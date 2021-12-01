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Зеленський присвоїв звання Героя України добровольцю "Правого сектору" Коцюбайлу (Да Вінчі). ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України добровольцю "Правого сектору" Дмитру Коцюбайлу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

З нагоди 30-ї річниці Всеукраїнського референдуму про Незалежність України указом президента за особисту мужність виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України присвоєно звання Герой України з врученням ордену "Золота зірка" Коцюбайлу Дмитру Івановичу - добровольцю Добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Миколі Верхогляду (посмертно) та солдату Рустаму Хамраєву (посмертно)

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
Слава Герою!
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01.12.2021 11:11
+38
Награда заслуженная, Герой настоящий, а президент нет.
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01.12.2021 11:27
+33
Слава Героям! Земний уклін.
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01.12.2021 11:13
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Слава Герою!
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01.12.2021 11:11 Відповісти
Слава Героям! Земний уклін.
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01.12.2021 11:13 Відповісти
Ух, как сегодня будет сероводородить Скабеева. ) А Герою,наша пошана!
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01.12.2021 11:14 Відповісти
Один Герой?! что медали закончились в стране?????? Их тысячи.... десятки и сотни... а они таки во власти таки жлобы- оказывается ....
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01.12.2021 11:30 Відповісти
Це про українську скабєєву чорнороту Мосейчук? Ви напевне не в Україні живете. Кожен українець знає, що Мосейчук не в "ЄС", а на каналі олігарха Коломойського "1+1", який тй тимчасово здає "борцю" з оліігархами Зєлєнскому. 😊
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01.12.2021 11:33 Відповісти
а ты разве нет ? )))
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01.12.2021 11:53 Відповісти
У вас - то де? У ОПі, чи у параші?
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01.12.2021 11:59 Відповісти
У тебе ...опі
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01.12.2021 15:57 Відповісти
Ти розглядаєш мою жопу? Це у тебе хоббі, чи збочення? 🤔
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01.12.2021 16:40 Відповісти
Ты лучше скажи Петру Алексеевичу, чтоб так часто не мельтешил на экранах.. Всё равно не выберут
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01.12.2021 17:06 Відповісти
Ти про що? 🤔 Навіть не знаю, як реагувати. 😊
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01.12.2021 19:20 Відповісти
А сержанту Журавлю что дал?
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01.12.2021 11:56 Відповісти
Тобі теж в труселя Порох з Геращенко насрали, мабуть і на голову наригали
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01.12.2021 17:15 Відповісти
НашI вiтання Герою!
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01.12.2021 11:17 Відповісти
Вистава "Зєля-патріот" триває.
Правда, справи, зірвані операції з визволення полонених з катівні "Ізоляція" та по вагнерівцях, свідчать про інше.
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01.12.2021 11:18 Відповісти
і не просто так згадали про Героя Да ВІнчі (він заслужив давно)... але тут його використали (ні,ні...погане слово) запросили щоби прикрити зневагу до **** і надати гарну картинку для ЗМІ...
але Герой дійсно вартий тої нагороди як ніхто... (хай він вважає її нагородою від імені України а не від нагородовручатєля)
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01.12.2021 11:44 Відповісти
Герою слава !!!
Але здається це лише чергова спроба вернути лояльність патріотичних кіл.
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01.12.2021 11:19 Відповісти
Задабривает.
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01.12.2021 11:24 Відповісти
Подлизуется Зе к лучшим из лучших, не верю!
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01.12.2021 11:24 Відповісти
ох и подгорает очко у зеленой макаки. Только это уже не поможет
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01.12.2021 11:27 Відповісти
Награда заслуженная, Герой настоящий, а президент нет.
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01.12.2021 11:27 Відповісти
Герою Слава!!!
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01.12.2021 11:30 Відповісти
Це ж треба Герою так ганьбитися?...
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01.12.2021 11:30 Відповісти
Надіюсь, що Да Вінчі не скурвиться і не буде Сірьожою Лященком
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01.12.2021 11:30 Відповісти
Странные эти добровольцы. Из рук Пороха, который армию поднимал, медали не берут. Из рук Зели, который просрал всё что только можно просрать, берут. Ну да ладно, не мне их учить жизни...
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01.12.2021 11:31 Відповісти
Как это не берут? А героиня Надюха Савченко?
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01.12.2021 14:21 Відповісти
Ох блин. Точно. Надюха брала аж гай шумел...
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01.12.2021 14:25 Відповісти
награда с рук ватного предателя-уклониста - такое себе удовольствие!
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01.12.2021 11:32 Відповісти
Не везучий наш президент.
Что бы он не делал: ни украинским патриотам не угодит, ни российским))
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01.12.2021 11:34 Відповісти
А за шо?
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01.12.2021 11:36 Відповісти
Заслужена нагорода! головне щоб Да Вінчі не скурвився та не перетворився в чергового сєрлєща! А так вітання! Зеля сцикло
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01.12.2021 11:41 Відповісти
Награда заслуженная - просто брать ее с рук такого пРезидента тошно...
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01.12.2021 12:01 Відповісти
Щастя, що ця критична маса нарешті досягла того об'єму, коли вже ані чекати, ані тягнути далі не можна. Країна має знати свого Героя - хоча вона вже його знає.

