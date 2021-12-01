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Зеленський (17420) парламент (525) послання (23) Кива (367)

"Якщо ти сидиш в обісраних штанах, то неважко зрозуміти, що ти обісрався", - Кива про реакцію Зеленського на плакат "Ні - політичним репресіям!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Події

Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива слухав щорічне послання президента України Володимира Зеленського в парламенті, тримаючи плакат з написом "Ні - політичним репресіям!"

Нардеп пояснив кореспонденту Цензор.НЕТ причини такої акції та розповів про реакцію президента.

"Якщо ти сидиш в обісраних штанах, то неважко зрозуміти що ти обісрався. Він і без плакату все прекрасно розуміє. Щоб зрозуміти, що ти в обісраних штанах - не потрібно це читати з плакату", - пояснив Кива.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+32
Цитаты великих людей! Хоть бери и из бронзы выливай! Сразу видно вченый аж страшно!
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01.12.2021 13:17
+20
Они братья по разуму...
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01.12.2021 13:18
+19
а коли цей ***@н отримає підозру від прокуратури?
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01.12.2021 13:16
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шо то наш ..кандидат наук.. про обосранные штаны заговорил после того как анулировали его ..диссертацию.. правда кыва новую обещал как в жомовой яме по портретам стрелять
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02.12.2021 05:44 Відповісти
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