Інтерв’ю "Без цензури": Ірина Геращенко про Зеленського, другий термін Порошенка і "колонію складних підлітків" у Раді. ВIДЕО
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"Без цензури" на Цензор.НЕТ запускає інтерв'ю. І першою гостею нового формату – "Троє без цензури" – стала нардеп "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.
Інтерв’ю дивіться на каналі Цензор.НЕТ в YouTube.
Ірина Геращенко працювала тележурналісткою, потім була прессекретарем президента Віктора Ющенка, а далі й сама пішла в політику. Вона пройшла шлях від авторки дитячої програми до одного із топ-політиків у державі, а ще була першою жінкою на посаді першого заступника голови Верховної Ради України.
Як за останні 20 років змінилося ставлення до жінок у політиці? Чому команда Порошенка програла вибори 2019 року? За що "слуги народу" сьогодні криють її матом? Чому вона відмовилася очолити "Блок Петра Порошенка"? Та які поради могла би дати Офісу президента в комунікації, наприклад, у справі "вагнерівців"?
Ми вже розповідали й жартували про "путч" та не дуже вдалу комунікацію Офісу президента ось тут:
⚠️ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу: https://youtu.be/vmbcVGXPJS8
⚠️ ОПУ і "вагнергейт": https://youtu.be/4mo81Rvr_Bk
Будь ласка, зачекайте...
Зеленский на роялі краще грає.
Тому я їх у іншому вигляді не сприймаю.
здесь люди оставляют комменты не за деньги,но тебе вероятно это не знакомо
30 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 1
Пожалуй, не так страшен «государственный переворот» 1 декабря, как нервная и неадекватная власть. О том, что власть неадекватна, мы писали неоднократно. А о нервности свидетельствует участившаяся до невозможности «деятельность» власти. ДБР открывает производство относительно фотографии Юрия Бутусова.
Об этом говорится в сегодняшней статье Сергея Никонова для «ОРД».
Тупой Арестович пишет в своем ФБ о том, что Бутусова могут убить, что, естественно, воспринимается как угроза. СБУ открывает производство относительно «госпереворота» - того самого, с тремя отставными ментами и эфэсбэшником. Президент увольняет начальника ДКР СБУ Руснака. Неестественное какое-то дерганье.
- Клоун Арестович заявил о готовящемся убийстве «балбеса» Бутусова
Начнем с ДБР. Мы уже давно писали о том, что и.о. начальника ДБР Сухачев - полный ноль, попавший на должность благодаря близкому знакомству жены с Венедиктовой. Но мы не подозревали, что Сухачев и его сотрудники настолько безграмотны в юридическом плане. Цитируем экс- начальника ГСУ СБУ Василия Вовка. «Ю. Бутусов - Президент чи Міністр оборони України?
з сайту ДБР від 28 листопада 2021року:
«…Усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Юрій Бутусов, будуть перевірені. В тому числі в порядку статті 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення) та статті 437 ККУ (Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Будуть перевірені також і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння…».
Мені дуже соромно і боляче коментувати цей юридично безграмотний, без будь-якої правової аргументації текст.
Але вибачте, колеги: істина дорожче.
Перш за все, якщо вживаєте словосполучення «в порядку статті», то за ним має слідувати норма Кримінального процесуального кодексу України, а не Кримінального кодексу… У даному випадку потрібно було ужити словосполучення «за статтею».
Та якби ж лише коми, звороти і правильна термінологія!
Тут присутні помилки системного характеру при застосуванні правил, передбачених науково-практичними основами кваліфікації злочинів, а також очевидне нерозуміння поняття «склад злочину».
1. Суб'єктом злочину, передбаченого ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни), можуть бути лише особи з числа вищого військово-політичного керівництва держави. Це, наприклад, Президент, Прем'єр-міністр, міністр оборони, міністр з питань військово-промислового комплексу…
Солдати і офіцери не планують, не готують, не розв'язують і навіть не ведуть війну - їх посилають на війну і вони виконують накази згідно із підпорядкованістю саме вищого військово-політичного керівництва тієї чи іншої країни.
Юрій Бутусов не є суб'єктом цього злочину.
2. Уже сьогодні можу стверджувати, що ознак злочину, передбаченого ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку) у діях Ю. Бутусова, зафіксованих на зазначеному відео, також немає.
Погоджусь лише з тим, що потрібно розбиратись із постійними екскурсіями високопосадовців, олігархів, журналістів і просто напівбандитів на військові полігони і стрільбища. Тут можливі ознаки військових злочинів, але виключно у командирів, які дають постріляти з різних видів зброї зазначеним особам.
