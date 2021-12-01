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дитячий садок (321) Зеленський (17420) льодова арена (2) спорт (1384) будівництво (760) школа (1824) майданчик (8)

В Україні побудують іще 9 тис. спортмайданчиків, 19 льодових арен, по 300 шкіл і дитячих садків, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

В Україні побудують іще 9 тис. спортивних майданчиків, 19 льодових арен, а також нові палаци спорту за програмою "Здорова Україна".

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, сказав у своєму щорічному посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України президент Володимир Зеленський.

"Ми вперше запустили програму "Здорова Україна", в рамках якої ми вже побудували 600 активних парків, 900 спортивних майданчиків, 193 стадіони та 25 басейнів. Попереду ще 9 тис. спортмайданчиків, 19 льодових арен, сотні дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних інтернатів, нові палаци спорту", – повідомив глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 2022 році Україна розпочне реконструкцію 48 обласних лікарень і 24 реабілітаційних центрів для ветеранів, - Зеленський

Крім того, буде побудовано ще по 300 шкіл і дитячих садків, додав президент.
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Топ коментарі
+30
це ж нада було так нанюхатись!
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01.12.2021 15:59
+21
Скільки ви плануєте вкрасти ?
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01.12.2021 15:59
+20
сразу после 1млн деревьев или перед ними?
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01.12.2021 16:01
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це ж нада було так нанюхатись!
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01.12.2021 15:59 Відповісти
І де ж вони ті Нью Васюки?
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01.12.2021 16:12 Відповісти
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01.12.2021 16:20 Відповісти
Це вперше в історії 1грудня 2021року і це зробив я і моя команда
В Зеленський
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01.12.2021 16:17 Відповісти
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01.12.2021 16:19 Відповісти
меня еще одно беспокоит - придется прорубаться через мульярд деревьев, чтобы построить хоть что-то из того шо оно озвучило )))))
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01.12.2021 16:25 Відповісти
Нарік про здоров'я говорить?!
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01.12.2021 16:29 Відповісти
ПВО України спочатку побудуй, ЗЕ-льоний мудила !!!
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01.12.2021 16:51 Відповісти
Спочатку зарплати і пенсії до європейського рівня, з.п. - 1000 дол, мін. пенс. - 500 дол. а пізніше все інше.
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01.12.2021 16:52 Відповісти
Зарплаты до Европейского уровня надо ЗАРАБОТАТЬ. Сравните производительность в Европе и в Украине. Что до Европейских пенсий, тот тут все просто. В странах, где она достойная НАКОПИТЕЛЬНАЯ система, а не солидарная.
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01.12.2021 17:13 Відповісти
Скільки ви плануєте вкрасти ?
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01.12.2021 15:59 Відповісти
куртка замшевая....три(с)
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01.12.2021 16:01 Відповісти
пиляти будуть по чорному(
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01.12.2021 16:01 Відповісти
ну нельзя же так)))).. ну как жеж можно быть такой подозрительной ))))
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01.12.2021 16:27 Відповісти
сразу после 1млн деревьев или перед ними?
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01.12.2021 16:01 Відповісти
между
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01.12.2021 16:05 Відповісти
млрд!
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01.12.2021 16:14 Відповісти
миллион! ))ха-ха-ха...как Вы плохо подумали!
миллиард! миллиард за 3 года (дословно)
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01.12.2021 16:28 Відповісти
після мільярду
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01.12.2021 16:33 Відповісти
Заберіть у Вови булаву, а то ще покалічиться.
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01.12.2021 16:01 Відповісти
Он уже покалеченный. С детства. Как и те, кто за него проголосовал.
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01.12.2021 16:21 Відповісти
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01.12.2021 16:02 Відповісти
Только некому будет там тренироваться.....С таким Зе Геноцидом!
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01.12.2021 16:02 Відповісти
А ще - "Найвеличніший фонтанарій"!!!!
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01.12.2021 16:03 Відповісти
Пропоную проект...безкоштовно.
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01.12.2021 16:06 Відповісти
Ні, у нього так не вийде, бо у нього півшостого.
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01.12.2021 16:14 Відповісти
только по лохторату (и то если на табуретку...трибуну поставят )))))
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01.12.2021 16:29 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.12.2021 16:53 Відповісти
БЛА БЛА БЛА.....
Впрочем ничего нового и неожиданного.....
"Когда космические корабли бороздят просторы Вселенной....."
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01.12.2021 16:03 Відповісти
