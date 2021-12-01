Зеленський присвоїв звання Героя України добровольцю "Правого сектору" Коцюбайлу (Да Вінчі). ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України добровольцю "Правого сектору" Дмитру Коцюбайлу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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З нагоди 30-ї річниці Всеукраїнського референдуму про Незалежність України указом президента за особисту мужність виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоєно звання Герой України з врученням ордену "Золота зірка" Коцюбайлу Дмитру Івановичу - добровольцю Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

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