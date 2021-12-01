УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16945 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
6 366 82
акція (1103) бізнес (811) ВР (11730) пікет (322) протест (2249) спрощенка (43) малий бізнес (107)

"Знищення мікробізнесу - причина міграції" і "Дайте працювати просто": ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження "спрощенки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 1 грудня, під час виступу президента Володимира Зеленського ФОПи пікетували Верховну Раду з вимогою збереження "спрощенки" і мікробізнесу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

ФОПи прийшли під Раду з плакатами, на яких написали свої вимогами: "Дайте працювати просто", "Захищає ФОПів, захищає Україну", "Законопроєкт 5866(1) вирішує проблеми ФОПів усієї України", "Знищення мікробізнесу - причина міграції", "Ні знищенню спрощеної системи оподаткування" та ін. Вони озвучили свої вимоги зі сцени, основна з яких - прийняття законопроєкту 5866(1).

Протест проходив на фоні посилених заходів охорони громадського порядку та перекриття кварталів навколо будівлі парламенту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко щодо протестів ФОПів: Вони часто маніпулюють і перекручують

Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 01
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 02
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 03
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 04
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 05
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 06
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 07
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 08
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 09
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 10
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 11
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 12
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 13
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 14
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 15
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 16
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 17
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 18
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 19
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження спрощенки 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
А вот и путчисты подоспели! Шо, не нравится жизнь, которую вы себе понавыбирали? 2 года назад с пеной у рта по Мальдивы мне рассказывали, падлы! Кушай ТЕ!
показати весь коментар
01.12.2021 13:20
+20
Динаміка економіки при Порошенко +5%

Динаміка економіки при зеленському -11%

показати весь коментар
01.12.2021 13:36
+17
Таке потужне покращення від гундосика, що сьогодні Києв перетворюється на суцільний протестний простір..
показати весь коментар
01.12.2021 13:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На фабрики ,заводы и в поля идите працювати геть обнаглели барыги-спекулянты ..
показати весь коментар
01.12.2021 13:19 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 13:42 Відповісти
Картинка для букваря на букву «Д» - долб..ы
показати весь коментар
01.12.2021 13:49 Відповісти
А вот и путчисты подоспели! Шо, не нравится жизнь, которую вы себе понавыбирали? 2 года назад с пеной у рта по Мальдивы мне рассказывали, падлы! Кушай ТЕ!
показати весь коментар
01.12.2021 13:20 Відповісти
Да ,если-бы не тот выбор то выходить бы уже не смогли выползать разве что ...
показати весь коментар
01.12.2021 13:26 Відповісти
Я смотрю особо упоротых уже никогда не отпустит...
показати весь коментар
01.12.2021 13:28 Відповісти
Динаміка економіки при Порошенко +5%

Динаміка економіки при зеленському -11%

показати весь коментар
01.12.2021 13:36 Відповісти
Динамику роста цен и тарифов при Барыге нарисуй там процентов 1 000 будет ,а то и побольше...
показати весь коментар
01.12.2021 13:49 Відповісти
А не врать? И это только по февраль. Можем пересчитать по ноябрь, чтобы было еще "веселее". И вы же обещали, что только уйдет "барыга", все сразу станет в шоколаде.

показати весь коментар
01.12.2021 13:55 Відповісти
Не врать Барыга не может ,такое у него нутро поэтому и послал его нах украинский народ ,теперь надобно его посадить на тюрма годков минимум на пятнадцать ...а Зеленский конечно молодец ,но тут явная недоработка ...
показати весь коментар
01.12.2021 14:00 Відповісти
Это тебя твой разум послал....
показати весь коментар
01.12.2021 14:03 Відповісти
Рейтинг партії Зеленського - 15%

Рейтинг партії Порошенко - 17,1%

показати весь коментар
01.12.2021 14:21 Відповісти
с першою тезою про ПРойдисвіта згоден
а в другій про те що неЛОХ молодець, маю великий сумнів
показати весь коментар
01.12.2021 14:22 Відповісти
Ага

показати весь коментар
01.12.2021 14:24 Відповісти
Ага, почти

показати весь коментар
01.12.2021 13:40 Відповісти
если это ошибка, то генетическая .
показати весь коментар
01.12.2021 13:45 Відповісти
Да ладно ля-ля. Это до ЗЕ угробили 103 банка и забрали полтриллиона гривен у украинцев. Именно это стало основной причиной того, что они вынуждены были уехать на заработки.
После 1:12 при Турчинове, гривну искусственно обвалила Гонтарева до 1:29 и тогда за копейки тут многие просто не захотели работать.

