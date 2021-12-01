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"Київ стає дедалі нахабнішим у своїй агресивності щодо Росії", - Лавров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "Київ стає дедалі нахабнішим щодо Росії", але Москва зриватися не буде.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомляють росЗМІ.

Лавров зазначив, що російське дипвідомство було змушене оприлюднити його листування з колегами з Франції та Німеччини.

"Вони образилися, але нічого по суті не могли сказати. Якщо вони нам уже багато років обіцяють вплинути на Київ, щоб він якось був зрозумілий, але нічого не відбувається, і, навпаки, Київ стає все більш нахабним, я б сказав, у своїй агресивності по відношенню до мінських домовленостей, по відношенню до Російської Федерації та у своїх спробах спровокувати Захід на підтримку войовничих цілей, то як нам інакше продовжувати працювати, нехай усі знають, що відбувається насправді, що нам наші так звані партнери обіцяють і що у них насправді виходить", - сказав він у ході "Урядової години" у Раді Федерації.

"Але ми ніколи не зриватимемося і ніколи не скажемо: "Ну все, померла так померла". Нехай вони це скажуть, а ми вимагатимемо виконання резолюції Ради безпеки ООН", - сказав російський міністр.

Читайте на Цензор.НЕТ: Меркель про публікацію дипломатичного листування щодо нормандських переговорів: Мене це не сильно здивувало

Нагадаємо, 17 листопада Міністерство закордонних справ Росії опублікувало конфіденційне дипломатичне листування російського міністра Сергєя Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жаном-Івом Ле Дріаном та Гайко Маасом.

Як зазначили в російському відомстві, рішення про публікацію дипломатичного листування було прийнято для "уникнення подальших спекуляцій". Крім того, заявили в міністерстві, оприлюднення першоджерел має виключити "спотворення позиції і ролі Росії" у врегулюванні конфлікту на Донбасі і підходу до проведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС.

Франція засудила публікацію Росією дипломатичного листування щодо нормандських переговорів
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Топ коментарі
+28
Гитлер вместе с Геббельсом просто бледнеют по сравнению с такими лицемерными лицами как Лавров и компани. Украина подверглась агрессии РФерии, захвачен Крым, Севастополь, ОРДЛО, акватория Азовского и частично Черного морей, 8 лет ведется война. Крым и Севастополь вообще объявлен российской территорией. Нарушено Будапештское соглашение, Большой договор Украины с РФ, договор об аренде баз в Крыму.. Нарушено все что только можно нарушить. И нас же эти новофашисты обвиняют в "агрессии".
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01.12.2021 12:01
+20
Ага. Прям напала на вас, дурачков. Ростов захватила, Белгород. В Краснодарском крае КНР устроила. Не?
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01.12.2021 11:53
+16
Газета "Правда" пишет о "Наглой провокации финляндской военщины" 26 ноября - артиллерийском обстреле советских войск с финской территории. Четверо убитых, семеро раненых. Начинается обмен нотами, на страницах издания выступают с осуждением финнов трудовые коллективы предприятий и учреждений. От "провокации" до первых настоящих боевых столкновений и объявления войны проходит всего три дня...

