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Путін постійно говорить про Україну через відсутність у Росії власної історії, - Снайдер. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Відома стаття президента Росії Володимира Путіна, в якій він виклав своє бачення історії України, Білорусі та Росії, з історичної точки зору не має жодної цінності.

Про це заявив всесвітньовідомий історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер під час Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я читаю її як історик, у мене виникає враження схоже з тим, коли на вечірці хтось починає розмірковувати про події минулого, не розуміючи, про що говорить, але з гарячими переконаннями", - сказав Снайдер.

Він зазначив, що до міркувань Путіна треба підходити серйозно "не як до історії - адже в цьому сенсі його міркування сміховинні, - а як до політики".

"Коли уважно читаємо цю статтю, можемо помітити, що вона насправді про відсутність - про відсутність історії Росії. Немає історії Росії, яку може розповісти пан Путін. Він може розповісти історію про певні взаємовідносини з Україною, які з певних "містичних" причин зіпсувалися", - наголосив Снайдер.

"Друге, що ми помічаємо в цій статті, - що вона не про майбутнє. Це розповідь про минуле. Бачимо те, що є характеристикою режиму Путіна: у розповіді пана Путіна про Росію майбутнього немає, є тільки минуле, "міфічне минуле", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін: "Сучасна Україна - цілком і повністю дітище радянської епохи"

Снайдер зазначив, що це визначальна проблема режиму Путіна. "В олігархаті, клептократії, плутократії, де всі ресурси сконцентровані в руках наближеної до центру режиму еліти, - дуже важко говорити про майбутнє, дуже важко навіть уявляти майбутнє", - сказав він.

На думку історика, проблема в тому, що в такій історії немає місця росіянам.

