11:20 Відповісти
Наблюдать за распадом личности всегда интересный процесс.
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30.11.2021 19:09 Відповісти
Молодец Лукашенко! ничтожный дедок, ненавидимый всеми, кроме своих силовиков, а ЕС на колени ставит. Скоро уже Преднестровье пойдет наказывать Берлин и Париж. Омерзение вызывает поведение этих якобы великих стран. Путинские подстилки они а не европейские лидеры
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30.11.2021 19:10 Відповісти
Дай свині залізне рило вона весь світ перериє! Виродок, знищив білоруську мову, культуру, дознищує націю...!
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30.11.2021 23:05 Відповісти
Нац.ію він як раз зараз формує, в майбутньому сподіваюсь білоруси ще повернуть Смоленск)
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01.12.2021 05:21 Відповісти
Ядерное оружие есть в Калининграде - самой западной точке России, никакого смысла нету в размещении в Беларуси, разве что потешить самолюбие таракана.
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30.11.2021 19:11 Відповісти
Нема його там. Інакше б крику у Європах було.
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30.11.2021 21:30 Відповісти
в Кёнигсберге
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01.12.2021 11:58 Відповісти
Эбанько ты памперсы ***** менять будеш
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30.11.2021 19:19 Відповісти
После Чернобыля можно ставить мощные вентиляторы в сторону Москвы и Минска а сам реактор сделает нужное дело...
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30.11.2021 19:20 Відповісти
Короновирус выкосит остальных дебилов без проблем без всякого оружия..
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30.11.2021 19:24 Відповісти
Опаснейший враг.
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30.11.2021 19:45 Відповісти
Зовсім втратив здоровий глузд. Якщо РФ туди і поставить ядерні боєголовки, то він ними розпоряджатися не буде. А його країна стане мішенню. Хоча може думає, що так потрапить до раю, а усі інші просто здохнуть. Так його і зараз ніхто не держить.
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30.11.2021 19:54 Відповісти
Мы же у них электричество покупаем. У диктатора???
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30.11.2021 20:00 Відповісти
прєдлажі труну та спосіб свого поховання, тарган тупорилий.....
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30.11.2021 20:00 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/06/19/7256256/

Имея третий в Мире Ядерный Потенциал не ценили ... и остались у разбитого корыта.
База МБР Первомайск , Николаевской обл.
4 полка по 10 ШПУ - 40 ракет РС18;
5 полков - 46 ракет РС-22 Дальность полета "Скальпеля" - 11 тысяч километров, отклонение от цели не превышало 50 метров.
До Америки она долетала за 22-24 минуты. Несла 10 атомных бомб, которые накрывали площадь в 200 тысяч квадратных километров.
Для уничтожения такого государства, как Украина, хватало три-четыре SS-22.. "Кто сильный, тот заказывает музыку". Помню, как Кравчук первый раз полетел в США (в 1992-м - УП).Тогда было отношение одно. Как только сняли последнюю ракету, мы стали людьми второго сорта, - считает Солоненко

