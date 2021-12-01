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Зеленський присвоїв звання Героя України добровольцю "Правого сектору" Коцюбайлу (Да Вінчі). ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України добровольцю "Правого сектору" Дмитру Коцюбайлу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
З нагоди 30-ї річниці Всеукраїнського референдуму про Незалежність України указом президента за особисту мужність виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоєно звання Герой України з врученням ордену "Золота зірка" Коцюбайлу Дмитру Івановичу - добровольцю Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".
Топ коментарі
+41 Fedir Syzyi
показати весь коментар01.12.2021 11:11
+38 Эдмонд Саакян
показати весь коментар01.12.2021 11:27
+33 Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар01.12.2021 11:13
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Будь ласка, зачекайте...
Правда, справи, зірвані операції з визволення полонених з катівні "Ізоляція" та по вагнерівцях, свідчать про інше.
використали(ні,ні...погане слово) запросили щоби прикрити зневагу до **** і надати гарну картинку для ЗМІ...
але Герой дійсно вартий тої нагороди як ніхто... (хай він вважає її нагородою від імені України а не від нагородовручатєля)
Але здається це лише чергова спроба вернути лояльність патріотичних кіл.
Что бы он не делал: ни украинским патриотам не угодит, ни российским))
Держава має нарешті визнати його, зважено сказати, що добровольчий підрозділ - 1-а штурмова рота - існує і на рівні з армійцями ефективно боронить країну, і голосно назвати його командира Героєм.
Насправді, і я це добре знаю, ДаВінчі мав отримати Героя України 24 серпня, на 30-річчя Незалежності України… А потім - на Покрову, 14 жовтня… Щось ішло не так. Не підписували указ. Багато хто прагнув цієї нагороди ДаВінчі, доносили інформацію про бійця. Всі прагнули, аби це відбулося.
І ось цей день настав.
Дякую, Валерій Залужний, за чесність і сміливість. Я маю нарешті вручити Вам книгу "Народні герої України. Історії справжніх", яка відкривається саме розповіддю про ДаВінчі. Для мене було важливим саме його постаттю розпочати книгу - аби про нього дізнавалося все більше людей. Бо він - Герой. Дякую, що Ви це визнаєте і поважаєте.
Я чула першу реакцію ДаВінчі на новину про нагородження. Він не міг повірити. Не міг оговтатися. Але зразу ж сказав, що це нагорода його підрозділу, всім його бійцям, особливо загиблим. Це визнання подвигів кожного з них. І в цих його словах, які чула лише я, весь ДаВінчі. Щирий і справжній.
Я щаслива сьогодні, що це відбулося.
Я впевнена, що щаслива його мама - Оксана Коцюбайло, яка виховала сина саме таким, за що їй низький поклін. Але тепер я і боюся за ДаВінчі ще більше - бо кожного дня він тепер буде доводити, що не даремно його визнали, що він може боронити країну ще ефективніше. Бо така його сутність - бути попереду, бути кращим. І перемагати.
Бережи себе, мій Командире. Ти - справжній Герой.
Источник: https://censor.net/ru/b3302679
В 18 лет пошел на Майдан.
Свой 19-й день рождения встретил в больнице с ранением в АТО.
В свой 20-й день рождения попал в немилости, пытаясь доказать государству свое право на его оборону и добытое в бою оружие. Свой трофейный автомат он не отдал ментам при обыске на блокпосту,
Защищал ДАП, Пески, Степановку, Старогнатовку и так далее. Имеет две контузии и медаль за оборону Донецкого аэропорта, пластину в ключице и уникальный опыт боев почти всеми видами имеющегося у ВСУ оружия.
Всегда говорил и говорит, что умереть за Украину не боится.
На наступних виборах побачимо в списках чергової олігархічно-псевдопатріотичної партії на зразок "самопомочі-голосу".
1. За что зе дал героя?
2. Почему незашквареным правосекам, честно воюющим за Украину, зелебоба не дает героя?
3. Для тех кто начнет в меня говном бросать, подскажите пожалуйста, какой фидбек по Давинчи давали ребята из 95-й бригады, которые подвозили им БК в 14?
А пригрітих сепарків та служак овоча ?
Звичайно, Дпа Вінчі заслужив своє звання, але президент, який його нагороджує, не гідний це робити.
А чого ще мириться з кацапами?
Герою СЛАВА!!!
Гнусавому позор.
Ты достоин Награды но не с рук -этого мерзавца