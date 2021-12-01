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Зеленський (17420) лікарі (1096) мінімальна зарплата (173) зарплата (133)

З 1 січня середня зарплатня лікарів становитиме 24 тис. грн, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення заробітної платні для лікарів.

Про це заявив Зеленський під час послання до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави нагадав, що з 1 грудня мінімальна зарплата в Україні становить 6,5 тисяч гривень.

"Вперше зарплата лікарів зросла за рік вдвічі. З 1 січня вона складатиме мінімум 20 тисяч гривень. Середня зарплата лікаря в державі Україна буде 24 тисячі гривень. Ми вперше починаємо гідно ставитись до лікаря. І не тільки тоді, коли нам це потрібно. Впевнений, що в наступному своєму посланні, такі ж слова я скажу про зарплату вчителів", - додав президент.

Також читайте: Наступного року ми повністю закриємо чергу на квартири для всіх ветеранів війни на Донбасі, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
Твое следующее послание будет в виде малявы на волю.
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01.12.2021 10:28
+19
Сейчас ОНО наобещает!!! Пустые слова....А поступки и дела Все Видят!
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01.12.2021 10:28
+19
Уся суть виступу

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01.12.2021 10:29
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Сейчас ОНО наобещает!!! Пустые слова....А поступки и дела Все Видят!
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01.12.2021 10:28 Відповісти
"Ми вперше починаємо гідно ставитись до лікаря."
у зеЛоха офшорного сегодня любимое слово "вперше".. уже раз 100 оно повторило))
Интересно, а что оно сделало для "гідно ставитись до лікаря."?

Реформа то Супрун, причем настолько удачная - что даже зеЛох и его шобла не стали трогать реформу..
Зато вместо выделения средств на врачей - бюджет МОЗ СОКРАТИЛИ, а деньги Фонда Ковид19 - ушли в офшоры..

Или "гідно ставитись до лікаря." - это богатыреву вернуть на госдачу в конче заспе, вместо разведчика?
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01.12.2021 10:33 Відповісти
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01.12.2021 10:46 Відповісти
Та да! Моя сестра працює лікарем!!! На півтора ставки!!! Отримує трохи більше 7000 гривень на руки!!! Де обіцяні минулого року і показані Держстатом 14000 середньої зарплатні? От там само буде і 24000.
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01.12.2021 12:04 Відповісти
Ну онож говорит о средней зарплате. Ваша сестра, моя мама получают копейки, а сколько получает главрач (руководитель больницы, поликлиники) вы же не знаете, а это тысяч 150. Вот в среднем и будет 24 тысячи. Моя мама инфекционист. С начала эпидемии не получила ни одной копейки "ковидных". Говорят, что денег нет. Костюмы. правда, выдали.
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01.12.2021 12:28 Відповісти
Твое следующее послание будет в виде малявы на волю.
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01.12.2021 10:28 Відповісти
После учителей это уже не актуально.
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01.12.2021 10:28 Відповісти
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01.12.2021 10:52 Відповісти
Уся суть виступу

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01.12.2021 10:29 Відповісти
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01.12.2021 10:58 Відповісти
пошли новые мемы и фотожабы в сеть ))
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01.12.2021 10:30 Відповісти
бляха, совок((( промови брєжнєва на сьєздах.....
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01.12.2021 10:30 Відповісти
Ну да, частые аплодисменты присутствовали!
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01.12.2021 11:19 Відповісти
."Длительные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овации". Это же надо было так долдычить, что запомнилось на всю жизнь.
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01.12.2021 11:49 Відповісти
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01.12.2021 10:31 Відповісти
Работаю в медицине- с уверенностью заявляю, что средства которые получает мед. учреждение от НСЗУ не хватит на такой уровень зарплат медперсоналу. О покупке оборудования в случае повышения зарплат не может быть и речи.
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01.12.2021 10:32 Відповісти
главное - пообещать в видосиках.. а потом зебилы побегут в больницы, им "денег нет!", а зебилы начнут стенать: "как же так, бубОчко выделило СТОКА денег, где они? снова клятый Порошенко всёукрал!"
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01.12.2021 10:35 Відповісти
В мене сосід головний лікар,живе як шейх.красти треба меньше
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01.12.2021 10:35 Відповісти
він живе на відкатах Аптек, або і сам є власником мережі аптек.
крадуть там мало бо немає з чого.
креще б "узаконили" взятки-подяки лікарям, щоб все йшло через касу, був би більший толк.
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01.12.2021 11:02 Відповісти
Вы знаете, самое интересное что действительно финансирование то не увеличелось, но предложили поднять за счёт очередного сокращения штатов. Теоретически если сократить медсестру, то врачу можно поднять и до 20000 . ,А если убрать и санитарку то и до 24000.
Вопрос согласятся ли врачи так работать?
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01.12.2021 12:48 Відповісти
О как штатная бототня возбудилась!
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01.12.2021 10:33 Відповісти
Да хоть 100 тысяч. Вопрос, что на эти деньги можно будет купить, при такой инфляции и ценах растущих с каждой неделей. Во заливает, как будто уже начал вторую предвыборную компанию. Шут гороховый.
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01.12.2021 10:37 Відповісти
Ну да...ну да...вже по 4тис дол наплатив вчителям.
Триндіти під кайфом, це все на здатен
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01.12.2021 10:38 Відповісти
По привычке в рублях считает
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01.12.2021 10:38 Відповісти
А вчителів вже 8000€
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01.12.2021 10:38 Відповісти
ну это как средняя температура по больнице. в морге - 0, в палате 40.
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01.12.2021 10:38 Відповісти
Ага. Я вже підписався під повідомленням про ;змінення істотних умов праці; в зв'язку зі зниженням коефіцієнту. Буду отримувати на третину менше.
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01.12.2021 10:39 Відповісти
правильно бо Ви парахабот, а от у іншій лікарні де немає порохоботів, Епіфанії, будуть зп середні в 24к.
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01.12.2021 11:04 Відповісти
Кому потрібна ця зарплата!? Українцям потрібні вагнерівці!
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01.12.2021 10:41 Відповісти
А когда космические корабли будут лететь во все уголки галактики из Житомира? Когда ! А , а , в секрете держит , это еще один козырь у Зеленского в рукаве!
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01.12.2021 10:41 Відповісти
Он уже недавно заявил что средняя зарплата в Украине 15000 грн. А по факту, даже в Одессе , не самом дешёвом городе страны , она составляет 9-11 тыс!
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01.12.2021 10:41 Відповісти
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01.12.2021 10:43 Відповісти
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01.12.2021 10:46 Відповісти
Врачи и так сейчас зарабатывают дай боже каждому. Они получают от медпредставителей, от экономии лекарств, от продажи "операционных пакетов", они получают от больных, да и пусть себе получают, лишь бы лечили нормально.
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01.12.2021 10:47 Відповісти
....ничего лишнего. Просто гешефт!