Ну и слушать маланские мантры о том, что еще они не сделают.

Более всего меня возмутило два вещи.
Почему деньги за надра, которые принадлежат ВСЕМ гражданам Украины, перечислят исключительно тем детям, которые родятся с 2012-го года. А как же те дети, которые все же родились в условиях войны с РФ, он не достойны? Просто разворуют все эти деньги и дети в 18 лет их всё равно не получат.

И попытка проведения переписи в электронном варианте. Нам попытаются подсунуть выборы в смартфоне!!! И мы прекрасно помним, как в 2004-м Медведчук и Кивалов подключили параллельный сервер. А КАК И КАКИМ СПОСОБОМ потом, в случае обжалования в судебном порядке, можно будет пересчитать несуществующие бюллетени? А как проверить реальную явку без подписей в списках избирателей, без погашения бюллетеня путем отрезания уголка?
Для начала испробуйте диджитализацию на проведении местных референдумов.
показати весь коментар
01.12.2021 13:47 Відповісти
Вот и я говорю ,Барыгу на нары ...
показати весь коментар
01.12.2021 14:03 Відповісти
А можно барыгу в одну камеру, а Клована в соседнюю?

А лучше, как в старину, построить высокий и широкий каменный столб, а наверху подвесить две клетки - в одну одного, во вторую другого. Чтобы люди приходили и проверяли, что нет у них в камерах ковров и омаров. Ну и те двое смогут как на стадионе обвинять друг друга.
показати весь коментар
01.12.2021 14:09 Відповісти
А кого-же на царствие ? Гордона ?
показати весь коментар
01.12.2021 14:13 Відповісти
А зачем нам царь? Мы что, кацапы или евреи?

У украинцев царя никогда не было. Царь, это правитель Восточного типа. У нас был король, да и то один. У украинцев выборы на майдане и по наследству правители власть не передавали.
Я за Парламентскую Республику, без царя, без Президента, с парламентской коалицией и с Премьер-министром, который может управлять страной как Черчилль, который управлял ВБ во время ВМВ.
показати весь коментар
01.12.2021 14:17 Відповісти
Нельзя нам Республику ,сейчас никак нельзя ,разорвёт Украину на куски такая система ,лет через 50 может быть а сейчас нам бы Пиночета или ЛиКванЮ,но пока не везёт с персоналиями ..
показати весь коментар
01.12.2021 14:24 Відповісти
Украинскому менталитету противен авторитаризм. Разве мы с вами жили при Республике, чтобы отвергать её?
Хотя всё же один намёк есть, во времена бездельника Ющенко, когда ВР значила больше, чем Президент и это лучшие за 30 лет годы.
показати весь коментар
01.12.2021 18:04 Відповісти
Гондона.
показати весь коментар
01.12.2021 14:41 Відповісти
А можно барыгу в одну камеру, а Клована в соседнюю?(С)

хунта підтримує.
а ще в цьому казематі будуть не зайві ківи , рабіновічі , медведчуки, бойки......
показати весь коментар
01.12.2021 14:31 Відповісти
Коли почалась масова міграція?
показати весь коментар
01.12.2021 13:29 Відповісти
Как только кончилась эпоха бедности, так и повалили

показати весь коментар
01.12.2021 13:49 Відповісти
И это только официальная данные...
показати весь коментар
01.12.2021 13:53 Відповісти
Только перед этим уехало 10 млн и многие вернулись из-за короновируса, ну а когда в начале 2021-го уровень эпидемии несколько спал, то они просто массово вернулись на прежние места работы.
показати весь коментар
01.12.2021 13:54 Відповісти
Ага, почти. Особенно учителя после 4000 баксов зарплаты Поехали на столько за сезон

показати весь коментар
01.12.2021 13:57 Відповісти
Не теребите мне душу, итак противно от сегодняшнего выступления Зеленского.
Война идет, может стать еще более горячей, а он про зарплаты медикам в 24 тысячи, Радуцкий (гнида) что врачам 24 000 это конечно мало.

