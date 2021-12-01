УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17007 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
5 392 13
мітинг (731) Шабунін (459) САП (1841) Офіс Президента (1749) Татаров Олег (358)

ОП організував проплачений мітинг для того, щоб "збити" Клименка з конкурсу на посаду голови САП, - Шабунін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

В ОП добре знають, як гостро Зеленський реагує на будь-які спроби тиску. Тож план в тому, щоб викликати саме таку гостру реакцію президента.

Про це повідомив у Facebook голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"На відео приклад того, як частина команди Зеленського вважає президента ідіотом. Годину тому під ОП намалювався проплачений мітинг, на якому від Зеленського вимагають призначити керівником САП Олександра Клименка. При цьому мітингарі поняття не мають, хто це, і переконані, що Клименко працює в ОП. Ціль цього цирку в тому, щоб Татаров прийшов до Зеленського і сказав: "Дивіться, нас віджимають на цього Клименка, значить його не можна призначати". В ОП добре знають, як гостро Зеленський реагує на будь-які спроби тиску. Тож план в тому, щоб викликати саме таку гостру реакцію президента", - розповів Шабунін.

Голова ЦПК зазначив, що з відео очевидно, що люди поняття не мають, що відбувається, і хто такий Клименко.

"Станом на зараз Клименко і так є лідером конкурсу. Власне Татаров тому цю дурь і влаштовує, бо готується збити Клименка, фальсифікувавши бали за практичне завдання. Я прямо запитаю: Татаров, ти ідіот? Чи президента ідіотом вважаєш? Всі стейкхолдери знають про твій план фальсифікації з балами: він очевидний (особливо міжнародникам). Фальсифікація конкурсу САП (яку готує Татаров) - поховає стосунки Зеленського і адміністрації Байдена. Репутацію президента України в очах ключового безпекового союзника буде знищено вщент", - підсумував Шабунін.

Також читайте: Ексголова ВС Данішевська отримуватиме щонайменше 150 тис. грн пенсії щомісяця, - Шабунін

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+14
" Чи президента ідіотом вважаєш?..."А в чем, собственно, вопрос?
показати весь коментар
01.12.2021 13:49
+7
так от про шо вчора "корабельна сосна" вєщала,коли казала про проплачені мітинги за 1000 гривень))
показати весь коментар
01.12.2021 13:48
+7
На відео приклад того, як частина команди Зеленського вважає президента ідіотом. Джерело: https://censor.net/ua/v3302730
А чому вважають ?🙂 Скоріше мають
показати весь коментар
01.12.2021 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так от про шо вчора "корабельна сосна" вєщала,коли казала про проплачені мітинги за 1000 гривень))
показати весь коментар
01.12.2021 13:48 Відповісти
" Чи президента ідіотом вважаєш?..."А в чем, собственно, вопрос?
показати весь коментар
01.12.2021 13:49 Відповісти
Тоже прикололся с этого. Вопрос, как говорится, риторический. Думаю Татаров получше знает Зеленского, чем Шабунин. И расчет именно на то, что Зеленский - идиот.
показати весь коментар
01.12.2021 13:53 Відповісти
Кто такой этот Шабунин ? Рожа у него как у педика но похоже ещё и жулик ...
показати весь коментар
01.12.2021 13:55 Відповісти
Хто б казав
показати весь коментар
01.12.2021 13:58 Відповісти
кацапсина интересуется?
показати весь коментар
01.12.2021 14:27 Відповісти
Мистер Икс 00711c20 Некто Шабунин рулит каким то ЦПХ
показати весь коментар
01.12.2021 14:30 Відповісти
На відео приклад того, як частина команди Зеленського вважає президента ідіотом. Джерело: https://censor.net/ua/v3302730
А чому вважають ?🙂 Скоріше мають
показати весь коментар
01.12.2021 13:56 Відповісти
Цирк 95- го кварталу , за наш рахунок продовжується 😠
а , Зебабуін таки ідіот
показати весь коментар
01.12.2021 14:11 Відповісти
Це міністра Януковича тягнуть на посаду у САП?
Наступним зайде сам Янукович?
показати весь коментар
01.12.2021 14:31 Відповісти
Це інша людина.
показати весь коментар
01.12.2021 15:32 Відповісти
Шабунин в принципе не способен топить за порядочного человека.
Так, что - хрен с ним, с этим Клименко.
показати весь коментар
01.12.2021 15:07 Відповісти
 
 