3. Що це було? Очевидно, що або тупа команда з Банкової, або сліпе підлабузництво з Петлюри! Тобто нічого юридично значимого…
P.S.
Пояснення ДБР для журналістів і громадських активістів: «… кримінальне провадження порушено не проти журналіста Юрія Бутусова, а за означеним у його публікації фактом… У Кримінальному кодексі взагалі немає такого поняття як справа. Є кримінальне провадження, порушене за тим чи іншим фактом, і поки нікому не висунуто підозри, воно не можу бути проти будь-кого взагалі…»
Повний правовий нігілізм, абсолютно очевидна відсутність юридичних знань - позбавив би диплома і заборонив довічно займати посади у правоохоронній системі тому, хто готував цей текст:
- кримінальне провадження не порушується, а реєструється кримінальне правопорушення (злочин) - зарубіть собі на носі (кримінальне провадження - це папка, в яку складаються матеріали, може так зрозумієте);
- кримінальне провадження не може бити проти когось - забудьте назавжди слово «проти», оскільки це порушення основоположних принципів правосуддя: обєктивне, повне і всебічне розслудування;
- підозра не висувається - читайте уважно Кримінальний процесуальний кодекс, в якому чітко визначено, що такого поняття, як «підозра» не існує, є «повідомлення про підозру», яке складається і вручається, а не висувається…
- не плутайте, дуже прошу, Кримінальний кодекс з Кримінально-процесуальним, це споріднені, але «книжки» із зовсім різними функціями…»
Удивительные кадры подбирает Зеленский. Надо ж назначить руководителем ДБР настолько откровенного двоечника, который не способен даже найти шокирующие ошибки в «творчестве» своих подчиненных. Но … видимо, безграмотность компенсируется собачьей преданностью. Дело Трухина, к примеру, ДБР не расследует, зато средний палец Лероса и фотку Бутусова - аж бегом. Грустно, господа.
СБУ запилило видосик о том, что «СБУ розслідує провадження за фактом захоплення державної влади».
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-rozsliduie-provadzhennia-za-faktom-hotuvannia-okremymy-hromadianamy-ukrainy-ta-rf-dii-z-metoiu-zakhoplennia-derzhavnoi-vlady-video
Мощный чувак, «речник СБУ» загадочно ничего не сказал, пообещав, что папизже дадут детали. Кстати, симптоматично, что «речник» СБУ Артем Дехтяренко, до СБУ работал «речником» Минздрава. Баканову не только «речника» нужно из Минздрава присылать, но и профессоров с санитарами. Зачем было сделано столь туманное заявление? Обычно такие заявления делают, когда уже можно что-то показать, уже кого-то поймали и так далее. В этот раз даже это аудио, о котором говорил Зеленский, послушать не дали. Так что, заявление было сделано, скорее всего, просто чтобы оправдать странный треп Зеленского о госперевороте. Может, заодно намекнуть, что список заговорщиков «открытый» и Баканов туда может вписать кого угодно, от Порошенко до Лероса. Баканов все может - у него справка.
- Это не только про «испанский стыд»: к чему привели слова Зеленского о перевороте
В этот же день Зеленский вдруг уволили начальника ДКР СБУ Руснака. Почему - непонятно. Руснак на этой должности с 2019 года и должен был курировать от СБУ операцию «Авеню», в просторечии «Вагнер». На ТСК по «вагнергейту» однако, Руснака не допрашивали. Непонятно, то ли таким образом прячут концы в воду, то ли все дело в том, кто Руснака сменит.
О самом Руснаке сведения весьма противоречивые. В 2014 году он был еще «коксом» - консультантом по оперативным поручениям, но стремительно дорос до генерал-майора и начальника ключевого департамента СБУ. Пишут, что за время нахождения в зоне АТО и ООС получил два ордена «За мужество» и Орден Данила Галицкого. Так что, человек достойный. С большим интересом ждем, кто же его заменит. Надеемся, не Лысый из «квартала».
И ждем 1 декабря. Госпереворота со стороны оппозиции в этот день явно не случится. Заявлен обычный митинг, не более. Но вот не будет ли госпереворота со стороны власти?
P.S. Если заголовок не понятен - можно погуглить
Навіть опонувати цим гидким коментарям не буду. Нехай вдавляться у своєму багні
https://www.youtube.com/watch?v=UDTVNUJ5VXk