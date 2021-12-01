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З 1 січня середня зарплатня лікарів становитиме 24 тис. грн, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення заробітної платні для лікарів.
Про це заявив Зеленський під час послання до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Глава держави нагадав, що з 1 грудня мінімальна зарплата в Україні становить 6,5 тисяч гривень.
"Вперше зарплата лікарів зросла за рік вдвічі. З 1 січня вона складатиме мінімум 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря в державі Україна буде 24 тисячі гривень. Ми вперше починаємо гідно ставитись до лікаря. І не тільки тоді, коли нам це потрібно. Впевнений, що в наступному своєму посланні, такі ж слова я скажу про зарплату вчителів", - додав президент.
Топ коментарі
+21 jklpqrs
показати весь коментар01.12.2021 10:28
+19 Колыван Спикер
показати весь коментар01.12.2021 10:28
+19 Eutectic
показати весь коментар01.12.2021 10:29
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у зеЛоха офшорного сегодня любимое слово "вперше".. уже раз 100 оно повторило))
Интересно, а что оно сделало для "гідно ставитись до лікаря."?
Реформа то Супрун, причем настолько удачная - что даже зеЛох и его шобла не стали трогать реформу..
Зато вместо выделения средств на врачей - бюджет МОЗ СОКРАТИЛИ, а деньги Фонда Ковид19 - ушли в офшоры..
Или "гідно ставитись до лікаря." - это богатыреву вернуть на госдачу в конче заспе, вместо разведчика?
крадуть там мало бо немає з чого.
креще б "узаконили" взятки-подяки лікарям, щоб все йшло через касу, був би більший толк.
Вопрос согласятся ли врачи так работать?
Триндіти під кайфом, це все на здатен
Почему в Верховной Раде выступал Голобородько?
По новой технологии зоны 51 ..
Это я про КРЕДИТ МВФ и повышение зарплат.
Понизят с 4000 баксов до 900 ???