До 10 грудня в парламент внесу законопроєкт про економічний паспорт українця, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що до 10 грудня внесе до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українця.
Про це президент заявив під час щорічного послання до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
"До 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності, я вношу законопроєкт про економічний паспорт українця. До 10 грудня відповідно до нього ці кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України", - зазначив президент.
За словами глави держави, після досягнення повноліття діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти в Україні.
"Завдяки цим двом законам (про економічний паспорт та ресурсного закону 5600. - Ред.) нарешті олігархи стануть інвесторами в мабутнє наших дітей, я їх вітаю", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Даже если вы им не пользуетесь.
Поздравляю всех селян.
Размер крестьянских паёв 1.5-6 гектар. Все что свыше 0.5 гектара теперь облагается налогом.
И это, как и 100 лет назад придумали представители все той же национальности.
Тут не понятно, что в следующем месяце будет, так что не очень то ведитесь на его новые обицянки цяцянки
Слід дивитись в корінь, термін виплат настане від 18 років від тепер і ніяк раніше.
Чи буде Зеленський при владі через 18 років питання риторичне.
сами в них вкладывайте