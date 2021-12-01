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Зеленський про судову реформу: Пишатись поки що нема чим. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський прокоментував проведення судової реформи.

Про це глава держави заявив під час послання до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Судова реформа в Україні. Тут пишатись, я вважаю, поки що нема чим. Ми тільки на початку цього складного шляху. Ми лише проголосувала перші два закони. Дякую кожному депутату, які підтримали закон про ВРП (Вища рада правосуддя), про Вищу кваліфікаційну комісію суддів", - зазначив президент.

За словами глави держави, судову реформу в Україні розпочато не вперше.

"Але вперше її буде доведено до кінця", - наголосив Зеленський.

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Автор: Богдан Гуньковський
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та невже
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01.12.2021 10:48 Відповісти
А сейчас вообще ему гордиться нечем.
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01.12.2021 10:49 Відповісти
Чаусом пишайся долбодятел
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01.12.2021 10:49 Відповісти
Это так понимать что пока Своих не расставил не назначил?!
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01.12.2021 10:52 Відповісти
Речь Бендера в Васюках успешно переплюнута.
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01.12.2021 10:53 Відповісти
Каждый новый президент, приходя на должность, начинает судебную реформу. Причем начинают с развала. А до созидания, как правило, руки не доходят - срок президентства заканчивается.
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01.12.2021 10:54 Відповісти
Не кажи гоп. Ти почав цю реформу не з того "кінця".
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01.12.2021 11:11 Відповісти
Такими темпами вам и столетия будет мало. КПД около нуля.
Правда, дуракам невозможно доказать, что они дураки. А если попробуете это сделать, то столкнётесь с агрессией - это естественная защитная реакция дураков. Мозгов же нет...
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01.12.2021 11:58 Відповісти
"Судова реформа" в його розумінні, це підпорядкування і політизація судової гілки влади з метою подальшого її використання для репресій і обирання громадян. Цей президент просто комаха, яку хтось навчив говорити.
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01.12.2021 14:11 Відповісти
 
 