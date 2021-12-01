УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16760 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниЕкономіка
8 295 34
Зеленський (17420) економіка (714)

До 10 грудня в парламент внесу законопроєкт про економічний паспорт українця, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Президент Володимир Зеленський повідомив, що до 10 грудня внесе до парламенту законопроєкт про економічний паспорт українця.

Про це президент заявив під час щорічного послання до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"До 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності, я вношу законопроєкт про економічний паспорт українця. До 10 грудня відповідно до нього ці кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України", - зазначив президент.

За словами глави держави, після досягнення повноліття діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти в Україні.

"Завдяки цим двом законам (про економічний паспорт та ресурсного закону 5600. - Ред.) нарешті олігархи стануть інвесторами в мабутнє наших дітей, я їх вітаю", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Южаніна прийшла в Раду на виступ Зеленського в футболці із написом "Хто з них кріт?". ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
А чого гроші за надра України будуть отримувати тільки діти? Взагалі то надра належать всім громадянам, а не тільки дітям. Пяне бидло буде народжувати по 10 дітей, а нормальні люди в яких дітей немає - нічого не отримають.
показати весь коментар
01.12.2021 10:29
+14
Ага, началось блеянее "за детей". Значит, собирается где то ****...
показати весь коментар
01.12.2021 10:26
+13
ЗЕ мля уже заселил детей на держ дачу. Своих детей
показати весь коментар
01.12.2021 10:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Оклеймить и поставить в стойло скот. Все логично, как и предсказывалось в 2019
показати весь коментар
01.12.2021 10:24 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 10:41 Відповісти
Ця світлина має бути топовою на сьогодні - бо повністю характеризує те, що відбувається.
показати весь коментар
01.12.2021 10:56 Відповісти
по этому закону ВСЕ украинцы, кто имеет земельный пай, должны за него платить 1500 грн каждый год за ПОЛГЕКТАРА.
Даже если вы им не пользуетесь.
Поздравляю всех селян.
показати весь коментар
01.12.2021 10:49 Відповісти
За гектар, вроде. За 50 соток, если в пределах населенного пункта, но там другая цена.
показати весь коментар
01.12.2021 11:32 Відповісти
Земельные паи получали те кто пережил голодомор и всю жизнь пропахал в колхозах. Передали их своим детям, внукам по наследству.
Размер крестьянских паёв 1.5-6 гектар. Все что свыше 0.5 гектара теперь облагается налогом.
И это, как и 100 лет назад придумали представители все той же национальности.
показати весь коментар
06.12.2021 13:28 Відповісти
Бреше як дише!
показати весь коментар
01.12.2021 10:24 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ДАВАЙ УЖЕ СРАЗУ ПАСПОРТ ПРИДУРКА ИЛИ ПАСПОРТ ЕВРЕЯ и ЕВРЕЯМ С ЖЕЛТОЙ ЗВЗЯДОЙ ДАВИДА КАК УЖЕ БЫЛО.. и да пашпорт придурка № 1 выпише себе сам сразу....
показати весь коментар
01.12.2021 10:43 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 10:50 Відповісти
За 18 лет либо ишак сдохнет либо шах умрет.

Тут не понятно, что в следующем месяце будет, так что не очень то ведитесь на его новые обицянки цяцянки
показати весь коментар
01.12.2021 11:19 Відповісти
Може і він долучиться і виведе з офшорів бабло.
показати весь коментар
01.12.2021 10:25 Відповісти
уба ж ясно сказав: нарешті олігархи стануть інвесторами в мабутнє наших дітей, я їх вітаю. Як ви думаєте про чиїх дітей іде мова?
показати весь коментар
01.12.2021 10:27 Відповісти
Чесно кажучи, цілі Зеленодупмх відомі: під виглядом діджіталізації вийти на електронне голосування, щоб правити вічно.
показати весь коментар
01.12.2021 10:25 Відповісти
Ага, началось блеянее "за детей". Значит, собирается где то ****...
показати весь коментар
01.12.2021 10:26 Відповісти
А чого гроші за надра України будуть отримувати тільки діти? Взагалі то надра належать всім громадянам, а не тільки дітям. Пяне бидло буде народжувати по 10 дітей, а нормальні люди в яких дітей немає - нічого не отримають.
показати весь коментар
01.12.2021 10:29 Відповісти
В примітивній "хохляцький" суті, заздрісного, але не думаючого народу, біда нашої країни.

Слід дивитись в корінь, термін виплат настане від 18 років від тепер і ніяк раніше.
Чи буде Зеленський при владі через 18 років питання риторичне.
показати весь коментар
01.12.2021 11:22 Відповісти
Він копіює досвід країн Перської затоки де гроші з продажу нафти/газу перераховують на рахунки новонароджених дітей і до 18 років, там накопичується по 50 тис. дол. Але проблема в тому що в них це лишні гроші які роздають дітям, а в нас будуть добувати корисні копалини, продавати населенню втридорога, а потім гроші батьків заплачені за газ відкладати дітям на рахунок і розказувати, що це платить держава і в цьому заслуга Зеленського.
показати весь коментар
01.12.2021 11:31 Відповісти
Не хочу никого огорчать, на даже те, у кого десять детей, не получат ничего. Затея ведь не для того затевается, чтобы дать что-то детям. Возможно своим и сейчас, но совершенно точно не чужим и потом.
показати весь коментар
01.12.2021 12:11 Відповісти
ЗЕ мля уже заселил детей на держ дачу. Своих детей
показати весь коментар
01.12.2021 10:32 Відповісти
уважаемый президент. у меня нет желания вкладывать свои деньги в ваших детей.
сами в них вкладывайте
показати весь коментар
01.12.2021 10:46 Відповісти
4 грн с тонны угля и 1,5 грн руда (платят олигархи с добычи) - много накопим?
показати весь коментар
01.12.2021 10:47 Відповісти
якщо швидко пограбувати країну, то хтось неодмінно накопить
показати весь коментар
01.12.2021 12:48 Відповісти
Очередной словесный понос от Зеленского, за которым ничего не стоит и ничего не будет.
показати весь коментар
01.12.2021 10:49 Відповісти
Паспортов много, а денег нет и не предвидется с такими клоунами.
показати весь коментар
01.12.2021 12:31 Відповісти
Роми вже розпочали процес "велике вагітівництво".
показати весь коментар
01.12.2021 12:45 Відповісти
Ога, киздеть с трибуны не мешки таскать.
показати весь коментар
01.12.2021 13:18 Відповісти
Почему только детям?Это ейджизм какой-то.
показати весь коментар
01.12.2021 14:44 Відповісти
Так ты так и скажи что это детский экономический паспорт. А что делать пенсионерам? Потом прибегать или сразу начинать сосать..? Ты через 2 года свалишь, а новый гарант скажет что это все куйня , и я вам ничего не обещал. Фантасты вы слуги, шо заняться больше нечем???
показати весь коментар
01.12.2021 16:54 Відповісти
 
 