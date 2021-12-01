Ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський впевнений, що Україна робить важливі кроки щодо деокупації Криму.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні під час виступу зі щорічним посланням до Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ми ніколи не чекаємо на допомогу інших. Перш за все, ми розраховуємо на власні сили, тільки на себе. Не чекаємо десятки місяців з моменту захоплення Криму, а збираємо "Кримську платформу". У першому саміті взяло участь 46 делегацій", - похвалився президент.

"Ми повернули Крим в світовий порядок денний. "Кримська платформа" буде закріплена в резолюції Генсамблеї ООН. Ми боремось за Крим не на бігбордах, а на всіх міжнародних майданчиках... Ми боремось не за гектари, а за своїх громадян", - додав він.

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