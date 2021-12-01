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Ахметов (789) Гордон (110) Шустер (359) Гройсман (3995) Комаровський Євген (26)

Ахметов міг використати день народження Шустера для пошуку майбутнього кандидата в президенти, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Коли телеведучий Савік Шустер святкував свій день народження у Вільнюсі, в аеропорту цього ж міста перебував і приватний літак олігарха Ріната Ахметова.

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти з’ясували, що приватний літак олігарха 21 листопада вилетів із аеропорту Бориспіль до Парижа, а пізніше вирушив до Вільнюса, де відзначав день народження Савік Шустер.

На святкуванні були присутні багато відомих людей - журналіст Дмитро Гордон, лікар Євген Комаровський, колишній прем'єр Володимир Гройсман та ексглава МВС Арсен Аваков.

Також, за даними розслідувачів, на дні народження міг бути присутнім брат мера Києва та боксер Володимир Кличко. Втім, цю інформацію не прокоментували ані гості Шустера, ані сам ведучий.

Дивіться: Аваков, Гордон, Шустер, Комаровський та Гройсман озброїлися лицарськими мечами та сокирами. ФОТО

"УП" нагадує, що раніше українські олігархи вже використовували таємні зустрічі за кордоном для укладання політичних домовленостей.

Нагадаємо, 22 листопада на тлі чуток про створення нової партії ексглава МВС Арсен Аваков опублікував фото з журналістом Дмитром Гордоном, педіатром Євгеном Комаровським, телеведучим Савіком Шустером, колишнім очільником уряду Володимиром Гройсманом.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+42
І? Кого би вони не обрали, а кращого за Порошенка у цей критичний час нікого не має. Інші можуть бути виконавцями, але не лідерами країни. Сильних особистостей завжди оббріхували і намагалися звалити аби опосередкуватим було легше дістатися "олімпу".
Кидати країну у тар тари можна скільки завгодно, але чи виживе вона під час таких експериментів. Зараз така ситуація, як на початку 2014 - на кону існування країни.
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01.12.2021 03:06
+35
Тайные встречи говорите......это про Оман наверное, я правильно понял?
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01.12.2021 01:40
+23
Блазень назвав його Мішою, щоб принизити. Він і Порошенка Петьою тоді називав. Не дивуйте, у нього рівень клоуна.
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01.12.2021 03:25
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Вот значит кто переворот хотел сделать.
Но есть крот.
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01.12.2021 07:11 Відповісти
Дивно , що зверху на фото немає жодного украінця 😡
Стоять гарні єврейські шлепери на чолі із Савіком Шустером 😃
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01.12.2021 07:36 Відповісти
Шо в нас там з переворотом? Вже 1 грудня. Ніяк не діждусь як Осла за задні ратиці витягувати будуть.
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01.12.2021 07:46 Відповісти
Буратіну перевернуть і витрясуть з нього 5 золотих монет.
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01.12.2021 07:52 Відповісти
Переворот уже произошел в "верховной голове". Прессзашкваренция это показала.)
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01.12.2021 10:16 Відповісти
Ринат Леонидыча кроме футбола ничего не интересует...,а Голобородько или по не знаю,или по тупости назвал Ахметова... РЕнат
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01.12.2021 07:53 Відповісти
кцпи такі тупі, що роблять з українців юдофобів. да, дуня?
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01.12.2021 08:12 Відповісти
Цензор! Что вы за чухню пишите?!
Это бред сивой кобылы и оправдание ЯнеЛоха!!!!
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01.12.2021 08:01 Відповісти
Где оправдание? Констатация факта. Пусть мочат друг друга. Порядочных там всё равно не найдешь.
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01.12.2021 08:06 Відповісти
Цензор не пишет, а публикует расследование УП, такое же как и про Гуту неделю назад, что не устраивает? Чаша весов теперь равна, меня услышали. Редакторам респект )))
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01.12.2021 10:56 Відповісти
Есть шанс что президентом будет украинец а не назначенец Путина. Многоходовка Путин-Коломойский -Зеленский была выполнена очень профессионально. Трёхсотлетний опыт российской империи управления своими колониями не кот чихнул.Сейчас времени на подобную многоходовку у Путина мало./ Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г.