А сколько сегодня военнослужащие получают? Почему вы нашим защитникам не хотите сделать денежное довольствие как в Польше? А если на фронте, то как положено - тройной оклад!!!
показати весь коментар
01.12.2021 14:02 Відповісти
Навіщо зеленському підіймати зарплатню військовим, якщо це його вороги ?
показати весь коментар
01.12.2021 14:31 Відповісти
А наши учителя?
А они ВСЕ учить умеют, чтобы ТАКУЮ зарплату получать? Ну я понимаю, что надо им повысить, но не до такой же степени. Лучше сначала переведите стандарты обучения на те, как это уже сделано в Финляндии и Эстонии.
показати весь коментар
01.12.2021 14:04 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2021 14:22 Відповісти
На счет рэперов и всяких других поющих трусов, типа Тины Кароль (Либерман) я с вами согласен.
И учителям надо платить достойно, но военнослужащие всё же должны получать больше, чем врачи и учителя.
показати весь коментар
01.12.2021 18:01 Відповісти
Таке потужне покращення від гундосика, що сьогодні Києв перетворюється на суцільний протестний простір..
показати весь коментар
01.12.2021 13:22 Відповісти
ФОПЫ , сколько % фопов из 73% выбрали себе президента комика во время войны?
показати весь коментар
01.12.2021 13:22 Відповісти
Ну например все сельские, которым сначала Яценюк врубил 10% ПДВ, а потом Гройсман добавил еще 10% и наши селяне стали неконкурентно способными по отношению к ввезенной из-за границы продуктами.

Те ФОПы, у которых Гонтарева украла деньги в 103-х искусственно обанкроченных ею банков (сумма более 500 миллиардов гривен).

Те ФОПы, которые были возмущены грабительской реструктуризацией внешнего долга, которую провела Яресько...
показати весь коментар
01.12.2021 13:52 Відповісти
Так выбрали вы себе хорошего и многообещающего, зачем вышли и что хотите? Все же теперь хорошо. Неконкурентными стали, так как нужно не только бабло рубать, а еще и правильно свой товар представить и качество и цена. А налоги нужно платить.
показати весь коментар
01.12.2021 14:00 Відповісти
Неужели не понятно почему?
На папередника уже спокойно смотреть не могли.
показати весь коментар
01.12.2021 14:06 Відповісти
отчего же? Если тогда не было кассовых аппаратов, а сейчас хотят ввести. А больше их ничего не интересует.
показати весь коментар
01.12.2021 14:10 Відповісти
Барыги, все деньги на офшорах держат, с Мальдив не вылазят а тут бузить вышли!
показати весь коментар
01.12.2021 13:22 Відповісти
Так Зе мерзавец и выполняет задачу Геноцида граждан Украины! Освободить земли для Иностранных хозяев!
показати весь коментар
01.12.2021 13:23 Відповісти
Для себя они освобождают, по плану, написанному еще Троцким-Бронштейном, с целью создания на территории Украины нового государства евреев.
В ютюбе много видео на эту тему от Бер Кута.
показати весь коментар
01.12.2021 13:56 Відповісти

Вот он настоящий СЛУГА НАРОДА, только жаль, что не нашего.
показати весь коментар
01.12.2021 13:24 Відповісти
интересно кто финансирует флаги и фартушки ?
показати весь коментар
01.12.2021 13:27 Відповісти
Требование должно быть одно - Шмарклю на зону!
показати весь коментар
01.12.2021 13:32 Відповісти
у них не зеля проблема, а кассовые аппараты
показати весь коментар
01.12.2021 13:36 Відповісти
Це вже переворот, чи ще ні?
показати весь коментар
01.12.2021 13:36 Відповісти
Ааа, посмотрел - не хотят с кассовыми аппаратами работать, ога.
показати весь коментар
01.12.2021 13:40 Відповісти
Вот бы олигархов так жёстко обложили налогами, чтоб отдавали до 90 % прибыли как фопы.
показати весь коментар
01.12.2021 13:41 Відповісти
А ну расскажите подробнее как ФОПы отдают 90% прибыли... Я смотрю мозги нынче вообще не в моде?
показати весь коментар
01.12.2021 14:38 Відповісти
фопы, еще нет кассовых аппаратов, а вы у народа последние копейки отбираете, все никак не нажретесь.
показати весь коментар
01.12.2021 13:43 Відповісти
Если ФОПов уничтожат, вся экономика, которая еле дышит, упадет. В основном за счет налогов ФОПов вся страна держится.
показати весь коментар
01.12.2021 13:54 Відповісти
Про Донбасс, который кормит всю Украину уже наслушались. То что Вы озвучили ошибочное мнение самих ФОПов.
показати весь коментар
01.12.2021 14:10 Відповісти
Если самозанятые рухнут и перестанут давать жить другим эти кассовые аппараты поменяют на печатные станки.
показати весь коментар
01.12.2021 14:25 Відповісти
Эти станки уже давно работают, если Вы не в курсе.... Не стоит переоценивать свою значимость.
показати весь коментар
01.12.2021 14:27 Відповісти
Пока свою переоценили вы
показати весь коментар
03.12.2021 20:28 Відповісти
Я же про себя тут столько всего написал, правда?!
показати весь коментар
03.12.2021 20:42 Відповісти
И не стоит нагонять тут жути. ФОПы как класс не исчезнут, они живучие как тараканы, плюс это еще и инструмент, который всегда есть при других формах хоз. деятельности. Ну закроется половина а остальные будут продолжать пополнять бюджет. Да, трудно им будет, но это уже другая история и это был их выбор 2 года назад.
показати весь коментар
01.12.2021 14:31 Відповісти
Порох-это не выбор ,а его отсутствие.все шло к сегодняшнему если бы порох прошел.а Зеленский-это был шанс,хоть и небо
показати весь коментар
03.12.2021 20:27 Відповісти
Простите за откровенность, но Вы именно тот, кого называют долб...м
показати весь коментар
03.12.2021 20:41 Відповісти
ой, а кто это сделал вместе????))))))
показати весь коментар
01.12.2021 13:55 Відповісти
Вы не догадываетесь?
Ну вот вам фото тех, кто в 1932-1933-м годах организовал Геноцид украинской нации - Голодомор
показати весь коментар
01.12.2021 13:58 Відповісти
А хто оце на фото, "еврейские русские", "русские евреи", "русские" чи "евреи"?
показати весь коментар
01.12.2021 14:04 Відповісти
Русских среди них нет.