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30.11.2021 20:01 Відповісти
И что бы изменилось имея ЯО. Что шмальнули по Донбассу или Крыму. Или по Москве. Чтобы иметь ЯО нужно иметь сильную наземную и воздушную армии. Кто не дает сейчас поставить на вооружение ракеты с грязным оружием / отработанное топливо атомных станций /. Попадание таких снарядов на территорию врага это похлеще Чернобыля. Хрен отмоются. Только кто же будет развязывать ядерную войну в центре Европы.
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30.11.2021 22:41 Відповісти
Ось до чого призводить безстрокова влада - маразм кріпне. І так було бз нами якби не вигнали зека.
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30.11.2021 20:09 Відповісти
пюррер уже не знает, как еще подлизать очко *****!
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30.11.2021 20:44 Відповісти
СС20 оперативно тактическая ракета среднего радиуса действия. Это то, что нужно было , и было вполне возможно договориться при разоружении( Ельцин , по словам Кравчука не возражал). Кравчук - это ,,национальный герой,,- генетический комуняка, который может и должен быть только на гиляке. Он нанёс такой вред Украине , что мы будем расхлебывать лет 100, он нас уничтожил сильнее десятка ядерных бомб; превратил в ,,дерьмо,, Украинцы , к сожалению, не понимают.....они считают его человеком, патриотом, экспертом - у нас так всегда...
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30.11.2021 20:55 Відповісти
Багато емоцій, мало розрахунків.
Це всерівно, що Вам доручити за Вашу ЗП утримувати циганський табір.
Ви погодитесь ??
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30.11.2021 21:33 Відповісти
Полнолуние наближается!
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30.11.2021 20:55 Відповісти
в каком случае имеющий ЯО может его применить?
правильно, если применят против него
а кто уже собрался ипануть по луке ЯО ? (из-за мигрантов разве что)
правильно - никто
в таком случае это пугалки и понты больного бульбофюрера
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30.11.2021 20:58 Відповісти
Придурок своим ЯО возбудит Китай, а те его не помилуют. К счастью они со своими иероглифами, никаких союзов особо не сформируют, та что объединения не будет.
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30.11.2021 21:08 Відповісти
Китай у этогопридурка закупает шасси для
своих стратегических ракетных комплексов Дунфэн-41.
Предоставил Беларуси беспроцентные кредиты на развитие экономики..
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30.11.2021 22:07 Відповісти
Китай свое возьмет, усатый там вякать все равно не смогёт.
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30.11.2021 23:39 Відповісти
Ну во-первых не беспроцентные, а во-вторых - УСЛОВИЯ получения подобных китайских кредитов читали? Там скорее кредиты предоставляются самим себе, чем кредитополучателю
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01.12.2021 00:00 Відповісти
Справка для Украинских читателей инета .
*****
Государственный банк развития Китая готов предоставлять заемные средства на срок 10-15 лет, что практически исключает европейская практика государственных займов.

Следует обратить внимание и на то, что в случае заинтересованности во взаимодействии с партнером Пекин готов вводить новые инструменты финансового сотрудничества, как в случае реализации проекта индустриального парка «Великий камень». Китайский центр международных исследований развития (中国国际发展知识中心

Платой за упрощенную, но быструю процедуру получения кредита становится повышенная ставка годовых - более 4%, а также повышенный процент комиссии.

Кредиты для совместных предприятий - беспроцентные.
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01.12.2021 00:29 Відповісти
Китай выставил Украине счет на 4,5 миллиарда долларов.
Подал иск в суд в Гааге Правительству Украины .За взятый
залог завода " Мотор Сич "
Чем отдавать будем. Активов мвф не хватит даже на проценты от долга?
https://cfts.org.ua/news/motor_sich_provel_pervye_ispytaniya_vertoleta_mi_2_s_novymi_dvigatelyami_20743
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01.12.2021 08:49 Відповісти
https://clck.ru/Z8ZAn изучайте фактическую реальность
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01.12.2021 16:45 Відповісти
Я вам говорю, ********* не будет аннексировать Беларусь. Из нее сделают некое подобие Северной Кореи и, якобы, чужими руками будут грозить всему цивилизованному миру.
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30.11.2021 21:18 Відповісти
засуньте пушки себе в зад
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30.11.2021 21:36 Відповісти
Почему бы не пугать каSSапов, грязными бомбами, которые будут скидывать байрактаны на новых двигателях
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30.11.2021 22:29 Відповісти
брудними бомбами бункер не пробити , а на населення їм насрати чим більш загине тим більш потрапить в Рай.
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30.11.2021 23:27 Відповісти
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30.11.2021 23:28 Відповісти
московский холуй будет просить у хозяина ядерные игрушки .
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01.12.2021 00:53 Відповісти
Ну тогда США нужно будет поставить ядерное оружие в Польше или в Литве.
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01.12.2021 01:45 Відповісти
Интересно какая тут может быть выгода путлеру? О_о
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01.12.2021 02:39 Відповісти
жополиз.и чистой масти черт.
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01.12.2021 03:49 Відповісти
пропоную детонувати на місці і без всяких переміщень - прямо в мацкві, посеред сраной красной площАді!
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01.12.2021 08:17 Відповісти
Во волчара
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01.12.2021 08:29 Відповісти
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