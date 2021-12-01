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В Україні побудують іще 9 тис. спортмайданчиків, 19 льодових арен, по 300 шкіл і дитячих садків, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
В Україні побудують іще 9 тис. спортивних майданчиків, 19 льодових арен, а також нові палаци спорту за програмою "Здорова Україна".
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський.
"Ми вперше запустили програму "Здорова Україна", в рамках якої ми вже побудували 600 активних парків, 900 спортивних майданчиків, 193 стадіони та 25 басейнів. Попереду ще 9 тис. спортмайданчиків, 19 льодових арен, сотні дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних інтернатів, нові палаци спорту", – повідомив глава держави.
Крім того, буде побудовано ще по 300 шкіл і дитячих садків, додав президент.
Топ коментарі
+30 саша паламарчук
показати весь коментар01.12.2021 15:59
+21 Ksenia VB
показати весь коментар01.12.2021 15:59
+20 Tui Yii
показати весь коментар01.12.2021 16:01
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Будь ласка, зачекайте...
В Зеленський
миллиард! миллиард за 3 года (дословно)
табуретку...трибуну поставят )))))
Впрочем ничего нового и неожиданного.....
"Когда космические корабли бороздят просторы Вселенной....."
Бабушки пойдут на коньках кататься?
а самое главное...в смету (на минуточку 5,3 миллиарда грн!!!) на празднование Дня Независимости были внесены - строительство 6 (шесть) региональных аэропортов, евроколлея куда-то))) и ремонты и строительство еще чего-то)))
Лероса на выступление на величайшего не пригласили
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По 300 школ и детских садов в каждом населённом пункте?
Нет, конечно, спортплощадки это хорошо ...НО не тогда когда людям жрать нечего, аппаратов ИВЛ не хватает и солдаты на передке не получают зарплат...
Это и есть популизм в полный рост: приоритеты понтов над здравым смыслом.
Задолженности по зарплатам военным, врачам, шахтерам.
На фронте нет топлива, боеприпасов.
По стране нет отопления, угля, угрозы веерных отключений.
А он, мля "майданчики строит"!!!!!