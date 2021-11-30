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модернізація (65) танк (1646) Укроборонпром (957)

В Харкові модернізовано командирський танк Т-64БВК, - Укроборонпром. ВIДЕО

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Державним підприємством "Харківський бронетанковий завод" вперше здійснено глибоку модернізацію та проведено випробування командирського танка Т-64БВК.

Танк оснащено сучасними спостережувальними приладами - тепловізорами, телевізійною системою спостереження за навколишнім простором задньої півсфери, новітньою апаратурою супутникової навігації та командирською баштою з кулеметом НСВТ калібру 12,7 мм, повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт Укроборонпрому.

Проведено багато модифікацій задля ефективного ведення бою.

"Наше головне завдання - забезпечувати українських армійців надійною та оновленою бойовою технікою, яка відповідає умовам ведення сучасного бою, - повідомляє директор підприємства Герман Сметанін. - Модернізація командирського танка є надвідповідальною, оскільки необхідно не лише значно поліпшити наявні характеристики, а й створити всі належні умови для ефективного керування підрозділом за будь-яких погодних умов та у будь-який час доби. Колектив заводу успішно виконав це завдання. Це має особливе значення в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України".

Водночас схожі роботи працівники заводу проводять з партією танків Т-64БВ, які разом з Т-64Б становлять основу танкових Сухопутних військ України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія перекинула до українського кордону батальйон танків Т-80У. Це може бути не залякування, а активна загроза, - Bloomberg
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Топ коментарі
+22
Посадите в танк главкома!) И отправьте на передовую!
Памперсы не забудьте.... Главкому
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30.11.2021 18:09
+16
я бы пушку ещё на натовский калибр переоформил...шоб у ********** горело по настоящему...
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30.11.2021 18:08
+15
Зробіть ,будь ласка, кілька іграшкових деревяних танчиків для найверховнішого найвеличнішого Гундосика.
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30.11.2021 18:23
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я бы пушку ещё на натовский калибр переоформил...шоб у ********** горело по настоящему...
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30.11.2021 18:08 Відповісти
А какой он, натовский калибр?
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30.11.2021 21:28 Відповісти
120 мм
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01.12.2021 02:55 Відповісти
А зачем понижать калибр? Какой смысл в этом?
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01.12.2021 12:09 Відповісти
Посадите в танк главкома!) И отправьте на передовую!
Памперсы не забудьте.... Главкому
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30.11.2021 18:09 Відповісти
да яки памперсы...забить качан от капусты до упора кыянкой...
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30.11.2021 18:13 Відповісти
Неполучится! главком опять уклонится
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30.11.2021 18:53 Відповісти
Чтобы погубил такую отличную машину?
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30.11.2021 19:43 Відповісти
Идея неплохая. Вот только без предыдущих главкомов экипаж будет не укомплектован. И чем им питаться ? Самое калорийное - шоколад !
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30.11.2021 21:23 Відповісти
Хорошо но мало . Читал кацапов , однозначно признают , что наша модернизация намного лучше ихней - на т72 вроде как, не танкист , толком не разбираюсь.
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30.11.2021 18:09 Відповісти
Т-64 с самого начала бьіл более продвинутьім и дорогим , чем Т-72. Харьковский танк считался в СА "танком прорьіва" , а уральский танк бьіл "танком второго єшелона".
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30.11.2021 18:32 Відповісти
Но "прекрасный" Т-64 ещё при Совке сняли с производства в пользу "убогих" Т-72 и Т-80.
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30.11.2021 18:37 Відповісти