Нафига нам столько льодових арен?
Бабушки пойдут на коньках кататься?
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01.12.2021 16:04 Відповісти
ну а чого ж ні, от получать вовину тисячу,потратять на абонемент)
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01.12.2021 16:06 Відповісти
Его вставило, или ему вставили?
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01.12.2021 16:04 Відповісти
какаяразница!
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01.12.2021 16:06 Відповісти
Вставило от того, что вставили.
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01.12.2021 16:22 Відповісти
Остапа понесло или пронесло
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01.12.2021 16:05 Відповісти
пронесло...
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01.12.2021 16:30 Відповісти
В моєму місті держава побудувала льодову арену, після офіційного відкриття і передачі на баланс міста, з міського бюджету потратили ще кілька мільйонів гривень на підключення опалення, котли, добудову і зараз вона стоїть пуста, зимою майже ніхто туди не ходить, тільки діти хокеїсти займаються. Тобто від неї вихлоп мінімальний, а грошей потратили і продовжуємо тратити багато.
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01.12.2021 16:06 Відповісти
Зате як гарно звучить.....Арена!
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01.12.2021 16:08 Відповісти
Суперпупермер Кличко уже 9 лет гребаный ледовый стадион в Киеве от совка достраивает)))
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01.12.2021 16:07 Відповісти
совковое говно легче сразу сравнять с землей.
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01.12.2021 16:13 Відповісти
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01.12.2021 16:10 Відповісти
Не знаю як в інших областях, а в Івано-Франківській за останній рік, півтора побудували багато доріг, при чому якісних не просто засипали асфальтом а поклали по 3 шари асфальтобетону, бардюри поробили, знаки і розмітка також присутні. Не знаю де там Порошенко побудував 9250 км. доріг, але явно не в Україні., хіба що ямковий ремонт порахували за дороги.
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01.12.2021 16:18 Відповісти
В Донецкой области тоже. И это не ямочный ремонт. В Полтавской области тоже.
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01.12.2021 17:09 Відповісти
При Петру від Умані до Вінниці ідеальна і це при активних бойових діях, із субсидіями для мільйонів сімей із забезпеченною армією
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02.12.2021 00:00 Відповісти
iнфографiка для однокласники.ру
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01.12.2021 16:21 Відповісти
А скільки збудують "Нептунів", "Богдан", "Сапсанів"? Зе-дурню, ти дитячими майданчиками збираєшься захищатися?
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01.12.2021 16:12 Відповісти
Захищатися? А хіба нелоху 43 щось загрожує?
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01.12.2021 17:44 Відповісти
Ну сказав, а головне, хто ж то все рахувати буде?
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01.12.2021 16:20 Відповісти
та да! тем более за прошлогодние 100 школ, 100 детсадов, 100 стадионов, 100 бассейнов... ГолиБосивуд и диснейЗЕЛЯленд... не отчитались...
а самое главное...в смету (на минуточку 5,3 миллиарда грн!!!) на празднование Дня Независимости были внесены - строительство 6 (шесть) региональных аэропортов, евроколлея куда-то))) и ремонты и строительство еще чего-то)))
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01.12.2021 16:38 Відповісти
Держите норкомана!
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01.12.2021 16:20 Відповісти
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01.12.2021 16:23 Відповісти
Верим , деревья уже растут , . Под это дело даже разрешили лес кругляк вывозить ,ну что бы место освободить где сажать , учителя вон жиреют , не знают куда уже деньги девать В глаза ***** насмотрелся , даже загипнотизировал , шо он даже пукнуть боиться в нашу сторону . Инвестиции с Омана так и прут , новых вагонов не хватает Руководство операцией взял на себя по Вагнеровцам , они уже все сидят вертуально . Белорусь нагнул , она теперь бесплатно поставляет электричество , Таракан аж плачет , но дает . Ничего не забыл , а Ковид победили , кислород теперь есть в каждой квартире , ну правда не много всего 20,94 % , но обещают поднять к 2022 году В общем сплошной позитив , а еще и на кладбище плюсики
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01.12.2021 16:24 Відповісти
Мы ждЁм Перемен!
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01.12.2021 16:27 Відповісти
Население вырождается, разъезжается или просто дохнет. Зачем строить детсады? Лучше кладбища расширять и гарні дороги до них провести, щоб швидше доїхати
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01.12.2021 16:30 Відповісти
Обычный распил. Сначала построят школы-украдут деньги, потом школы продадут за бесценок.
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01.12.2021 16:33 Відповісти
1 миллиард миллиардов деревьев уже посадили, теперь можно и все остальное.
Лероса на выступление на величайшего не пригласили
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01.12.2021 16:31 Відповісти
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01.12.2021 16:31 Відповісти
В Украине построят еще 9 тыс. спортплощадок, 19 ледовых арен, по 300 школ и детских садов, - Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/v3302777

