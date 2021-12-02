"Без цензури" наживо: Велике оплесківництво/Всі на путч?/Голодна туса: розмова про кумирів. ВIДЕО

Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Ярмолаєва нині розбирають виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді, обговорюють "путч" та як Володимир Зеленський хоче вкрасти вибори, аналізують свіжі політичні рейтинги від КМІСу, а ще – згадують про "голодну тусу" блогерів як вони за неї "вигрібають".

Усе це - о 20:45 на Цензор.НЕТ.

✅ Говорити з Росією, чекати реформ і вірити у "Велике будівництво" – що іще наговорив Володимир Зеленський у Верховній Раді?

✅ Всі на путч? Чого боїться влада та як Зеленський хоче вкрасти вибори й без путчу?

✅ Як блогери, які вирішили хайпонути на Дні пам'яті жертв Голодомору, вдають святу невинність, коли вже отримали на горіхи?