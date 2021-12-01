Зеленський про судову реформу: Пишатись поки що нема чим. ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський прокоментував проведення судової реформи.
Про це глава держави заявив під час послання до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
"Судова реформа в Україні. Тут пишатись, я вважаю, поки що нема чим. Ми тільки на початку цього складного шляху. Ми лише проголосувала перші два закони. Дякую кожному депутату, які підтримали закон про ВРП (Вища рада правосуддя), про Вищу кваліфікаційну комісію суддів", - зазначив президент.
За словами глави держави, судову реформу в Україні розпочато не вперше.
"Але вперше її буде доведено до кінця", - наголосив Зеленський.
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Правда, дуракам невозможно доказать, что они дураки. А если попробуете это сделать, то столкнётесь с агрессией - это естественная защитная реакция дураков. Мозгов же нет...