===========
По 300 школ и детских садов в каждом населённом пункте?
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01.12.2021 16:32 Відповісти
А чому не по мільярду садків і всього іншого. Щось малий розмах.
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01.12.2021 16:35 Відповісти
Ну і хто в ті школи,на арени і спортмайданчики ходити буде,навіщо вони і для кого? Та молодь зараз народжувати не хоче,їм краще емігрувати з країни. А цей наркоман таку дурню несе🤮
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01.12.2021 16:36 Відповісти
Посмотрите сколько на улицах мамочек с детьми. Только слепой не видит.
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01.12.2021 17:10 Відповісти
И это все заслуга величайшего лидора современности Игорьвалерича Зеленского.
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01.12.2021 17:47 Відповісти
Теж нюхаєш якщо бачиш багато мамочЄк ?
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02.12.2021 00:06 Відповісти
короче сделаем все то где есть возможность украсть??у меня возникает вопрос ,если застройщики осваивают сотни гектар дорогой земли не хило навариваясь при этом почему не вкладываются в инфраструктуру?!в Сумах построили целый микрорайон,сдали и тупо кинули,ни дорог,ни инженерных магистралей,школы садики в округе забиты,от детей старожилов избавляются в честь вновь прибывших отправляя в свободное плавание,везде только бабло в тренде...
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01.12.2021 16:38 Відповісти
территории отвоевывать не надо,или в армии-все хорошо?Припарок.
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01.12.2021 16:40 Відповісти
можно было бы и немножко посмеяться... но, с"ка, правда жизни навивает грусть...ОНО же ещё 2 года будет у руля...как бы не затонул наш кораблик...
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01.12.2021 16:41 Відповісти
Все мелкие страдают гигантоманией...
Нет, конечно, спортплощадки это хорошо ...НО не тогда когда людям жрать нечего, аппаратов ИВЛ не хватает и солдаты на передке не получают зарплат...
Это и есть популизм в полный рост: приоритеты понтов над здравым смыслом.
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01.12.2021 16:43 Відповісти
А топливо и обеспечение для армии когда будет?
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01.12.2021 16:44 Відповісти
когда будет другой президент ...
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01.12.2021 16:54 Відповісти
ПРЕДАТЕЛЬ и ДЕГЕНЕРАТЬ!
Задолженности по зарплатам военным, врачам, шахтерам.
На фронте нет топлива, боеприпасов.
По стране нет отопления, угля, угрозы веерных отключений.
А он, мля "майданчики строит"!!!!!
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01.12.2021 16:52 Відповісти
Что что а пиз****лить оно научилось.Оно уверено,со всей своей природной хромасомой хуцпы,что,,мужик сказал,мужик сделал,, это разные люди.
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01.12.2021 17:12 Відповісти
"Я дам тебе десять тысяч люстр!" (С)
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01.12.2021 17:14 Відповісти
ковзанки в Україні це як пляжі у Канаді
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01.12.2021 17:24 Відповісти
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01.12.2021 17:32 Відповісти
Трепло.
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01.12.2021 17:43 Відповісти
Так шо заговор отменяется ,даешь сериал Великий ледниковый период.
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01.12.2021 17:47 Відповісти
Якщо продаси москалю Україну, то не потрібні будуть ніякі арени і майданчики. Що ти зробив для укріплення боєздатності армії?
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01.12.2021 17:56 Відповісти
И будет космический маршрут между ньювасюками и Киевом...
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01.12.2021 18:14 Відповісти
у нас дети перестали рождаться. а клоуны наши налоги готовы деребанить на непостроеных садиках и школах
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01.12.2021 18:19 Відповісти
Деревья посади, один миллиард
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01.12.2021 19:12 Відповісти
Що можна сказати, новоявлений Остап Бендер.
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01.12.2021 19:44 Відповісти
Кто-то может подтвердить эти цифры?
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01.12.2021 20:23 Відповісти
Витрачай більше на оборону, лумпак ти наш верховний, бо усі твої дороги, школи, дитячі садочки, спорткомплекси лишаться москальні бо не буде чим захистити все це...
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01.12.2021 22:12 Відповісти
На 52 млн жителей Украины хватало детсадов и школ, а на теперешние 35 млн не хватает
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01.12.2021 22:14 Відповісти
и межгалактический шахматный турнир.
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02.12.2021 08:54 Відповісти
 
 