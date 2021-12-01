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Ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Зеленський впевнений, що Україна робить важливі кроки щодо деокупації Криму.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми ніколи не чекаємо на допомогу інших. Перш за все, ми розраховуємо на власні сили, тільки на себе. Не чекаємо десятки місяців з моменту захоплення Криму, а збираємо "Кримську платформу". У першому саміті взяло участь 46 делегацій", - похвалився президент.
"Ми повернули Крим в світовий порядок денний. "Кримська платформа" буде закріплена в резолюції Генсамблеї ООН. Ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках... Ми боремось не за гектари, а за своїх громадян", - додав він.
Топ коментарі
+13 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар01.12.2021 10:35
+13 Враг рода человеческого 666
показати весь коментар01.12.2021 10:38
+10 Гена Кракадил
показати весь коментар01.12.2021 10:35
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😵🚽 соромно, ппц😭
там они и ведут борьбу только за что потоки откаты прокаты