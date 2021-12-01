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Геращенко Ірина (1130) Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

Інтерв’ю "Без цензури": Ірина Геращенко про Зеленського, другий термін Порошенка і "колонію складних підлітків" у Раді. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

"Без цензури" на Цензор.НЕТ запускає інтерв'ю. І першою гостею нового формату – "Троє без цензури" – стала нардеп "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

Інтерв’ю дивіться на каналі Цензор.НЕТ в YouTube. 

Ірина Геращенко працювала тележурналісткою, потім була прессекретарем президента Віктора Ющенка, а далі й сама пішла в політику. Вона пройшла шлях від авторки дитячої програми до одного із топ-політиків у державі, а ще була першою жінкою на посаді першого заступника голови Верховної Ради України.

Як за останні 20 років змінилося ставлення до жінок у політиці? Чому команда Порошенка програла вибори 2019 року? За що "слуги народу" сьогодні криють її матом? Чому вона відмовилася очолити "Блок Петра Порошенка"? Та які поради могла би дати Офісу президента в комунікації, наприклад, у справі "вагнерівців"?

Ми вже розповідали й жартували про "путч" та не дуже вдалу комунікацію Офісу президента ось тут:

⚠️ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу: https://youtu.be/vmbcVGXPJS8

⚠️ ОПУ і "вагнергейт": https://youtu.be/4mo81Rvr_Bk

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
Ну вы же выбрали Буратину Оманскую. Чего теперь пузыри пускаете?

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30.11.2021 18:41
+15
Класний формат! Геращенко Ірина - респектую Вам!
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30.11.2021 18:52
+15
Дебілам тільки й лишається, що домайданні фотки шукати.
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30.11.2021 18:58
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"Сложных подростков" -- это хорошо и смачно про колонию буратин от папы Бени.
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30.11.2021 18:25 Відповісти
Трудных подростков.
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30.11.2021 18:30 Відповісти
Українською це "важкі підлітки", а не "складні підлітки".
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30.11.2021 18:37 Відповісти
ну шо сказать алексеевичу...смену надо готовить...
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30.11.2021 18:27 Відповісти
другий термін Порошенка - розсмішило
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30.11.2021 18:30 Відповісти
Ну хоть паржёшь.
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30.11.2021 18:32 Відповісти
Сміється той хто сміється останній !!)))
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30.11.2021 18:37 Відповісти
ДОБРЕ сміється той, хто сміється останнім. (повний текст прислів'я).
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01.12.2021 11:34 Відповісти
Ну вы же выбрали Буратину Оманскую. Чего теперь пузыри пускаете?

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30.11.2021 18:41 Відповісти
Дивися щоб хоч не на кутні сміятися почав.
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30.11.2021 19:04 Відповісти
Дурням і наркоманам завжди весело 😡
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01.12.2021 00:39 Відповісти
Дебілам тільки й лишається, що домайданні фотки шукати.
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30.11.2021 18:58 Відповісти
Ну і що це домайданне фото доказує? До Баканова з Медведчуком у вас питань звичайно нема.

