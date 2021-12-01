"Україна наша. Там наші люди", - Лукашенко обіцяє підтримати РФ "у разі агресії з боку України". ВIДЕО

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, пообіцяв підтримати Росію "у разі агресії з боку України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лукашенко розповів в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Я ніколи не буду на боці того націоналістичного чаду, який сьогодні відбувається в Україні, розумієте. Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша, Україна, там народ наш. Це не емоції. Це мої тверді переконання. Якщо ми, не дай Боже, опинимося, якщо Росія опиниться перед агресією з боку України, ми в тісній зв'язці - економічно, юридично, політично - будемо з Росією. І юридично - це головне", - стверджує Лукашенко.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко назвав Крим "де-юре російським". До "референдуму" Крим був російським де-факто, а потім став і де-юре, каже Лукашенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я запропоную Путіну повернути ядерну зброю в Білорусь",- Лукашенко. ВIДЕО