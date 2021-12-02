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"Без цензури" наживо: Велике оплесківництво/Всі на путч?/Голодна туса: розмова про кумирів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Ярмолаєва нині розбирають виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді, обговорюють "путч" та як Володимир Зеленський хоче вкрасти вибори, аналізують свіжі політичні рейтинги від КМІСу, а ще – згадують про "голодну тусу" блогерів як вони за неї "вигрібають".
Усе це - о 20:45 на Цензор.НЕТ.
✅ Говорити з Росією, чекати реформ і вірити у "Велике будівництво" – що іще наговорив Володимир Зеленський у Верховній Раді?
✅ Всі на путч? Чого боїться влада та як Зеленський хоче вкрасти вибори й без путчу?
✅ Як блогери, які вирішили хайпонути на Дні пам'яті жертв Голодомору, вдають святу невинність, коли вже отримали на горіхи?
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Будь ласка, зачекайте...
Кращого він не вигадав.
Спасибо за разъяснение.
Не знаешь уже к чему готовиться.
Наслаждение Вас слушать!
Материал такой, что можно слушать через 50 лет, правда.