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30.11.2021 20:24 Відповісти
обое покидьки ....
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30.11.2021 21:22 Відповісти
У власному оці бревна не бачите, а якщо що, то одразу "обоє покидьки".
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30.11.2021 22:09 Відповісти
Ти такий ,, гражданин Украины" , как я балерун 😠
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01.12.2021 00:40 Відповісти
Оцінювати людину потрібно не по випадковим фото, а по вчинках які ця людина зробила! Тим паче, що фото у Раді було зроблене - там хочеш не хоче, а якесь "озабочене" до тебе може випадково (або свідомо) причепитися (а тут ще й жінка)!
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30.11.2021 19:41 Відповісти
відносно вчинків - тут я згоден ...., тому так і оцінюю...
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30.11.2021 19:52 Відповісти
Арестович з мураєвим обіймався. І що ?
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30.11.2021 20:14 Відповісти
Без штанів?
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30.11.2021 21:03 Відповісти
Фантазуєте ?)
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30.11.2021 21:05 Відповісти
Ні? Тоді не цікаво.)
Зеленский на роялі краще грає.
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30.11.2021 21:20 Відповісти
Не знала що вас цікавлять чоловіки без штанів та їхні забавки.
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30.11.2021 21:22 Відповісти
Зеленський ввів таку моду серед зелених.
Тому я їх у іншому вигляді не сприймаю.
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30.11.2021 21:55 Відповісти
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30.11.2021 22:04 Відповісти
А как красиво разрулил)))
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30.11.2021 22:37 Відповісти
Звичайно без трусів 🤣
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01.12.2021 00:41 Відповісти
Ви, певно, не любите жінок. Або заздрите.
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30.11.2021 21:21 Відповісти
Не комент а - купа ЗЕленого лайна . І ти гадаєш що хтось повірить в цю твою маячню ? .
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30.11.2021 19:03 Відповісти
Ти дійсно не піп . Ти гнида, яка заходить на Цензор лише для того щоб кинути в кого небудь з опозиційних політиків - лайном . .
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30.11.2021 19:15 Відповісти
брешешь,как и твой оманский осёл
здесь люди оставляют комменты не за деньги,но тебе вероятно это не знакомо
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30.11.2021 22:02 Відповісти
Куда они летали с Чероноволом? Освобождать пленных? В каком году?
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30.11.2021 23:55 Відповісти
Дебіле, тобто краще було в якби у ткг лише сепари працювали?
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30.11.2021 18:52 Відповісти
Класний формат! Геращенко Ірина - респектую Вам!
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30.11.2021 18:52 Відповісти
спасибо за хорошее интервью с вменяемым, адекватным гостем.
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30.11.2021 18:53 Відповісти
Ахметовские боты повылазили , как черви из говна. А , чтобы быть убедительными , свои вонючие клиенты пишут на украинском. Сейчас речь о будущем страны , или Порох , или барин Ахметов с о своей жидовско-анмянской кодлой и Фунтом разумковым
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30.11.2021 18:58 Відповісти
Ахметов всюди пролізе. Він давно взяв за правило розкладати яйця по різних штанинах. Напевне не знаю, але кампанію Смешка теж хтось має фінансувати. І Разумкова. І Ляшка. Аваков, мабуть, щось та й буде просувати. - Фінансуватиме Ахмєтов. Це такий собі політичний Ощадбанк, дає усім кредити платоспроможним користувачам.
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30.11.2021 21:15 Відповісти
"рина Геращенко працювала тележурналісткою"- лень скриншотить..
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30.11.2021 19:02 Відповісти
73%...ВАТЫ в Украине
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30.11.2021 19:10 Відповісти
Ирина-молодец! Мне и Сеймур нравится. Умные бабы. Остальное меня не интересует, я на них женится не собираюсь.
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30.11.2021 19:14 Відповісти
Хаотическое «дрожание его левой икры»
30 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 1



Пожалуй, не так страшен «государственный переворот» 1 декабря, как нервная и неадекватная власть. О том, что власть неадекватна, мы писали неоднократно. А о нервности свидетельствует участившаяся до невозможности «деятельность» власти. ДБР открывает производство относительно фотографии Юрия Бутусова.


Об этом говорится в сегодняшней статье Сергея Никонова для «ОРД».

Тупой Арестович пишет в своем ФБ о том, что Бутусова могут убить, что, естественно, воспринимается как угроза. СБУ открывает производство относительно «госпереворота» - того самого, с тремя отставными ментами и эфэсбэшником. Президент увольняет начальника ДКР СБУ Руснака. Неестественное какое-то дерганье.

- Клоун Арестович заявил о готовящемся убийстве «балбеса» Бутусова

Начнем с ДБР. Мы уже давно писали о том, что и.о. начальника ДБР Сухачев - полный ноль, попавший на должность благодаря близкому знакомству жены с Венедиктовой. Но мы не подозревали, что Сухачев и его сотрудники настолько безграмотны в юридическом плане. Цитируем экс- начальника ГСУ СБУ Василия Вовка. «Ю. Бутусов - Президент чи Міністр оборони України?

з сайту ДБР від 28 листопада 2021року:

«…Усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені. В тому числі в порядку статті 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння…».

Мені дуже соромно і боляче коментувати цей юридично безграмотний, без будь-якої правової аргументації текст.
Але вибачте, колеги: істина дорожче.