1933 году член политбюро ЦК КП(б)У Хатаевич отметил:

«Жестокая борьба ведется между крестьянами и нашей властью. Это борьба насмерть. Этот год был решающей проверкой нашей силы и прочности.

ПОНАДОБИЛСЯ ГОЛОД, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ИМ, КТО ЗДЕСЬ ХОЗЯИН.

ЭТО СТОИЛО МИЛЛИОНОВ ЖИЗНЕЙ, НО КОЛХОЗНАЯ СИСТЕМА СОЗДАНА, МЫ ВЫИГРАЛИ ВОЙНУ»


https://petrosagaidak.livejournal.com/162722.html

Из высказывания корреспондента французской "L Illustration" R.Vaucher из книги «L Enfer Bolchevik a Petrograd" 1919.
«Когда мы жили в тесном контакте с чиновниками большевистского правительства, сразу бросается в глаза факт, что практически все они евреи.
Я далёк от антисемитизма,
но я должен подтвердить, что везде: в Петрограде, в Москве, в провинции, во всех комиссариатах,
в районных учреждениях, в Смольном, в бывших министерствах, в Советах,
я встречал евреев и только евреев.
Чем больше изучаешь эту революцию, тем больше убеждаешься, что большевизм - это еврейское движение».
Персонал советской бюрократии:
ЦК ВКП большевиков --На первом месте, и это важно, в списке у Виктора Марсдена стоит Троцкий (Бронштейн).
На втором месте стоит Ленин (Ульянов. Как минимум еврей по матери Бланк).
На третьем месте стоит Зиновьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и редактировал их).
Затем по очереди:
Лурье (Ларин),
Крыленко (Кличка - «Абрам», впоследствии нарком юстиции, и первый председатель шахматной федерации СССР),
Луначарский (Баилих- Мандельштам), Урицкий(Моисей Соломонович),
Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн),
Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд. Он муж сестры Троцкого и тоже редактор и ленинских работ).
Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Свердлов(Я́ков Миха́йлович Свердло́в).
Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы (все евреи):
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции -Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев - Смидович(Смидович Петр Гермогенович).
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов - Модер.
Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф. Я. Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро - Клауснер.
Начальник канцелярии - Роценгольц.
ВЦИК Четвёртого Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: (По конституции 1918 года, формально, высшего органа власти).
Из 34 членов ЦИК ни одного нееврея.
Председатель - Яков Свердлов.
Члены: Абельман. Вельтман (Павлович), Аксельрод, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Красиков, Лундберг, Володарский(Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн), Цедербаум (Левицкий), Ленин, Зиновьев-Апфельбаум, Троцкий (Бронштейн), Сирота, Суханов (Гиммер), Ривкин, Цейбут, Ратнер(Лейба Григорьевич), Блейхман (Солнцев), А. Гольденрудин, Хаскин, Ландер, Аронович, Камков (Борис Давидович Кац), Фишман, Абрамович(Рейн Рафаил Абрамович), Фриче, Ильин (Гольдштейн), Лихач М.А., Лейба Хинчук, Берлинрут, Дистлер, Чернявский, Бен (Вениамин) Смидович.
ВЦИК Пятого Съезда Советов. Из 62 членов ни одного нееврея:
Бруно (литовский еврей), Бреслау (литовский еврей), Бабчинский, Бухарин (чистый еврей и друг Троцкого, бывший с ним в Нью-Йорке и имевший американское гражданство, всегда выдававшийся за русского), Вейнберг, Гайлис, Гейнцберг, Данишевский (немецкий еврей), Штарк, Закс, Шейнман(Аро́н Льво́вич), Эрдлинг, Ладауер, Лингер, Литвинов (Меер-Генох Моисеевич Валлах, будущий министр иностранных дел записан чехом, чехословацкий еврей), Семён Диманштейн, Левин, Эрман, Иоффе, Карклин, Книгиссен, Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд), Зиновьев-Апфельбаум, Крыленко (Кличка - «Абрам»), Красиков, Капник, Кауль, Ленин , Лацис (Ян Фридрихович Судрабс), Ландер, Луначарский, Петерсон (литовский еврей), Я́ков Христофо́рович Пе́терс, Рудзутак (Ян Эрнестович, литовский еврей), Розин, Смидович, Стучка (латышский еврей), Свердлов (Я́ков Миха́йлович Свердло́в), Смига (латышский еврей), Ю. М. Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис), Сосновицкий, Скрыпник, Троцкий (Бронштейн), Теодорович, Терьян (армянский еврей), Урицкий(Моисей Соломонович), Тегулечкин, Фельдман, Фрумкин, Цурюпа, Чавчавадзе (грузинский еврей), Шейнкман, Розенталь, Ашкенази, Карахан (Лев Михайлович, караимский еврей), Розе (Вольдемар Рудольфович), Радек (Карл Бернга́рдович Собельсон), Шлихтер, Чиколини, Шиянский.
Совет Народных Комиссаров:
Председатель - Ульянов-Ленин (полуеврей, у Марсдена он ещё русский, а по еврейским законам чистый еврей, т.к. по матери, Прим.ред.).
Комиссар иностранных дел: сначала Троцкий (Еврей), потом Чичерин (Полуеврей, у Марсдена русский),
Комиссар по делам национальностей - Джугашвили (грузин - у Марсдена, на с.д. полуеврей по отцу, или грузинский еврей).
Председатель совета народного хозяйства - Лурье (Ларин) - еврей.
Комиссар по восстановлению - Шлихтер (Еврей),
Комиссар государственных земель - Кауфман (еврей).
Комиссар государственного контроля - Ландер (еврей).
Комиссар общественных работ - В. Шмидт (еврей).
Комиссар по сельскому хозяйству - Прошьян (армянский еврей).
Комиссар Армии и Флота - Троцкий (еврей).
Комиссар социальной помощи - Е. Лилина (Книгиссен) - еврейка,
Комиссар образования -Луначарский (Баилих, у Марсдена он Мандельштам) - еврей,
Комиссар вероисповеданий -Шпитцберг (еврей),
Комиссар внутренних дел - Зиновьев (Апфельбаум) - Еврей,
Комиссар по финансам - Исидор Гуковский (еврей),
Комиссар по делам выборов - Урицкий(Моисей Соломонович, еврей).
Комиссар юстиции - И. Штейнберг (еврей).
Комиссар по делам эвакуации - Фенигштейн (еврей), его заместители - Равич и Заславский - оба евреи.
показати весь коментар
01.12.2021 14:13 Відповісти
Вся история говорит о том, что евреи всегда стояли особняком, и их, мягко говоря, не особо любили. Так что из песни слов не выбросишь, рано или поздно гнев масс поворачивается в их сторону.
показати весь коментар
01.12.2021 16:33 Відповісти
А як ФОПи колись голосували, як голосували за СН.
От підіть і запитайте, от підіть і запитайте їх, а навіщо вони за Слуг та Зелю голосували?
показати весь коментар
01.12.2021 14:02 Відповісти
Весь мой город просто застроен аптеками, большими магазинами и вокруг налеплено маленьких Сильпо, Таврия-в, АТБ, Економ, Еко-маркет, БУлка это из сетей. И вокруг видимо невидимо еще отделных колбасочных, кур, полуфабрикатов. В каждом магазине тетеньки. Которые из полезного тільки важать. При этом в сетевых еще люди есть но в этих хз, один человек, ну два. Все хотят барыжить, во дворе дома тоже есть магазинчик с ненсусветными ценами + 20-30% от атб и как то он выживает. Девочки меняются продавщицы. Какая это экономика? И это еще есть продуктовые рынки, на которых видимо невидимо ларечков и в принципе те же макароны как в атб и цены еще и без акций. утром перекупы берут все на рынке у которого електричка останавливается молочное яйца докидывают 20-30 % и торгувають.
показати весь коментар