Даже выдумывать ничего не будут...
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01.12.2021 12:00
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Трусись і гавкай. Ось Бубачка вам покаже кузькину мать.
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01.12.2021 11:51 Відповісти
маму Римму? Азохенвей! Гевалт!
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01.12.2021 12:11 Відповісти
То, что сейчас происходит с Рашкой - это ситуация, когда большие деньги достаются хамоватым Шариковым, они начинают вести себя по-хулигански. От России сейчас смердит фашистской вонью. Понятно, что нынешняя мафиозно-клептократическая кремлёвская власть подсаживает сейчас русских на иглу фашистской пропаганды, для русских эта пропаганда вполне удобоварима, так как у них менталитет сформировался давно фашистский, ксенофобский, шовинистический, ведь когда их правители грабили веками другие народы, нижестоящим русским тоже что-то перепадало
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01.12.2021 12:24 Відповісти
о полезло обратно...похоже-- канализация у власти России дает обратный отсмос
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01.12.2021 13:48 Відповісти
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01.12.2021 12:17 Відповісти
Знаю хорошего кузнеца, подковы кует - що пісню співає. Если что, обращайся.
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01.12.2021 11:51 Відповісти
В Срашке правители имеют собственное население как последних пидо'рков, а оно только повизгивает по-холуйски при этом, находясь на положении понукаемого, зомбированного стада, хамоватого и обозлённого на весь мир.
Ботоксный фюрер Путлер и его хамоватые вертухаи в своих корыстных интересах подсаживают сейчас русских на иглу фашистской пропаганды
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01.12.2021 12:27 Відповісти
Говорящий верблюд.
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01.12.2021 11:51 Відповісти
лось
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01.12.2021 11:52 Відповісти
Ишак.
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01.12.2021 11:53 Відповісти
шкапа )))
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01.12.2021 12:11 Відповісти
Ага. Прям напала на вас, дурачков. Ростов захватила, Белгород. В Краснодарском крае КНР устроила. Не?
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01.12.2021 11:53 Відповісти
это он, по указанию дерьмака, так толсто намекает на фотографию бутусова у гаубицы? ))
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01.12.2021 11:53 Відповісти
Вы , ребята ,охренели! Верните оккупированные территории !
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01.12.2021 11:53 Відповісти
Хавальник закрой, конь педальный.
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01.12.2021 11:53 Відповісти
Олень очкатый. Жуй ягель и мох. Фашист руSSкий.
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01.12.2021 11:55 Відповісти
Эту татаро-валдайскую лошадь украинцы в люди вывели, научили киевской речи, а оно теперь в очистке работать мечтает.
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01.12.2021 11:55 Відповісти
лошадь уже сам не справляется, судя по тамошним новостям "Хрупкая дама или ломовая лошадь: Минтруд разрешил женщинам таскать тяжести на работе". мона представить, как манька захаргация теперь наряду с конём таскает мешки с кокаином в своей конюшне )))
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01.12.2021 11:59 Відповісти
Газета "Правда" пишет о "Наглой провокации финляндской военщины" 26 ноября - артиллерийском обстреле советских войск с финской территории. Четверо убитых, семеро раненых. Начинается обмен нотами, на страницах издания выступают с осуждением финнов трудовые коллективы предприятий и учреждений. От "провокации" до первых настоящих боевых столкновений и объявления войны проходит всего три дня...