Держава має нарешті визнати його, зважено сказати, що добровольчий підрозділ - 1-а штурмова рота - існує і на рівні з армійцями ефективно боронить країну, і голосно назвати його командира Героєм.

Насправді, і я це добре знаю, ДаВінчі мав отримати Героя України 24 серпня, на 30-річчя Незалежності України… А потім - на Покрову, 14 жовтня… Щось ішло не так. Не підписували указ. Багато хто прагнув цієї нагороди ДаВінчі, доносили інформацію про бійця. Всі прагнули, аби це відбулося.

І ось цей день настав.

Дякую, Валерій Залужний, за чесність і сміливість. Я маю нарешті вручити Вам книгу "Народні герої України. Історії справжніх", яка відкривається саме розповіддю про ДаВінчі. Для мене було важливим саме його постаттю розпочати книгу - аби про нього дізнавалося все більше людей. Бо він - Герой. Дякую, що Ви це визнаєте і поважаєте.

Я чула першу реакцію ДаВінчі на новину про нагородження. Він не міг повірити. Не міг оговтатися. Але зразу ж сказав, що це нагорода його підрозділу, всім його бійцям, особливо загиблим. Це визнання подвигів кожного з них. І в цих його словах, які чула лише я, весь ДаВінчі. Щирий і справжній.

Я щаслива сьогодні, що це відбулося.
Я впевнена, що щаслива його мама - Оксана Коцюбайло, яка виховала сина саме таким, за що їй низький поклін. Але тепер я і боюся за ДаВінчі ще більше - бо кожного дня він тепер буде доводити, що не даремно його визнали, що він може боронити країну ще ефективніше. Бо така його сутність - бути попереду, бути кращим. І перемагати.

Бережи себе, мій Командире. Ти - справжній Герой.

Источник: https://censor.net/ru/b3302679
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01.12.2021 12:02 Відповісти
справедливо ..але
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01.12.2021 12:16 Відповісти
скабєєву у студію!
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01.12.2021 12:19 Відповісти
за що дали Зірку , хто знає ?
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01.12.2021 12:20 Відповісти
Он учился на художника, потому и получил позывной "Да Винчи".
В 18 лет пошел на Майдан.
Свой 19-й день рождения встретил в больнице с ранением в АТО.
В свой 20-й день рождения попал в немилости, пытаясь доказать государству свое право на его оборону и добытое в бою оружие. Свой трофейный автомат он не отдал ментам при обыске на блокпосту,
Защищал ДАП, Пески, Степановку, Старогнатовку и так далее. Имеет две контузии и медаль за оборону Донецкого аэропорта, пластину в ключице и уникальный опыт боев почти всеми видами имеющегося у ВСУ оружия.
Всегда говорил и говорит, что умереть за Украину не боится.
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01.12.2021 12:58 Відповісти
Найрозпіареніший (й без зашкварів) на сьогодні ,з проекту "герой-добробатівець" .Гріх не набрати балів на нагородженні.
На наступних виборах побачимо в списках чергової олігархічно-псевдопатріотичної партії на зразок "самопомочі-голосу".
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01.12.2021 15:17 Відповісти
Ти один із тих людей, кому із задоволенням даєш в пику.
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02.12.2021 03:36 Відповісти
Такі пикодавачі ,зазвичай, з вставними щелепами ходять.
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02.12.2021 09:51 Відповісти
Серьезно? А он самый достойный человек из ПС по мнению Зели?

1. За что зе дал героя?

2. Почему незашквареным правосекам, честно воюющим за Украину, зелебоба не дает героя?