Мефодий , в 80-х я получал лейтенатские погоньі после военной кафедрьі института в мотострелковойТаманской дивизии , рядом стояла танковая Кантемировская . Так вот , танковьій полк Таманской дивизии ездил на Т-72 , а кантемировцьі - на Т-64 , и он считался тогда секретньім . Кстати , на парадах по Красной площади ездили таманские Т-72 , а диктор обьявлял: "Идут танки гвардейской Кантемировской дивизии!". И все из-за режима секретности , даже на єкспорт Т-64 никогда не поставлялись , в отличие от Т-72 . Но он и дороже бьіл , раза в два , потому , после вьівода танковьіх армий из ГДР(а там бьіли именно Т-64) , не бьіло смьісла продолжать его производство - машин хватало с избьітком на много лет вперед.
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30.11.2021 18:54 Відповісти
Сань, мне тоже самое батя по секрету говорил в 80-х, что Т-64 жутко секретный и броня там непробиваемая. Ещё говорил, что Аляску в аренду сдавали и американцы обязаны её отдать. Но сейчас инфы полно, всё открыто - читай, думай в конце концов почему такой супер-пупер танк сняли с производства, и почему реально его никому не продавали, и почему он в Европе в основном служил а не на границе с Китаем где-нибудь.
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30.11.2021 19:42 Відповісти
Какая там логика? Одни двигатели чего стоят? На Т- 72 стоит движок от Т - 34!!!! Т - 34 Карл!!! В РФ так и не смогли разработать и исполнить современный двигатель для танка. А в остальном конечно они похожи...
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30.11.2021 20:08 Відповісти
Логика простейшая - хороший танк не снимают с производства.
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30.11.2021 20:16 Відповісти
А хорошую пушку, снимают с производства и вооружения?
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30.11.2021 20:30 Відповісти
Зачем производить корпуса и башни, когда их готовых на базах хранения выше крыши?
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01.12.2021 12:43 Відповісти
64-ки один раз только на параде показали. при ссср.
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30.11.2021 20:12 Відповісти
Я по ссылке попал на форум танкистов действующих там именно про модернизацию было - связь, тепловизоры- оптика , ещё что-то специфическое .
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30.11.2021 18:38 Відповісти
Ради интереса глянул , т 62 оказывается был сложным для СССР и изготовлять могли только в Харькове поэтому и выпустили т72 более упрощённую и дешёвую версию которую могли клепать на Урале
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30.11.2021 18:44 Відповісти
или мобилизационным
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30.11.2021 19:36 Відповісти
Танкисты о нём говорили - ПОРОХОВАЯ БОЧКА из -за расположения боекомплекта в башне танка . При попадании снаряда в район БК корпуса Т-64 были просто развалены от сдетонировавшего БК, башни отброшены на десятки метров, экипажи уничтожены…
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30.11.2021 19:42 Відповісти
Савельев , в Т-72 боекомплект размещается тоже в башне . К чему вьісер ?
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30.11.2021 19:50 Відповісти
К тому , что не нужно пиарить совковое дерьмо . Украине нужны новые современные танки , а не гавно 162 года производства . А ещё лучше хотя бы пару сотен Абрамсов .
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30.11.2021 19:59 Відповісти
Савельев , пиши єто на ветках сРУ , на Роиси Т-72 основной танк и "совковое дерьмо".
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30.11.2021 20:02 Відповісти
Согласен , хвалить совковое дерьмо на ветках сРУ . Украина - это НЕ россия , должна производить СВОЮ зброю или требовать у членов НАТО Леопарды или Абрамсы для защиты ЕС от рузке агрессии .

И да , основной танк у кацапов - Т-90 .
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30.11.2021 20:09 Відповісти
...

Детройтский танковый арсенал[en] корпорации «Крайслер» - крупнейшее танкостроительное предприятие в Западном полушарии - был закрыт на консервацию ввиду отсутствия заказов требуемого объёма. Производил «Абрамсы» в 1980-1996 годы.

В настоящий момент[когда?] осуществляется глубокая модернизация имеющихся танков «Абрамс» всех модификаций на Лаймском танковом заводе[en] в городе Лайма, штат Огайо, принадлежащий корпорации «Дженерал дайнемикс». По состоянию на 2014 год производство модернизированных модификаций танка продолжается как для ВС США[31], так и на экспорт...
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01.12.2021 12:47 Відповісти
У Т-64 снаряды в автомате заряжения расположены так - что одна половинка стоит вертикально. У Т-72 - обе лежат горизонтально.. Просто по снарядам в Т-64 проще попасть.

