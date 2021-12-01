"Знищення мікробізнесу - причина міграції" і "Дайте працювати просто": ФОПи пікетували Раду з вимогою збереження "спрощенки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 1 грудня, під час виступу президента Володимира Зеленського ФОПи пікетували Верховну Раду з вимогою збереження "спрощенки" і мікробізнесу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

ФОПи прийшли під Раду з плакатами, на яких написали свої вимогами: "Дайте працювати просто", "Захищає ФОПів, захищає Україну", "Законопроєкт 5866(1) вирішує проблеми ФОПів усієї України", "Знищення мікробізнесу - причина міграції", "Ні знищенню спрощеної системи оподаткування" та ін. Вони озвучили свої вимоги зі сцени, основна з яких - прийняття законопроєкту 5866(1).

Протест проходив на фоні посилених заходів охорони громадського порядку та перекриття кварталів навколо будівлі парламенту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Корнієнко щодо протестів ФОПів: Вони часто маніпулюють і перекручують









































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