Перш за все, якщо вживаєте словосполучення «в порядку статті», то за ним має слідувати норма Кримінального процесуального кодексу України, а не Кримінального кодексу… У даному випадку потрібно було ужити словосполучення «за статтею».

Та якби ж лише коми, звороти і правильна термінологія!
Тут присутні помилки системного характеру при застосуванні правил, передбачених науково-практичними основами кваліфікації злочинів, а також очевидне нерозуміння поняття «склад злочину».

1. Суб'єктом злочину, передбаченого ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), можуть бути лише особи з числа вищого військово-політичного керівництва держави. Це, наприклад, Президент, Прем'єр-міністр, міністр оборони, міністр з питань військово-промислового комплексу…

Солдати і офіцери не планують, не готують, не розв'язують і навіть не ведуть війну - їх посилають на війну і вони виконують накази згідно із підпорядкованістю саме вищого військово-політичного керівництва тієї чи іншої країни.
Юрій Бутусов не є суб'єктом цього злочину.

2. Уже сьогодні можу стверджувати, що ознак злочину, передбаченого ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку) у діях Ю. Бутусова, зафіксованих на зазначеному відео, також немає.

Погоджусь лише з тим, що потрібно розбиратись із постійними екскурсіями високопосадовців, олігархів, журналістів і просто напівбандитів на військові полігони і стрільбища. Тут можливі ознаки військових злочинів, але виключно у командирів, які дають постріляти з різних видів зброї зазначеним особам.

3. Що це було? Очевидно, що або тупа команда з Банкової, або сліпе підлабузництво з Петлюри! Тобто нічого юридично значимого…

P.S.
Пояснення ДБР для журналістів і громадських активістів: «… кримінальне провадження порушено не проти журналіста Юрія Бутусова, а за означеним у його публікації фактом… У Кримінальному кодексі взагалі немає такого поняття як справа. Є кримінальне провадження, порушене за тим чи іншим фактом, і поки нікому не висунуто підозри, воно не можу бути проти будь-кого взагалі…»

Повний правовий нігілізм, абсолютно очевидна відсутність юридичних знань - позбавив би диплома і заборонив довічно займати посади у правоохоронній системі тому, хто готував цей текст:

- кримінальне провадження не порушується, а реєструється кримінальне правопорушення (злочин) - зарубіть собі на носі (кримінальне провадження - це папка, в яку складаються матеріали, може так зрозумієте);

- кримінальне провадження не може бити проти когось - забудьте назавжди слово «проти», оскільки це порушення основоположних принципів правосуддя: обєктивне, повне і всебічне розслудування;

- підозра не висувається - читайте уважно Кримінальний процесуальний кодекс, в якому чітко визначено, що такого поняття, як «підозра» не існує, є «повідомлення про підозру», яке складається і вручається, а не висувається…

- не плутайте, дуже прошу, Кримінальний кодекс з Кримінально-процесуальним, це споріднені, але «книжки» із зовсім різними функціями…»

Удивительные кадры подбирает Зеленский. Надо ж назначить руководителем ДБР настолько откровенного двоечника, который не способен даже найти шокирующие ошибки в «творчестве» своих подчиненных. Но … видимо, безграмотность компенсируется собачьей преданностью. Дело Трухина, к примеру, ДБР не расследует, зато средний палец Лероса и фотку Бутусова - аж бегом. Грустно, господа.

СБУ запилило видосик о том, что «СБУ розслідує провадження за фактом захоплення державної влади».

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-rozsliduie-provadzhennia-za-faktom-hotuvannia-okremymy-hromadianamy-ukrainy-ta-rf-dii-z-metoiu-zakhoplennia-derzhavnoi-vlady-video

Мощный чувак, «речник СБУ» загадочно ничего не сказал, пообещав, что папизже дадут детали. Кстати, симптоматично, что «речник» СБУ Артем Дехтяренко, до СБУ работал «речником» Минздрава. Баканову не только «речника» нужно из Минздрава присылать, но и профессоров с санитарами. Зачем было сделано столь туманное заявление? Обычно такие заявления делают, когда уже можно что-то показать, уже кого-то поймали и так далее. В этот раз даже это аудио, о котором говорил Зеленский, послушать не дали. Так что, заявление было сделано, скорее всего, просто чтобы оправдать странный треп Зеленского о госперевороте. Может, заодно намекнуть, что список заговорщиков «открытый» и Баканов туда может вписать кого угодно, от Порошенко до Лероса. Баканов все может - у него справка.