3. Для тех кто начнет в меня говном бросать, подскажите пожалуйста, какой фидбек по Давинчи давали ребята из 95-й бригады, которые подвозили им БК в 14?
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01.12.2021 12:36 Відповісти
шось тут не чисто... чутно смор1д
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01.12.2021 12:42 Відповісти
Мабудь вже зовсім обосрався самим же анонсованого держпереворота що дав Героя справжньому патріоту?
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01.12.2021 13:01 Відповісти
Намагається підкупити правий сектор, який же він жалюгідний
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01.12.2021 13:28 Відповісти
Правий Сектор це гарантія захисту України.
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01.12.2021 13:51 Відповісти
Слава Герою.
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01.12.2021 14:12 Відповісти
Ні хріна собі!!! Я у шоці! Невже, щось міняється у нашій державі?! Командир - Герой! Ну, ми, типу, й так це знали, але...
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01.12.2021 14:42 Відповісти
Нічого не міняється.Просто сильно всратий ОП розігрує свою арміюмовувіру.Хоча Дмитро вартий нагороди.
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01.12.2021 15:01 Відповісти
Одного патриота наградим, троих - посадим. И все довольны.
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01.12.2021 14:49 Відповісти
Не переводи стрелки, придурок. Все прекрасно поняли про кого это.
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01.12.2021 20:29 Відповісти
Ну хоть бы раз комменты без дерьма были! Так нет! Опять что-то обоср...ать нужно! Хотя, о чем говорить, если пару лет назад ШЕФ публично к народу ж...пой повернулся, то что можно ожидать от его дерьмометателей - только дерьма.
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01.12.2021 16:03 Відповісти
А кто еще присвоил и поощрил добровольцев? Сивочолый урод? Но он впереди фаланги "правельных". Этот "не правельный" судя по топу. Но он делает правельные вещи он отмечает ГЕРОЕВ с ТРИБУНЫ( дорого стоит) А шо ж делали до него? Пафоса было много а ДЕЛ НЕТ. Этот" не правильный" дал УБД добровольцам,дал гражданство инлстранцам- добровольцам, и с трибуны ВР отдает дань добровольцам в лице героя. А что ж делали до него? А ничего этого не делали.,По ДЕЛАМ СУДИ а не по словам. Кто делает,ошибается. Этот много уже и сделал и "наделал". Но так лучше чем то что до него НИКАК и слова,слова,слова( зато у детей майки с рашей и росиянская речь,на людях украинец до низзя,фальш) Этот не фальшивый. Пусть идет ,мы поможем там где ошибается. Это в ВР ПРАВИЛЬНО,за это ему спасибо.
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01.12.2021 17:01 Відповісти
А ви не чули про арештованих зеленським добровольців ?
А пригрітих сепарків та служак овоча ?
Звичайно, Дпа Вінчі заслужив своє звання, але президент, який його нагороджує, не гідний це робити.
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01.12.2021 17:10 Відповісти
А кто с сепарами договорился, чтобы наших ребят перед очередной ротацией в ДАП сепарня как урок на зоне шмонала? Забыли?
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01.12.2021 19:34 Відповісти
Виходу не було. Ми були тоді слабкі.
А чого ще мириться з кацапами?
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01.12.2021 20:10 Відповісти
Ты в это время брал один брал Москву?
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01.12.2021 23:31 Відповісти
Он в это время брал, только не Москву, а другой предмет
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02.12.2021 14:48 Відповісти
Герою Слава! Зрадникам при владі - пекло!!!
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01.12.2021 17:35 Відповісти
Ради второго срока, может пообещать и памятники Степану Бандере и Роману Шухевичу поставить по всей Украине.
Герою СЛАВА!!!

Гнусавому позор.
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01.12.2021 19:08 Відповісти
Будучи героєм-добровольцем - нащо позоритись, стоячи поряд зі сцикуном-малоросом-уклоністом?
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01.12.2021 19:13 Відповісти
****,зашкварився.Мабуть так жаба давила,що у гаді сявченко це брязкальце є,що вирішив опомоїтись.
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01.12.2021 20:07 Відповісти
аааааа зрада.
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01.12.2021 23:10 Відповісти
Долго ждал... Тине Кароль орден быстрее вручил. Наверное для него существуют другие приоритеты...
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01.12.2021 23:30 Відповісти
Да -Давинчи ты мог бы быть на месте Журавля и тогда было бы все по другому

Ты достоин Награды но не с рук -этого мерзавца
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02.12.2021 04:56 Відповісти
 
 