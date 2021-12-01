Інтерв’ю "Без цензури": Ірина Геращенко про Зеленського, другий термін Порошенка і "колонію складних підлітків" у Раді. ВIДЕО

"Без цензури" на Цензор.НЕТ запускає інтерв'ю. І першою гостею нового формату – "Троє без цензури" – стала нардеп "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

Інтерв’ю дивіться на каналі Цензор.НЕТ в YouTube.

Ірина Геращенко працювала тележурналісткою, потім була прессекретарем президента Віктора Ющенка, а далі й сама пішла в політику. Вона пройшла шлях від авторки дитячої програми до одного із топ-політиків у державі, а ще була першою жінкою на посаді першого заступника голови Верховної Ради України.

Як за останні 20 років змінилося ставлення до жінок у політиці? Чому команда Порошенка програла вибори 2019 року? За що "слуги народу" сьогодні криють її матом? Чому вона відмовилася очолити "Блок Петра Порошенка"? Та які поради могла би дати Офісу президента в комунікації, наприклад, у справі "вагнерівців"?

Ми вже розповідали й жартували про "путч" та не дуже вдалу комунікацію Офісу президента ось тут:

⚠️ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу: https://youtu.be/vmbcVGXPJS8

⚠️ ОПУ і "вагнергейт": https://youtu.be/4mo81Rvr_Bk