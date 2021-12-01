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"Україна наша. Там наші люди", - Лукашенко обіцяє підтримати РФ "у разі агресії з боку України". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, пообіцяв підтримати Росію "у разі агресії з боку України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лукашенко розповів в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову.

"Я ніколи не буду на боці того націоналістичного чаду, який сьогодні відбувається в Україні, розумієте. Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша, Україна, там народ наш. Це не емоції. Це мої тверді переконання. Якщо ми, не дай Боже, опинимося, якщо Росія опиниться перед агресією з боку України, ми в тісній зв'язці - економічно, юридично, політично - будемо з Росією. І юридично - це головне", - стверджує Лукашенко.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко назвав Крим "де-юре російським". До "референдуму" Крим був російським де-факто, а потім став і де-юре, каже Лукашенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я запропоную Путіну повернути ядерну зброю в Білорусь",- Лукашенко. ВIДЕО
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Топ коментарі
+59
Відгребеш по повній тварюка разом зі своїм фюрером
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01.12.2021 11:34
+48
картоплю тебе в зад
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01.12.2021 11:33
+43
Пішов НАХ...Й тупорилий бульбофюрер, Х...ла з собою прихвати!
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01.12.2021 11:36
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У председателя колхоза деменция.
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01.12.2021 13:54 Відповісти
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01.12.2021 14:16 Відповісти
Лукашенко забористого стекломоя с утра хлебонул. Поляки и эстонцы не ваши люди? Может их тоже спасти нужно
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01.12.2021 14:16 Відповісти
Таракан3% и как на тебя пу#ин, у ***** подымается? Неужели сказочный ... , действительно долбойоб?
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01.12.2021 14:28 Відповісти
Нет. Это Брест наш! Берестейщина- этническая земля украинцев еще со времен Волынских князей и вплоть до УНР.
После 1939 года совок напал на Польшу, но Берестейщину подарил более мирным беларусам, чтоб ассимилировать ее и не иметь украинских повстанцев на стратегической трассе в Европу. Тем более белорусов нужно было задобрить чтоб они забыли про когда-то свою Смоленщину.
Старики на Берестейщине еще помнят украинский.
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01.12.2021 14:30 Відповісти
Кому это сейчас интересно, что когда то было, мы свои современные территории не можем забрать, а время идет и не внашу пользу, уже 8 год пошол.
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01.12.2021 14:34 Відповісти
ниче, тут главное терпение и подготовка
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01.12.2021 23:30 Відповісти
Где адекватный ответ економ.санкциями и разрывом дип.отнош.
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01.12.2021 14:32 Відповісти
с клоуном?
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01.12.2021 16:49 Відповісти
Доведеться українцям зробити те, на що не спромоглися білоруси.
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01.12.2021 14:42 Відповісти
Ні, ми маємо обороняти свою державу! При такому президенті та ще й при цьому бульбофюрері добре буде, якщо іще територій не втратимо! А звалити диктатора можуть лише самі білоруси!
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01.12.2021 15:17 Відповісти
заметьте Лука говорит "наша Украина". а про Россию так сказать "наша Россия" ? не говорит, слабо? совсем уже ноги вытирает об УКраину по заданию Пукина.
Ни одна страна мира и Европы такое себе не позволяет говорить...
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01.12.2021 20:08 Відповісти
В ДУРДОМЕ "ваши люди"! А не в Украине или Беларуси...
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01.12.2021 14:55 Відповісти
Допоки це вусате мурло керує Білоруссю, вона (Білорусь) для нас - ворожа країна.
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01.12.2021 14:57 Відповісти
Йоу....
І в цього "його люди" знайшлись в Україні?
То хай складе список та повернемо їх вусатому агроному з великим своїм задоволенням!
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01.12.2021 15:00 Відповісти
А в цей час клоун купує у нього електроенергію!
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01.12.2021 15:09 Відповісти
зеленский мудак, сыкло малорос. Адекватный президент уже бы разорвал бы все отношения с диктатором Лукой,,...еще бы санкции ударил по экономике.
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02.12.2021 00:31 Відповісти
Совсем недавно очень внушительная группа украинцев на цензоре так самозабвенно пела оды луке.И какой он хозяйственный и какой он гарант не нападения на Украину, и что он не признал Крым и Донбасс российским, даже на президенском уровне лобызались без стеснения.Где вы адепты лукавые?Это же вы говорили, нельзя допустить прихода оппозиции к власти в Беларуси, а вот лука гарант дружбы с украинским народом.
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01.12.2021 15:53 Відповісти
Ці адепти ЛукиМудищева ще недобиті совки і діти радянських вертухаїв!
Мрійники про ковбасу за 2.20 та прочиє халявні прелесті. Вони і Україну
продадуть кацапам за 30 срібряників,бо в них ніколи не було гідності та
честі. Звичайне радянське бидло!
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01.12.2021 16:53 Відповісти
На Цензорі завжди ошивається купа провокаторів + така ж купа -корисних ідіотів . Тому не потрібно , все що тут пишуть , сприймати близько до серця . Можливо навіть , їх проплачує влада Білорусі . Ну щоб , в очах українців , як то кажуть - відмити бацькині руки від крові . .
Українці , після того як ваш бульбофюрер влаштував народу Білорусі репресії , за президента його не вважають . Він ушльопок - захопивший владу в Білорусі .
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01.12.2021 17:35 Відповісти
Агрессия Украины против России. Он на карту вообще смотрел? Какие по размерам эти страны? Кароче, подлизнул Путлеру очередной раз
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01.12.2021 16:19 Відповісти
Картопляний хенерал хоче крові...Узбогося...Україна не буде нападати.)))
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01.12.2021 16:43 Відповісти
Все сказано,точки раставлены.Белорусия наш враг.
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01.12.2021 16:57 Відповісти
Вот мне интересно- если лука решит повоевать, то он же должен будет мобилизацию у себя провести и выдать оружие тем, кого недавно менты по улицам дубинами и резиновыми пулями гоняли. Мне кажется, он на это не пойдет, а значит и воевать не будет, ибо, некому оружие доверить.
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01.12.2021 17:58 Відповісти
"От він і їбанувся, бідолашний" (с) Лесь Подерв'янський.
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01.12.2021 18:23 Відповісти
Та таки добряче!
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01.12.2021 18:53 Відповісти
да не вопрос.... если Беларусь будут валить со стороны NATO ...мы будем с NATO ... физичесски и юредичесски ....валить Вас вместе с "вашей ********* Хуйла!".....
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01.12.2021 19:49 Відповісти
мозаичная психопатия таракана достигла своего пика.
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01.12.2021 20:22 Відповісти
еще триперный таракан не сдох)
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01.12.2021 21:18 Відповісти
а почему ж молчит верховныйглвнюк??? запал дозы кончился? или боится что бульбофюрер прикажет перестать подавать электричество.... а при блекауте и свечах ото зечмо выглядеть будет еще мерзеннее...поэтому крысенышом боится пикнуть ибо сам загнал себя в угол...к мышеловке... в которой уже даже сыра нет...
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01.12.2021 21:36 Відповісти
Забудьте про неадеквата Лукашенка і Білорусь. Ні одного ні другого вже де факто не має.