- Это не только про «испанский стыд»: к чему привели слова Зеленского о перевороте

В этот же день Зеленский вдруг уволили начальника ДКР СБУ Руснака. Почему - непонятно. Руснак на этой должности с 2019 года и должен был курировать от СБУ операцию «Авеню», в просторечии «Вагнер». На ТСК по «вагнергейту» однако, Руснака не допрашивали. Непонятно, то ли таким образом прячут концы в воду, то ли все дело в том, кто Руснака сменит.

О самом Руснаке сведения весьма противоречивые. В 2014 году он был еще «коксом» - консультантом по оперативным поручениям, но стремительно дорос до генерал-майора и начальника ключевого департамента СБУ. Пишут, что за время нахождения в зоне АТО и ООС получил два ордена «За мужество» и Орден Данила Галицкого. Так что, человек достойный. С большим интересом ждем, кто же его заменит. Надеемся, не Лысый из «квартала».

И ждем 1 декабря. Госпереворота со стороны оппозиции в этот день явно не случится. Заявлен обычный митинг, не более. Но вот не будет ли госпереворота со стороны власти?

P.S. Если заголовок не понятен - можно погуглить
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30.11.2021 19:21 Відповісти
другий термін Порошенка - розсмішило
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30.11.2021 19:25 Відповісти
Это-желаемое. Неужто нельзя людям намечтать себе второй срок? 😉
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30.11.2021 19:37 Відповісти
Навіть Якунович про таке мріяв
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30.11.2021 19:38 Відповісти
Ну так и я о том же, почему бы честному, но неподкупному гражданину немножечко не помечтать
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30.11.2021 19:43 Відповісти
Колись була. Але народ не пробачив їй *********** з путінам.
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30.11.2021 20:12 Відповісти
Просто дурень..
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30.11.2021 20:11 Відповісти
Ірина Геращенко промінчик світла в українській політиці.
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30.11.2021 20:10 Відповісти
Бодя щось з'їв не те. Він же терпити не може Порошенка і його колег, прихильників.
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30.11.2021 20:16 Відповісти
Що цікаво, жінку, яка особисто займалася визволенням з полону сотень наших військових і цивільних, закидають зеленим лайном чоловіки, які не доклали я до визволення навіть собаки. І ці чоловіки справді щиро вважають себе патріотами?
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30.11.2021 20:21 Відповісти
73% занадто обдарованих...
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30.11.2021 20:30 Відповісти
Послухав інтерв"ю Ірини Геращенко на одному диханні. Прямо як ковток свіжого повітря. І Будкевич вів себе чемно. Усім начебто задоволений. Зайшов на форум, а тут залишки цензорної "колонії складних підлітків". Їм не дійшло ...
Навіть опонувати цим гидким коментарям не буду. Нехай вдавляться у своєму багні
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30.11.2021 20:32 Відповісти
просто зебилы, читают между строк и видят что то свое.
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30.11.2021 21:03 Відповісти
Ти сам зелена шавка і потвора 😡
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01.12.2021 00:45 Відповісти
Ідіотизм , не виліковна хвороба , а іноді смертельна , Шуріку
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01.12.2021 00:47 Відповісти
невиліковна
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01.12.2021 11:37 Відповісти
Зрив операції Ізолятор. Хто кріт Росії?
https://www.youtube.com/watch?v=UDTVNUJ5VXk
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30.11.2021 21:41 Відповісти
Такими жінками , як Ірина Геращенко , украінці пишаються і щиро дякують за іі роботу і турботу , яку вона невтомно виконує 👍🏼🙏🏼🙂
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01.12.2021 01:04 Відповісти
Ірочко, сестричко, дуже дякую тобі,що в тебе дістало здорового глузду не спаскудитися у тому лайні, що тепер називається Верховною Радою. Хтось таки мусить чистити ті Авгієві конюшні. Дчкую тобі, що ти за це таки взялася, навидь не дивлячись на те, що в нашого милого наріду 73 відсотки дебілів. Тримайся!
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01.12.2021 04:02 Відповісти
богдан Буткевич - і хто "барига" ?????
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01.12.2021 09:22 Відповісти
 
 