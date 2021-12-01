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Зеленський (17420) Крим (12755) Кримська платформа (314)

Ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський впевнений, що Україна робить важливі кроки щодо деокупації Криму.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми ніколи не чекаємо на допомогу інших. Перш за все, ми розраховуємо на власні сили, тільки на себе. Не чекаємо десятки місяців з моменту захоплення Криму, а збираємо "Кримську платформу". У першому саміті взяло участь 46 делегацій", - похвалився президент.

"Ми повернули Крим в світовий порядок денний. "Кримська платформа" буде закріплена в резолюції Генсамблеї ООН. Ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках... Ми боремось не за гектари, а за своїх громадян", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 2022 році фінансування сектору оборони перевищить 320 млрд грн: запускаємо ракетну програму, відновлення флоту і створення кібервійськ, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
Володя вийшов прогнати пургу, щоб забулися за "вагнерівців", за "ізоляцію", за "берекутівців" за незаконне ув'язнення по справі Шеремета, за Чауса, за провали в економіці, особливо в обороні. Знову оціцянки і відверта брехня. Але вівці 73% ******** вухами, то Володя їм і підсипає, щоб не зголодніли.
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01.12.2021 10:35
+13
Во какой борцун оказывается, жаль военком не знал и по глупости аж четыре повестки посылал
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01.12.2021 10:38
+10
Слушаю в Раде... Оказывается до бубочки Украины не было... Все заделал он. Тошнит от звездеша. А слушаю и так похоже на речи путинхуйла. Сплошные заслуги.
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01.12.2021 10:35
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Езжай в Крым и покажи, как надо умирать. Это эффективней любого майданчика.
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01.12.2021 10:33 Відповісти
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01.12.2021 10:49 Відповісти
3,14ЗДАБОЛ!!!
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01.12.2021 10:33 Відповісти
такого вруна мир не видывал! Он хоть понимает на какую сумму он уже наобещал! На бюджет США
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01.12.2021 10:40 Відповісти
Володя вийшов прогнати пургу, щоб забулися за "вагнерівців", за "ізоляцію", за "берекутівців" за незаконне ув'язнення по справі Шеремета, за Чауса, за провали в економіці, особливо в обороні. Знову оціцянки і відверта брехня. Але вівці 73% ******** вухами, то Володя їм і підсипає, щоб не зголодніли.
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01.12.2021 10:35 Відповісти
Слушаю в Раде... Оказывается до бубочки Украины не было... Все заделал он. Тошнит от звездеша. А слушаю и так похоже на речи путинхуйла. Сплошные заслуги.
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01.12.2021 10:35 Відповісти
Аслабанитель хренов.
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01.12.2021 10:35 Відповісти
Во какой борцун оказывается, жаль военком не знал и по глупости аж четыре повестки посылал
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01.12.2021 10:38 Відповісти
Может потому и посылал, что знал, что только он один войну выиграет. Самолеты летят....
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01.12.2021 12:34 Відповісти
бурньіє продолжитєльньіє аплодісмєнтьі.... XXVII сьєзд кпсс...
😵🚽 соромно, ппц😭
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01.12.2021 10:38 Відповісти
из послания понятно, что буба "пишається"
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01.12.2021 10:38 Відповісти
Бл. Слуги как при Брежневе.на каждый пук клована шквал аплодисментов .ура товарищи.нынешнее поколение будет жить при коммунизме.
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01.12.2021 10:40 Відповісти
майданчик в ОП
там они и ведут борьбу только за что потоки откаты прокаты
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01.12.2021 10:40 Відповісти
Коротше кажучи, де завгодно, лише не в Криму, та не спілкуючись з жителями Криму.
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01.12.2021 10:40 Відповісти
Вкратце вот этот звиздежь можно озаглавить "Мы пахали Я и Трактор"
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01.12.2021 10:51 Відповісти
панімаєте дача в криму єта вам не ліпецкая хвабрікєйьо нє вивезєш
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01.12.2021 10:54 Відповісти
Он похоже собирается президентствовать таким образом неограниченно долго, но дела говорят сами за себя. Не только СМИ, но государственные учреждения и подконтрольный бизнес все больше косятся на ДБР и лебезят перед властью. А Ермак выполняет указания Кремля.
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01.12.2021 14:16 Відповісти
верно.
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01.12.2021 22:27 Відповісти
 
 