Даже выдумывать ничего не будут...
Перепечатать текст, с заменой 1 слова.
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01.12.2021 12:00 Відповісти
Гитлер вместе с Геббельсом просто бледнеют по сравнению с такими лицемерными лицами как Лавров и компани. Украина подверглась агрессии РФерии, захвачен Крым, Севастополь, ОРДЛО, акватория Азовского и частично Черного морей, 8 лет ведется война. Крым и Севастополь вообще объявлен российской территорией. Нарушено Будапештское соглашение, Большой договор Украины с РФ, договор об аренде баз в Крыму.. Нарушено все что только можно нарушить. И нас же эти новофашисты обвиняют в "агрессии".
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01.12.2021 12:01 Відповісти
просто с*ки. Будь они прокляты
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01.12.2021 15:36 Відповісти
А ты спроси в мире кто вас любит.
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01.12.2021 12:01 Відповісти
На жаль німець не той пішов. Разом мацкву би спалили з пуйловою кодлою.
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01.12.2021 12:02 Відповісти
Мацкву палили французы (вообще-то, на самом деле её палили сами кацапы, смысл Наполеону было палить свежезахваченный город накануне зимы?). Немцы совсем немного недотянули.
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01.12.2021 12:13 Відповісти
Так поскаржся Кадирову, нехай вимагає вибачення!
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01.12.2021 12:02 Відповісти
Постыдился бы )) Киев хочет своего.
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01.12.2021 12:10 Відповісти
Упоротая руцкая овц
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01.12.2021 12:12 Відповісти
РОССИЯ ПЕРЕДОХНИ!!!....
а ударение поставьте там, где хотите и где считаете нужным !
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01.12.2021 12:15 Відповісти
На букву "О" то что надо.
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01.12.2021 16:37 Відповісти
(совпало!)
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01.12.2021 16:40 Відповісти
Старому маразматику щоночі зажмурені на лугандоні москалі являються? )))
Навіщо переливати із пустого у порожнє - просто оприлюдніть утаємничені москальські "воєнні втрати у "мирний" час" і можна відразу покакати з остраху від агресивності українців.
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01.12.2021 12:16 Відповісти
Так. Ми такі!
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01.12.2021 12:18 Відповісти
отчего не будете срываться?сорвитесь всей страной пожалуйста,желательно в пропасть глубокую, бесконечную
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01.12.2021 12:18 Відповісти
живи з цим)
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01.12.2021 12:21 Відповісти
Вразумить давно пора вас
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01.12.2021 12:22 Відповісти
Растем Это вам не 2014 год.
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01.12.2021 12:24 Відповісти
- Женщины и дети становятся все более наглыми и агрессивными, заявил Чикатилло
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01.12.2021 12:26 Відповісти
Давно не битые....спесь зашкаливает
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01.12.2021 12:31 Відповісти
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01.12.2021 12:37 Відповісти
У лошади в районе жопы сгорел хвост.)
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01.12.2021 12:38 Відповісти
Жаль у меня нету ядерной бомбы.У меня даже рука не дрогнула бы.
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01.12.2021 12:39 Відповісти
Так стыдно, до тошноты за него, за такие заявления.....
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01.12.2021 12:50 Відповісти
Сидят без овса, нищие голые босые и гавкают.
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01.12.2021 12:53 Відповісти
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01.12.2021 12:53 Відповісти
ЛОШАДЬ ИДИ НА..Й!!!
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01.12.2021 12:55 Відповісти
Контрацептив кацапский,у тебя хватает совести говорить про наглость? Это не вы ли ублюдки зашли НАГЛО в Крым? Не вы ли НАГЛО выдавали паспорта в Осетии и на Донбассе? Ты даже не лошадь,ты - лошак.
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01.12.2021 13:01 Відповісти
дурак он и есть дурак ...
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01.12.2021 13:05 Відповісти
Ці скажені москотостанські свино-собаки вже запарили слюною бризкати та тявкати без перерви.
Може час вводити реальні санкції?
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01.12.2021 13:07 Відповісти
Кто будет вводить санкции?
Вон Германия и Франция до всерачки перепугались и «осудили» парашу за то , что та показала их дип. переписку .
Значит что-то здесь не чисто…
Подозреваю , что Европа на «два фронта играет» и вашим и нашим так сказать …
Украине постоянно высказывают свою озабоченность и типа солидарность , а кацапам песни поют о том , что постараются повлиять на Украину …, и такая НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ происходит уже 8 лет.
Эти как бы «третейско-европейские судьи» ВСЕМ зубы заговаривают , происходят встречи , обсуждают обеспокоенность, саммиты , консилиумы , только конкретно никто ничего не знает , что делать с войной . Тянут резину - косят бабло. Главное лишь бы их это не коснулось ..
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01.12.2021 14:03 Відповісти
Даже если мы не будем предпринимать активных наступлений, кацапы сами придумают повод, чтобы напасть. Вся история кремлевских ублюдков - это провокации и грязные игры.
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01.12.2021 13:10 Відповісти
уж виноват ты в том, что хочется мне кушать (с)
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01.12.2021 15:38 Відповісти
например на маленькую Финляндию в 1939 году и на страны Балтии в 1940 .
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01.12.2021 20:13 Відповісти
"достаточно пространные, но сугубо конкретные..."
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01.12.2021 13:22 Відповісти
А яке відношення може бути до *****
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01.12.2021 13:28 Відповісти
вот зачем озвучивать бред сумасшедшего осла
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01.12.2021 13:29 Відповісти
какая отвратительная рожа,лавруха тебе херня осталась судя по фейсу,не тарахти попой.
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01.12.2021 14:08 Відповісти
Лаврову стоит посмотреть в зеркало , и навряд ли там агнец с крылышками .
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01.12.2021 14:10 Відповісти
Кремлядь вважає себе великою та значимою, а тут до них ставляться, як до купи лайна- без поваги, зневажають і пісенькі похабні співають. Ось і пучить їх.
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01.12.2021 14:55 Відповісти
как они хотят чтобы украинцы стали перед ними на колени, покорились и дали себя поубивать.
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01.12.2021 20:16 Відповісти
Русский оккупант должен быть мертв!
Что тут агресивного? Это логическая закономерность,по доругому быть не может.
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01.12.2021 16:36 Відповісти
рашистам всё снится мой Киев
(как будто мацкву захватил он...)
от речи рашистов - блюю,
(а НАТО... всё ближе к кремлю)
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01.12.2021 16:42 Відповісти
depil
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01.12.2021 19:23 Відповісти
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "Київ стає дедалі нахабнішим щодо Росії", але Москва зриватися не буде. Джерело: https://censor.net/ua/v3302697


ПІШЛИ БОЛОТНІ ГАЗИ З БОЛОТА

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01.12.2021 16:59 Відповісти
Тут без варіантів - логіка гопників.
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01.12.2021 18:13 Відповісти
ГЛАВНЫЙ ВОР КРИЧИТ ГРОМЧЕ ВСЕХ, ЧТО ЕГО ГРАБЯТ.ТАК ЯНУКОВИЧ БРЕШЕТ ПРО ЗОЛОТОЙ БАТОН, И ЧТО ВСЕ ШАПКИ У НЕГО ПОТЫРИЛИ...
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01.12.2021 18:30 Відповісти
это вынос мозга от террористов оккупантов просто трешак
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01.12.2021 21:09 Відповісти
 
 