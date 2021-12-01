Ахметов міг використати день народження Шустера для пошуку майбутнього кандидата в президенти, - ЗМІ. ВIДЕО
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Коли телеведучий Савік Шустер святкував свій день народження у Вільнюсі, в аеропорту цього ж міста перебував і приватний літак олігарха Ріната Ахметова.
Про це йдеться у розслідуванні "Української правди", повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти з’ясували, що приватний літак олігарха 21 листопада вилетів із аеропорту Бориспіль до Парижа, а пізніше вирушив до Вільнюса, де відзначав день народження Савік Шустер.
На святкуванні були присутні багато відомих людей - журналіст Дмитро Гордон, лікар Євген Комаровський, колишній прем'єр Володимир Гройсман та ексглава МВС Арсен Аваков.
Також, за даними розслідувачів, на дні народження міг бути присутнім брат мера Києва та боксер Володимир Кличко. Втім, цю інформацію не прокоментували ані гості Шустера, ані сам ведучий.
"УП" нагадує, що раніше українські олігархи вже використовували таємні зустрічі за кордоном для укладання політичних домовленостей.
Нагадаємо, 22 листопада на тлі чуток про створення нової партії ексглава МВС Арсен Аваков опублікував фото з журналістом Дмитром Гордоном, педіатром Євгеном Комаровським, телеведучим Савіком Шустером, колишнім очільником уряду Володимиром Гройсманом.
Будь ласка, зачекайте...
Но есть крот.
Стоять гарні єврейські шлепери на чолі із Савіком Шустером 😃
Это бред сивой кобылы и оправдание ЯнеЛоха!!!!
коли кугуто-хохли переведуться тоді можливо буде українець...
- и мудрый и простой нарид какаяразница проголосует - лишьбычеловекбылхорошим - лишьбынеукраинец..
- и опять весь Израиль будет ржать с малоросьни..
P.S.....Шкода тільки, що В'ячеслав Чорновіл так і не зміг стати президентом в свій час.....
Діми ж не було?)))) молод-єсчо...
матеріал ні а чом.
Гордон. Наберет не больше, чем набрала партия такого же говоруна Пальчевского на местных выборах - пролет медведчуковского проекта фанерой над городами Украины.
Комаровский. Собственно никакой. Участвовать может, но никаких шансов.
Гройсман. Не вызывал, во время своего премьерства рвотного эффекта у телезрителей. Однако. Однако, если Яценюк врубил мелким фермерам 10% ПДВ, то Гройсман добавил еще 10% и теперь 30% молочки, в наших магазинах - из ЕС, свинина из Польши. Гройсман активно кормится на ремонте дорог у Зеленского, а значит не станет его судить за все его преступления. Гройсман работал с Порошенко, значит тогда и его никто не станет судить. Ну и поменять одного еврея, на другого еврея - а мы государство украинской нации или еврейской?