А ещё заряженный автомат заряжения Т-64 снарядами перекрывает путь мехводу к люкам башни. Не раз были случаи когда при попадании выходила из строя гидравлика, ствол орудия опускался на штатный люк мехвода, и ему приходилось эвакуироваться через башню. А там забор из снарядов, какой ещё надо разобрать чтоб пролезть. Приводили примеры когда люди гибли не успев.
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30.11.2021 21:27 Відповісти
там два -французьський і американський, зараз америкоси хочуть перейти на німецький калібр. Там всі гармати нарізні, а у наших гладкоствольні. В пакистанських танках з Харкова стоять французькі гармати.Дальність прямого пострілу з гладкоствольної гармати -2500 м, з нарізногї - 4000 и (Абрамс). На цій темі танкісти бувшого СРСР не загострюються, бо трохи стидно, що до цього часу випускають низької якості артснаряди, що не можуть зробити нарізну пушку.

Морозов в 60 передбачав недолугість апарата заряджання,гладкост вольну гармату і нікудишній мотор. Однак не мівг перебити авторитет Устинова. Коли помер Гречко, Морозов говорив, що тепер прийшо....ц новим танкам, будемо ще сорок років доробляти. Так і вийшло. Доробляють і хвастаються
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30.11.2021 22:53 Відповісти
Вибухне поруч снаряд чи міна і всі прибамбаси на башті позность уламками.
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30.11.2021 18:15 Відповісти
"командирський" ??? Невже для верховного? Буде попереду війська їхати і усіх бАбить?!
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30.11.2021 18:16 Відповісти
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30.11.2021 18:54 Відповісти
Не, для верховного должен быть главнокомандирский а не просто командирский.
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30.11.2021 19:12 Відповісти
раніше на командирських ЗПУ не було... а тут бачу є..
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30.11.2021 19:37 Відповісти
Рота, это 3 взвода, по три танка + танк командира танковой роты. Вот он и должен быть командирским, который должен быть оснащен более мощной связью с подчиненными и командиром батальона, и системами наблюдения.
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30.11.2021 19:47 Відповісти
в центре на башне втулка под антену, и отсутствие ЗПУ.
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30.11.2021 20:13 Відповісти
Харьков должен давать стране минимум десять новых машин в день !!!
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30.11.2021 18:19 Відповісти
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/zavod-im-malysheva-vypustil-tank-oplot-ego-pokajut-v-kieve-na-parade-foto

А дает полтора в год ( Карл). И это после 8 лет войны...

Завод им. Малышева выпустил танк "Оплот". Его покажут в Киеве на параде - фото
Цей матеріал також доступний українською

12.08.2021, 18:40

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30.11.2021 21:07 Відповісти
10 машин в день, это минимум 3650 машин в год. На вооружении ВСУ порядка 700. Куда девать остальные 2950?
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30.11.2021 21:31 Відповісти
Идёт война и их надо выпускать минимум десяток в неделю !
П.С. Шо то с выхлопом не то - танк видно за 3 километра....
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30.11.2021 18:20 Відповісти
Так, вихлоп, нажаль, це є пєрдьож дебільного вави криворогатого. Яка війна, які танки?! Там за наші гроші гелікоптери закупили. Тепер цей дебіл мріє повернутися на них до Синьогори, шоб дожрати олів'є та сєльодку под шубой! А якщо там ще й шаурму нє дожрали...
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30.11.2021 18:51 Відповісти
А ничего, что это вариант постановки дымовой завесы с помощью топливной аппаратуры, самого танка))))
Учите матчасть.
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30.11.2021 20:32 Відповісти
Повторю и тут. У вас масштаб чутка более реалистичный, выше человек требует по 10 в день. Но даже 10 в неделю - это 520 в год. А всего на вооружении 700-720. Куда девать излишек? Далее, 520 машин - это примерно 2,6 млрд. дол. А весь бюджет МОУ на закупку ВСЕГО вооружения на год в 2021 г - составил около 75 млн. дол. Где взять еще 2,5 млрд? И, главное, а кроме танков больше ничего лет 20 закупать нам не нужно?
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30.11.2021 21:37 Відповісти
Зробіть ,будь ласка, кілька іграшкових деревяних танчиків для найверховнішого найвеличнішого Гундосика.
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30.11.2021 18:23 Відповісти
де ти бачив у нас кокосівськи деревця?та і в шнобак не помістяться..
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30.11.2021 18:47 Відповісти
Непогано було б мати маленький коптер який би мав радіус 10-20 км і передавав би всю обстановку навкруги.Якщо важко так то як мінімум коптер з гарною камерою і тепловізором на дроті метрів сто який би злітав з танку вгору і міг бачити все навкруги так як він буде на дроті то на нього ніякі реб не вплине але командир буде мати велику перевагу можна навіть з укриття піднімати дрона не наражаючись на небезпеку.
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30.11.2021 18:25 Відповісти
Для цього існують інши підрозділи.
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30.11.2021 19:48 Відповісти
Не впевнений що буде постійний контакт з аерозвідкою та й постійно не матиме можливість тримати коптер в заданому напрямі тіж РЕБ можуть вивести з ладу а ось командирський танк має бути готовим до всіх випадків,і до речі не думаю що це буде велика сума а користь велика.Потрібно запитати танкістів.
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30.11.2021 19:55 Відповісти
Так для цього й провели глубоку модернізацію.

