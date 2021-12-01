В Україні побудують іще 9 тис. спортмайданчиків, 19 льодових арен, по 300 шкіл і дитячих садків, - Зеленський. ВIДЕО

В Україні побудують іще 9 тис. спортивних майданчиків, 19 льодових арен, а також нові палаци спорту за програмою "Здорова Україна".

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський.

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"Ми вперше запустили програму "Здорова Україна", в рамках якої ми вже побудували 600 активних парків, 900 спортивних майданчиків, 193 стадіони та 25 басейнів. Попереду ще 9 тис. спортмайданчиків, 19 льодових арен, сотні дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних інтернатів, нові палаци спорту", – повідомив глава держави.

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Крім того, буде побудовано ще по 300 шкіл і дитячих садків, додав президент.