"Коли читаємо цю статтю в контексті російського вторгнення в Україну та окупації її територій, робимо висновок, що Росія напала на Україну, бо росіяни досі ще не знають, хто вони. Росія на чолі з Путіним вторглася в Україну, аби могти розповісти щось на кшталт історії про те, хто такі росіяни", - резюмував Снайдер.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+47
У русских история переписывается под каждого очередного фюрерка.
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01.12.2021 19:27
+28
Історія РІ від невеличкого князівства до велетенської імперіі ,це море крові поневолених народів !!! Росія жила і живе за рахунок грабунку земель поневолених народів ,в самій Московіі лише торфяні болота та криві берези !!!)))
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01.12.2021 19:28
+26
У раші є власна історія.
Інша справа - що раша її цурається. І просто ВКРАЛА історію України.
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01.12.2021 19:24
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Проблемы есть и у США и у России, но
сегодня будущее более туманно у страны этого профессора, чем у России,
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01.12.2021 20:09 Відповісти
Какой та госдолг у США, поведай, недочеловек кацапский
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01.12.2021 20:12 Відповісти
Та ти що...
А хіба абрамовичі вже забрали свої мільярди взад на расєйку?
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01.12.2021 20:12 Відповісти
Его миллиарды за ним только числяться . Это нули на компе.. В российской империи ДО 1917 тоже были свои абрамовичи и ЧЁ?Так будет и с этим Абрамовичем, а заводы и полезные ископаемые останутся на территории России
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01.12.2021 20:32 Відповісти
Що значить нулі ?
За них можна купити ВСЕ
От дурне....
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01.12.2021 21:00 Відповісти
Всё можно купить, сегодня. Коньяк дорогой, массажистку, икру черную, сауну для вип персон посетить. Ну, а средства производства, заводы пароходы, сегодня есть, а завтра нет. Они только на бумаге, числятся, а в жизни всё зависит от слепой случайности, от стечения обстоятельств, от политического расклада. Нестабильно это всё. Омар Хайям лет 700 назад сказанул. Ничто не вечно под луной. Никто не знает, что будет завтра.
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01.12.2021 21:45 Відповісти
Звісно..А що іще робити тим, хто посмоктує дірку від бублика - лише філософствувати про битіє
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01.12.2021 21:49 Відповісти
Та от тож. Тут одни философы собираются по ночам. Глубина древности народов, излюбленная тема у философов. А у математиков, этот вопрос не стоит. Разве может быть один из живущих народов более древним чем другой?
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01.12.2021 22:13 Відповісти
Це ви про українців та росєян ?
Факт у тому, що українці дійсно народ. А росіяни хто це такі ? Калька з різноманітних різнокультурних племен. Насправді росєян не існує.
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01.12.2021 22:16 Відповісти
Ну да. У них даже столицы своей нет, кроме Киева.
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01.12.2021 22:23 Відповісти
А без Київа, вони не мають права називатись русскіми.
Бо там навіть мови своєї немає. Все привозне.
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02.12.2021 08:08 Відповісти
Навіть із Києвом не мають. Бату хан, що захопив Київ не претендував. Тож його нащадки також.
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02.12.2021 20:40 Відповісти
То ви математик, чи філософ?
На відміну від популяції, народи народжуються, живуть і вмирають.
Тому вони можуть бути старші один за одний.
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02.12.2021 20:42 Відповісти
Всё дело в нечётких терминах. В точных науках, всё просчитывается просто как площадь круга, поэтому, прогнозируемое сбывается. У философов, сплошное словоблудие. Свет, мир, может быть народом, может планетой. Раса, этнос, народ, социум, держава, государство, империя, не имеют чётких понятий, так же как и акцент, говор, наречие, диалект, язык, языковая группа. Народы редко когда вымирают физически. Они переформатируются вместе со своими государствами. Государство, это живой организм, а народ государства, это его клетки. Клетки после гибели организма, служат питательной средой, для создания нового организма. Но математически, всё человечество в целом, начинается от одной человеческой пары. Вот Римская империя послужила субстратом для новых государств, например Италии. Разумеется, все организмы смертны, и даже срок их жизни равен примерно 1000 лет. Нации в разных возрастных фазах и ведут себя по разному. Почитайте Гумилёва, о пассионарных толчках.
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04.12.2021 09:29 Відповісти
русский, "россия" - это где?
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01.12.2021 20:27 Відповісти
Ты, русмартышка, наверное имело в виду гигантскую помойку между Украиной и США, населенную дикими племенами вонючей русни?
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01.12.2021 20:30 Відповісти
Хоть и не украинец, но очень глубоко понимает комплексы кацапских унтерменшей. Респект!!!!
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01.12.2021 20:10 Відповісти
История расеи - это ненаучная фантастика и откровенная ложь. "Россияне" на Московии это помесь мокш, эрзи, угров и прочих "славян" . Азиатская Рашка сильно хочет в Европу. Но кацапского рыла не утаишь. Даже их "герой" Невский всего лишь бригадир рэкетиров у ханов
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01.12.2021 20:11 Відповісти