01.12.2021 14:27 Відповісти
Так это и есть экономика. Кому надо быстро - берёт дороже. Кому надо дешевле - идёт дальше, или едет в село тариться. Что не так?
показати весь коментар
01.12.2021 16:12 Відповісти
А теперь представь, что всего этого нет, так как сложно и невыгодно, остается один магазин, в котором продавец ставит цены на своё усмотрение. Или еще хуже - вообще нет товара, потому что работать нереально из-за жуткой зарегулированности - ссср во всей красе, с пустыми полками и фарцовщиками.
показати весь коментар
01.12.2021 16:37 Відповісти
Этот проект закон №5866, за который вышли протестующие что б его приняла Верховная влада не касается предпринимателей рынка, а касается только 2- ю и 3- ю групу. Сейчас большинство торговых центров и другого крупного бизнеса, которые не хотят платить государству налогов, оформляют все через несколько ФОП. Например сейчас , что б быть предпринимателем 2- й групы необходимо иметь не более 10 человек в штате и годовой оборот реализации товаров, услуг не более 5,4 млн грн. Теперь предприниматели, согласно проекту закону №5866, хотят что б дополнительно увеличилить годовой обьем реализации на 1,95 млн грн за каждого работника в штате. Если честно, то мое мнение что б были предприниматели только 1- й группы ( рынок), а все остальные - это 3 я группа. По 3- й групе платится налог сейчас в размере 5 % от реализации и это справедливо для всех. Но большой бизнес, дробит свои обороты на несколько предпринимателей, что б быть на 2- й группе. Сейчас в месяц единый налог для 2- й группы всего 1300 грн. Вот и бастует крупный бизнес.
показати весь коментар
01.12.2021 14:29 Відповісти
На едином налоге должны находиться предприниматели без наёмных работников, а государство придумала ещё группы единщиков и согнала всех в один колхоз, для единщиков нужно исходить из того чтобы не было наёмных работников и чтобы суммы доходов не превышали установленную, всех остальных на общих основаниях
показати весь коментар
01.12.2021 14:45 Відповісти
Но в кумовском государстве имеем что имеем еврейская община и др общины, балдеют от кумовского государства Украина
показати весь коментар
01.12.2021 14:49 Відповісти
Налоги для 2-й группы:
2520 грн в месяц = ЕН 1200 грн в месяц + ЕСВ 1320 грн в месяц (3960 грн за квартал),
т. е. 20% + 22% от 6000 (min зарплата)
показати весь коментар
02.12.2021 13:57 Відповісти
Все надо делать вовремя.
показати весь коментар
01.12.2021 14:33 Відповісти
Эта власть умеет только грабить. Поэтому налоги и все остальное будут больше. Особенно для тех кто тянет лямку официально их платя. Нужно же платить налоги и за таксистов, базарных торговцев и прочих кто получает зп в конвертах
показати весь коментар
01.12.2021 14:50 Відповісти







bamr


@bamr69

·
1 ч



Пока Зе с трибуны вешал лапшу , предприятия получили новые платежки за электроэнергию. Шесть гривен двенадцать копеек вместо трех пятьдесят . Ждем новый скачёк цен абсолютно на все . Вот мудило нацарювал !



показати весь коментар
01.12.2021 15:07 Відповісти
Нет работающих ФОП - нет проблем с работающими Фоп!
(с) Власть
показати весь коментар
01.12.2021 15:10 Відповісти
Вся планета с кассовыми аппаратами, а нашим нельзя? Страна майдауния.
показати весь коментар
01.12.2021 16:43 Відповісти
ФОП-овцы пришли поблеять под ВР... если вас обидели, надо не на колени становиться, а давать сдачи обидчику! и тогда все наладится...
показати весь коментар
01.12.2021 22:50 Відповісти
 
 