А що, тільки коптери? Інших Байрактарів та Соколів в нас немає? А супутникі розвідки держав, що нам допомогають? У цьому році Маск не зміг, а у наступному має бути у космосі український супутник...

Оператоту БПЛА потрібне окреме місце, а у танку з цім напряг.
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30.11.2021 20:05 Відповісти
Конституционный суд отказался приводить к присяге новых судей, которых накануне назначил Зеленский
За это решение проголосовали все судьи, без исключения. Просто никто не хочет работать в нелегитимном суде.

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30.11.2021 18:35 Відповісти
РОЗВАЛИЛИ ЗЕСУКИ УСІ ДЕРЖАВНІ ФУНДАМЕНТИ
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30.11.2021 18:36 Відповісти
Яка держава ,якщо відсутній головний елемент держави ,державна влада !!!)))
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30.11.2021 18:40 Відповісти
Добре що хоч не губерния москвы-орды... Все буде Украина!
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30.11.2021 18:58 Відповісти
Ви тільки бубосіку про не кажіть...Бо воно обісрецця, як завжди, та й побіжить свому куратору з рашки докладати
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30.11.2021 18:39 Відповісти
Если старый двигатель 5ТДФ остался то он слабоват, а Т-72 это н тагил, этот з-д в тагиле, был привезен из Харькова в 1941г и стал делать Т-34
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30.11.2021 18:45 Відповісти
Only for Zelensky

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30.11.2021 18:53 Відповісти
Война в Н.Карабахе показала что РАБссия и ее "аружие" полное дерьмо,Ильхам Алиев в Баку на выставке разбитого Хлама в Карабахе показал всю туфту ПОНТов Путлера
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30.11.2021 19:05 Відповісти
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30.11.2021 19:24 Відповісти
вы ж поняли кто командир -наводчик в танке был ..его не видно но он там был
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30.11.2021 19:51 Відповісти
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30.11.2021 20:01 Відповісти
Не, ну конечно модернизировали)))
Вот только, генератор ОСТАВИЛИ СТАРЫЙ.
Т.е. точно такой же, какой стоял на ВСЕХ модификациях Т-64.
А это, ну скажем так не гуд.
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30.11.2021 20:34 Відповісти
С недавних пор пою я песню так :

О, Байрактар- ты самый лучший танк !
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30.11.2021 21:09 Відповісти
металл то все равно устарел и протыкивается всем
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30.11.2021 21:36 Відповісти
Захист від *************** відсутній ,є більш менш добрий танк оплот,дорого якщо для армії а якщо автомобіль для себе по ціні оплота то й не дорого, хто керує 30 років країною
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01.12.2021 12:04 Відповісти
 
 