Роіська і майбутнього немає.
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01.12.2021 20:11 Відповісти
Что тут спорить? Всё понятно! Всё давно всем объяснили.
Объяснили очень внятно! И конкретно: "или", "или".
Мы всех лучше, всех умнее, всех добрее, и мудрей.
Пусть орёл *ля, двуглавый реет, над простором всех морей. (с)
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01.12.2021 20:12 Відповісти
Хан Батый начал строить Мацковию в 1237 году..и назвал ее Великий Куруллтай...до это даты на Моцкальских болотах хряки квакали до волки выли..
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01.12.2021 20:13 Відповісти
Каменный век почти. Сурово.
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01.12.2021 20:41 Відповісти
Зустрілись якось Українець (Русин) і Московит
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01.12.2021 20:20 Відповісти
Бараны Мавзолейные недавно Госдеп США назвал вас БОМЖатник без роду без племени без территории и без госудврственности...ВЫ НИКТО...даэе у Чукчей есть своя Земля у чеченов дагестанов и прочих Чувашей и Ингушей...покажите Рюскую Асср на карте РАБссии?
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01.12.2021 20:21 Відповісти
А про Киевскую Русь, забыл? Что ли с луны сто миллионов человек упало?
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04.12.2021 09:49 Відповісти
Зачем этот куйловский высер вообще обсуждать ? Подполковник кгб нацарапал краткий курс истории партии большевиков по нац вопросу .
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01.12.2021 20:23 Відповісти
Украсть чужую историю это самое позорное деяние в Мировой истории...,и петь песенку о "братском" народе тем более...
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01.12.2021 20:30 Відповісти
пасиб. и Вам того же.
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01.12.2021 21:43 Відповісти
Браво.
Очень тонко подмечено.
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01.12.2021 20:36 Відповісти
Takoje slova kak rus prisla s reki kotoraja jest Ukraine ciut nize Kijeva ili byla takaja vot i nazyvalas Kijevska rus.Samozvanci sto teper zyvut rosiji u nix korni sovsem drugije jejio nazyvat rosijej nelzia jesli kopat poglubze v nacialo istoriji.Sloviani v raske tolko tam u Novgoroda,a drugije alani,mordva,meria i drugije bolotnyje.Ecio zolotaja orda imi dolgaja vremia rukovodila,smesalos pokolenija mnogo peredolos ot tex vremion i v nix genax,sto mi vydem daze teper
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01.12.2021 20:39 Відповісти
Так называемую "историю" расеи придумал петр первый, а закончила это художество екатерина вторая. Просто придумали что московия как-то связана с Киевской Русью, вот на чем базируется вся их "история"
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01.12.2021 20:49 Відповісти
От собі й читаю,
Що на скелі наковано:
Первому - вторая
Таке диво наставила.
Тепер же я знаю:
Це той первий, що розпинав
Нашу Україну,
А вторая доканала
Вдову сиротину.
Кати! кати! людоїди!
Наїлись обоє,
Накралися; а що взяли
На той світ з собою?
Тяжко-тяжко мені стало,
Так, мов я читаю
Історію України.
Стою, замираю...

Тарас Шевченко «Сон»
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01.12.2021 22:52 Відповісти
Это сильный удар под дых путлеру.
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01.12.2021 21:13 Відповісти
Та ***** цей путен, про що ще можна балакать
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01.12.2021 21:20 Відповісти
вертухаи знали что делать с историками,
чтобы потом написать вместо них
не то что произошло, а то что нужно
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01.12.2021 21:42 Відповісти
Заговаривается чорт. Не обращайте внимания.
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01.12.2021 21:44 Відповісти
История мардвы: от антрофагов до пида рассов. Краткая новейшая история мардвы: татаре трахают мардву, патом мардва трахаит татар.
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01.12.2021 22:33 Відповісти
Мардва не будь гнусом, не гнушайся своей истории: салавы свистямы, эрзаца пердянскава, куди лярву, хэра ******, соньку праститутку.
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01.12.2021 22:35 Відповісти
Кацапи мають свою історію яка ні яким чином не пов'язана з історією Русі -України.
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02.12.2021 07:14 Відповісти
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02.12.2021 08:39 Відповісти
Це ж що ж настільки позорного зробили предки московітів , що вони так настирливо відмовляються від своїх предків і ліпляться до чужих ? Ганьба тим людям , що відмовляються від власних предків і власної історії .
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02.12.2021 09:17 Відповісти
Бо московити - росіянє це нащадки андрофагів, сусідів скіфів - русинів - українців.
Андрофаги були народом без законів, судів і моральних гальм
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02.12.2021 13:24 Відповісти
Путін постійно говорить про Україну через відсутність у Росії власної історії, - Снайдер. Джерело: https://censor.net/ua/v3302832

Слава Богу Захід починає розуміти що таке Московія - Росія в реальності
Нащадки андрофагів - людожерів іншими бути і не можуть.
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02.12.2021 13:21 Відповісти
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