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01.12.2021 10:58 Відповісти
24штуки грн кажете...до нинішніх 4штук баків...та ці вчителі ах...їли
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01.12.2021 10:49 Відповісти
Гидота! Гидота! Брехлива,продажна гидота!
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01.12.2021 10:50 Відповісти
Нашего сказочника нехило так заносит ...
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01.12.2021 10:51 Відповісти
Оно три года назад уже обещало ЗП учителям по 4000 баксов !
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01.12.2021 11:17 Відповісти
Хто зелю чув той над Кличком не сміється
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01.12.2021 10:52 Відповісти
врачи никак учителей не догонят, неудачники!
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01.12.2021 11:04 Відповісти
Куда дели Зеленского?
Почему в Верховной Раде выступал Голобородько?
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01.12.2021 11:04 Відповісти
Это выступал клон.
По новой технологии зоны 51 ..
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01.12.2021 11:09 Відповісти
Вова, во время войны надо в первую очередь думать о Защитниках а не о врачах и учителях!
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01.12.2021 11:12 Відповісти
Ну у нас ещё и ковид ...а ,в общем ,не важно -все равно зекрыса брешет
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01.12.2021 15:13 Відповісти
А тот кто не верит, может спросить у учителей, которые просто шикуют на 4000 долларов зарплаты...
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01.12.2021 11:15 Відповісти
Все вірно! Тому моїй подрузі, яка працює неонатологом в одному з пологових будинків Харкова сказали, що з нового року буде скорочення персоналу на 50%. А там і так працювати нема кому..
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01.12.2021 11:24 Відповісти
Не вірите? У вчителів запитайте!
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01.12.2021 11:32 Відповісти
вспомнилось, Горбачев под аплодисменты вещал с трибуны: - К 2000-му году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире!
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01.12.2021 11:38 Відповісти
Так у него семья - предки, потомки и 5 очередей (дяди, тети, племянники, внучатые племянники и т.д.)
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01.12.2021 11:53 Відповісти
Одолжить и пропить.
Это я про КРЕДИТ МВФ и повышение зарплат.
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01.12.2021 12:10 Відповісти
Саме дурне , а думає , що є за нього ще дурніші . Візьмуть з/п з приватних мед. центрів і змішають з держ. мед. закладами - от вам і буде те , що ця зе зморозила . Коли вже вся Україна зробить для зе послання ?
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01.12.2021 12:13 Відповісти
а в якому році ? несказано
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01.12.2021 12:25 Відповісти
Ботва пригожинская страшно возбудилась по такому ,казалось бы обычному не гЭЭЭополитическому вопросу ,видно из ******* раздали новые методички - валить Зеро где только можно (надеются на крепкохозяйственные вышки бойка )
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01.12.2021 12:25 Відповісти
Раніше він заявляв що й опереції по вагнерівцях не було...
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01.12.2021 13:01 Відповісти
Фсмисле 24000 грн? Херасебе!

Понизят с 4000 баксов до 900 ???
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01.12.2021 13:38 Відповісти
 
 