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01.12.2021 08:11 Відповісти
Замечательный национальный состав. Таки да. Шануйтесь...
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01.12.2021 08:12 Відповісти
Коли вже буде Українець!?
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01.12.2021 08:16 Відповісти
хохол, ти себе вважаєш українцем?
коли кугуто-хохли переведуться тоді можливо буде українець...
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01.12.2021 09:33 Відповісти
На 31 році незалежності кмітливі українці стали підозрювати, що їх тупо розводять малайці
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01.12.2021 12:29 Відповісти
А чому тоді Тягнибакса не запросили?
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01.12.2021 08:22 Відповісти
и не одного украинца - и презика выберут из таких - и раскрутят...

- и мудрый и простой нарид какаяразница проголосует - лишьбычеловекбылхорошим - лишьбынеукраинец..

- и опять весь Израиль будет ржать с малоросьни..
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01.12.2021 08:31 Відповісти
Главный путчист Украины Ринат Пиночет.

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01.12.2021 08:40 Відповісти
Вангую - следующий президент Славик Шустрый!😂
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01.12.2021 09:07 Відповісти
ренатлеонидыч уже определился с новым народным ************: рыго-мразь и украинофоб димасик разумный.
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01.12.2021 09:12 Відповісти
Что бы не происходило, все на пользу нашей стране, лишь бы не застой.
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01.12.2021 09:37 Відповісти
От так...З трибун вони патріоти України, а насправді повне сміття.....Я не порохобот, хоча голосував за Пороха, але ту т нема чим пишатись....Міняються тільки обличчя, одні служать одним олігархам, інші другим....Зе - це звичайно дно, але дорогі мої, пан Порох таке саме *****.....Може трішки менше....Ви люди страйкуйте, боріться, вмирайте, а ми тихенько будемо робити свою чорну справу.....
P.S.....Шкода тільки, що В'ячеслав Чорновіл так і не зміг стати президентом в свій час.....
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01.12.2021 09:38 Відповісти
зйомки в ресторані, чи на вулицях Вільнюса вказують на контрольований злив, піар, промоція...
Діми ж не було?)))) молод-єсчо...

матеріал ні а чом.
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01.12.2021 09:45 Відповісти
Он король Украины и не может за столько лет поставить нормальных менеджеров...
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01.12.2021 09:52 Відповісти
Поклялись з мечами у руках, як якісь древні масони - поставити на трон свого президента
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01.12.2021 10:36 Відповісти
Арсен Аваков наиболее сильная из фигур на этом собрании. Но он не харизматичен и у него мало шансов на победу во втором туре.

Гордон. Наберет не больше, чем набрала партия такого же говоруна Пальчевского на местных выборах - пролет медведчуковского проекта фанерой над городами Украины.

Комаровский. Собственно никакой. Участвовать может, но никаких шансов.

Гройсман. Не вызывал, во время своего премьерства рвотного эффекта у телезрителей. Однако. Однако, если Яценюк врубил мелким фермерам 10% ПДВ, то Гройсман добавил еще 10% и теперь 30% молочки, в наших магазинах - из ЕС, свинина из Польши. Гройсман активно кормится на ремонте дорог у Зеленского, а значит не станет его судить за все его преступления. Гройсман работал с Порошенко, значит тогда и его никто не станет судить. Ну и поменять одного еврея, на другого еврея - а мы государство украинской нации или еврейской?
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01.12.2021 10:45 Відповісти
Так же стало ясно, за какой промежуток времени переобувается пан Гордон, который дружит со всеми и все про всех знает, но с-ка не говорит )
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01.12.2021 11:02 Відповісти
Доказательств про участие Ахметова на ДР, в. материалах УП - нет.
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01.12.2021 12:03 Відповісти
Наилучшие поздравления с Днем рождения женщине
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11.01.2022 20:55 Відповісти
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