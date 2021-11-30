В Харкові модернізовано командирський танк Т-64БВК, - Укроборонпром. ВIДЕО
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Державним підприємством "Харківський бронетанковий завод" вперше здійснено глибоку модернізацію та проведено випробування командирського танка Т-64БВК.
Танк оснащено сучасними спостережувальними приладами - тепловізорами, телевізійною системою спостереження за навколишнім простором задньої півсфери, новітньою апаратурою супутникової навігації та командирською баштою з кулеметом НСВТ калібру 12,7 мм, повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на сайт Укроборонпрому.
Проведено багато модифікацій задля ефективного ведення бою.
"Наше головне завдання - забезпечувати українських армійців надійною та оновленою бойовою технікою, яка відповідає умовам ведення сучасного бою, - повідомляє директор підприємства Герман Сметанін. - Модернізація командирського танка є надвідповідальною, оскільки необхідно не лише значно поліпшити наявні характеристики, а й створити всі належні умови для ефективного керування підрозділом за будь-яких погодних умов та у будь-який час доби. Колектив заводу успішно виконав це завдання. Це має особливе значення в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України".
Водночас схожі роботи працівники заводу проводять з партією танків Т-64БВ, які разом з Т-64Б становлять основу танкових Сухопутних військ України.
Будь ласка, зачекайте...
Памперсы не забудьте.... Главкому
И да , основной танк у кацапов - Т-90 .
Детройтский танковый арсенал[en] корпорации «Крайслер» - крупнейшее танкостроительное предприятие в Западном полушарии - был закрыт на консервацию ввиду отсутствия заказов требуемого объёма. Производил «Абрамсы» в 1980-1996 годы.
В настоящий момент[когда?] осуществляется глубокая модернизация имеющихся танков «Абрамс» всех модификаций на Лаймском танковом заводе[en] в городе Лайма, штат Огайо, принадлежащий корпорации «Дженерал дайнемикс». По состоянию на 2014 год производство модернизированных модификаций танка продолжается как для ВС США[31], так и на экспорт...
А ещё заряженный автомат заряжения Т-64 снарядами перекрывает путь мехводу к люкам башни. Не раз были случаи когда при попадании выходила из строя гидравлика, ствол орудия опускался на штатный люк мехвода, и ему приходилось эвакуироваться через башню. А там забор из снарядов, какой ещё надо разобрать чтоб пролезть. Приводили примеры когда люди гибли не успев.
Морозов в 60 передбачав недолугість апарата заряджання,гладкост вольну гармату і нікудишній мотор. Однак не мівг перебити авторитет Устинова. Коли помер Гречко, Морозов говорив, що тепер прийшо....ц новим танкам, будемо ще сорок років доробляти. Так і вийшло. Доробляють і хвастаються
А дает полтора в год ( Карл). И это после 8 лет войны...
Завод им. Малышева выпустил танк "Оплот". Его покажут в Киеве на параде - фото
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12.08.2021, 18:40
П.С. Шо то с выхлопом не то - танк видно за 3 километра....
Учите матчасть.
А що, тільки коптери? Інших Байрактарів та Соколів в нас немає? А супутникі розвідки держав, що нам допомогають? У цьому році Маск не зміг, а у наступному має бути у космосі український супутник...
Оператоту БПЛА потрібне окреме місце, а у танку з цім напряг.
За это решение проголосовали все судьи, без исключения. Просто никто не хочет работать в нелегитимном суде.
Вот только, генератор ОСТАВИЛИ СТАРЫЙ.
Т.е. точно такой же, какой стоял на ВСЕХ модификациях Т-64.
А это, ну скажем так не гуд.
О, Байрактар- ты самый лучший танк !