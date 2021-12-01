"Україна наша. Там наші люди", - Лукашенко обіцяє підтримати РФ "у разі агресії з боку України". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, пообіцяв підтримати Росію "у разі агресії з боку України".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Лукашенко розповів в інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кисельову.
"Я ніколи не буду на боці того націоналістичного чаду, який сьогодні відбувається в Україні, розумієте. Я робитиму все для того, щоб Україна стала нашою. Вона наша, Україна, там народ наш. Це не емоції. Це мої тверді переконання. Якщо ми, не дай Боже, опинимося, якщо Росія опиниться перед агресією з боку України, ми в тісній зв'язці - економічно, юридично, політично - будемо з Росією. І юридично - це головне", - стверджує Лукашенко.
Нагадаємо, що раніше Лукашенко назвав Крим "де-юре російським". До "референдуму" Крим був російським де-факто, а потім став і де-юре, каже Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
После 1939 года совок напал на Польшу, но Берестейщину подарил более мирным беларусам, чтоб ассимилировать ее и не иметь украинских повстанцев на стратегической трассе в Европу. Тем более белорусов нужно было задобрить чтоб они забыли про когда-то свою Смоленщину.
Старики на Берестейщине еще помнят украинский.
Ни одна страна мира и Европы такое себе не позволяет говорить...
І в цього "його люди" знайшлись в Україні?
То хай складе список та повернемо їх вусатому агроному з великим своїм задоволенням!
Мрійники про ковбасу за 2.20 та прочиє халявні прелесті. Вони і Україну
продадуть кацапам за 30 срібряників,бо в них ніколи не було гідності та
честі. Звичайне радянське бидло!
Українці , після того як ваш бульбофюрер влаштував народу Білорусі репресії , за президента його не вважають . Він ушльопок - захопивший владу в Білорусі .
Є ручний рупор Лукашенко маріонетка кремля в російській *********.
ваша мля токо тюрьма теперь да паРаша
Вообще поиск врага - известная тактика. Об этом еще говорил Геббельс.
Однако он говорил еще и то, что враг должен быть выбран правильно. Он не должен быть слаб (иначе сторонникам победа не покажется значимой), но и не должен быть слишком силен (иначе есть шанс быть поверженным).
Синепал ошибся. Он изначально восстал против всего мира. И заодно против своего народа.
Воевать со всеми сразу невозможно. Изящно подтвердил это кризис мигрантов. Жесткая и последовательная позиция ЕС (и особенно Польши и Литвы) вынудили синепала отступить.
Полной капитуляции пока нет, но Польша уже почувствовала кураж и выкатила ультиматум. С гопником начали говорить на его языке. Только в таком случае у него самого появляется страх.
Здесь к месту будет напомнить, что синепал крайне труслив. Вернее даже ссыклив.
Поэтому крайне сомнителен вариант, что кто-то будет отстреливаться до последнего патрона.
Кишка тонка.
Оттожбо Білорусія вже окупована.
Тоб-то нелігітимний вже нічого не вирішує , а щоби вважатись при керівництві підгавкує по вітру!!!!!!!!!!!.