Путін постійно говорить про Україну через відсутність у Росії власної історії, - Снайдер. ВIДЕО

Відома стаття президента Росії Володимира Путіна, в якій він виклав своє бачення історії України, Білорусі та Росії, з історичної точки зору не має жодної цінності.

Про це заявив всесвітньовідомий історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер під час Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я читаю її як історик, у мене виникає враження схоже з тим, коли на вечірці хтось починає розмірковувати про події минулого, не розуміючи, про що говорить, але з гарячими переконаннями", - сказав Снайдер.

Він зазначив, що до міркувань Путіна треба підходити серйозно "не як до історії - адже в цьому сенсі його міркування сміховинні, - а як до політики".

"Коли уважно читаємо цю статтю, можемо помітити, що вона насправді про відсутність - про відсутність історії Росії. Немає історії Росії, яку може розповісти пан Путін. Він може розповісти історію про певні взаємовідносини з Україною, які з певних "містичних" причин зіпсувалися", - наголосив Снайдер.

"Друге, що ми помічаємо в цій статті, - що вона не про майбутнє. Це розповідь про минуле. Бачимо те, що є характеристикою режиму Путіна: у розповіді пана Путіна про Росію майбутнього немає, є тільки минуле, "міфічне минуле", - сказав він.

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Снайдер зазначив, що це визначальна проблема режиму Путіна. "В олігархаті, клептократії, плутократії, де всі ресурси сконцентровані в руках наближеної до центру режиму еліти, - дуже важко говорити про майбутнє, дуже важко навіть уявляти майбутнє", - сказав він.

На думку історика, проблема в тому, що в такій історії немає місця росіянам.

"Коли читаємо цю статтю в контексті російського вторгнення в Україну та окупації її територій, робимо висновок, що Росія напала на Україну, бо росіяни досі ще не знають, хто вони. Росія на чолі з Путіним вторглася в Україну, аби могти розповісти щось на кшталт історії про те, хто такі росіяни", - резюмував Снайдер.