Є ручний рупор Лукашенко маріонетка кремля в російській *********.
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01.12.2021 22:12 Відповісти
мало Лукашеску было своих белорусов по тюрьмам насиловать и убивать, хочет сучёнок уже и к соседям пристроится, от жеж падлюка
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01.12.2021 22:15 Відповісти
А по їблу ця бульба стара не хоче? Воно що забулося про своє місце у росіянскому стойлі? Українці - не обісраний його нарід... по пиці настукаємо так, що волосня позлізає. Козел.
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01.12.2021 22:18 Відповісти
чё вы гниды до нас до и па лись с 2014 года !!! идите НХ ,
ваша мля токо тюрьма теперь да паРаша
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01.12.2021 22:30 Відповісти
Если бы мой сосед по этажу мне такое сказал, я бы его послал на"уй. Но не эта власть. Почему бы посла Беларуси не выкинуть из страны? Ах да, я забыл, они же наши братья по энергетике... Стало противно даже писать о них...
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01.12.2021 23:21 Відповісти
пасиб друззя за коменті! поржал вместе с Вами! нікада Украина не умрет еслі єсть такіе люді.
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01.12.2021 23:52 Відповісти
лука и пу два безумных крайне опасных маньяка. это всё очень серьёзно.
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02.12.2021 01:10 Відповісти
Білорусам пітрібно було цього таракана брущаткою закидати , а не давати нюхати квіточки.
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02.12.2021 15:31 Відповісти
Признать, что тебя просто отверг свой собственный народ мочи не хватает.

Вообще поиск врага - известная тактика. Об этом еще говорил Геббельс.

Однако он говорил еще и то, что враг должен быть выбран правильно. Он не должен быть слаб (иначе сторонникам победа не покажется значимой), но и не должен быть слишком силен (иначе есть шанс быть поверженным).

Синепал ошибся. Он изначально восстал против всего мира. И заодно против своего народа.

Воевать со всеми сразу невозможно. Изящно подтвердил это кризис мигрантов. Жесткая и последовательная позиция ЕС (и особенно Польши и Литвы) вынудили синепала отступить.

Полной капитуляции пока нет, но Польша уже почувствовала кураж и выкатила ультиматум. С гопником начали говорить на его языке. Только в таком случае у него самого появляется страх.

Здесь к месту будет напомнить, что синепал крайне труслив. Вернее даже ссыклив.

Поэтому крайне сомнителен вариант, что кто-то будет отстреливаться до последнего патрона.

Кишка тонка.
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02.12.2021 16:22 Відповісти
до киви в жомову яму бульбафюрера --- два чобота пара
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03.12.2021 06:13 Відповісти
" Если россия окажется в агрессии со стороны Украины" - мы будем с россией. А если Украина окажется в агрессии со стороны России - мы будем с россией.
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21.01.2022 14:32 Відповісти
Згідно умов проведення навчань скільки військових Московії і їх озброєнь повинно знаходитись на території Білорусії....... А скільки там залишилось від попередніх навчань.......
Оттожбо Білорусія вже окупована.
Тоб-то нелігітимний вже нічого не вирішує , а щоби вважатись при керівництві підгавкує по вітру!!!!!!!!!!!.
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24.01.2022 13:36 Відповісти
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