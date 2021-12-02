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Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

"Без цензури" наживо: Велике оплесківництво/Всі на путч?/Голодна туса: розмова про кумирів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Богдан Буткевич та Марина Данилюк-Ярмолаєва нині розбирають виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді, обговорюють "путч" та як Володимир Зеленський хоче вкрасти вибори, аналізують свіжі політичні рейтинги від КМІСу, а ще – згадують про "голодну тусу" блогерів як вони за неї "вигрібають".

Усе це - о 20:45 на Цензор.НЕТ.

✅ Говорити з Росією, чекати реформ і вірити у "Велике будівництво" – що іще наговорив Володимир Зеленський у Верховній Раді?

✅ Всі на путч? Чого боїться влада та як Зеленський хоче вкрасти вибори й без путчу?

✅ Як блогери, які вирішили хайпонути на Дні пам'яті жертв Голодомору, вдають святу невинність, коли вже отримали на горіхи?

Автор: Ольга Лузан
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Зеля мріє здати Україну путінові і сидіти спокійно в Україні, як Лука в Мінську, правити державою під патронатом роіські.
Кращого він не вигадав.
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01.12.2021 20:48 Відповісти
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01.12.2021 20:52 Відповісти
А я-то думаю, чего ж так мало народу на "переворот" пришло.
Спасибо за разъяснение.
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01.12.2021 20:55 Відповісти
Интересно скоро твои "слуги" начнут бюджетников на митинги в поддержку бубочки, автобусами свозить?
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01.12.2021 21:10 Відповісти
Готовся максимыч, будешь как при завгаре- подставкой под плакат,,слававеликомузе!" стоять скоро,под угрозой увольнеия. Поддержи ногами своего прэЗЕдента!
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01.12.2021 21:43 Відповісти
Вы уже столько тут наобещали...
Не знаешь уже к чему готовиться.
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01.12.2021 21:47 Відповісти
Пока копи деньги ненасытным зебеням. Их хуцпа кричит им ,что они им нужнее. С тебя работа и деньги,с их урина тебе в глаза. Для них такой обмен кажется справедливым
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01.12.2021 23:34 Відповісти
Леонід Поліграфович Зеленський

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01.12.2021 20:55 Відповісти
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01.12.2021 21:18 Відповісти
Ребята, спасибо за фреш-мысли и критику!
Наслаждение Вас слушать!
Материал такой, что можно слушать через 50 лет, правда.
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01.12.2021 23:20 Відповісти
 
 